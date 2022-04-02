Eczacılık fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez iki hafta önce erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından eczacı Cem Kılınç, Sönmez’in adını yaşatmak için bir proje başlattı. Proje kapsamında belli sayıda eczacılık öğrencisi kadına HPV (Human Papilloma Virus) aşısı ücretsiz yapılacak. Aşı, rahim ağzı kanserini yüksek oranda önlüyor.
İki hafta önce bugün yaşam dolu, gencecik bir öğrencim kendisine kafayı takmış bir erkek tarafından AVM otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Okuduğum haberde Yağmur Sönmez ismini
görünce ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ ne demek anladım. Gözlerimden akan yaşlara engel olamıyor, haberin gerçek olmadığına inanmak istiyor ve okuduklarımı kabullenemiyordum. Ama ne yazık ki haber gerçekti!
Yağmur Sönmez, 21 yaşındaydı.
Hayali eczacı olmaktı
Pazartesi kampüste anma töreni düzenlendi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç “Biz öğrencilerimizle çok şey paylaşıyoruz ama bu kadar acısını hiç paylaşmamıştık” derken gözünden akan yaşlara tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın gözyaşları eşlik etti. Yağmur’un yakın bir arkadaşı “Çok hayat dolu, çok mutlu bir insandı. Hayatımda gördüğüm en iyi ve düşünceli insandı. Ve eczacı olmak onun en büyük bir hayaliydi, insanlara faydalı olmayı çok istiyordu” dedi.
Bedenimize ok saplanmış gibi canımızı yakan bu acının ateşini söndürmeyecekti ama hepimiz Yağmur Sönmez’i ölümsüzleştirmek istiyorduk. Bir meslektaş adayını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan eczacı Cem Kılınç aynı duyguyla ‘Yağmur Sönmez Yaşatıyor’ projesini başlattı.
Bu projeyle 21 yaşındaki Yağmur Sönmez’in birbirinden değerli her yaşı için eczacılık öğrencisi bir kadına ücretsiz HPV (Human Papilloma Virus) aşısı yapılacak. Başvurular bir formla alınıyor ve yaş, ekonomik durum ve genetik yatkınlık gibi kriterlerle aşının kime yapılacağına karar veriliyor.
“Erkek şiddeti gibi rahim ağzı kanseri de kadınları kaybetmemize neden oluyor. Üstelik
bu da önlenebilir bir ölüm. Yağmur Sönmez’i, kardeşlerini yaşatarak anacağız” diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam ediyor: “Projeyi duyurduktan
üç saat sonra durdurmak zorunda kaldık. Çünkü biz 21 aşı beklerken İstanbul’daki eczacılardan bir anda 110 tane aşı geldi. İlk olarak Yağmur’un liseden arkadaşı olan ve şu anda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okuyan bir öğrenciyi aşıladık ve aşılamaya devam ediyoruz.”
“Cem Kılınç: “Yılda 528 bin kadın HPV’ye bağlı kanser oluyor, 350 bin kadarı yaşamını yitiriyor.””
Her 2 kadından 1’i...
Cem Kılınç, HPV aşılarının ücretsiz olması ve devlet tarafından karşılanması için projeler geliştiren bir eczacı. Kadınları yaşatmak için bu konunun çok önemli olduğuna inanıyor. Sağlık hizmetinin tedaviden ibaret olmadığına dikkat çeken Kılınç, sağlıklı yaşamaya devam etmemizin de çok değerli olduğunu vurguluyor. Bunun da ancak devletin koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayırmasıyla mümkün olabileceğini anlatıyor: “Yılda 528 bin kadın HPV’ye bağlı kanser oluyor ve 350 bin kadarı yaşamını yitiriyor. Bir kadının ilk cinsel deneyiminde HPV enfeksiyonu geçirmesinin kümülatif riski yüzde 46, yani yaklaşık her 2 kadından 1’i risk altında. 10 yıl boyunca ulusal aşı takviminde aşılama yapılmış bir ülkenin gerçek yaşam verisine göre HPV enfeksiyonlarında ve genital siğillerde yüzde 90 azalma, yüksek dereceli kanser öncüsü lezyondaysa yüzde 85 azalma sağlandığını biliyoruz.”
Kim bilir belki ‘Yağmur Sönmez Yaşatıyor’ projesi büyüyüp ülke çapında ses getirir ve yöneticilerimiz HPV aşısının ücretsiz olması konusunda karar alır. Ve Yağmur’u bu dünyaya iz bırakan iyi bir ruh olarak yaşatma hayali milyonlarca kadına dokunur.
HPV aşısı ücretsiz olsun
Eczacı Cem Kılınç HPV aşılarının ücretsiz olmasıyla ilgili çalışmalarına geçen yaz başlamış. Haziran 2021’de eczanesinde bir gece nöbetinden sonra “Bundan sonra her nöbetimi bir genç kadının HPV aşılarını karşılamak için tutacağım” demiş ve bunu sosyal medyasında paylaşmış. Ertesi gün onlarca kişiden talep gelince eczacı arkadaşı Buğra Üstündağ ile bu girişimi büyütme kararı almışlar.
Cem Kılınç
Birçok eczacı “Ben de bir kişinin HPV aşılarını karşılamak istiyorum” diyerek aşı bursu kampanyasına katkıda bulunmuş. Bu hafta itibariyle 2 bin 372 lira değerindeki üç doz HPV aşısını ücretsiz olabilmek için başvuran kadınların sayısı 2 bini geçmiş. Cem Kılınç bu çalışmalarından ötürü geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Tabip Odası’ndan Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Teşvik Ödülü’nü aldı. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nde de Türk Eczacıları Birliği’nce Değer Katan Eczacı Ödülü’ne layık görüldü. Aralarında İstanbul Eczacı Odası’nın da olduğu çok sayıda eczacı odası HPV ile ilgili farkındalık çalışmalarına destek oluyor. Eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri halkı bilgilendirmek için çalışıyor. Ama tehlikenin farkında olsa da ekonomik durumu nedeniyle aşıyı olamayan kadınlar var. Tüm kadınların sağlıklı yaşam hakkı için HPV aşısı ücretsiz olsun!
‘Yağmur Sönmez yaşatıyor’
Eczacılık fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez iki hafta önce erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından eczacı Cem Kılınç, Sönmez’in adını yaşatmak için bir proje başlattı. Proje kapsamında belli sayıda eczacılık öğrencisi kadına HPV (Human Papilloma Virus) aşısı ücretsiz yapılacak. Aşı, rahim ağzı kanserini yüksek oranda önlüyor.
İki hafta önce bugün yaşam dolu, gencecik bir öğrencim kendisine kafayı takmış bir erkek tarafından AVM otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Okuduğum haberde Yağmur Sönmez ismini
görünce ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ ne demek anladım. Gözlerimden akan yaşlara engel olamıyor, haberin gerçek olmadığına inanmak istiyor ve okuduklarımı kabullenemiyordum. Ama ne yazık ki haber gerçekti!
Yağmur Sönmez, 21 yaşındaydı.
Hayali eczacı olmaktı
Pazartesi kampüste anma töreni düzenlendi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç “Biz öğrencilerimizle çok şey paylaşıyoruz ama bu kadar acısını hiç paylaşmamıştık” derken gözünden akan yaşlara tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın gözyaşları eşlik etti. Yağmur’un yakın bir arkadaşı “Çok hayat dolu, çok mutlu bir insandı. Hayatımda gördüğüm en iyi ve düşünceli insandı. Ve eczacı olmak onun en büyük bir hayaliydi, insanlara faydalı olmayı çok istiyordu” dedi.
Bedenimize ok saplanmış gibi canımızı yakan bu acının ateşini söndürmeyecekti ama hepimiz Yağmur Sönmez’i ölümsüzleştirmek istiyorduk. Bir meslektaş adayını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan eczacı Cem Kılınç aynı duyguyla ‘Yağmur Sönmez Yaşatıyor’ projesini başlattı.
Bu projeyle 21 yaşındaki Yağmur Sönmez’in birbirinden değerli her yaşı için eczacılık öğrencisi bir kadına ücretsiz HPV (Human Papilloma Virus) aşısı yapılacak. Başvurular bir formla alınıyor ve yaş, ekonomik durum ve genetik yatkınlık gibi kriterlerle aşının kime yapılacağına karar veriliyor.
“Erkek şiddeti gibi rahim ağzı kanseri de kadınları kaybetmemize neden oluyor. Üstelik
bu da önlenebilir bir ölüm. Yağmur Sönmez’i, kardeşlerini yaşatarak anacağız” diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam ediyor: “Projeyi duyurduktan
üç saat sonra durdurmak zorunda kaldık. Çünkü biz 21 aşı beklerken İstanbul’daki eczacılardan bir anda 110 tane aşı geldi. İlk olarak Yağmur’un liseden arkadaşı olan ve şu anda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okuyan bir öğrenciyi aşıladık ve aşılamaya devam ediyoruz.”
Her 2 kadından 1’i...
Cem Kılınç, HPV aşılarının ücretsiz olması ve devlet tarafından karşılanması için projeler geliştiren bir eczacı. Kadınları yaşatmak için bu konunun çok önemli olduğuna inanıyor. Sağlık hizmetinin tedaviden ibaret olmadığına dikkat çeken Kılınç, sağlıklı yaşamaya devam etmemizin de çok değerli olduğunu vurguluyor. Bunun da ancak devletin koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayırmasıyla mümkün olabileceğini anlatıyor: “Yılda 528 bin kadın HPV’ye bağlı kanser oluyor ve 350 bin kadarı yaşamını yitiriyor. Bir kadının ilk cinsel deneyiminde HPV enfeksiyonu geçirmesinin kümülatif riski yüzde 46, yani yaklaşık her 2 kadından 1’i risk altında. 10 yıl boyunca ulusal aşı takviminde aşılama yapılmış bir ülkenin gerçek yaşam verisine göre HPV enfeksiyonlarında ve genital siğillerde yüzde 90 azalma, yüksek dereceli kanser öncüsü lezyondaysa yüzde 85 azalma sağlandığını biliyoruz.”
Kim bilir belki ‘Yağmur Sönmez Yaşatıyor’ projesi büyüyüp ülke çapında ses getirir ve yöneticilerimiz HPV aşısının ücretsiz olması konusunda karar alır. Ve Yağmur’u bu dünyaya iz bırakan iyi bir ruh olarak yaşatma hayali milyonlarca kadına dokunur.
HPV aşısı ücretsiz olsun
Eczacı Cem Kılınç HPV aşılarının ücretsiz olmasıyla ilgili çalışmalarına geçen yaz başlamış. Haziran 2021’de eczanesinde bir gece nöbetinden sonra “Bundan sonra her nöbetimi bir genç kadının HPV aşılarını karşılamak için tutacağım” demiş ve bunu sosyal medyasında paylaşmış. Ertesi gün onlarca kişiden talep gelince eczacı arkadaşı Buğra Üstündağ ile bu girişimi büyütme kararı almışlar.
Cem Kılınç
Birçok eczacı “Ben de bir kişinin HPV aşılarını karşılamak istiyorum” diyerek aşı bursu kampanyasına katkıda bulunmuş. Bu hafta itibariyle 2 bin 372 lira değerindeki üç doz HPV aşısını ücretsiz olabilmek için başvuran kadınların sayısı 2 bini geçmiş. Cem Kılınç bu çalışmalarından ötürü geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Tabip Odası’ndan Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Teşvik Ödülü’nü aldı. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nde de Türk Eczacıları Birliği’nce Değer Katan Eczacı Ödülü’ne layık görüldü. Aralarında İstanbul Eczacı Odası’nın da olduğu çok sayıda eczacı odası HPV ile ilgili farkındalık çalışmalarına destek oluyor. Eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri halkı bilgilendirmek için çalışıyor. Ama tehlikenin farkında olsa da ekonomik durumu nedeniyle aşıyı olamayan kadınlar var. Tüm kadınların sağlıklı yaşam hakkı için HPV aşısı ücretsiz olsun!