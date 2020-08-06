Trafik kazalarına ulusal öncelik

Bir bayramı daha yolcu ettik. Pandemi gölgesinde bayramın tadı çıkmadı. AVM ’ler, tatil yerleri, sahiller, yaylalar, piknik alanları, kafeler, eğlence mekanlarında çoğunluğun maske, mesafe, temizlik kurallarını uymadığı görüldü. Bunun bir bedeli olacak elbette!..
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
Hayvan refahı hakkında yayınlar yapılıyor.
Kurbanın hoşgörü dininin bir ibadeti olduğu anlatılıyor.
Sonra, sonra bayram günü gelip çatıyor.
Traktör caraskalına tek ayağından bağlanan inek karayolunda taşınıyor. Akıl alacak gibi değil…
Onlarca, yüzlerce olumsuzluk…
*
Hayvanların kesiminde şiddet, kabalık, cahillik ve canilik içeren çirkin görüntüler sanki bu yıl daha fazla yansıdı medyaya.
Halkın hassasiyeti mi yükseltiyor bu tepkiyi acaba?
O çirkin görüntüler ülkemize hiç yakışmıyor…
ACEMİ KASAP SAHNEDE
Bir de acemi kasaplar konusu var… Eline bıçağı alan kurban kesmeye soyununca böyle olur.
Bayramın birinci günü 5 binden fazla “acemi kasap” yaralanıp acilin yolunu tuttu. 4 günde 10 binden fazla oldu sayı.
Önlem almamak, eldiven ve kaymaz ayakkabı giymemek, dikkatsizlik, yorgunluk, kesim ortamını düzenlememek, bıçak ve satırların uygunsuzluğu, ekipman eksikliği gibi çok sayıda sebeple parmağını, kolunu bacağını kesiyorlar.
Savaş bilançosu gibi.
*
O kafa değişmezse gelecek bayram da aynı şeyleri yeniden yazarız!
Pes artık! Bu kadar da vurdumduymaz olunmaz ki…
TRAFİK KAZALARI
Bir yanda acemi kasaplar, diğer yanda trafik kazaları…
Kurban ve acemi kasap hikayeleri İslam ülkelerinin sorunuyken trafik kazaları tüm dünyanın sorunu.
Ülkemiz trafik kazaları ile hem insanlarını kaybediyor, hem büyük maddi kayıplar yaşıyor.
*
Trafik kazalarında her yıl dünyada 1 milyon 200 ‘den fazla insan ölüyor.
Dünyadaki ilk 10 ölüm nedeni arasında trafik kazaları var.
İlk 10 ölüm nedeni:
-Kalp ve damar hastalıkları
-Kanser
-Solunum yolları hastalıkları
-Diyabet (şeker hastalığı)
-Alt solunum yolları enfeksiyonları
-Bunama (demans)
-Yenidoğan ölümleri
-İshalli hastalıklar
-Trafik kazaları
-Karaciğer hastalıkları
Eğer bugün ki yaşam tarzı böyle devam ederse trafik kazaları önemli bir sağlık sorunu olmaya devam edecek. Hatta 20 yıl içerisinde ölümlerin 5. sebebi olacak.
ULUSAL ÇÖZÜMLER
Trafik kazalarına karşı ulusal düzeyde sürekli önlemler alınmalı, iyileştirmeler yapılmalı. Fiziki şartlar düzeltilmeli, mühendislik hizmetleri önemsenmeli, sürücü ve yayalarda olumlu davranış değişikliği sağlanmalı.
Büyük soruna şöyle bir bakalım;
Son 10 yılda, 2009-2019 yılları arasında ülke genelinde 13 milyon 187 bin 547 trafik kazası meydana gelmiş.
Yıllara göre kaza sayıları:
2009: milyon 053 bin
2015: 1 milyon 313 bin 359
2016 : 1 milyon 182 bin 493
2017 : 1 milyon 202 bin 716
2018 : 1 milyon 229 bin 364
2019: 1 milyon 168 bin
SAVAŞ BİLANÇOSU GİBİ
10 yılda 57 bin 568 kişi ise yaşamını yitirmiş. Elli yedi bin kişi… On yılda trafik kazası ölümleriyle büyük bir ilçeyi adeta toprağa gömüyoruz!
Son beş yılın kayıtlarına bakacak olursak:
2015: 7 bin 530 ölüm, 304 bin kişi yaralanma
2016: 7 bin 300 ölüm, 303 bin 812 yaralanma
2017: 7 bin 427 ölüm, 300 bin 383 yaralanma
2018: 6 bin 675 ölüm, 307 bin 71 yaralanma
2019: 5 bin 473 ölüm, 283 bin 34 yaralanma
*
Tek kelimeyle berbat bir durum bu…
On yılda 57 bin vatandaşımızı kaza yerinde veya hastanelerde 30 gün içerisinde kaybetmişiz!
Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarıya yakını (% 42,7) sürücüler.
Yaşamlarını yitirenlerin büyük bir bölümünü gençler oluşturuyor.
*
Ülkemiz, özellikle tatil süresi uzun olan bayramlarda ölümlü ve yaralamalı kaza sayılarında büyük kayıplar veriyor.
Bayramın beş gününde;
2017: 122
2018: 56
2019: 52
2020: 45 kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiş.
Bayrama giderken ölmek ne demek!..
SEBEPLER
Kazaların sebepleri neler?
%89.5’i sürücü
%8.4’ü yaya
%0.9 yolcu
%0.6’sı taşıt
%0.6’sı yol problemlerinden kaynaklanıyor.
Peki, sürücü kaynaklı sebepler neler?
-Aşırı hız
-Dikkatsizlik
-Bilinçsizlik
-Cep telefonu ile konuşmak
-Alkollü araç kullanmak
-Trafik kurallarına uymamak
*
Trafikteki araç 23 milyonu aştı. Buna rağmen kaza, ölüm ve yaralanma istatistiklerine az da olsa olumlu gelişmeler yansıyor.
Yüreğimizi yakan bu can kayıplarına dur demeliyiz.
Ulaşım ağının genişlemesi, yol, köprü ve tünel standartlarında iyileşme, denetim sıklığı, cezalar, trafikteki yeni araçlar, ışık, yön levhaları ve işaretlemelerin modernizasyonu, sürücü davranışlarının gelişmesi trafik kazalarını nispeten azaltıyor.
*
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir.” demiş ve “Bu azalmayı eğer devam ettirirsek biz Avrupa standartlarında ki çok daha alacağımız mesafe var, biz onların da altına geçme konusundaki irademizi tamamlamalıyız” şeklinde görüş açıklamıştır.
*
Konu mühimdir, ulusal ölçekte ciddiye alınmalıdır.
Trafik kazalarına ulusal öncelik
Bir bayramı daha yolcu ettik. Pandemi gölgesinde bayramın tadı çıkmadı. AVM ’ler, tatil yerleri, sahiller, yaylalar, piknik alanları, kafeler, eğlence mekanlarında çoğunluğun maske, mesafe, temizlik kurallarını uymadığı görüldü. Bunun bir bedeli olacak elbette!..
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
Hayvan refahı hakkında yayınlar yapılıyor.
Kurbanın hoşgörü dininin bir ibadeti olduğu anlatılıyor.
Sonra, sonra bayram günü gelip çatıyor.
Traktör caraskalına tek ayağından bağlanan inek karayolunda taşınıyor. Akıl alacak gibi değil…
Onlarca, yüzlerce olumsuzluk…
*
Hayvanların kesiminde şiddet, kabalık, cahillik ve canilik içeren çirkin görüntüler sanki bu yıl daha fazla yansıdı medyaya.
Halkın hassasiyeti mi yükseltiyor bu tepkiyi acaba?
O çirkin görüntüler ülkemize hiç yakışmıyor…
ACEMİ KASAP SAHNEDE
Bir de acemi kasaplar konusu var… Eline bıçağı alan kurban kesmeye soyununca böyle olur.
Bayramın birinci günü 5 binden fazla “acemi kasap” yaralanıp acilin yolunu tuttu. 4 günde 10 binden fazla oldu sayı.
Önlem almamak, eldiven ve kaymaz ayakkabı giymemek, dikkatsizlik, yorgunluk, kesim ortamını düzenlememek, bıçak ve satırların uygunsuzluğu, ekipman eksikliği gibi çok sayıda sebeple parmağını, kolunu bacağını kesiyorlar.
Savaş bilançosu gibi.
*
O kafa değişmezse gelecek bayram da aynı şeyleri yeniden yazarız!
Pes artık! Bu kadar da vurdumduymaz olunmaz ki…
TRAFİK KAZALARI
Bir yanda acemi kasaplar, diğer yanda trafik kazaları…
Kurban ve acemi kasap hikayeleri İslam ülkelerinin sorunuyken trafik kazaları tüm dünyanın sorunu.
Ülkemiz trafik kazaları ile hem insanlarını kaybediyor, hem büyük maddi kayıplar yaşıyor.
*
Trafik kazalarında her yıl dünyada 1 milyon 200 ‘den fazla insan ölüyor.
Dünyadaki ilk 10 ölüm nedeni arasında trafik kazaları var.
İlk 10 ölüm nedeni:
-Kalp ve damar hastalıkları
-Kanser
-Solunum yolları hastalıkları
-Diyabet (şeker hastalığı)
-Alt solunum yolları enfeksiyonları
-Bunama (demans)
-Yenidoğan ölümleri
-İshalli hastalıklar
-Trafik kazaları
-Karaciğer hastalıkları
Eğer bugün ki yaşam tarzı böyle devam ederse trafik kazaları önemli bir sağlık sorunu olmaya devam edecek. Hatta 20 yıl içerisinde ölümlerin 5. sebebi olacak.
ULUSAL ÇÖZÜMLER
Trafik kazalarına karşı ulusal düzeyde sürekli önlemler alınmalı, iyileştirmeler yapılmalı. Fiziki şartlar düzeltilmeli, mühendislik hizmetleri önemsenmeli, sürücü ve yayalarda olumlu davranış değişikliği sağlanmalı.
Büyük soruna şöyle bir bakalım;
Son 10 yılda, 2009-2019 yılları arasında ülke genelinde 13 milyon 187 bin 547 trafik kazası meydana gelmiş.
Yıllara göre kaza sayıları:
2009: milyon 053 bin
2015: 1 milyon 313 bin 359
2016 : 1 milyon 182 bin 493
2017 : 1 milyon 202 bin 716
2018 : 1 milyon 229 bin 364
2019: 1 milyon 168 bin
SAVAŞ BİLANÇOSU GİBİ
10 yılda 57 bin 568 kişi ise yaşamını yitirmiş. Elli yedi bin kişi… On yılda trafik kazası ölümleriyle büyük bir ilçeyi adeta toprağa gömüyoruz!
Son beş yılın kayıtlarına bakacak olursak:
2015: 7 bin 530 ölüm, 304 bin kişi yaralanma
2016: 7 bin 300 ölüm, 303 bin 812 yaralanma
2017: 7 bin 427 ölüm, 300 bin 383 yaralanma
2018: 6 bin 675 ölüm, 307 bin 71 yaralanma
2019: 5 bin 473 ölüm, 283 bin 34 yaralanma
*
Tek kelimeyle berbat bir durum bu…
On yılda 57 bin vatandaşımızı kaza yerinde veya hastanelerde 30 gün içerisinde kaybetmişiz!
Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarıya yakını (% 42,7) sürücüler.
Yaşamlarını yitirenlerin büyük bir bölümünü gençler oluşturuyor.
*
Ülkemiz, özellikle tatil süresi uzun olan bayramlarda ölümlü ve yaralamalı kaza sayılarında büyük kayıplar veriyor.
Bayramın beş gününde;
2017: 122
2018: 56
2019: 52
2020: 45 kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiş.
Bayrama giderken ölmek ne demek!..
SEBEPLER
Kazaların sebepleri neler?
%89.5’i sürücü
%8.4’ü yaya
%0.9 yolcu
%0.6’sı taşıt
%0.6’sı yol problemlerinden kaynaklanıyor.
Peki, sürücü kaynaklı sebepler neler?
-Aşırı hız
-Dikkatsizlik
-Bilinçsizlik
-Cep telefonu ile konuşmak
-Alkollü araç kullanmak
-Trafik kurallarına uymamak
*
Trafikteki araç 23 milyonu aştı. Buna rağmen kaza, ölüm ve yaralanma istatistiklerine az da olsa olumlu gelişmeler yansıyor.
Yüreğimizi yakan bu can kayıplarına dur demeliyiz.
Ulaşım ağının genişlemesi, yol, köprü ve tünel standartlarında iyileşme, denetim sıklığı, cezalar, trafikteki yeni araçlar, ışık, yön levhaları ve işaretlemelerin modernizasyonu, sürücü davranışlarının gelişmesi trafik kazalarını nispeten azaltıyor.
*
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir.” demiş ve “Bu azalmayı eğer devam ettirirsek biz Avrupa standartlarında ki çok daha alacağımız mesafe var, biz onların da altına geçme konusundaki irademizi tamamlamalıyız” şeklinde görüş açıklamıştır.
*
Konu mühimdir, ulusal ölçekte ciddiye alınmalıdır.