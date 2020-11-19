Kapalı hastaneler açılsın, kapasite yaratılsın

Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
6 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise önce Sümer tabletlerinde belirtilmiş, sonra Tevrat’ta, daha sonra da Kuran’da yer almış.
Tufanın nasıl ve nerelerde olduğuna dair yapılan bilimsel araştırmalar halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Nuh’un gemisi haberleri dikkatleri daha çok çekiyor. Ağrı dağında mı, Cudi dağında mı? Yoksa Irak’ın bir şehrinde mi?
Kalıntılar, anlatılar, efsaneler birbirine giriyor… Gemi Ağrı’da mı acaba?..
*
Sular yükselmiş. Dev dalgalar olmuş, yükselen sular her yeri yutmuş. Nuh peygamber gemisine aldığı hayvanlarla suların çekilmesini beklemiş. Beş altı ay süren bu yolculuk geminin bir dağın tepesinde karaya oturmasıyla sona ermiş. Hayat yeniden başlamış.
*
20. yüzyılda 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İspanyol gribine göre çok hafif görülse de dünya yeni bir bulaşıcı hastalık ile karşı karşıya kaldı.
540 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bizde 5 binden fazla can kaybettik.
Kayıpları sayılarla izah etmek acı verse de başka türlü olmuyor…
Henüz trafik kazalarında bir yılda kaybettiğimiz 6-7 bin sayısına ulaşamadık!..
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi’ ilan ettikten sonra başetmeyle ilgili güncelleyerek protokoller yayınlıyor.
Haliyle ülkelerin mücadele yöntemleri de birbirine benziyor.
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEMİZ
Yugoslavya’nın 1992’de dağılmasının ardından Balkanlar yine kan gölüne dönmüştü.
Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar ve Arnavutların ateş çemberine düştüğü doksanlı yıllardı…
1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenica (Srebrenitsa) kasabasında yaşayan Boşnakların Sırp askerleri tarafından canice katledilmesi ülkemizde de derin üzüntülere neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler gözetiminde silahtan arındırılan ve Hollandalı askerlerce korunan ‘toplanma bölgesi’ Sırp asker ve milislerine teslim edildi. Sırplar da sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte silahsız ve savunmasız durumdaki 14-70 yaş arası 13 binden fazla erkeği öldürdü.
Cesetler ağaç kesme hızarlarıyla paramparça edilerek ’meçhul’ toplu mezarlara gömüldü.
Hala Boşnaklardan geriye kalan bir diş, bir kemik parçası aranıyor, bulunanlara DNA testleri yapılıyor ve kimlikleri tespit ediliyor.
Srebrenica katliamı dışında da Boşnak-Sırp savaşında binlerce Müslüman daha katledildi.
SREBRENİCA ÇİÇEĞİ
Kapalı hastaneler açılsın, kapasite yaratılsın
Koronavirüs salgınını ya da artık ezberlenen şekliyle Covid-19 Pandemisi yazmak benim için de, okuyucu için de sıkıntılı bir hal.
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Salgın bir yılına girerken yeni önlemleri ve düzenlemeleri konuşuyoruz.
Çünkü tablo gitgide kötüleşiyor.
Hem de öyle böyle değil, kara tablo.
Biz sustuk rakamlar konuşsun…
*
Mesela Bursa’da günlük 5 bin, ülkede de 87 bin vaka iddiası var.
İstanbul’da 10-15 bin…
*
Resmi rakamlar bizim için önemli.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ülke raporunda günlük vaka sayısı yeni yeni 3 binlere geldi.
Bakanlık verilerine başından beri bir güvensizlik olduğunu gözardı edemeyiz!
Tabiplerin ve sağlık çalışanlarının verdiği bilgilerle Bakanlığın ki uyumlu değil...
Arada uçurumlar var.
Peki, hangisi doğru?
Basit bir cevap verelim, çevrenize, yaşadığınız mahalleye baktığınızda Covid vakalarının gün geçtikçe arttığını fark etmişseniz cevabı da almış olursunuz!..
BİZİM VİRÜS
Gözümüzü Avrupa’ya çevirdiğimizde;
İngiltere 55 milyon; Virüs 1 milyon 300 bin kişiye bulaşmış, 50 bin ölüm olmuş.
Almanya 83 milyon; Virüs 820 bin kişiye bulaşmış, 13 bin insan ölmüş.
Türkiye 83 milyon; Virüs 424 bin kişiye bulaşmış, 11 bin 800 kişi ölmüş.
*
TC Sağlık Bakanlığı verilerini yorumlarsak durum çok iyi…
Bizim virüs, yüz kişiden bir kişiye bile bulaşmamış!..
Hatta yarım kişiye bile bulaşmamış…
Doğruysa!
Doğruysa nüfusumuzun %99.6 ‘sı hastalık etkeniyle karşılaşmamış.
O halde vay halimize…
Bu gidişle toplum bağışıklığı nasıl sağlanacak?
Aşısız bağışık hale gelinecekse uzun yıllar Covid-19 konuşacağız demek ki!
KAPATILAN 3 HASTANE, 300 YATAK
Bursa’da vaka sayısının hızla arttığı inkar edilmiyor.
Ancak hastanelerimizde sıkıntı var.
Hem Covidli vakalara yer bulmakta hem de kronik hastalıkları olan vatandaşların tedavi akışlarında sıkıntılar var.
*
Ne yapılabilir?
Halkın tepkisine rağmen kapatılan Bursa Devlet Hastanesi, ‘Karantina Hastanesi’ olarak yeniden düzenlendi ve hasta almaya başlandı.
Ama yetmiyor.
Sahra hastanesi kurulacak deniliyor.
Bunu kurmadan önce kapatılan ve boş halde bekleyen Göğüs Hastanesi ana binası, Zübeyde Hanım Doğum Evi ile AMATEM hızlı bir düzenlemeyle Karantina Hastaneleri olarak kısa bir sürede hizmete açılabilir.
Memleketin ekonomik durumu dikkate alınmalı, büyük yatırımlardan kaçınılarak elde olanlar değerlendirilmeli.
*
En az 300 yatak kapasitesi oluşturan öneri benden, dikkate almak Bursa il Sağlık Müdürlüğü, Valilik ve Bakanlıktan...
YAVUZYILMAZ BAŞLADI
Bursa’da sıkıntılar büyürken, yeni müdür ataması yapıldı.
Son yıllarda, özellikle Covid sürecinde etkili hizmetler yürütemeyen Bursa Sağlık İl Müdürlüğünde patron değişti.
Göreve, 2012 ‘de Akçaabat ve 2014 ‘da Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü, 2016 ‘da Aydın Halk Sağlığı Müdürü, 2017‘de Gümüşhane ve Aydın, 2019 ‘da Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak sorumluluklar alan çalışkan ve deneyimli Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ getirildi.
*
Bursa’ya faydalı olacağına inanıyorum.
Zor günlerde iş başına gelen Yavuzyılmaz ‘a hoş geldin dedik ve başarılar diledik.
*
Pandemi tüm ülkeleri zorluyor. Sosyal hayatı ve ekonomileri derinden etkiliyor.
Son yıllarda girdiği krizden yol bulup çıkmaya çalışan Türkiye ekonomisine Covid iyi gelmedi... Salgınla mücadelede alınan tüm önlemlerin iktisadi hayatı zorladığını görüyoruz.
Hazine zorda ama halk daha büyük zorluk içinde…
OKULLAR YENİDEN KAPANIYOR
Pandemi verileri can sıkmaya devam ederken Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki;
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Halen 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.
AVM ’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.
Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak.
Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.
Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.
Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.
Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.
Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız.
İHTİYAÇLI MI, İMTİYAZLI MI
Aşı gelir mi?
Ne zaman gelir?
Mart, Nisan, Mayıs aylarında mı gelir?..
Gelirse kaç adet gelir?
Gelenler yapıldığında, bireysel ve toplumsal olarak yeterli koruma sağlar mı?
*
Aşı konusu basit bir mesele değil, sosyal yönleri de var!..
Sınırlı ve az miktarlarda geleceği şimdiden belli, o halde;...
Göreceğiz…
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