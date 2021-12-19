Esnaf lokantaları ve yeni nesil lokantalar

Meyve, sebze, süt, baharat gibi malzemelerden çeşitli süreçlere tabii tutularak sıvı hale getirilmesi sonucu içecekler ortaya çıkmıştır. Hoşaflar, kompostolar, şerbetler, şuruplar, ayran, turşu suları, şalgam, şıra gibi içecekler sofra kültürümüzün vazgeçilmez eşlikçileridir. Günümüzde bu içeceklerin yerini endüstriyel olarak üretilen gazozlar, renkli içecekler ve meyve suları almış olsa da hala halk mutfağında başta ayran, cacık, hoşaf ve kompostolar olmak üzere evlerde hazırlanan içeceklerin yapımına devam edilmektedir. Boza, salep ve kefir gibi içecekler market reyonlarında varlığını sürdürürken tükenmez, buhur suyu, sübye (kavun çekirdeği) şerbeti gibi içecekler ne yazık ki varlığını sürdürememiş ve neredeyse unutulmuştur.
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1. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut üzüm şırasından ve kayısı suyu ile içecek hazırlandığından bahsetmiştir. Aynı zamanda Türklerin yemeğin yanında soğuk olarak içtikleri içeceklerin hepsine ‘soğukluk’ dedikleri, yemekle birlikte değil ayrıca içilen içeceklerin de olduğu kaynaklarda yazılıdır. 13. yüzyıl Selçuklu mutfağında ise en seçkin yiyecek bal kabul edilmiş ve bal ile hazırlanan şerbet misafire ikram edilirdi. Eflaki ise aynı dönem için şeker şerbetinden de bahsetmiş ve yeni doğan bebeklere süt ile şerbet verildiğini belirtmiştir.
Mevlana Celaleddin Rumi ‘’hayatta en sevdiğim üç şey, sema, hamam ve şerbet’’ demiş ve eserlerinde lütuf şerbeti, gül suyu şerbeti ve gülbeşekerden sıkça bahsetmiştir. Okka gülü denilen kokulu kırmızı gülün yaprakları bal ve limon ile ezilerek hazırlanan gülbeşeker, bir konsantre içecek olarak da saklanabilirdi.
Et yemekleri, sebze yemekleri, baklagiller gibi sığ sınıflandırmalar Anadolu mutfağının zenginliğini yansıtmaya yetmemiştir. Öyle ki var olan sınıflandırmalar bile kendi içlerinde çokça çeşit barındırır.
Dolmalar; isminden ötürü bir Türk yemeği olarak kabul görmüştür. Farsça dolmeh, Rumca dolmathes olarak anılan bu teknikte hazırlanan yemekler, Anadolu coğrafyasının, en ihtişamlı ve yoksul döneminde hep çok zengin çeşitlilik göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu sayesinde ise çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
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Dolmanın tanımı ‘’bir sebzenin oyularak; içerisinin bulgur, pirinç, kuru yemiş gibi malzemelerle doldurularak pişirilmesi’’ şeklinde yapılsa da dolma sadece sebze ile hazırlanmaz ve aynı zamanda sarma da dolma başlığı altında incelenir. Doldurulacak malzemenin içi için hazırlanan karışıma dolmalık-sarmalık harç denilirken, kimi hayvan dolmalarının içi için hazırlanan pirinçli harca ‘iç pilav’ denir. Bu harç bir malzemenin oyularak içine doldurulup pişirilirse dolma, bir malzemenin ortasına yerleştirilip sarılırsa sarma olur.
Sarmalar ve dolmaların bir kısmı etli ve zeytinyağlı olarak ikiye ayrılır, zeytinyağlı dolmalara ‘Yalancı Dolma’ denir. Bu iki başlık dışında; balık-deniz ürünleri, kümes-av hayvanları, büyükbaş-küçükbaş hayvanlar, sebze-meyve yaprakları, sakatatlar, taze-kuru sebze ve meyveler gibi hazırlandığı malzemeye göre alt başlıklara ayırabiliriz.
