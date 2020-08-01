Evde kalanlara TV’den öneriler

Kimi güneyde tatilde, kimi kendini şehirde açık havaya attı. Evde kalanlar içinse bayramın tadı televizyon ekranında. TRT Müzik’te konserler, Kanal D’de ‘Çarkıfelek’... Yetmezse diziler, belgeseller...
BAYRAMA ÖZEL PROGRAMLAR
- TRT Müzik her gün konserler yayımlayacak. Gündüz arşivlerden yayınlar, akşam Enbe Orkestrası’ndan, Muazzez Abacı’dan özel konserler... Gerçekten uçsuz bir seçki. Tam da arka planda TV’yi açık bırakıp arada eşlik etmek için...
- NTV de Yeditepe Konserleri’nden seçkiler yayımlıyor. Bayramın kalan üç gecesinde Funda Arar, Hande Yener ve Muazzez Ersoy var.
- ‘Çarkıfelek’ yine Kanal D’nin bayram klasiği olacak.
ÜTOPİK BİLİMKURGU, POLİSİYE VEYA BELGESEL...
- 30 Temmuz’da başladı, hafta içi her gece ‘Criminal Minds’... Suçluların davranış analizine odaklanan birim, her bölümde bir olayı sonuçlandırıyor. (Foxcrime, 21.20)
- Pazartesi başlıyor, iki sezonu peş peşe yayımlanacak, iyi bir İngiliz polisiyesi: ‘Save Me’. Yalnız ortada pek polis yok, bir baltaya sap olamamış bir baba, 10 yıldır görmediği kızını kaçıranların peşine tek başına düşüyor. Ters köşesi ve insan hikâyesi bol. (beIN Connect)
- Emmy adayları açıklandı. 18 adaylık alan ‘Succession’ın tadına varmak için ideal zaman. Son yılların en iyi dizilerinden birinde, bir medya imparatorunun ailesiyle ve medyayla ilişkisinde yaşananlar ‘Game of Thrones’u aratmıyor. Platformda iki sezon da var. (beIN Connect)
- Modern yaşamın işaret ettiği yönün tersine giden, bile bile akıntıya kürek çeken insanlar, ilham verici öyküleriyle ‘Ters Yön’ belgesel serisinde buluşmaya devam ediyor. Bugün yayımlanacak programda Kanada’da üniversite eğitiminden sonra İstanbul’da psikologluk yapan, şimdi de Londra’da tanınmış şapka tasarımcılarından biri olan Merve Bayındır’ın öyküsünü izleyeceğiz. (D-Smart GO, cuma gününden itibaren)
- ‘The Luminaries’ / ‘Ay ve Işıklar’: 1865’te iki genç maceracı, Anna Wetherell ve Emery Staines, Yeni Zelanda yolculuklarının son gününde tuhaf bir şekilde tanışırlar, sonra araya ayrılıklar, astroloji, hatta bir cinayet bile girer. Altı bölümlük dizi çok satan, aynı isimli kitabın uyarlaması. Eve Hewson’ın sükûnetine, ekrana nasıl yakıştığına hayret edeceksiniz. Bu arada kendisi Bono’nun kızı... (D-Smart GO)
- Aldous Huxley’nin 1932 tarihli ütopya klasiği ‘Cesur Yeni Dünya / Brave New World’ün uyarlaması... Savaşların, fakirliğin olmadığı ve insanların neredeyse tek amacının cinsel haz olduğu bu yapay dünyada bir de bizim gibi yaşayan ‘vahşiler’ var. Bakalım yeterince cesur olacaklar mı? (beIN Connect)
Evde kalanlara TV’den öneriler
Kimi güneyde tatilde, kimi kendini şehirde açık havaya attı. Evde kalanlar içinse bayramın tadı televizyon ekranında. TRT Müzik’te konserler, Kanal D’de ‘Çarkıfelek’... Yetmezse diziler, belgeseller...
BAYRAMA ÖZEL PROGRAMLAR
- TRT Müzik her gün konserler yayımlayacak. Gündüz arşivlerden yayınlar, akşam Enbe Orkestrası’ndan, Muazzez Abacı’dan özel konserler... Gerçekten uçsuz bir seçki. Tam da arka planda TV’yi açık bırakıp arada eşlik etmek için...
- NTV de Yeditepe Konserleri’nden seçkiler yayımlıyor. Bayramın kalan üç gecesinde Funda Arar, Hande Yener ve Muazzez Ersoy var.
- ‘Çarkıfelek’ yine Kanal D’nin bayram klasiği olacak.
ÜTOPİK BİLİMKURGU, POLİSİYE VEYA BELGESEL...
- 30 Temmuz’da başladı, hafta içi her gece ‘Criminal Minds’... Suçluların davranış analizine odaklanan birim, her bölümde bir olayı sonuçlandırıyor. (Foxcrime, 21.20)
- Pazartesi başlıyor, iki sezonu peş peşe yayımlanacak, iyi bir İngiliz polisiyesi: ‘Save Me’. Yalnız ortada pek polis yok, bir baltaya sap olamamış bir baba, 10 yıldır görmediği kızını kaçıranların peşine tek başına düşüyor. Ters köşesi ve insan hikâyesi bol. (beIN Connect)
- Emmy adayları açıklandı. 18 adaylık alan ‘Succession’ın tadına varmak için ideal zaman. Son yılların en iyi dizilerinden birinde, bir medya imparatorunun ailesiyle ve medyayla ilişkisinde yaşananlar ‘Game of Thrones’u aratmıyor. Platformda iki sezon da var. (beIN Connect)
- Modern yaşamın işaret ettiği yönün tersine giden, bile bile akıntıya kürek çeken insanlar, ilham verici öyküleriyle ‘Ters Yön’ belgesel serisinde buluşmaya devam ediyor. Bugün yayımlanacak programda Kanada’da üniversite eğitiminden sonra İstanbul’da psikologluk yapan, şimdi de Londra’da tanınmış şapka tasarımcılarından biri olan Merve Bayındır’ın öyküsünü izleyeceğiz. (D-Smart GO, cuma gününden itibaren)
- ‘The Luminaries’ / ‘Ay ve Işıklar’: 1865’te iki genç maceracı, Anna Wetherell ve Emery Staines, Yeni Zelanda yolculuklarının son gününde tuhaf bir şekilde tanışırlar, sonra araya ayrılıklar, astroloji, hatta bir cinayet bile girer. Altı bölümlük dizi çok satan, aynı isimli kitabın uyarlaması. Eve Hewson’ın sükûnetine, ekrana nasıl yakıştığına hayret edeceksiniz. Bu arada kendisi Bono’nun kızı... (D-Smart GO)
- Aldous Huxley’nin 1932 tarihli ütopya klasiği ‘Cesur Yeni Dünya / Brave New World’ün uyarlaması... Savaşların, fakirliğin olmadığı ve insanların neredeyse tek amacının cinsel haz olduğu bu yapay dünyada bir de bizim gibi yaşayan ‘vahşiler’ var. Bakalım yeterince cesur olacaklar mı? (beIN Connect)