Yayıncılık Kurultayı

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin kurultayı (TYB) 25–26 Haziran 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
9. kurultayın ana programı belli oldu.
Açılışta konuşacaklar sırasıyla şöyle:
M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aralık
TYB Başkanı Kenan Kocatürk
Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer
Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf.
Kapanış konuşması Murathan Mungan.
Türkiye’nin ve dünyanın farklı alanlarda uzman yayıncıları ve yazarları yayıncılığın sorunlarını tartışacaklar.
Konulardan bazıları:
Yayın dünyasında ve kitap zincirinde yeni dönem.
Yayıncılıkta dijital seçenekler.
Telif haklarında olası gelişmeler.
Yazılı kültürü koruma yasası.
Okuma kültürümüz ve geleceğe bakış.
Kurultay, uzun yılar birliğin başkanı olarak hizmet vermiş Çetin Tüzüner’in anısına adanıyor.
25 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak çalışma 16.45’te bitecek.
26 Haziran Cuma günü ise 10.15’te başlayacak, 16.45’te son bulacak.
*
Online programın olumlu yanlarını yazmak gerekiyor. Birçok yabancı konuşmacının hele böyle günlerde katılacağı şüphelidir.
Hiç kuşkusuz internet aracılığıyla kitap getirtmede okurların kitapsız kalmamasını sağladı.
Ancak Batı’nın önemli kitap dergileri, kitap mağazaları konusunda önemli görüşler yayınlıyorlar.
Takip ettiğim NYRB kitap dergisi, yazı kadrosunun evden çalıştığını belirtiyor ama her sayısında da kitapçıları öven, gereğini vurgulayan birçok yazardan görüşlere yer veriyor.
Gerçekten de oraya belli bir kitap almaya gittiğinizde, başka kitaplarla da ilgilenir, onları da alırsınız.
Aynı anlayış kitap fuarları için de geçerlidir.
Konuşacaklar listesine baktığımda, yabancı ülkelerin yayıncılar birliğinden, yabancı ülkelerin tanınmış yayınevlerinden de adlar gördüm.
Bizim katılımcılara bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim.
Tanınmış birçok yazarın mirasçıları bulunamadığından kitapları basılmıyor. Türk edebiyatının seçkin yazarlarının kitaplarına ulaşılamıyor.
Yayınevleri bu tür kitapları basamıyorlar. Çünkü davalarla uğraşmak istemiyorlar. Türkiye Yayıncılar Birliği buna yasal bir çare bulunması için çalışmalar yapmalı. Belki ürüne göre tarafsız bir kurul, telifi tespit etmeli.
Mirasçıların istediği miktarı antoloji yapan arkadaşlardan biliyorum şaşırıyorum.
Üniversite yayınlarına ulaşmak ise imkânsız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir dağıtım ağı kurmalı. O kitaplar da okura ulaşmalı, TYB’nin bu kronik derde bir çare bulması gerekir.
Şu anda ulaşabileceğiniz tek üniversite yayınları Koç Üniversitesi Yayınları.
Kitapçılar da bu tür kitapları satmıyorlar.
Bir yazar hakkında çeşitli yazarların, eleştirmenlerin yazılarından oluşan kitapları özel yayınevleri basmıyor. Bunu söylediğimde de devlet bu işe karışmasın diyorlar. İyi hoş da siz o zaman bunu başarın. Ya da devlet sponsor olsun. Bunun eksikliğinin giderilmesi için ben her türlü çabanın gösterilmesinden yanayım.
Amin Maalouf, konuşmasını şöyle bitiriyor:
“Dolayısıyla bu kaza, bizlere daha çok umut aşılamalı, bizi kültüre, düşünceye itmeli; biz yazarları ve yayıncıları, yararlı olmak yükümlülüğü taşıdığımız halkların ilerlemesine adamalı.”
Başkan Kenan Kocatürk de bugünlere değiniyor:
“Edebiyatın ve kitabın iyileştirici gücünün bir kez daha kanıtlandığı şu salgın günlerinde çok büyük bir kültür dünyası olan yayıncılığın bir üyesi olmaktan onur duyuyoruz.”
*
KURULTAY üyelerine başarılar diliyorum. Sonuçları ayrı bir yazıda değerlendiririz.
Yayıncılık Kurultayı
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin kurultayı (TYB) 25–26 Haziran 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
9. kurultayın ana programı belli oldu.
Açılışta konuşacaklar sırasıyla şöyle:
M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aralık
TYB Başkanı Kenan Kocatürk
Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer
Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf.
Kapanış konuşması Murathan Mungan.
Türkiye’nin ve dünyanın farklı alanlarda uzman yayıncıları ve yazarları yayıncılığın sorunlarını tartışacaklar.
Konulardan bazıları:
Yayın dünyasında ve kitap zincirinde yeni dönem.
Yayıncılıkta dijital seçenekler.
Telif haklarında olası gelişmeler.
Yazılı kültürü koruma yasası.
Okuma kültürümüz ve geleceğe bakış.
Kurultay, uzun yılar birliğin başkanı olarak hizmet vermiş Çetin Tüzüner’in anısına adanıyor.
25 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak çalışma 16.45’te bitecek.
26 Haziran Cuma günü ise 10.15’te başlayacak, 16.45’te son bulacak.
*
Online programın olumlu yanlarını yazmak gerekiyor. Birçok yabancı konuşmacının hele böyle günlerde katılacağı şüphelidir.
Hiç kuşkusuz internet aracılığıyla kitap getirtmede okurların kitapsız kalmamasını sağladı.
Ancak Batı’nın önemli kitap dergileri, kitap mağazaları konusunda önemli görüşler yayınlıyorlar.
Takip ettiğim NYRB kitap dergisi, yazı kadrosunun evden çalıştığını belirtiyor ama her sayısında da kitapçıları öven, gereğini vurgulayan birçok yazardan görüşlere yer veriyor.
Gerçekten de oraya belli bir kitap almaya gittiğinizde, başka kitaplarla da ilgilenir, onları da alırsınız.
Aynı anlayış kitap fuarları için de geçerlidir.
Konuşacaklar listesine baktığımda, yabancı ülkelerin yayıncılar birliğinden, yabancı ülkelerin tanınmış yayınevlerinden de adlar gördüm.
Bizim katılımcılara bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim.
Tanınmış birçok yazarın mirasçıları bulunamadığından kitapları basılmıyor. Türk edebiyatının seçkin yazarlarının kitaplarına ulaşılamıyor.
Yayınevleri bu tür kitapları basamıyorlar. Çünkü davalarla uğraşmak istemiyorlar. Türkiye Yayıncılar Birliği buna yasal bir çare bulunması için çalışmalar yapmalı. Belki ürüne göre tarafsız bir kurul, telifi tespit etmeli.
Mirasçıların istediği miktarı antoloji yapan arkadaşlardan biliyorum şaşırıyorum.
Üniversite yayınlarına ulaşmak ise imkânsız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir dağıtım ağı kurmalı. O kitaplar da okura ulaşmalı, TYB’nin bu kronik derde bir çare bulması gerekir.
Şu anda ulaşabileceğiniz tek üniversite yayınları Koç Üniversitesi Yayınları.
Kitapçılar da bu tür kitapları satmıyorlar.
Bir yazar hakkında çeşitli yazarların, eleştirmenlerin yazılarından oluşan kitapları özel yayınevleri basmıyor. Bunu söylediğimde de devlet bu işe karışmasın diyorlar. İyi hoş da siz o zaman bunu başarın. Ya da devlet sponsor olsun. Bunun eksikliğinin giderilmesi için ben her türlü çabanın gösterilmesinden yanayım.
Amin Maalouf, konuşmasını şöyle bitiriyor:
“Dolayısıyla bu kaza, bizlere daha çok umut aşılamalı, bizi kültüre, düşünceye itmeli; biz yazarları ve yayıncıları, yararlı olmak yükümlülüğü taşıdığımız halkların ilerlemesine adamalı.”
Başkan Kenan Kocatürk de bugünlere değiniyor:
“Edebiyatın ve kitabın iyileştirici gücünün bir kez daha kanıtlandığı şu salgın günlerinde çok büyük bir kültür dünyası olan yayıncılığın bir üyesi olmaktan onur duyuyoruz.”
*
KURULTAY üyelerine başarılar diliyorum. Sonuçları ayrı bir yazıda değerlendiririz.