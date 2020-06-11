Pazar ve pazarcıda hile olur mu?

Yaşlı genç, kadın erkek fark etmiyor, yetiştirip kasanın üzerine koymuşsa ona uğruyorum. Bir iki laf ediyor, hal hatır da soruyorum.
Maydanozu, naneyi, domatesi, biberi, soğanı, dutu, kirazı, ne getirmişse, alnının teri, elinin nasırı neye değmişse ondan alıyorum...
Tavsiye ederim.
*
İlçe pazarları bu bakımdan çok daha güzel.
Üzülmezsiniz, ‘namuslu satıcılar’ çok sayıda...
Yenişehir ve Orhaneli pazarlarında ürünü yetiştiriciden, köylüden alıyorsun, o güne denk gelmeyi şans olarak görürüm.
*
Koronavirüs süreci dahi pazarcıyı normalleştirmemiş...
Kaşla göz arasında, bazen de gözünüzün içine baka baka çürük çalık ne kadar meyve sebze varsa dolduruyorlar poşetlere!
Nasılsa virüsten dolayı el sürmek, dokunmak, seçmek yasak...
Verdikleri poşetleri tezgah başında açmayın diye poşetlere öyle bir düğüm atıyorlar ki evde bile açamıyorsunuz!
Ağabey çürük çarığı kakalamış, açabilirsen foyası çıkacak ortaya...
TEZGAHTA HİLE VAR
Taze, gösterişli ve güzel sebzeyi öne çıkartıp tezgaha, dağ gibi yığıp, arkaya sakladıkları kart, solmuş, pörsümüş ve çürümüş ürünleri poşetlere doldurmaktan utanmıyorlar..!
Elbette işini ahlakla yapan pazarcılarımız var ama bunlar daha öne çıkıyorlar...
*
İstenilenden daha fazlasını tartarak müşteriyi zorlama huyları yok mu!
Kardeşim yarım istenmişse yarım kilo vereceksin, üç liralık denilmişse 5 liralık vermeye kalkışmayacaksın...
Nasıl da sıkıntıya sokuyorlar insanı!..
*
Pazarcılarımız, pandemiyi fırsata dönüştürdüler.
“Esnaftan alışveriş yapalım, AVM’ler karşısında esnafı koruyalım” yaklaşımına prim verirdim.
Ancak pazardan sağlıklı ürün alamayan tüketicilerin şikayetleri artınca, bir de pazarcıdan fırça yemelerini görünce gönül rahatlığıyla gidip marketten efendi efendi alışveriş yapmanın daha avantajlı da olduğunu söylüyorum.
Birçok market poşet uygulamasını kaldırdı.
Marketler ilk anda pahalı gibi görünse de seçerek alındığı, çürük ve bozuk olmadığı için pazardan çok ama çok daha ucuza geliyor...
HİLEBAZ ESNAFLAR
Böyle esnaflar pazar yerlerinde varlıkları ve anlayışlarını sürdürdükleri müddetçe kapalı pazar yerleri itici olacak ve kan kaybedecektir.
*
Bu tür esnaflar Ahi Evran’ın yolunu ve anlayışını bilmezler...
Bilseler, ahlaklı ve hakkaniyetli olsalar, kapalı pazar yerlerinde bu sıcakta, çadır tenteleri açarlar mı?
Açmazlar elbet...
Peki, neden açılır o tenteler?
Çünkü o çadır tentenin altına sakladıkları sarı, mor, kırmızı, gri ışıkları, projektörleri var!
O ışıklar meyveyi, sebzeyi, balığı rengarenk ve capcanlı, olduğundan çok farklı gösterip, müşteriyi kandırmak, kazıklamak ve aldatmak için, neden olacak!..
Pazarcının yaptığı uygunsuz davranışa ‘hile’ deyip geçilmemeli...
BELEDİYELER PAZARLARA İLGİSİZ
Bursa tabii ki sebze, meyve ve gıdanın başkenti.
Pazarları da bu yüzden yaz kış, ürün yönünden oldukça zengin oluyor.
Şahsen, Merinos ve Dikkaldırım, zaman zaman da Beşevler pazaryerlerine gidiyorum. Üç aşağı beş yukarı hepsi aynı... Ama Beşevler pazarı biraz daha denetimli sanki...
*
Gıda sağlıklı mı, güvenli mi konusunu inanın geçtik...
Belediye Zabıtası ve Pazarcılar Odası bu işlerle ilgilenmiyorlar...
