‘Yüzyılın 100 Şairi’ soruşturması üzerine

Kutlama olayının tarihini incelediğimizde, bu kutlamanın emekçi kadınlar sayesinde ilan edildiğini görürüz.

Belli günler, belli kutlamalar iz bıraktığı oranda bir anlam taşır.

Birçok kadının öldürüldüğü, birçok kadına şiddet uygulandığı bir dünyada kadın derneklerinden, kadın haklarına gönül vermiş herkesten eyleme dönük planlar bekliyorum.

Pozitif ayrımcılık sadece bir terim değil bir hareketin başlatıcısı olursa etkili olur.

Şimdi televizyonlar ve basın, kadın çalışanları, üretenleri, emek verenleri gündeme getiriyor. Böyle günlerde kitabevleri kadın yazarların kitaplarından bir armağan paketi yapmalılar.

Bir ülkede hatta alanı büyütelim dünyada, kadının durumunu edebiyattan öğrenebilirsiniz. Dünya klasikleri kadın kahramanların zihinlerde yer ettiği örneklerle doludur.

Kadınların tarih içinde siyasetteki belirleyici ve öncü kimliklerini öğrenmeliyiz, dünden bugüne bakış açısı ancak böyle oluşur.

Edebiyat dışında sanat dünyasındaki kadınların da küçük boyutta biyografileri hazırlanmalıdır.

Artık az sayfada çok şey öğreten kitapların modası geçerli.