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Ekşi, tuzlu, ağzı yakan, anlamına gelen ve Farsça bir kelime olan ‘turş’; tulanıp sirkeye yatırılmış sebzelere turşi denilmesini sağlayarak türemiştir. Anadolu’da turşu, Balkanlar’da turşiya, Yunanistan’da tursi olarak anılan bu yiyecek, M.Ö 6.000 yıllarında çanak-çömlekli dönemi yaşayan insanlığın varlığından beridir sofralarda bulunuyor.
GELENEKSEL BİR YİYECEK
Günümüzde Anadolu’nun birçok ilinde halk mutfağında ve lokantalarda turşu kurulmaya devam ediyor. Ancak geçmişe göre bugün; yiyecekleri daha uzun süre kullanmak amacıyla değil, sofraları zengin kılmak ve lezzetine olan hayranlıktan ötürü hazırlanıyor.
Kimi turşu birkaç dakikada kimi turşu birkaç günde kimi turşu da birkaç ayda hazırlanır. Yönetmen Reis Çelik; Tebriz’de yaşayan köklü ailelerin bir sonraki nesillerine miras bıraktıkları hiç açılmamış ve bozulmayan turşuların 100 yıldan fazladır bir mücevher gibi saklandığını anlatır. Bu turşulardan bazıları toprak altında bazıları samanların arasında korunur.
TURŞU AMBARI
Osmanlı Saray Mutfağında da turşu önemli bir konumdaydı ve Topkapı Sarayı’nda bulunan Helvahane, içerisinde turşu ambarı barındırıyordu. Aynı zamanda sarayın bahçesinde turşu ambarı için ekili alanlar olduğuna kaynaklarda rastlıyoruz. Lale Devri döneminin meşhur helva sohbetlerinde de kendine yer bulan turşu; şimdilerdeki gibi kısır bir kullanım alanında hapsolmadığını ispatlamıştır. Çokça çeşit helvanın kavrulduğu ve yenildiği bu helva sohbetlerinin sonunda, misafirlerin mideleri rahatlasın diye çeşitli turşu ikramı olurdu.
Esnaf lokantaları ve yeni nesil lokantalar
Lokanta’nın kelime manasına baktığımızda çok ve çok çeşitli yemekler pişiren dükkan diye bir karşılık buluruz. Esnaf lokantaları bu kelimenin anlam karşılığını yaşatmak için uğraşmazlar çünkü esnaf lokantaları çok ve çok çeşitli yemek pişirdiği için sözlükte bu anlam karşımıza çıkar.
Ülkemizin büyük şehirlerinde 8-10 yıldır başarılı örnekleri dikkat çeken batıdan etkilenmiş ‘’yeni nesil şef lokantaları’’ aslında asırlardır Anadolu’da hep vardı. Açılmış esnaf lokantalarının tamamının sahipleri zaten aşçıydı. Bir yerde bir esnaf lokantası var ise o lokantanın sahibi, hatta çoğunun babası, dedesi ve çocukları da aşçı idi. Günümüzde babası ya da dedesi aşçı olan ve geçmiş kuşaklarının açmış olduğu lokantaları işletenler arasında aşçı olmayanlar da var, ancak temelde hepsi birer şef lokantasıydı. Ve hala Anadolu’nun en ücra yerlerinde bile şef lokantası statüsüne sokabileceğimiz, yemekleri sahiplerinin pişirdiği birçok lokanta mevcut. İşte bu lokantalar yeni nesil lokantaların ellerindeki repertuarın zenginliğini sağlamıştır. Çünkü şimdilerin lokantaları unutulan yemekleri gün yüzüne çıkarmakla uğraşırlarken esnaf lokantaları asırlardır yemeklerin unutulmasını engelledi. Uzun yıllar her gün başka çeşit yemekler pişirerek mutfak zenginliğimizi korudular.
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Şef lokantaları ve esnaf lokantaları temelde birbirlerine çok benzeseler de bu gibi ayrıldıkları çok nokta vardır. Örneğin; şef lokantaları her mevsim ‘kimileri her ay’ menüsünü değiştirir ve bununla övünürler ancak en mütevazı esnaf lokantası bile menüsünü neredeyse her gün değiştirir. En mütevazı esnaf lokantasının bile yıl içinde pişirdiği yemek çeşidi 100’ün üzerindedir. Hatta bazılarının ki 500’ü bazılarının ki de 1000’i geçmiştir.
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Esnaf lokantalarının menüsü hem diğer tüm lokantalardan zengindir hem de menü içerisinde başka hiçbir lokantada yaşatılamayacak bir özgürlük vardır. Örneğin pilavıyla beraber pişen yemeğin sadece pilavını ya da sadece etini isteyebilir. Ya da çorba niyetine sadece haşlama suyu içebilir. Ekşili köfteye paça çorbasının suyundan, paça çorbasının suyuna ekşili köfte terbiyesinden ilave ettirebilir. Şimdilerin lokantalarının hiç esneklik göstermemesi ve ‘’benim tabağım bu‘’ anlayışıyla servis sunması makul karşılanabilir. Ancak Anadolu esnafının misafirine verdiği kıymet esnaf lokantalarının misafir yaklaşımına bakınca çok iyi anlaşılıyor. Bu lokantalara gelen misafirler taleplerini rica ile de dile getirmezler. Bunda ayıp da yoktur ve iyi ki de böyle olmuştur. Misafirler ‘’pilavın üzerine et suyu atar mısın? ’’ demezler ‘’pilav et sulu olsun’’ derler. Bu zaten lokantalar için zahmet değildir ve verilmiş bir hizmet olarak da kabul edilmez, bu esnaf lokantaları için olması gerekendir ve böyle kabullenilmiştir.
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Şimdilerin lokantalarında rezervasyonsuz misafir kabul edilmez ya da kabul edilse de rezervasyon yaptıran misafire gösterilen ilgi gösterilmez ancak esnaf lokantalarında durum tam tersidir. Esnaf lokantaları ‘’rezervasyon kabul etmez’’ ve gelen her misafir esnaf lokantası için aynı değerdedir. Hatta daimi müşterileri diğer müşterilerden daha az ilgi görür. İlk defa gelen ya da tanınmayan misafirlere öncelik tanınır çünkü zaten bunun böyle olmasını daimi gelen misafir bile ister.
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Her lokanta için yemek hazırlığı konusunda belirli öngörüler olmak zorundadır. Ama esnaf lokantalarında bu öngörülerin sayısı çokça fazladır; başka lokantalar yarınki hava sıcaklığına göre menüsünde bir değişikliğe gitmez ama esnaf lokantalarında durum böyle değildir. Eğer yarın hava yağmurlu ise esnaf lokantasında acılı kuru fasulye iki-üç güveç fazla pişer. Eğer hava yarın mevsim normali üzerinde ise zeytinyağlı yemek çeşitliliğinde hemen artışa gidilir, komposto bugünden çok kaynatılır çünkü yarın hava daha sıcak olacak ve misafirler daha çok komposto isteyecektir.
Bunlar gibi değişkenlik gösteren faktörler mutfak yönetimini de zorlaştırmaktadır. Mutfak; esnaf lokantalarının bel kemiğidir. Şimdilerin lokantalarının sunmaya çalıştıkları ‘deneyim’, pazarlamaya çalıştıkları ‘hikaye’ hep yemeklerinin lezzetlerinden daha önemlidir. Bu önem sırası hem lokanta sahipleri hem de misafirler için geçerli olabilir. Örneğin; ortalama lezzetteki bir yemekle şimdilerin lokantaları hizmet kalitesini arttırarak misafirini memnun edebilir. Ancak esnaf lokantalarında en önemli mesele lezzettir. Ve bu standartlaşmış bir lezzet olmalıdır. O lokantanın pilavı yıllar geçse de aynı lezzette olmalıdır ve lezzet değiştiğinde misafir hemen fark eder.
