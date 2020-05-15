Oyun içinde oyun

Pelin Esmer’in ‘Oyun’ isimli belgeselini belki geçen ay TRT 2’deki gösteriminde yakalamış ya da daha önce izlemişsinizdir. Adana Film Festivali’nden üç ödül kazanan ‘Kraliçe Lear’i de kaçırmayın çünkü ‘oyun’ devam ediyor.
Toros Dağları’ndaki bir köyde yaşayan ve günlerini tarlada geçiren dokuz kadının, yaşamın ezici yükünü hafifletmek için tiyatro yapmak üzere bir araya gelişinin hikâyesiydi ‘Oyun’. Belki geçen ay TRT 2’deki gösteriminde yakalamışsınızdır, kaçırdıysanız da MUBI’de var.
“Köylü başınıza, ayağınızda şalvarla, seyir için size kim para verir?” en hafifi olmak üzere, bin bir türlü eleştiriye aldırış etmeyen bu kadınlar, lise müdürü Hüseyin Aslanköylü’nün de desteğiyle hayat hikâyelerini ortaya döküyor ve günlerce, köyün erkeklerinin meraklı bakışları altında bir oyun ortaya çıkarıyorlardı: ‘Kadının Feryadı’. Bu benzersiz çabayı belgeleyen 2005 tarihli ‘Oyun’, dünyada birçok ödül aldı. Aradan 14 yıl geçti, Pelin Esmer bu arada üç film çekerken kadınlar günlük hayat gaileleri, çocukları, torunlarıyla uğraşıyor, Hüseyin Bey de artık Mersin Şehir Tiyatrosu’nun müdürlüğünü yapıyordu. 2017 Temmuz ayında bir gün Pelin Esmer’in telefonu çaldı, arayan Hüseyin Bey’di.
Suyun bile zor götürüldüğü köyler
Pelin Esmer, o telefonun sonrasını şöyle anlatmış bir röportajında: “Mersin civarında, maksimum 800 nüfuslu, 30 ücra dağ köyü seçip her gün bir köye giderek bir turne yapma projesi olduğunu anlattı. Bu turnede gidecekleri köyler yolu izi belli olmayan, en son 1946’da yolları yapılmış, gayet maceralı bir yolculukla ulaştığımız köylerdi. Hayatlarında hiç tiyatro görmemiş insanların yaşadığı, suyun bile zor ulaştığı köyler...
Önce Karagöz izlediler
Zaten özellikle bu köyleri seçtiler. Oralarda köy seyirlik oyunu, Karagöz-Hacivat ve ‘Oyun’ filmini göstermek üzere bir program yaptılar. Bir kamyonla yolculuk ettiler, köy meydanı, çeşme başı ya da okul binaları gibi mekânlarda tüm köy halkını toplayarak gösterimler yaptılar. Hüseyin Bey beni ‘Oyun’ filminin gösterim izinleri, telif hakları için aramıştı. Ben de o kadar heyecanlandım ki aynı ‘Oyun’ filminde olduğu gibi bu projeye dahil olmak istediğimi söyledim. Çok hızlı bir biçimde üç kişilik bir ekip topladım.
Birkaç hafta sonra ben de onlara dahil olmak üzere 30 gün sürecek bu turneye başlamış olduk. ‘Kraliçe Lear’ de aslında bu turnenin hikâyesi.”
‘Köy seyirlik oyunu’ da Pelin Esmer’in önerisiyle ‘Kral Lear’ olmuş. Hikâye kadınlara anlatılıyor, onlar da ölümü yaklaşan babanın malı mülkü peşindeki evlatlarının yaşadıklarını kendilerince yorumluyorlar.
Geçen yıl Adana Film Festivali’nden üç ödül kazanan ‘Kraliçe Lear’de ‘Oyun’daki o dokuz kadının beşi ve onlarla birlikte sadece bir turnenin değil, koca bir hayatın hikâyesi var.
(TRT 2, pazar, 21.30)
MİNİ DİZİ, GERÇEK HAYAT VE BİR BELGESEL
Belgravia:
‘Gosford Park’ filminin senaryosuyla Oscar alan ve ‘Downton Abbey’ dizisine imza atan Julian Fellowes’un kendi romanından ekrana uyarladığı ‘Belgravia’ sadece altı bölüm. 1840’larda geçen bir skandalın hikâyesi. Waterloo Savaşı’ndan hemen önce bir gece, dükler, düşesler, değişen toplumsal yargılar ve bir ‘şeref meselesi’. Kostümlü dramalardan hoşlananlar için ideal. (beIN Connect)
Yemekkolikler:
Tanıtımlarda gıda bağımlılığına ‘sıradışı bir takıntı’ demişler; insan önce bunun nesi sıradışı diye soruyor haliyle ama izleyince görüyoruz ki konumuz takıntılı ‘yemekkolikler’ yani mesela sadece patates kızartması yiyenler ya da sadece gazlı içecek içenler. Psikoterapist ve beslenme uzmanları yardımıyla takıntılarından kurtulmaya uğraşanların hikâyeleri. (TLC, cuma, 20.30)
Sarayın Lezzetleri:
Şef Yunus Emre Akkor’un sunduğu programda geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı’da padişahların beslenme kültürü, sofra adabı ve dönemin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alıyor. Tarihe yapılan lezzetli bu yolculukta bu hafta Hatay’ın mutfak tarihimizde bıraktığı izler olacak. (TRT 2, pazar, 20.00)
Oyun içinde oyun
Pelin Esmer’in ‘Oyun’ isimli belgeselini belki geçen ay TRT 2’deki gösteriminde yakalamış ya da daha önce izlemişsinizdir. Adana Film Festivali’nden üç ödül kazanan ‘Kraliçe Lear’i de kaçırmayın çünkü ‘oyun’ devam ediyor.
