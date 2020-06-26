Virüs dergisinde Özdemir Asaf şiirleri

Yazıdaki ilk kez yayımlanın fotoğraflar da şairin eşi iyi fotoğrafsanatçısı Yıldız Moran’ın objektifinden çıkanlar.
Şiirleri ve fotoğrafları şairin oğlu Olgun Arun verdi.
O şiirleri okurlarımızla bölüşmek isterim:
Bu şiirlerin içinde en önemlisi Atatürk şiiri.
Sanırım Atatürk şiirleriantolojisi yapanlar bu şiiri antolojilerine mutlaka koyacaklardır.
Şiirden bazı dizeleri aldım yazıma:
“Seni okudum
Anlatılanları dinledim
Bir yönden gelmiştin
Oyunlarımızın içinden geçtin
Bir yöne doğru
Derslerimizin içinden
Biz anladıkça yürüdün
Az gözüktü yaşadığın yıllar az
Koca bir Türkiye için”.
*
Kırmızı Oy
*
“Damlaya damlaya göl olmaz
Toplaya toplaya döl olmaz
Ölesiye diri yaşamak varken
Yaşaya yaşaya, öl olmaz”.
*
Nah
*
“Kâğıt işte önünde duruyor
Yaz bilirsen sen, görürsen sen
Ama kısa konuşmalarını değil
Uzun susmalarını yaz yazabilirsen”.
*
DERGİDE ilgi çekici bazı konu başlıkları:
- Ömer Türkeş’in “Kıyamet Hikâyesi Olarak Hastalık” incelemesi, özelikle salgınların edebiyata yansıması, mitolojiden bu yana örneklerle bence dönemin en önemli ürünü vasfını kazanıyor.
“Susan Sontag, ‘Metafor Olarak Hastalık’ adlı kitabında insanlık tarihine damgasını vuran salgın –ya da yaygın– hastalıkların zihinlerde yarattığı etkileri incelerken hasta olma durumuyla ilintili olarak kafamızda kurduğumuzcezalandırıcı ya da duygusal faınteziler üzerinde durur.”
“Hastalık Modern Romanlara Bulaştığında” yazar ve roman adları veriyor Türkeş:
“Hastalık teması İngiliz romanında hayli etkilidir. Özellikle Marry Shelly, Thomas Hardy, Charles Kingley, Gorge Eliot, William Moris, Charlotte Bronte, Elisabeth Gaskell, Samuel Butler gibi yazarlar salgınlar ve hastalıkları topluma ve bireye yaptığı ettikleriyle birlikte ortaya koyarken ‘zengin’ salgın hastalık mirasından yararlanırlar.”
“İnce hastalık tüberküloz söz konusu olunca Victor Hugo’nun, Balzac’ın, Alexander Dumas’nın, Charles Dickens’ın, Goncourt kardeşlerin, Turgenyev’in, Andre Gide’in de adı geçmektedir.”
Örnekler Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’, ‘Venedik’te Ölüm’, Albert Camus’nün ‘Veba’, Soimerset Maugham’ın ‘Renkli Peçe’si, Marquez’in ‘Kolera Günlerinde Aşk’la noktalanıyor.
Hastalık ve salgına dünya edebiyatının ustaları nasıl bakmış, bunun ayrıntılı yanıtını Türkeş’in yazısında bulacaksınız.
Semiramis Yağcıoğlu’nun “Narcissus’tan Beri Aynalardı Tutuklu Kalan Roman Kahramanları”, Fevzi Yalım’ın Evlerdeki Kadınlar kitabından bir alıntıyla başlıyor.
“Erirler kovuklarda yaktıkları mumlarla birlikte
Çeyiz sandıklarından kızlık aynalarını çıkartarak”.
Ayna ekseninde kişilik çeşitlemeleri, ‘Ben kimim?’ sorusuyla yüzleşmenin, aynaya her bakışımızda yinelenir olmasının Jacques Lacan’ın bir makalesinde bulunduğunu belirtiyor.
Orhan Kemal’in Murtaza’sı,
Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ndeki Zebercet’i,
Aslı Erdoğan’ın Kırmızı Pelerinli Kent’i
Ayna ekseninde irdeleniyor
Turgay Fişekçi, “Günümüzde Edebiyat Dergiciliğimiz” yazısında dergiciliğin tarihini inceliyor. Kendi anılarının merceğinden değişimi özetlerken, Yeni Ufuklar’ı, Yeni Dergi’yi ve Sözcükler’i dergi anlayışı içinde değerlendiriyor.
Mehmet Rifat’ın “Terimsel Salgın”ı dille, edebiyatla, Türkçeyle ilgilenen herkes için okunması gereken bir yazı.
Salgın hastalık yayılma hızını arttırdıkça, dilimize giren yabancı kelimelerin oranı da artıyor.
En çok bu dokuz kelime kullanılıyormuş:
virüs
koronavirüs
COVID–19
karantina
epidemi
pandemi
pik
filyasyon
sürveyans.
Anlamları üzerine çok önemli bir çalışma.
Ahmet Say, “Halit Çelenk”i anıyor:
“Cemal Süreya, Halit Ağabey üzerine yazdığı bir yazıya şöyle başlamıştır: ‘Halit Çelenk, insanlığa gönderilmiş bir mektuptur’.
Bu tanılama bence tam yerine oturur. Öyleyse bize düşen de bu mektubun içeriğine eğilmek, anlamından da dersler çıkarmaktır.”
Fahri Özdemir, Türk yayın ve siyaset tarihinde önemli bir yeri olan Muzaffer İlhan Erdost’u anlattığı yazının başlığı “Anat Bakalım, Onu Anlat İşte”. Özdemir, Erdostların hayatındaki yerini vurgularken, Türk siyasal tarihinden de kesitler veriyor.
*
ANDIĞIM yazıların yanı sıra, edebiyatın çeşitli türlerinden örnekleri de okuyabilirsiniz.
*
(*) Virüs, Üç Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı, Sayı: 4. Temmuz–Ağustos–Eylül 2020
Virüs dergisinde Özdemir Asaf şiirleri
Virüs dergisinin yeni sayısında Özdemir Asaf’ın yayımlanmamış dokuz şiirini kendi elyazısından okuyacaksınız.
Yazıdaki ilk kez yayımlanın fotoğraflar da şairin eşi iyi fotoğrafsanatçısı Yıldız Moran’ın objektifinden çıkanlar.
Şiirleri ve fotoğrafları şairin oğlu Olgun Arun verdi.
O şiirleri okurlarımızla bölüşmek isterim:
Bu şiirlerin içinde en önemlisi Atatürk şiiri.
Sanırım Atatürk şiirleriantolojisi yapanlar bu şiiri antolojilerine mutlaka koyacaklardır.
Şiirden bazı dizeleri aldım yazıma:
“Seni okudum
Anlatılanları dinledim
Bir yönden gelmiştin
Oyunlarımızın içinden geçtin
Bir yöne doğru
Derslerimizin içinden
Biz anladıkça yürüdün
Az gözüktü yaşadığın yıllar az
Koca bir Türkiye için”.
*
Kırmızı Oy
*
“Damlaya damlaya göl olmaz
Toplaya toplaya döl olmaz
Ölesiye diri yaşamak varken
Yaşaya yaşaya, öl olmaz”.
*
Nah
*
“Kâğıt işte önünde duruyor
Yaz bilirsen sen, görürsen sen
Ama kısa konuşmalarını değil
Uzun susmalarını yaz yazabilirsen”.
*
DERGİDE ilgi çekici bazı konu başlıkları:
“Susan Sontag, ‘Metafor Olarak Hastalık’ adlı kitabında insanlık tarihine damgasını vuran salgın –ya da yaygın– hastalıkların zihinlerde yarattığı etkileri incelerken hasta olma durumuyla ilintili olarak kafamızda kurduğumuzcezalandırıcı ya da duygusal faınteziler üzerinde durur.”