Pazarda yoklar!
Esnaf ikaz edilmeli, inat ve ısrar edenlere belediye yasal yaptırımlar uygulamalı. Gerekirse pazara sokulmamalı...
*
Koronavirüs sürecinde mağdur olduklarını düşünerek ‘Esnafımızı, pazarcımızı koruyalım’ diyerek hassasiyet gösteriyoruz ama bunu hak etmiyorlar..!
O kafadaki esnaf acilen batsın, pazarcılık yapmasın, insanları aldatmasın...
Bu hilebazlar yüzünden ahali pazardan kaçıyor.
*
İyi örnekler var mıdır, vardır elbet!
Kesin olarak şunu biliyorum ki; tüketiciler, pazarcıların insafına terk edilmişler.
Bunu bilir, bunu söylerim.
Pazarcı, maskeli de maskesiz de aldatıyor...
NORMALLEŞME ABARTILDI
Maske dedik, iki satır da salgından yazalım.
Normalleşme sürecini tüm kesimlerce ‘sorumsuzca’ abartıldı.
Çarşılar, sahiller, piknik ve tatil yerleri ağzına kadar doldu.
*
Türkiye manzaraları can sıkıyor!
“Maske, el yıkama, mesafe, temas” konusunda sınıfta kaldık.
“Aşırı normal” bir uygulamaya geçildi.
Sabırlı olmalı, kurallara uymalı.
SAĞLIK BAKANI UYARIYOR
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;
“Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan, tedbirdir” dedi.
Daha ne desin!..
10 gün sonra koronavirüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz canları 5 bini aşacak.
Sağlıklı yaşam için azami dikkat gerekli...
BURSALI DİKKAT
Geçtiğimiz hafta bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin öldüğü olaydan sonra gözaltına alınanlarda koronavirüs tespit edilince Bursa İl Emniyet Müdürlüğü alarm verdi ve temaslı 48 polisi karantinaya aldı.
Bazı fabrika, mahalle ve apartmanlarda karantinalar devam ediyor.
*
Bursa’da salgın dikkat çekici boyutlarda.
Otoriteler uyarıyor;
Maskesiz sokaklara çıkmak yasak hemşehrim!
Pazar ve pazarcıda hile olur mu?
Halkımız pazardan alışveriş yapmayı seviyor. Ben de seviyorum.Daha çok kendi yetiştirdiğini satan emekçileri tercih ediyorum.
Yaşlı genç, kadın erkek fark etmiyor, yetiştirip kasanın üzerine koymuşsa ona uğruyorum. Bir iki laf ediyor, hal hatır da soruyorum.
Maydanozu, naneyi, domatesi, biberi, soğanı, dutu, kirazı, ne getirmişse, alnının teri, elinin nasırı neye değmişse ondan alıyorum...
Tavsiye ederim.
*
İlçe pazarları bu bakımdan çok daha güzel.
Üzülmezsiniz, ‘namuslu satıcılar’ çok sayıda...
Yenişehir ve Orhaneli pazarlarında ürünü yetiştiriciden, köylüden alıyorsun, o güne denk gelmeyi şans olarak görürüm.
*
Koronavirüs süreci dahi pazarcıyı normalleştirmemiş...
Kaşla göz arasında, bazen de gözünüzün içine baka baka çürük çalık ne kadar meyve sebze varsa dolduruyorlar poşetlere!
Nasılsa virüsten dolayı el sürmek, dokunmak, seçmek yasak...
Verdikleri poşetleri tezgah başında açmayın diye poşetlere öyle bir düğüm atıyorlar ki evde bile açamıyorsunuz!
Ağabey çürük çarığı kakalamış, açabilirsen foyası çıkacak ortaya...
TEZGAHTA HİLE VAR
Taze, gösterişli ve güzel sebzeyi öne çıkartıp tezgaha, dağ gibi yığıp, arkaya sakladıkları kart, solmuş, pörsümüş ve çürümüş ürünleri poşetlere doldurmaktan utanmıyorlar..!
Elbette işini ahlakla yapan pazarcılarımız var ama bunlar daha öne çıkıyorlar...
*
İstenilenden daha fazlasını tartarak müşteriyi zorlama huyları yok mu!
Kardeşim yarım istenmişse yarım kilo vereceksin, üç liralık denilmişse 5 liralık vermeye kalkışmayacaksın...
Nasıl da sıkıntıya sokuyorlar insanı!..
*
Pazarcılarımız, pandemiyi fırsata dönüştürdüler.
