Kömürün var mı ısınacak? 

Memleket cenaze evine döndü. Yüzler asık. Kimsenin konuşası yok. Endişeli. Kaygılı. Yastayız.

Hüzünlüyüz...

Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.

Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...

Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.

Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.

Ciğerlerimiz yanıyor.

Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..

