Genç bir kızı hunharca öldüren... Ali anlatıyor

Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
MERHABA sevgili okurlarım,
Geçmiş yıllardan birinde bana gelen genç bir kadın söze şöyle başlamıştı:
“Hocam, ben iki arada bir derede kaldım. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Herkes bir akıl veriyor, ona da benim aklım yatmıyor. Ben beş yıllık evliyim. Liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavlarını kazanamayınca babam beni hemen evlendirmeye kalktı. Yaşım daha 18 bile olmamıştı. Benim de aklım okula gidip gelirken tanıştığım Rahmi’deydi zaten. Annem biliyordu ama babama korkudan söyleyememiştik. Rahmi benden beş yaş büyüktü ve bir süpermarkette çalışıyordu. Ailemin ise gözü yükseklerdeydi. Aslında ben de isterdim işi gücü daha iyi biriyle evlenmeyi ama babamın beni vereceği tipleri aşağı yukarı tahmin edebiliyordum.”
‘İÇKİ İLE İYİCE DARALDIK’
Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.
Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararların, yaptığımız seçimlerin pek de öyle olmadığını, hiç istemediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimizde kurulan tuzakların aslında bizim eserimiz olduğunu, kader dediğimiz şeyin alnımıza o evlerde, anne babalarımız ve beraber yaşadığımız en yakınlarımız tarafından yazıldığını zaman içinde görüvermek nasıl bir duygu acaba, hiç düşündünüz mü?
OLAMAZ, O CANİ İÇİMİZDEN BİRİ
Genç bir kızı hunharca öldüren... Ali anlatıyor
Meslek hayatım boyunca pek fazla suçlu tanımadım ama yine de gencecik bir kadını hunharca öldürüp cezasını çektikten sonra bana gelen birini çok iyi hatırlıyorum.
Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
YANIK HAYRİYE’Yİ TANIMIŞ
Gel zaman, git zaman derken bir gün arkadaşları Ali’yi geneleve götürmüşler. Ali’ye Yanık Hayriye düşmüş. Ona böyle demelerinin nedeni, zamanında müşterilerinden birinin üstüne kezzap atmasıymış. Kadın ani bir refleksle başını arkaya atınca kezzap yüzüne değil, göğsünün üst kısımlarına gelmiş. Uzun süre hastanede yatmış ama göğsündeki izleri mezara kadar taşımak zorunda kalmış.
Her şeye rağmen yaşı Ali’den büyük olsa da, çok güzel bir kadınmış Yanık Hayriye. Ali’ye yakınlık göstermiş, onu sevip okşamış. Bu durum, annesinin bir gün bile sevip okşamadığı Ali’nin çok hoşuna gitmiş. Artık köye para göndermek yerine kazandığı parayı onu daha sık görebilmek için Hayriye’ye yatırır olmuş. Ali yokken Hayriye’nin ona gösterdiği ilgiyi başkalarına da göstermesinden rahatsız olmaya da o günlerde başlamış.
BABADAN GELEN TOKAT
Tam da o sıralarda babası köyden kalkıp şehre, Ali’yi görmeye gelmiş. Daha merhaba demeden okkalı bir tokat atmış Ali’ye. “Biz acımızdan ölürken sen bu paraları karıyla kızla mı yiyorsun” diyerek ağzından burnundan kan gelene kadar dövmüş oğlanı.
Ali bir daha hiç gitmemiş oralara. Ama hayat bu ya, sığıntı gibi oturduğu evin komşularından birinin kızına gönlünü kaptırmış. Sonunda kızla yalnız konuşmayı da başarmış. Kız ona ne evet demiş, ne de hayır ama Ali’nin aklı kızda kalmış. Artık arkadaşlarıyla bile buluşmuyor, her boş zamanında kızın yolunu gözlüyor, onu yalnız yakalamaya çalışıyormuş.
