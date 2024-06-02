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'Bir yaz akşamı'

#Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi#Adana#Hüseyin Tekin

Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi’nde sezonun kapanış konseri vardı

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Dr. Gökhan Gündoğdu Sanat ve Kültür Müzesi’nde sanatseverler ‘Adana’da Bir Yaz Akşamı’ konserinde biraraya geldi. Konsere Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin de katıldı. Muse Art Collective tarafından düzenlenen Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı sezon kapanış konseri birbirinden değerli sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Solistler Soprano Burcu Hancı ve Bas Teyfik Rodos’a Piyanist Dilan Dereli’nin eşlik ettiği, dünya müziklerinden oluşan bu güzel dinletide unutulmaz anlar yaşandı.

Bir yaz akşamı

DR. GÖKHAN GÜNDOĞDU TEŞEKKÜR ETTİ

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Oldukça zengin bir repertuvar ile bizlerle olan sanatçılarımızı ağırlamaktan onur duyduk. Başta Altınoran Düşünce ve Sanat Merkezi Başkanı Dr. Haluk Uygur’a, Altınoran Düşünce ve Sanat Merkezinin kıymetli üyelerine, Muse Art Collective Kurucuları Mimar Övgün Ateşoğlu’na ve Piyanist Dilan Dereli’ye, Solistlerimiz Soprano Burcu Hancı ve Bas Teyfik Rodos’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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Bir yaz akşamı
Bir yaz akşamı

 

#Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi#Adana#Hüseyin Tekin
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