Çöp adam değilim

Biz de yoğun bir şekilde ülkemizin Oscar aday adayı filmi “Hayat”ın Los Angeles galasını yapacağımız Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne hazırlanıyoruz.

29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Amerikan Fransız Film Festivali’nde Selena Gomez’in filmi “Emilia Perez”in de gösterimi yapıldı.

Siyah uzun kollu bir kokteyl elbisesi içinde zarif görünen Gomez kırmızı halıda verdiği birkaç pozda elini karnında tutuyordu.

Tabii sosyal medya kullanıcıları anında incelemeye aldı ve Selena Gomez’in vücudunu saklamaya çalıştığını söyledi.

Selena da çıldırdı, bedenindeki farklılıkları saklama çabasında olmadığını söyledi: “İnce bağırsağımda SİBO var bu da bazen şişkinliğe neden olabiliyor. Çöp adam gibi görünmüyorum. Benim öyle bir vücudum yok. Hikâyenin sonu” diyerek devam etti.

Geçen ay, zihinsel sağlığın konuşulduğu özel bir akşam yemeğinde Gomez’i gözlemleme fırsatım oldu.

Açıkçası kilolu asla değil.

O gece kendisinden aldığım izlenim, başarı ve üne rağmen kendini diğer insanlardan farklı görmüyor.

Ünlü, zengin ve başarılı olduğu için her an mükemmel görünme çabasında değil. Günümüz toplumunun dayattığı kusursuzluk beklentisine karşı bir duruşu var.

O yemekteki konuşmalarından kendimi kusursuz göstermeye çalışmak derdinde değilim aksine her şeyden önce bir insan olduğumu hatırlatmak için elimden geleni yapacağım mesajını aldım.

Yani Selena Gomez güzelliğin kusurları saklamak değil onları kabullenmek olduğunu söylüyor, ben de kendisine sonuna kadar katılıyorum.

Hazırlıklar devam ediyor





Türk kültürünü, hikâyelerini, sanatçılarını ve sinemasını tanıtmak amacıyla Amerika’da yapılan en elit organizasyonlardan biri Hollywood Türk Film ve Drama Günleri 16-17 Kasım’da Sony Stüdyoları’nda yapılacak.

Bu tür etkinlikler uluslararası alanda görünürlüğümüzü artırmak için büyük çabalarla hayata geçiriliyor.

O yüzden nasıl Kardashian ailesi kendi köklerine olan bağlılıklarını sergilemekten çekinmiyorsa, Yunan asıllı birçok Hollywood yıldızı nasıl kendi lobilerini yapıyorsa, nasıl Japonya etkileşim sağlamak için sık sık kültürel etkinlik düzenliyor ve toplumlarını desteklemekte özverili çalışıyorsa, biz de yurt dışında tanıtım amaçlı yapılan etkinliklere özen göstermeliyiz.