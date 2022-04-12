Yemek ve kültür sofrasının zarif ve bilge hocası: Günay Kut

Yemek ve Kültür’ün ‘İlkbahar’ sayısında Günay Kut’la Özge Samancı’nın yaptığı bir röportaj yayımlandı.
Eski Türk Edebiyatı alanında yaptığı sayısız çalışmalarıyla Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olan, yazmaların renkli dünyasında zamanının çoğunu geçiren, Boğaziçi Üniversitesi’nde tarih ve edebiyat sıralarında birçok öğrencinin hayatına dokunan Prof. Günay Kut en başta yazma bilim, edebiyat, edebiyat tarihi ve İstanbul şehir tarihi alanlarında tanınır.
Günay Hoca’nın bir ömür boyu sabırla işlediği kıymetli eserlerinin içinde Türk mutfak kültürü alanında mihenk taşı oluşturan yazma eserler ve kaynaklar gün ışığına kavuşmuştur.
Yazmalar ve eski Türkçe alanındaki üstatlığı, bizlere Osmanlı yemek tarihine ulaşan yolu aydınlatmıştır.
Günay Kut, sevgili eşi Turgut Kut ile Türk yemek kültürü tarihinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini bizlere öğretmiştir.
Dergide Enis Batur’un yazısı: ‘Mutfakta Cinsiyet Savaşımı’. Immanuel Kant sofrasında hep birinin bulunmasını istermiş, kadınlar hariç.
Artun Ünsal’dan bir alıntı: “Türkiye’de birçok evde mutfak, özellikle dışarıda çalışmayan kadınlarımızın hâkimiyetinde.”
Mahide halam, ortanca teyzeme şöyle iltifat ederdi:
“Mehlika, erkek aşçı gibi güzel yemek yapıyorsun.”
Özge Samancı, çok sevdiğim salep üzerine yazmış: ‘Salep Üzerine Tarihten Kısa Notlar.’
Şimdi kafelerde pek salebe rastlamıyorum, kahve egemenliği onu unutturdu.
Salep içecek olarak Osmanlı kültüründe bir nevi sıcak şerbet olarak anılır. Salebi bakır ibriklerde şekerle paluze gibi pişirip baharat ve gülsuyu katarak, ‘Can rahatı, beden sıhhati, nefis’ diye bağırılarak satılır.
Musa Dağdeviren – Çocukluğumun unutulmaz tadı ‘salep’i tanıtıyor:
“Yumrusunun adı ‘salep’ olarak kullanılıyor. Günümüzde her iki kelime de içeceği için kullanılır. Arap komşu ülkelerimizde ise ‘sahlep’ ya da ‘zahlep’ diye bilinir.”
Kâmuran Çilenti’nin yazısı: ‘Geçmişin Tadı/Toprak Bakım İster’.
‘Savaşın Mutfak Cephesi’nde Aylin Doğan, Türk Kadını dergisinden bir bölüm almış:
“Muhterem ev kadını, şunu unutma ve şunu daima bil ki harb devrindeyiz... Harbde pek de zevk ve zarafet aranmaz.”
Musa Dağdeviren’den unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif:
Bacaklı Çorba (Erişteli Mercimek)
Yoğurtlu Kuru Patlıcan Kızartması
Tavti
Ekşili Ördek Kapama
Semeni
Mantar Turşusu Kavurması (Kanlıca Mantarı)
Teretürlü Marul Salatası
‘Arşivden Lezzetler’ - Gökhan Akçura
‘İstanbul’un Yemek Kültürüne Uzanan Bir Yolculuk’ - Pırıl Kadırgan
(Üç Aylık Dergi / İlkbahar 2022 / Sayı 67 / 55 TL.
DÜNYA KİTAP ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU
DÜNYA Kitap tarafından 29’uncu kez gerçekleştirilen ‘Yılın En İyileri Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Seçici kurullar bu sene 5 kategoride 11 ödül belirledi. Ödüller, önümüzdeki aylarda yapılacak bir törenle kazananlara takdim edilecek.
Yılın Telif Kitabı Ödülü Seray Şahiner’in ‘Ülker Abla’ (Everest Yayınları) romanına, Yılın Çeviri Kitabı Ödülü de Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in dilimize Adania Shibli’den çevirdiği ‘Küçük Bir Ayrıntı’ (Can Yayınları) kitabına verildi. Yılın Yayınevi Ödülü’nün sahibi ise Kronik Kitap oldu.
İŞ DÜNYASI KİTAPLARI
2021 Dünya Kitap, Yılın ‘İş Dünyası’ kitaplarında ise Yılın İş Dünyası Marka Kitabı Ödülü’nü ‘1871-2021 Kuru Kahveci Memed Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı’ kitabına verirken, Ayşen Zamanpur’un ‘Bir Markanın Direniş Öyküsü, Diren Keçi’ (Doğan Kitap) kitabını ise ‘Yılın İş Dünyası Anı Kitabı’ olarak seçti. ‘Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü’ ise Mariana Mazzucato’nun ‘Girişimci Devlet’ine (Koç Üniversitesi Yayınları) verildi.
YILIN POLİSİYESİ VE GASTRONOMİ ÖDÜLLERİ
Elçin Poyrazlar’ın ‘Ecel Çiçekleri’ (Doğan Kitap) ‘Yılın Polisiye Kitabı’ ödülüne değer görüldü.
2021 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin, Suavi Aydın’ın hazırladıkları ‘Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı/Bir Yemek Antropolojisi’ (Yapı Kredi Yayınları) kitabına verildi.
Seçici Kurul ayrıca Ebru Baybara Demir’e Gastronomi Kültürü Emek Ödülü, Ali Ekber Yıldırım’a ise Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı...
Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın oldu...
Yemek ve kültür sofrasının zarif ve bilge hocası: Günay Kut
Yemek ve Kültür’ün ‘İlkbahar’ sayısında Günay Kut’la Özge Samancı’nın yaptığı bir röportaj yayımlandı.
Eski Türk Edebiyatı alanında yaptığı sayısız çalışmalarıyla Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olan, yazmaların renkli dünyasında zamanının çoğunu geçiren, Boğaziçi Üniversitesi’nde tarih ve edebiyat sıralarında birçok öğrencinin hayatına dokunan Prof. Günay Kut en başta yazma bilim, edebiyat, edebiyat tarihi ve İstanbul şehir tarihi alanlarında tanınır.
Günay Hoca’nın bir ömür boyu sabırla işlediği kıymetli eserlerinin içinde Türk mutfak kültürü alanında mihenk taşı oluşturan yazma eserler ve kaynaklar gün ışığına kavuşmuştur.
Yazmalar ve eski Türkçe alanındaki üstatlığı, bizlere Osmanlı yemek tarihine ulaşan yolu aydınlatmıştır.
Günay Kut, sevgili eşi Turgut Kut ile Türk yemek kültürü tarihinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini bizlere öğretmiştir.
Dergide Enis Batur’un yazısı: ‘Mutfakta Cinsiyet Savaşımı’. Immanuel Kant sofrasında hep birinin bulunmasını istermiş, kadınlar hariç.
Artun Ünsal’dan bir alıntı: “Türkiye’de birçok evde mutfak, özellikle dışarıda çalışmayan kadınlarımızın hâkimiyetinde.”
Mahide halam, ortanca teyzeme şöyle iltifat ederdi:
“Mehlika, erkek aşçı gibi güzel yemek yapıyorsun.”
Özge Samancı, çok sevdiğim salep üzerine yazmış: ‘Salep Üzerine Tarihten Kısa Notlar.’
Şimdi kafelerde pek salebe rastlamıyorum, kahve egemenliği onu unutturdu.
Salep içecek olarak Osmanlı kültüründe bir nevi sıcak şerbet olarak anılır. Salebi bakır ibriklerde şekerle paluze gibi pişirip baharat ve gülsuyu katarak, ‘Can rahatı, beden sıhhati, nefis’ diye bağırılarak satılır.
Musa Dağdeviren – Çocukluğumun unutulmaz tadı ‘salep’i tanıtıyor:
“Yumrusunun adı ‘salep’ olarak kullanılıyor. Günümüzde her iki kelime de içeceği için kullanılır. Arap komşu ülkelerimizde ise ‘sahlep’ ya da ‘zahlep’ diye bilinir.”
Kâmuran Çilenti’nin yazısı: ‘Geçmişin Tadı/Toprak Bakım İster’.
‘Savaşın Mutfak Cephesi’nde Aylin Doğan, Türk Kadını dergisinden bir bölüm almış:
“Muhterem ev kadını, şunu unutma ve şunu daima bil ki harb devrindeyiz... Harbde pek de zevk ve zarafet aranmaz.”
Musa Dağdeviren’den unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif:
Bacaklı Çorba (Erişteli Mercimek)
Yoğurtlu Kuru Patlıcan Kızartması
Tavti
Ekşili Ördek Kapama
Semeni
Mantar Turşusu Kavurması (Kanlıca Mantarı)
Teretürlü Marul Salatası
‘Arşivden Lezzetler’ - Gökhan Akçura
‘İstanbul’un Yemek Kültürüne Uzanan Bir Yolculuk’ - Pırıl Kadırgan
(Üç Aylık Dergi / İlkbahar 2022 / Sayı 67 / 55 TL.
DÜNYA KİTAP ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU
DÜNYA Kitap tarafından 29’uncu kez gerçekleştirilen ‘Yılın En İyileri Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Seçici kurullar bu sene 5 kategoride 11 ödül belirledi. Ödüller, önümüzdeki aylarda yapılacak bir törenle kazananlara takdim edilecek.
Yılın Telif Kitabı Ödülü Seray Şahiner’in ‘Ülker Abla’ (Everest Yayınları) romanına, Yılın Çeviri Kitabı Ödülü de Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in dilimize Adania Shibli’den çevirdiği ‘Küçük Bir Ayrıntı’ (Can Yayınları) kitabına verildi. Yılın Yayınevi Ödülü’nün sahibi ise Kronik Kitap oldu.
İŞ DÜNYASI KİTAPLARI
2021 Dünya Kitap, Yılın ‘İş Dünyası’ kitaplarında ise Yılın İş Dünyası Marka Kitabı Ödülü’nü ‘1871-2021 Kuru Kahveci Memed Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı’ kitabına verirken, Ayşen Zamanpur’un ‘Bir Markanın Direniş Öyküsü, Diren Keçi’ (Doğan Kitap) kitabını ise ‘Yılın İş Dünyası Anı Kitabı’ olarak seçti. ‘Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü’ ise Mariana Mazzucato’nun ‘Girişimci Devlet’ine (Koç Üniversitesi Yayınları) verildi.
YILIN POLİSİYESİ VE GASTRONOMİ ÖDÜLLERİ
Elçin Poyrazlar’ın ‘Ecel Çiçekleri’ (Doğan Kitap) ‘Yılın Polisiye Kitabı’ ödülüne değer görüldü.
2021 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin, Suavi Aydın’ın hazırladıkları ‘Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı/Bir Yemek Antropolojisi’ (Yapı Kredi Yayınları) kitabına verildi.
Seçici Kurul ayrıca Ebru Baybara Demir’e Gastronomi Kültürü Emek Ödülü, Ali Ekber Yıldırım’a ise Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı...
Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın oldu...