Onu bunu bilmem! Afetlere hazır olmalıyız…  

Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.
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Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...
Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.
OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR
Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.
Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
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İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
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İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
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Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
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Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
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Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Onu bunu bilmem! Afetlere hazır olmalıyız
Türkiye kışı dolu dolu yaşıyor. Antalya’dan Gaziantep’e, Muğla’dan Bolu’ya, Kars’tan İstanbul’a. Kuzey, güney, doğu, batı, Anadolu ve Trakya aynı anda kar, kış, kıyamete teslim oldu.
Kış kışlığını yapmalı.
Toprak suya doyacak, yeraltı su kaynaklarının kapasitesi yükselecek.
Barajlar, göller ve göletler dolacak.
Yağışlara ‘ohh ohh bereket’ derken, bu bereketin yaz aylarında içme suyu için bolluk getireceğini biliriz.
Tarım, hayvancılık ve sanayi suyu en çok kullanan sektörlerdir. Tüm kaynakların neredeyse beşte üçünü kullanırlar.
*
Kar bolluk, bereket getirir.
Bereket ve zahmet kardeştir.
Kar kalabalık kentlerde sıkıntılar oluşturur.
Sorumlular, ‘Ne yapalım çok yağdı, bu kadarını beklemiyorduk diyebilir mi?’
Hayır…
Daima hazır olunmalı.
Gündemimiz kar, kış…
Otoyolların, caddelerin, sokakların tıkanmaları, kara yolları ve belediyelerin hızlı hareket edememeleri, daha da önemlisi koordine olamamaları…
HAVAALANI İZİN VERMEDİ
Karadeniz, Ege ve Balkanlardan gelen ‘kötü hava şartları’ etkisini cömertçe gösterdi. Bazı kentler kardan, buzdan, soğuktan daha fazla etkilendi.
Karayollarında yaşanan sorunların bir kısmı hava ulaşımında da yaşandı.
*
Kötü havadan biz de geçen hafta payımıza düşeni aldık.
Kars’a uçuyorduk.
5 arkadaş Bursa’dan Sabiha Gökçen Havaalanı’na geldik.
Günün ilk uçuşu Kars’taki meydanın inişe elverişli olmaması sebebiyle iptal edildi.
*
11’de uçacaktık.
Rötarlı olarak bindik uçağa. Bir süre daha bekledik.
‘Kars Havaalanı iniş için hazırlanıyor, birazdan havalanacağız’ anonsu yapıldı.
12 gibi havalandık.
İniş için 2-3 kez alçaldık ama inemedik.
Bilgi verilmedi.
UYUM SORUNU
Hala havadayız, uçuyoruz…
1.5 saat sonra; ‘Sayın yolcularımız, Kars havalimanındaki uygunsuz hava koşulları sebebiyle iniş yapamadık. Birazdan Ankara Esenboğa Havaalanı’na ineceğiz’ bilgisi verildi.
İndik…
*
İki saat uçakta kaldık…
Hava ve yer hizmetleri ekiplerinin ‘uyum sorunu’ ortaya çıktı!
Millet iyice bunaldı. Kapıyı açtırdılar.
15-20 kişi alana indi.
Hır gür, falan filan…
Anlatacak çok şey var; ama burada değil!
*
Tekrar havalandık ve başladığımız yere, Sabiha Gökçen’e geldik, Anadolu Jet‘ten indik.
Sanırım saat 18.30 olmuştu.
Kars’a gidemedik.
Gidebilseydik, sosyal sorumluluk projesi olarak bir okulda çocuklara ‘Kardeşim Üşümesin’ kapsamında kışlık giyecekler dağıtılacaktı.
Kaldı.
Şubat ayında havalar geçit verdiğinde inşallah okula gidebiliriz.
KÖTÜ HAVA ŞARTLARI
Büyük şehirlerin kış kargaşasını konuşuyoruz.
Şehirlerarası ve kent içi yolların kapanması, havaalanlarında yaşanan aksamalar, yol bakım ekiplerinin çalışmaları gündem oldu.
*
Hava şartları nedeniyle işler aksadı, insanlar işlerine gidemedi, kargolar yerlerine ulaşamadı, yükler TIR ve kamyonların sırtında kaldı.
Maddi, manevi sıkıntı…
Yazıyı hazırlarken belediye ve Karayolları’nın gayrete gelen çalışmalarıyla işler yoluna giriyordu.
*
Bir sınav veriliyor.
Önemli olan, tüm kurumların afete, olağanüstü durumlara hazır olmalarını sağlamak.
Allah esirgesin böylesi havada deprem olsa ne yaparız?
Hem olmadı da değil…
13 Mart 1992’de Erzincan depremi ile 24 Ocak 2020’de ki Elazığ depremi soğuk, yağışlı, berbat bir havada olmuştu.
Soğukla mücadele daha zor…
Onu bunu bilmem! Afetlere hazır olmalıyız…
ENERJİMİZ DÜŞMESİN
Sanayicilerimiz bugünlerde elektrik kesintilerinden doğacak zararları en az hasarla atlatmaya çalışıyorlar.