Bir yandan da içinden “Köydekini kaçırdık, bari bunu başkasına kaptırmasak” diyerek geceleri bile uyumuyormuş. Abileri evlenmiş, şehirde kalmayı başaramadıkları için köyde aileyle birlikte yaşıyor, tarladan ve Ali’den gelen parayla idare ediyorlarmış. Ali ise o köye bir daha dönmemeye kararlıymış. Bir iki mektup, telefon derken giderek kızla ilgili ümitleri artmış.
Bir iki buluşma, birkaç unutulmaz öpücük Ali’yi daha da heyecanlandırmış. Sonunda kız demiş ki, niyetin ciddiyse beni babamdan iste. Ali’nin niyeti ciddi ama cebinde para yok. Bekle demiş Ali, biraz bekle. Kız beklemiş, Ali de bu arada daha çok para kazanabileceği işlerin peşine düşmüş. Daha iyisini bulamasa da, bahşişi daha çok olan bir başka lokantada iş bulmuş.
LÜKSÜ: TIRAŞ LOSYONU
Bir yandan da babasından gizli para biriktirmeye çalışıyor, kıza daha yakışıklı görünebilmek için kendine de gömlek, tıraş losyonu filan alıyormuş. İşte ne olduysa tam da o sırada olmuş. Kızı yanında başka bir erkekle görünce Ali çıldırmış. Kız buna mesaj atmış. O benim şimdilik hiçbir şeyim değil. Beni babamdan istediler, bizi de o gün tanışalım diye birlikte yolladılar. Benim gönlüm hâlâ sende ama beni daha ne kadar bekleteceksin?
Önce yanında kaldığı Ekrem abisine açmış konuyu. Ekrem abi, “Aman oğlum, o kızı sana vermezler. Hem sen daha İstanbul gibi bir yerde evlenmek için çok gençsin. İşini gücünü yoluna koy, evlenmeyi sonra düşün. Madem artık az çok para da kazanıyorsun, bize de her ay üç beş kuruş versen iyi olur” demiş.
Aradan aylar geçmiş. Ali artık görüşmeseler de kızı her fırsatta takip etmeye devam ediyormuş ama kız artık eskisi gibi Ali’ye mesaj yazmıyor, onunla hiç buluşmuyormuş. Bir gün yine kızı bir başkasıyla beraber görmüş. Ekrem abiden de kızın bir muhasebeciyle evleneceğini duyunca morali iyice bozulmuş. Üç gün, üç gece ne uyumuş ne de işe gitmiş. Dördüncü gün kızı sabahtan başlamış beklemeye. Akşam hava kararırken otobüsten indiğini görmüş.
MASUM BİR KIZIMIZ DAHA...
Evin yokuşunda yakalamış kızı. Önce babasının köyden şehre geldiği gün ona attığına benzer bir tokat atmış kıza. Kız yere yıkılınca da oturmuş üzerine, başını defalarca yere çarpa çarpa öldürmüş kızcağızı.
Etraftan yetişenler geldiğinde kız zaten çoktan ölmüş.
Taammüden adam öldürmekten tam 17 yıl yatmış içerde. Bana onu babası getirdi. “Bu oğlan içeri girdiğinde böyle değildi. Şimdi artık ne konuşuyor, ne de çalışabiliyor. Bunun bir ilacı milacı yok mu?” diye sordu. Annesi öleli 6 yıl olmuş. Babaya köydeki oğlanların karıları yani gelinler bakıyormuş.
NASIL DA GÜZELDİ...
O hiç kimseyle konuşmayan Ali anlattı bu hikâyeyi bana. Sonunda bana şöyle demişti: “Olan o gariban kıza oldu. Nasıl da güzeldi...”
ŞİDDET GÖSTERENLERİ DE TANIYALIM
SEVGİLİ okurlarım,
Geçen haftalarda sizlere eşinden dayak yiyen bir profesör hanımdan ve eşini döven doktor beyin hikâyesinden söz etmiştim. Her ne kadar alınan eğitimler bile dünyamızda şiddeti durduramasa da, fotoğrafa biraz daha yakından bakacak olursak, özellikle kadına yönelik şiddetin mağdurları da maktulleri de çoğunlukla eğitimsiz kesimden çıkıyor. Ciddi bir eğitim almış kişiler pek kolay katil de olmuyor, mağdur da. Demek ki ciddi bir eğitim alabilmek, bir meslek edinebilmek, toplumda saygın bir yer edinebilmek, şiddete olan eğilimi ciddi olarak azaltıyor.