“Hastalık Modern Romanlara Bulaştığında” yazar ve roman adları veriyor Türkeş:
“Hastalık teması İngiliz romanında hayli etkilidir. Özellikle Marry Shelly, Thomas Hardy, Charles Kingley, Gorge Eliot, William Moris, Charlotte Bronte, Elisabeth Gaskell, Samuel Butler gibi yazarlar salgınlar ve hastalıkları topluma ve bireye yaptığı ettikleriyle birlikte ortaya koyarken ‘zengin’ salgın hastalık mirasından yararlanırlar.”
“İnce hastalık tüberküloz söz konusu olunca Victor Hugo’nun, Balzac’ın, Alexander Dumas’nın, Charles Dickens’ın, Goncourt kardeşlerin, Turgenyev’in, Andre Gide’in de adı geçmektedir.”
Örnekler Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’, ‘Venedik’te Ölüm’, Albert Camus’nün ‘Veba’, Soimerset Maugham’ın ‘Renkli Peçe’si, Marquez’in ‘Kolera Günlerinde Aşk’la noktalanıyor.
Hastalık ve salgına dünya edebiyatının ustaları nasıl bakmış, bunun ayrıntılı yanıtını Türkeş’in yazısında bulacaksınız.
Semiramis Yağcıoğlu’nun “Narcissus’tan Beri Aynalardı Tutuklu Kalan Roman Kahramanları”, Fevzi Yalım’ın Evlerdeki Kadınlar kitabından bir alıntıyla başlıyor.
“Erirler kovuklarda yaktıkları mumlarla birlikte
Çeyiz sandıklarından kızlık aynalarını çıkartarak”.
Ayna ekseninde kişilik çeşitlemeleri, ‘Ben kimim?’ sorusuyla yüzleşmenin, aynaya her bakışımızda yinelenir olmasının Jacques Lacan’ın bir makalesinde bulunduğunu belirtiyor.
Orhan Kemal’in Murtaza’sı,
Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ndeki Zebercet’i,
Aslı Erdoğan’ın Kırmızı Pelerinli Kent’i
Ayna ekseninde irdeleniyor
Turgay Fişekçi, “Günümüzde Edebiyat Dergiciliğimiz” yazısında dergiciliğin tarihini inceliyor. Kendi anılarının merceğinden değişimi özetlerken, Yeni Ufuklar’ı, Yeni Dergi’yi ve Sözcükler’i dergi anlayışı içinde değerlendiriyor.
Mehmet Rifat’ın “Terimsel Salgın”ı dille, edebiyatla, Türkçeyle ilgilenen herkes için okunması gereken bir yazı.
Salgın hastalık yayılma hızını arttırdıkça, dilimize giren yabancı kelimelerin oranı da artıyor.
En çok bu dokuz kelime kullanılıyormuş:
virüs
koronavirüs
COVID–19
karantina
epidemi
pandemi
pik
filyasyon
sürveyans.
Anlamları üzerine çok önemli bir çalışma.
Ahmet Say, “Halit Çelenk”i anıyor:
“Cemal Süreya, Halit Ağabey üzerine yazdığı bir yazıya şöyle başlamıştır: ‘Halit Çelenk, insanlığa gönderilmiş bir mektuptur’.
Bu tanılama bence tam yerine oturur. Öyleyse bize düşen de bu mektubun içeriğine eğilmek, anlamından da dersler çıkarmaktır.”
Fahri Özdemir, Türk yayın ve siyaset tarihinde önemli bir yeri olan Muzaffer İlhan Erdost’u anlattığı yazının başlığı “Anat Bakalım, Onu Anlat İşte”. Özdemir, Erdostların hayatındaki yerini vurgularken, Türk siyasal tarihinden de kesitler veriyor.
*
ANDIĞIM yazıların yanı sıra, edebiyatın çeşitli türlerinden örnekleri de okuyabilirsiniz.
*
(*) Virüs, Üç Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı, Sayı: 4. Temmuz–Ağustos–Eylül 2020