Lokanta yasak, kongre serbest! 65 yaşa özgürlük

Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
Lokanta yasak, kongre serbest! 65 yaşa özgürlük
Bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü-WHO yaş dilimlerini yeniden düzenledi. Buna göre;
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
‘Ortalama ömür’ gelişmiş ülkelerde 75-85, bizde de 71 yaş sınırına geldi. Ölüm yaşı erkeklerde 67’ye, kadınlarda da 74’e yükseldi.
TÜİK ömrümüzü uzattı…
*
Kalite ‘doğumda beklenilen yaşam süresi’ni arttırıyor. Memleketimizde doğumda beklenen yaşam süresi erkekler için 76, kadınlar için 81 yıl.
Yurdum insanı yaşasın arkadaş…
*
Yaşlılık genetik yapı, yaşam tarzı ve kronik hastalıklar gibi değişkenleri kapsıyor. Karmaşıktır, yaşlılık kronolojik, fizyolojik ve sosyal yaşlanma kavramlarıyla tanımlanıyor.
Kronolojik takvim yaşına dikkat ederek sağlıklı, uzun, mutlu ve huzurlu yaşamanın yolları aranmalı.
‘İyilik hali’ parayla pulla satın alınamıyor, istemekle, gayretle ulaşılabiliyor. Buna ulaşan gelişmiş toplumlar ‘ihtiyarlık’ sözcüğünü kullanmıyorlar.
ÖNLEMLER VE 65 YAŞ
Metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş yasağı, hafta sonu yaptırımları ve sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanan 65 yaş zor durumda…
65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen COVID-19 önlemleri ne kadar gerçekçi?
Halk sorguluyor!..
Bu yaş grubu insanlar üretkenliklerini hala sürdürüyorlar, faaller.
Yaşam kavgası yapıyorlar, çalışmaya ihtiyaçları var.
*
65 yaş sınırı nasıl tespit edildi?
Kamu çalışanlarımız 65 yaşını doldurduklarında zorunlu olarak ‘yaş haddinden’ emekli edilirler.
Sokağa çıkma kısıtlılığı buradan mı geliyor?
Kim belirledi bunu?
Bilim Kurulu mu?
Peki bilim kurulunda 65 yaş üstü hocalarımız var mı?..
*
O zaman hatırlatalım!
İstedikleri takdirde üniversitelerimizin öğretim üyeleri 75, din görevlilerimiz 67 yaşını doldurana kadar görev yapabilirler...
*
Yurttaşlarımızı kısıtlamadan kurtaralım. Önlemeleri yeniden gözden geçirelim, bir formül bulalım.
Sağlıklarını, yani iyilik hallerini korumak için sokağa çıkmalılar, yürümeliler, hayatlarını sürdürebilmeleri için de çalışmaya ihtiyaçları olduklarını unutmayalım.
65 yaşa özgürlük!
FARKLI STANDARDLAR
Canından ve sağlığından kaygı duyan vatandaş COVID-19 önlemlerini önemserken, “maske, mesafe, temizlik” sloganıyla özetlenen yasaklara ve kısıtlamalara uymayanlara para cezaları kesilirken, farklı yaptırımlar uygulanırken parti kongrelerinin yapılması eleştiriliyor.
*
Lokantalar, çorbacılar, pizzacılar, köfteciler, pastaneler, börekçiler müşterilerini 20-30 dakika dükkanlarında oturtamıyorlar.
Parti kongrelerinde maske-mesafe-temizlik’in ruhuna fatiha okunarak saatlerce yan yana durulabiliyor ama müşteriler dükkanda oturamıyorlar!
Önlemleri uygulasınlar ve işlerini yapsınlar...
*
COVID-19 dünyada ve ülkemizde sağlık sorunundan farklı boyutlara gidiyor; ‘aş, iş ve geçim’ toplumsal yıkıma doğru ilerliyor. Sosyo-ekonomik sorunlara karşı yönetim daha etkili bir bakış geliştirmeli.