“Esnaftan alışveriş yapalım, AVM’ler karşısında esnafı koruyalım” yaklaşımına prim verirdim.
Ancak pazardan sağlıklı ürün alamayan tüketicilerin şikayetleri artınca, bir de pazarcıdan fırça yemelerini görünce gönül rahatlığıyla gidip marketten efendi efendi alışveriş yapmanın daha avantajlı da olduğunu söylüyorum.
Birçok market poşet uygulamasını kaldırdı.
Marketler ilk anda pahalı gibi görünse de seçerek alındığı, çürük ve bozuk olmadığı için pazardan çok ama çok daha ucuza geliyor...
HİLEBAZ ESNAFLAR
Böyle esnaflar pazar yerlerinde varlıkları ve anlayışlarını sürdürdükleri müddetçe kapalı pazar yerleri itici olacak ve kan kaybedecektir.
*
Bu tür esnaflar Ahi Evran’ın yolunu ve anlayışını bilmezler...
Bilseler, ahlaklı ve hakkaniyetli olsalar, kapalı pazar yerlerinde bu sıcakta, çadır tenteleri açarlar mı?
Açmazlar elbet...
Peki, neden açılır o tenteler?
Çünkü o çadır tentenin altına sakladıkları sarı, mor, kırmızı, gri ışıkları, projektörleri var!
O ışıklar meyveyi, sebzeyi, balığı rengarenk ve capcanlı, olduğundan çok farklı gösterip, müşteriyi kandırmak, kazıklamak ve aldatmak için, neden olacak!..
Pazarcının yaptığı uygunsuz davranışa ‘hile’ deyip geçilmemeli...
BELEDİYELER PAZARLARA İLGİSİZ
Bursa tabii ki sebze, meyve ve gıdanın başkenti.
Pazarları da bu yüzden yaz kış, ürün yönünden oldukça zengin oluyor.
Şahsen, Merinos ve Dikkaldırım, zaman zaman da Beşevler pazaryerlerine gidiyorum. Üç aşağı beş yukarı hepsi aynı... Ama Beşevler pazarı biraz daha denetimli sanki...
*
Gıda sağlıklı mı, güvenli mi konusunu inanın geçtik...
Belediye Zabıtası ve Pazarcılar Odası bu işlerle ilgilenmiyorlar...
Pazarda yoklar!
Esnaf ikaz edilmeli, inat ve ısrar edenlere belediye yasal yaptırımlar uygulamalı. Gerekirse pazara sokulmamalı...
*
Koronavirüs sürecinde mağdur olduklarını düşünerek ‘Esnafımızı, pazarcımızı koruyalım’ diyerek hassasiyet gösteriyoruz ama bunu hak etmiyorlar..!
O kafadaki esnaf acilen batsın, pazarcılık yapmasın, insanları aldatmasın...
Bu hilebazlar yüzünden ahali pazardan kaçıyor.
*
İyi örnekler var mıdır, vardır elbet!
Kesin olarak şunu biliyorum ki; tüketiciler, pazarcıların insafına terk edilmişler.
Bunu bilir, bunu söylerim.
Pazarcı, maskeli de maskesiz de aldatıyor...
NORMALLEŞME ABARTILDI
Maske dedik, iki satır da salgından yazalım.
Normalleşme sürecini tüm kesimlerce ‘sorumsuzca’ abartıldı.
Çarşılar, sahiller, piknik ve tatil yerleri ağzına kadar doldu.
*
Türkiye manzaraları can sıkıyor!
“Maske, el yıkama, mesafe, temas” konusunda sınıfta kaldık.
“Aşırı normal” bir uygulamaya geçildi.
Sabırlı olmalı, kurallara uymalı.
SAĞLIK BAKANI UYARIYOR
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;
“Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan, tedbirdir” dedi.
Daha ne desin!..
10 gün sonra koronavirüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz canları 5 bini aşacak.
Sağlıklı yaşam için azami dikkat gerekli...
BURSALI DİKKAT
Geçtiğimiz hafta bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin öldüğü olaydan sonra gözaltına alınanlarda koronavirüs tespit edilince Bursa İl Emniyet Müdürlüğü alarm verdi ve temaslı 48 polisi karantinaya aldı.
Bazı fabrika, mahalle ve apartmanlarda karantinalar devam ediyor.
*
Bursa’da salgın dikkat çekici boyutlarda.
Otoriteler uyarıyor;
Maskesiz sokaklara çıkmak yasak hemşehrim!