Organize Sanayi Bölge - OSB yönetimleri sanayicilerle birlikte, sektörel özellikleri dikkate alarak mesai ve vardiyalara geçici düzenlemeler yapıyorlar.
Çalışanların izin günlerini değiştirip enerjinin her işletmeye yetecek hale gelmesini sağlıyorlar.
*
Hakkaniyetli enerji dağıtım yönetimi gerekiyor.
OSB’ler, Enerji Bakanlığı ile koordine çalışıyorlar.
Enerji dağıtım firmaları da elektrik trafiğini ayarlıyor.
*
Sanayicilerimiz gerçek birer kahramandır.
Sıkıntıyı en hafif şekilde atlatmaya, üretimi azaltmamaya, işsizliğe neden olmamaya ve ülke ekonomisine faydalı olmaya gayret ediyorlar.
Terminli ihraç mallarını da ceza yemeden, zamanında teslim edebilmenin yolunu arıyorlar.
Sanayiciler, devlet desteğini hak ediyorlar.
DOMUZ GRİBİ YENİDEN SAHNEDE
2009 yılını hatırlarsınız, Domuz Gribi salgını olmuştu. H1N1 olarak bilinen, İnfluenza A ortalığı karıştırmıştı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ aşı olmuş ama Başbakan R. Tayyip Erdoğan, ‘Bakanım gibi düşünmüyorum, aşı olmayacağım’ demişti.
*
650 civarında yurttaşımızı kaybettiğimiz Domuz Gribi; öksürük, ateş, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı ile ortaya çıkıyor.
Ocak ayında görülmeye başlandı.
Bursa’da da Domuz Gribi tanısı konuluyor.
İşler karışıyor mu acaba?..
*
Şikayeti olan aile hekimine baş vurmalı.
Hijyen ve temizlik önlemleri alınmalı, hapşırıp öksürürken ağız mendille kapatılmalı, ortaya tükürük saçılmamalı, sık sık sabunla el yıkamalı, kalabalık ortamlara girilmemeli, sarılmamalı, tokalaşmamalı, kucaklaşmamalı, 1 metreden yakına sokulmamalı ve ortam havalandırması yapmalı…
*
Covid-19’un mutandı Omicron gibi hızlı yayılan Domuz Gribinden korunmada en etkili uygulama ‘Maske, Mesafe, Temizlik’ kurallarına uyulmasıdır.
*
Omicron çok hızlı bulaşıyor.
PCR pozitif vaka sayıları hızla artıyor.
Temaslılar da çığ gibi oldu.
Covid-19 hastası olanların özensiz yaşamaları, umursamazlıkları, kurallara uymamaları hastalığın yayılmasına neden oluyor.
Bu gidişle virüs herkese bulaşacak ve yaz aylarında hastalığın etkisi en aza inecek…
O zamana herkes kadar özel, iş ve eğitim yaşamına özen göstermeli.
YOL ÖNLEMLERİ
İklim şartlarının olumsuzluğundan bahsederken trafik kazalarını unutmadık elbette…
Kışın meydana gelen kazalara birçok faktör etki ediyor.
*
Araçlar, sürücüler ve yayaları konuşalım.
Araçlar;
Kış lastiği taktırmalı,
Zincir, çeki halatı, takoz, fener, ara kablo ve ilkyardım çantası bulundurmalı.
Araç bakımı yapılmalı; far, fren, sinyal, motor yağı ve su kontrolü sağlanmalı.
Radyatör suyu kontrol edilmeli, antifriz konulmalı.
Yakıt deposu doldurulmalı.
Silecek suyu olmalı.
Battaniye, kaban, su, yiyecek bulundurulmalı.
*
Sürücüler;
Emniyet kemeri takılı olmalı.
Cep telefonuyla konuşmamalı.
Alkol ve madde kullanmamalı.
Hız yapılmamalı, görüş mesafesini daraltmamalı.
Dikkatleri açık, uykularını almış olmalı.
Takip ve fren mesafelerini daha da artırmalı.
Ani ve sert fren yapılmamalı, birden hızlanmamalı.
Farlar karşıdan gelenlere rahatsızlık vermemeli.
*
Yayalar;
Toplu taşıma araçlarını tercih etmeli, ihtiyaç yoksa dışarı çıkmamalı.
Kaydırmaz tabanlı ayakkabı giymeli.
*
Çoklu ölümlü trafik kazaları oldu. Can kayıplarına üzüldük.
Maddi hasarla sonuçlanan kazalara vahlandık, ekonomik kayıplara yandık.
Kışın buzlu, karlı, ıslak ve kaygan yollarda araç kullanmak, hatta yürümek marifet istiyor.
Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım…