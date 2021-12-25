Sihirli kelime 'detoks'a dikkat!

Yaşamınızda yapacağınız ufak değişikliklerle yeni yılda mutluluk dozunuzu arttırabilirsiniz. 8 adımda daha mutlu bir 2022 için harekete geçmeye bugünden başlayın.

Tüm dünya insanları için oldukça zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Salgının etkileri ve hiç enflasyon olmayan ülkelerde bile artan enflasyonla sağlık ve ekonomi dünyanın gündemi oldu. Kaygıların arttığı, mutluluk düzeyinin düştüğü bir yılı geride bırakırken yeni yıla umutla sarılmalıyız. Ne de olsa her inişin bir çıkışı olacak. Sorunlar daha mı derinleşir ya da çözülür mü bilmiyorum ama dünyayı değiştiremeyeceğimizi biliyorum. Ancak kendimizi değiştirebiliriz. Virüs gibi mutluluğun da bulaşıcı olduğu ispatlanmışken, kendi mutluluk düzeyimizi arttırarak, çevremizdeki kişilerin mutluluk dozunu da arttırabiliriz.

BAKIŞ AÇINIZI GÜNCELLEYİN

Pandemi, ekonomik sıkıntılar derken kendimizi giderek kötüleşen bir tablonun içinde hissettiğimiz oluyor. Ancak karşılaştığımız en kötü durumlarda bile mutluluğun belirleyicisi tavrımız oluyor. Sıkıntılı bir sürecin üstesinden gelmek için o durumla en iyi şekilde yaşamaya alışmak ve o durumun geçeceğine yönelik umudumuzu korumak gerekiyor. Öyleyse sadece teknolojik aletlerimizi değil, düşünce şeklimizi de güncellemenin vakti geldi.

ÇÖZÜM ODAKLI OLUN

Etrafınızda sürekli söylenen insanlar sizi de mutsuz etmiyor mu? Sürekli sorunlara odaklanan ve söylenen tarafta olduğunuzda hem kendinizin hem de çevrenizdeki kişilerin mutluluk dozunu düşürüyorsunuz. “Sorunları yok sayın” önerisi değil bu… Sorunu tespit etmek önemli ama orada kalmayın, hemen çözüme odaklanın. Bunu yaptıkça kendinizi yaşamınızın tasarımcısı gibi hissedeceksiniz.

KORKMAYIN, KAÇSIN

Çoğumuzun çevrimiçi olduğu günümüzde mutluluğun önündeki engellerden biri de FOMO. ‘Fear of Missing Out’ yani ‘olan biteni kaçırma korkusu’ sosyal medya kullanıcısı genç yetişkinlerin yüzde 40’ında görülüyor. Yaşamımızı başkalarının yaşamlarıyla kıyaslayarak “Ben neleri yaşamayı kaçırdım” düşüncesine yol açan FOMO, olumsuz haberleri de anlık takip etmemize neden olarak kaygı düzeyimizi arttırıyor. FOMO’nun esiri olanlardansanız, mutluluğunuzun önündeki bariyeri kaldırmak adına sosyal medyayla ilişkinizi gözden geçirin.