HAYALLERİ BİLE ETKİLER
Bir toplumda şiddet ne kadar yoğunsa, o toplumun insanları o kadar mutsuz, güvensiz, kederli, kırılgan, alıngan, umutsuz, öfkeli ve şiddet göstermeye o kadar yatkın olurlar.
Şiddet biz insanların hayallerini bile olumsuz etkiler. Özellikle kadına gösterilen şiddetin yayılma ve insan ruhunu olumsuz etkileme gücü çok daha fazladır, yani şiddet virüsü çok bulaşıcı hale gelmiştir. Çünkü kadın bütün toplumlarda sevgiyi, şefkati, merhameti temsil eder. O ölürse, onunla birlikte zihnimizdeki bütün bu güzel duygular da birer birer ölür.
Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Bu evlerde çocuklara şiddet virüsü bulaşmaz. Tam tersine çevreye sevgi ve şefkat yayan, mutlu çocuklar yetişir.
SAYILARI
ARTIYOR MU
Hep şiddet görenleri konuşuyor ve onlara çok üzülüyoruz. Bugün biraz da şiddet gösterenleri, hunharca cinayet işleyebilen acımasız katilleri konuşalım isterseniz.
Şiddeti gösterenleri de aynı toplum yetiştirmiyor mu? Onların bir anne babası yok mu? Kim bu insanlar? Katiller ve caniler hangi evlerin, hangi koşulların üretimi?
Eğer şiddeti konuşacaksak, sadece o şiddeti gösterenlere verilecek cezaları değil, bunları da kendimize sormalı ve konuşmalıyız. O masum kardeşlerimizin yaşamalarını, ölmemelerini nasıl sağlarız, asıl onu konuşmalıyız.
Suçlular mutlaka en ağır şekilde cezalandırılmalı ancak duruma başka türlü çareler aramaz, tüm toplum olarak bu konuya gereken ilgiyi ve katkıyı sağlamazsak, vicdanlarımız sızlamaya devam edecek.
Ne oluyor da hem dünyada hem de ülkemizde bu üretim yani acımasız katil üretimi giderek artıyor ve özellikle kadınlara yöneliyor?
HAYATIN İNTİKAMINI BİR GARİBANDAN ALMAK
- Birini öldürebilmek o kadar kolay iş değildir. Önce kendinden, sonra da hayattan nefret edeceksin, hiçbir umudun kalmayacak ki, adam öldürebilesin.
Çocukluğunda şiddet görecek, şiddete tanıklık edecek ve onu insanın en doğal tepkisi olarak benimseyeceksin ki, birinin canına kıyabilesin.
Hayatın sana ettiği haksızlığın intikamını bir garibandan alabilesin.
O kadar korkacak, kendine o kadar güvenmeyecek ve sevmeyeceksin ki...
Adalet duygun o kadar incinecek ki...
Hayata duyduğun bütün öfkeyi, kini, nefreti seni artık istemeyen masum bir kadına yönlendirebilesin.
Çünkü son ümidin o kadındı. O da yoksa sen zaten yoksun.
Sevgili okurlarım,
Kadınları acımasızca öldüren erkeklerin hepsi Ali gibi değil. Bunun içinde paranoid bozukluğu olan var, daha ileri seviyede ruh hastaları var, bir de sosyopatlar, psikopatlar var.
Ayrıca tacizciler, kadınları ve bazen de çocukları hedef alan tecavüzcüler var.
Hatta kedileri, köpekleri yakalayıp onlara eziyet eden, yakan, kuyruklarını kesen, öldüren caniler var.
Onları da anlatacağım sizlere.
Haftaya görüşmek üzere,
Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın.