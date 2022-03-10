Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-20 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. On gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ve imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında kimler var:
Şükrü Erbaş
Haydar Ergülen
Aşkım Kapışmak
Atilla Dorsay
Ataol Behramoğlu
Sinan Akyüz
Murat Menteş
Barış Terkoğlu
Yusuf Kaplan
Kahraman Tazeoğlu
Tuna Kiremitçi
Sevil Atasoy
Nermin Bezmen
Ve daha pek çok değerli yazar, şair ve biliminsanı.
İKİ YIL ARADAN SONRA
İki yıl aradan sonra kitapseverlerin bu seneki ilk buluşması Çukurova Kitap Fuarı ile gerçekleştirilmişti. TÜYAP, kitap fuarlarına Bursa ile devam ediyor. Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunuyor.
ÇOCUK VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ
Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
Çocuklarla ilgili etkinlikler:
Yaratıcı Resim Atölyesi
Yaratıcı Okuma Atölyesi
Çocukların Yaşamında Şiir
Sanatçı Çocuklarla Mizah
Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.bursakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
DERGİLERDEN
VARLIK
DERGİNİN dosyası güncel bir konuyu tartışmaya açıyor:
Bireyin yeni sahnesi: Sosyal Medya - Şiddet ve Huzur Endüstrileri.
Merve Zeynep Sarıbek, Erkan Saka, Burak Gökalp, Sami Öztürk ve Fatma Berber yazdı.
Şairin Hikâyesi - Erol Gökşen
Kitaplarına girmeyen üç hikâyesiyle Ahmet Oktay.
(Mart Sayısı)
MUHİT
NURİ Pakdil Dosyası:
“İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır.”
Nuri Pakdil
“Sükût. Dünyanın en uzun cümlesi.”
Nuri Pakdil’in düşünce dünyası – Arif Ay
Kudüs’ü yaşayan yazar: Nuri Pakdil
Dergi, kitap, yazmak ve Nuri Pakdil - Necip Evlice
Paris’te kiremit rengi kaşkolün faydaları – İbrahim Paşalı
Nuri Pakdil’de eylem, sanat ve mesuliyet bilinci – Ahmet Edip Başaran
Nuri Pakdil şiiri üzerine notlar – Mehmet Narlı
Geçip giden Günler’de Nuri Pakdil izleri – Ali Karaçalı
(Mart Sayısı)
Yılın ikinci kitap fuarı Bursa’da
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-20 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. On gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ve imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında kimler var:
Şükrü Erbaş
Haydar Ergülen
Aşkım Kapışmak
Atilla Dorsay
Ataol Behramoğlu
Sinan Akyüz
Murat Menteş
Barış Terkoğlu
Yusuf Kaplan
Kahraman Tazeoğlu
Tuna Kiremitçi
Sevil Atasoy
Nermin Bezmen
Ve daha pek çok değerli yazar, şair ve biliminsanı.
İKİ YIL ARADAN SONRA
İki yıl aradan sonra kitapseverlerin bu seneki ilk buluşması Çukurova Kitap Fuarı ile gerçekleştirilmişti. TÜYAP, kitap fuarlarına Bursa ile devam ediyor. Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunuyor.
ÇOCUK VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ
Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
Çocuklarla ilgili etkinlikler:
Yaratıcı Resim Atölyesi
Yaratıcı Okuma Atölyesi
Çocukların Yaşamında Şiir
Sanatçı Çocuklarla Mizah
Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.bursakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
DERGİLERDEN
VARLIK
DERGİNİN dosyası güncel bir konuyu tartışmaya açıyor:
Bireyin yeni sahnesi: Sosyal Medya - Şiddet ve Huzur Endüstrileri.
Merve Zeynep Sarıbek, Erkan Saka, Burak Gökalp, Sami Öztürk ve Fatma Berber yazdı.
Şairin Hikâyesi - Erol Gökşen
Kitaplarına girmeyen üç hikâyesiyle Ahmet Oktay.
(Mart Sayısı)
MUHİT
NURİ Pakdil Dosyası:
“İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır.”
Nuri Pakdil
“Sükût. Dünyanın en uzun cümlesi.”
Nuri Pakdil’in düşünce dünyası – Arif Ay
Kudüs’ü yaşayan yazar: Nuri Pakdil
Dergi, kitap, yazmak ve Nuri Pakdil - Necip Evlice
Paris’te kiremit rengi kaşkolün faydaları – İbrahim Paşalı
Nuri Pakdil’de eylem, sanat ve mesuliyet bilinci – Ahmet Edip Başaran
Nuri Pakdil şiiri üzerine notlar – Mehmet Narlı
Geçip giden Günler’de Nuri Pakdil izleri – Ali Karaçalı
(Mart Sayısı)