KATİP YAZ YARE BÖYLE
“Katip yaz yâre böyle” isimli makalemde birçok mesleğin bittiğini, arzuhalciliğinde sona ermek üzere olduğunu, Avukatlık Kanunu’nun bunu zorunlu kıldığını ifade etmiştim.
Diğer illerde olduğu gibi çalışma ve evlerine ekmek götürme mücadelesi veren, zaten topu topu beş kişi kalan bu arzuhalcilerin seslerini ve taleplerini yansıtmıştım. Ve konunun kanun gereği sıkıntılı olduğunu da belirtmiştim.
ARZUHALCİLİK VE BARO
Bursa Barosu başkanı sayın Av. Gürkan Altun konuyla ilgili açıklama gönderdi. Özetle; Anayasamızın ikinci maddesinde yazılı “sosyal devlet” vurgusunun yerini bulması için çaba gösteren Bursa Barosu, günümüz koşullarında hiçbir yurttaşın aç ve açıkta kalmaması, sosyal adaletin sağlanması için de mücadele etmektedir tespitiyle “arzuhalcilik” mesleğinin, günümüz modern yaşamıyla uyumlu olmadığını ve ne yazık ki “nostalji” olarak anılmaktan öte gitmeyeceğini kabullenmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesini hatırlatmamız elzemdir: “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir hatırlatmasını yaptı.
BARO YOKSULLARI DA KORUR
Sayın Altun “Yoksul yurttaşların adalete erişim kolaylığı ve maliyeti konusundaki yakınmalara karşılık olarak da şunu ifade edebiliriz. ‘Adli Yardım’ müessesesi baroların uhdesindedir. Hak aramaya çıkan ve avukat tutmaya gücü olmayan yurttaş, her ilde baroların adli yardım birimlerine başvurarak avukat talep edebilmekte, ücreti de devlet tarafından karşılanmaktadır” dedi.
*
Evet, maalesef bazı meslekler nostaljiden ibaret olacaklar…
Yoksul vatandaşlarımızın adalet sarayındaki Baro Adli Yardım Birim’ne müracaat ederek “ücretsiz” olarak avukat talep edebileceklerinin hatırlatılması yurttaşlara iyi gelecek.
İLETİŞİM LİDERİ YUSUF ZİYA YÜCE
“Basın Dostu 50 İletişim Lideri” belirlendi.
Business Life İş Hayatı ve Ekonomi Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği “Basın Dostu 50 İletişim Lideri” 2020 yılı araştırmasının sonuçları yayınladı.
Ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle bilinen holdinglerin kurumsal iletişim yöneticileri arasından 78 ekonomi gazetecisinin tespitleriyle, Vahap Munyar, Dr. Fatoş Karahasan, Jale Özgentürk Altunay, Salim Kadıbeşeğil, Seyfettin Bayram, Şelale Kadak ve Volkan Akı’dan oluşan Jürinin görüş ve oylarıyla iletişim liderleri belirlendi.
Basın Dostu 50 İletişim Lideri listesine derginin Ocak-2021 sayısına www.businesslife.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.
*
Yusuf Ziya Yüce, Limak Enerji kurumsal iletişim direktörü olarak Bursa’da görev yapıyor. Seçilmesinin anlamı diğer 49 iletişim liderinin görev yaptığı firmaların genel müdürlükleri ve yönetim merkezlerinin İstanbul’da olmasıyla önem kazanıyor.
Listeye baktığımda seçilenlerin tamamı tartışmasız ağır profesyoneller, belirleyici jüri ise bilinen isimler…
Etkin iletişimiyle Bursa basın camiasında özel bir yer edinen ve ‘doğru bilgiyi aktarabilmek için basın ile ortak çalışmak şart, güney Marmara bölgesinde yerel ve ulusal basın ile iletişimimizi aralıksız sürdürüyoruz’ diyen genç dostumuz Yüce aynı zamanda Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak kurumsal iletişim ve pazarlama dersleri de veriyor.
Bursa’ya ve Limak Enerji’ye değer kattığını düşünüyor, kendisini kutluyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle