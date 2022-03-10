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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da

10 Mart 2022

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-20 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. On gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ve imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında kimler var:

Şükrü Erbaş

Haydar Ergülen

Aşkım Kapışmak

Atilla Dorsay

Ataol Behramoğlu

Sinan Akyüz

Murat Menteş

Barış Terkoğlu

Yusuf Kaplan

Kahraman Tazeoğlu

Tuna Kiremitçi

Sevil Atasoy

Nermin Bezmen

Ve daha pek çok değerli yazar, şair ve biliminsanı.

İKİ YIL ARADAN SONRA

İki yıl aradan sonra kitapseverlerin bu seneki ilk buluşması Çukurova Kitap Fuarı ile gerçekleştirilmişti. TÜYAP, kitap fuarlarına Bursa ile devam ediyor. Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunuyor.

 ÇOCUK VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ

Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Çocuklarla ilgili etkinlikler:

Yaratıcı Resim Atölyesi

Yaratıcı Okuma Atölyesi

Çocukların Yaşamında Şiir

Sanatçı Çocuklarla Mizah

Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.bursakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

DERGİLERDEN

Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da

VARLIK
DERGİNİN dosyası güncel bir konuyu tartışmaya açıyor:

Bireyin yeni sahnesi: Sosyal Medya - Şiddet ve Huzur Endüstrileri.

Merve Zeynep Sarıbek, Erkan Saka, Burak Gökalp, Sami Öztürk ve Fatma Berber yazdı.

Şairin Hikâyesi - Erol Gökşen

Kitaplarına girmeyen üç hikâyesiyle Ahmet Oktay.

(Mart Sayısı)

Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da

MUHİT

NURİ Pakdil Dosyası:

“İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır.”

Nuri Pakdil

“Sükût. Dünyanın en uzun cümlesi.”

Nuri Pakdil’in düşünce dünyası – Arif Ay

Kudüs’ü yaşayan yazar: Nuri Pakdil

Dergi, kitap, yazmak ve Nuri Pakdil - Necip Evlice

Paris’te kiremit rengi kaşkolün faydaları – İbrahim Paşalı

Nuri Pakdil’de eylem, sanat ve mesuliyet bilinci – Ahmet Edip Başaran

Nuri Pakdil şiiri üzerine notlar – Mehmet Narlı

Geçip giden Günler’de Nuri Pakdil izleri – Ali Karaçalı

(Mart Sayısı)

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