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İşte böylesine önemli mutfakların başında da öylesine kıymetli ustalar vardır. Onların beraberinde sabırlı aşçılar ve yol ayrımındaki çıraklar vardır. Uzun yıllar yaşayacak bir esnaf lokantasının var olabilmesi, meslek hayatlarından alacağımız bir çok ders olan ustaların sabrıyla doğrudan alakalıdır.
Esnaf lokantalarının mutfakları diğer lokantalarınkinden çok farklı bir düzende çalışır. Bu düzeni organize edebilecek kimselerin aynı zamanda çok iyi aşçı olması gerekir. Yalnızca çok iyi aşçı olmak ‘bazı zamanlar’ mutfağı yönetmeye yetebilir ancak yönetici özelliği olup iyi aşçı olmayanlar ‘asla’ bu mutfakları yönetemezler.
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Bu mutfaklarda çalışan kişi sayısının artması hızı arttırmaz, belirli bir kişi sayısından sonra ise şaşırtıcı şekilde hızı yavaşlatır. Saat gibi işleyen bu mutfaklarda herkes görevini aynı anda yapar, aynı anda yemek yer, aynı anda çay içerler. Birileri çay içerken birileri çalışmaya devam etmez, çay içilecekse hep birlikte içilir, çalışılacaksa hep birlikte çalışılır. Aşina olunanın dışında bu mutfaklarda ‘’ustalar çıraklardan çok daha fazla çalışır.’’
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Esnaf lokantalarının varlığı ile hem yeni yetişen aşçıların yemek repertuarı gelişmiş hem de sadece esnaf lokantaları pişirdiği için hala pişmeye devam onlarca yemek bugüne kadar ulaşmış. Bursa’da esnaf lokantaları Anadolu’nun bir çok iline göre daha çok sayıda ve daha zengin çeşitlilikle karşımıza çıkıyor. Tarih boyunca öğle yemeğinin dışarıda yenme zarureti Bursa’daki esnaf lokantası kültürünü geliştirmiştir. Balkan göçleri neticesinde de yemek çeşitliliği konusunda zenginlikleri artmıştır.
Halk mutfağının bir yemeği olan Elbasan Tava Balkan göçleri ile Bursa’ya gelmiş ve bugün Bursa mutfağı yemekleri arasında kendine yer bulmuştur. İki farklı usul ile pişirilen Elbasan Tava esnaf lokantalarında sık olarak beşamel sos ile hazırlanır. Ancak vereceğim tarif hem halk mutfağında hem esnaf lokantalarında pişirilen ‘Tiran Usulü Elbasan Tava’ teknik olarak öne çıkan yemeklerdendir.
Tiran usulü elbasan tava
1 kg kuzu but
1 demet taze soğan
yarım demet dereotu
yarım demet taze nane
yeterince tuz ve karabiber
Sosu için
1 bardak yoğurt
2 yumurta sarısı
2 kaşık tepeleme un
yeterince limon
Yapılışı
Et yıkanıp süzülür. Tencere ocağa alınır, ısındıktan sonra et ilave edilir ve kavrulur. Rengi dönünce irice doğranmış taze soğanlar üzerine ilave edilir. 2-3 su bardağı kaynar su ilave edilir. Nane ile dereotu kıyılıp ilave edilir. Tuzu biberi eklenir. Et yumuşayıncaya kadar haşlamaya devam edilir. Yoğurt, yumurta, limon ve un bir kapta karıştırılır ve güzelce çırpılır. Tencere ocaktan alınmadan önce ılıştırılarak terbiye yemeğe ilave edilir. Hafifçe karıştırılarak kıvam alması beklenir. Kıvam aldığında ocağın altı kapatılır. Servis ederken dileyen pul biberli kızdırılmış yağ ilave edebilir.