Toros Dağları’ndaki bir köyde yaşayan ve günlerini tarlada geçiren dokuz kadının, yaşamın ezici yükünü hafifletmek için tiyatro yapmak üzere bir araya gelişinin hikâyesiydi ‘Oyun’. Belki geçen ay TRT 2’deki gösteriminde yakalamışsınızdır, kaçırdıysanız da MUBI’de var.
“Köylü başınıza, ayağınızda şalvarla, seyir için size kim para verir?” en hafifi olmak üzere, bin bir türlü eleştiriye aldırış etmeyen bu kadınlar, lise müdürü Hüseyin Aslanköylü’nün de desteğiyle hayat hikâyelerini ortaya döküyor ve günlerce, köyün erkeklerinin meraklı bakışları altında bir oyun ortaya çıkarıyorlardı: ‘Kadının Feryadı’. Bu benzersiz çabayı belgeleyen 2005 tarihli ‘Oyun’, dünyada birçok ödül aldı. Aradan 14 yıl geçti, Pelin Esmer bu arada üç film çekerken kadınlar günlük hayat gaileleri, çocukları, torunlarıyla uğraşıyor, Hüseyin Bey de artık Mersin Şehir Tiyatrosu’nun müdürlüğünü yapıyordu. 2017 Temmuz ayında bir gün Pelin Esmer’in telefonu çaldı, arayan Hüseyin Bey’di.
Suyun bile zor götürüldüğü köyler
Pelin Esmer, o telefonun sonrasını şöyle anlatmış bir röportajında: “Mersin civarında, maksimum 800 nüfuslu, 30 ücra dağ köyü seçip her gün bir köye giderek bir turne yapma projesi olduğunu anlattı. Bu turnede gidecekleri köyler yolu izi belli olmayan, en son 1946’da yolları yapılmış, gayet maceralı bir yolculukla ulaştığımız köylerdi. Hayatlarında hiç tiyatro görmemiş insanların yaşadığı, suyun bile zor ulaştığı köyler...
Önce Karagöz izlediler
Zaten özellikle bu köyleri seçtiler. Oralarda köy seyirlik oyunu, Karagöz-Hacivat ve ‘Oyun’ filmini göstermek üzere bir program yaptılar. Bir kamyonla yolculuk ettiler, köy meydanı, çeşme başı ya da okul binaları gibi mekânlarda tüm köy halkını toplayarak gösterimler yaptılar. Hüseyin Bey beni ‘Oyun’ filminin gösterim izinleri, telif hakları için aramıştı. Ben de o kadar heyecanlandım ki aynı ‘Oyun’ filminde olduğu gibi bu projeye dahil olmak istediğimi söyledim. Çok hızlı bir biçimde üç kişilik bir ekip topladım.
Birkaç hafta sonra ben de onlara dahil olmak üzere 30 gün sürecek bu turneye başlamış olduk. ‘Kraliçe Lear’ de aslında bu turnenin hikâyesi.”
‘Köy seyirlik oyunu’ da Pelin Esmer’in önerisiyle ‘Kral Lear’ olmuş. Hikâye kadınlara anlatılıyor, onlar da ölümü yaklaşan babanın malı mülkü peşindeki evlatlarının yaşadıklarını kendilerince yorumluyorlar.
Geçen yıl Adana Film Festivali’nden üç ödül kazanan ‘Kraliçe Lear’de ‘Oyun’daki o dokuz kadının beşi ve onlarla birlikte sadece bir turnenin değil, koca bir hayatın hikâyesi var.
(TRT 2, pazar, 21.30)
MİNİ DİZİ, GERÇEK HAYAT VE BİR BELGESEL
Belgravia:
‘Gosford Park’ filminin senaryosuyla Oscar alan ve ‘Downton Abbey’ dizisine imza atan Julian Fellowes’un kendi romanından ekrana uyarladığı ‘Belgravia’ sadece altı bölüm. 1840’larda geçen bir skandalın hikâyesi. Waterloo Savaşı’ndan hemen önce bir gece, dükler, düşesler, değişen toplumsal yargılar ve bir ‘şeref meselesi’. Kostümlü dramalardan hoşlananlar için ideal. (beIN Connect)
Yemekkolikler:
Tanıtımlarda gıda bağımlılığına ‘sıradışı bir takıntı’ demişler; insan önce bunun nesi sıradışı diye soruyor haliyle ama izleyince görüyoruz ki konumuz takıntılı ‘yemekkolikler’ yani mesela sadece patates kızartması yiyenler ya da sadece gazlı içecek içenler. Psikoterapist ve beslenme uzmanları yardımıyla takıntılarından kurtulmaya uğraşanların hikâyeleri. (TLC, cuma, 20.30)
Sarayın Lezzetleri:
Şef Yunus Emre Akkor’un sunduğu programda geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı’da padişahların beslenme kültürü, sofra adabı ve dönemin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alıyor. Tarihe yapılan lezzetli bu yolculukta bu hafta Hatay’ın mutfak tarihimizde bıraktığı izler olacak. (TRT 2, pazar, 20.00)