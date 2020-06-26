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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Virüs dergisinde Özdemir Asaf şiirleri

26 Haziran 2020

Virüs dergisinin yeni sayısında Özdemir Asaf’ın yayımlanmamış dokuz şiirini kendi elyazısından okuyacaksınız.

Yazıdaki ilk kez yayımlanın fotoğraflar da şairin eşi iyi fotoğrafsanatçısı Yıldız Moran’ın objektifinden çıkanlar.

Şiirleri ve fotoğrafları şairin oğlu Olgun Arun verdi.

O şiirleri okurlarımızla bölüşmek isterim:

Bu şiirlerin içinde en önemlisi Atatürk şiiri.

Sanırım Atatürk şiirleriantolojisi yapanlar bu şiiri antolojilerine mutlaka koyacaklardır.

Şiirden bazı dizeleri aldım yazıma:

“Seni okudum

Anlatılanları dinledim

Bir yönden gelmiştin

Oyunlarımızın içinden geçtin

Bir yöne doğru

Derslerimizin içinden

Biz anladıkça yürüdün

Az gözüktü yaşadığın yıllar az

Koca bir Türkiye için”.

*

Kırmızı Oy

*

“Damlaya damlaya göl olmaz

Toplaya toplaya döl olmaz

Ölesiye diri yaşamak varken

Yaşaya yaşaya, öl olmaz”.

*

Nah

*

“Kâğıt işte önünde duruyor

Yaz bilirsen sen, görürsen sen

Ama kısa konuşmalarını değil

Uzun susmalarını yaz yazabilirsen”.

*

DERGİDE ilgi çekici bazı konu başlıkları:

  1. Ömer Türkeş’in “Kıyamet Hikâyesi Olarak Hastalık” incelemesi, özelikle salgınların edebiyata yansıması, mitolojiden bu yana örneklerle bence dönemin en önemli ürünü vasfını kazanıyor.

“Susan Sontag, ‘Metafor Olarak Hastalık’ adlı kitabında insanlık tarihine damgasını vuran salgın –ya da yaygın– hastalıkların zihinlerde yarattığı etkileri incelerken hasta olma durumuyla ilintili olarak kafamızda kurduğumuzcezalandırıcı ya da duygusal faınteziler üzerinde durur.”

“Hastalık Modern Romanlara Bulaştığında” yazar ve roman adları veriyor Türkeş:

“Hastalık teması İngiliz romanında hayli etkilidir. Özellikle Marry Shelly, Thomas Hardy, Charles Kingley, Gorge Eliot, William Moris, Charlotte Bronte, Elisabeth Gaskell, Samuel Butler gibi yazarlar salgınlar ve hastalıkları topluma ve bireye yaptığı ettikleriyle birlikte ortaya koyarken ‘zengin’ salgın hastalık mirasından yararlanırlar.”

“İnce hastalık tüberküloz söz konusu olunca Victor Hugo’nun, Balzac’ın, Alexander Dumas’nın, Charles Dickens’ın, Goncourt kardeşlerin, Turgenyev’in, Andre Gide’in de adı geçmektedir.”

Örnekler Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’, ‘Venedik’te Ölüm’, Albert Camus’nün ‘Veba’, Soimerset Maugham’ın ‘Renkli Peçe’si, Marquez’in ‘Kolera Günlerinde Aşk’la noktalanıyor.

Hastalık ve salgına dünya edebiyatının ustaları nasıl bakmış, bunun ayrıntılı yanıtını Türkeş’in yazısında bulacaksınız.

Semiramis Yağcıoğlu’nun “Narcissus’tan Beri Aynalardı Tutuklu Kalan Roman Kahramanları”, Fevzi Yalım’ın Evlerdeki Kadınlar kitabından bir alıntıyla başlıyor.

“Erirler kovuklarda yaktıkları mumlarla birlikte

Çeyiz sandıklarından kızlık aynalarını çıkartarak”.

Ayna ekseninde kişilik çeşitlemeleri, ‘Ben kimim?’ sorusuyla yüzleşmenin, aynaya her bakışımızda yinelenir olmasının Jacques Lacan’ın bir makalesinde bulunduğunu belirtiyor.

Orhan Kemal’in Murtaza’sı,

Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ndeki Zebercet’i,

Aslı Erdoğan’ın Kırmızı Pelerinli Kent’i

Ayna ekseninde irdeleniyor

Turgay Fişekçi, “Günümüzde Edebiyat Dergiciliğimiz” yazısında dergiciliğin tarihini inceliyor. Kendi anılarının merceğinden değişimi özetlerken, Yeni Ufuklar’ı, Yeni Dergi’yi ve Sözcükler’i dergi anlayışı içinde değerlendiriyor.

Mehmet Rifat’ın “Terimsel Salgın”ı dille, edebiyatla, Türkçeyle ilgilenen herkes için okunması gereken bir yazı.

Salgın hastalık yayılma hızını arttırdıkça, dilimize giren yabancı kelimelerin oranı da artıyor.

En çok bu dokuz kelime kullanılıyormuş:

virüs

koronavirüs

COVID–19

karantina

epidemi

pandemi

pik

filyasyon

sürveyans.

Anlamları üzerine çok önemli bir çalışma.

Ahmet Say, “Halit Çelenk”i anıyor:

“Cemal Süreya, Halit Ağabey üzerine yazdığı bir yazıya şöyle başlamıştır: ‘Halit Çelenk, insanlığa gönderilmiş bir mektuptur’.

Bu tanılama bence tam yerine oturur. Öyleyse bize düşen de bu mektubun içeriğine eğilmek, anlamından da dersler çıkarmaktır.”

Fahri Özdemir, Türk yayın ve siyaset tarihinde önemli bir yeri olan Muzaffer İlhan Erdost’u anlattığı yazının başlığı “Anat Bakalım, Onu Anlat İşte”. Özdemir, Erdostların hayatındaki yerini vurgularken, Türk siyasal tarihinden de kesitler veriyor.

*

ANDIĞIM yazıların yanı sıra, edebiyatın çeşitli türlerinden örnekleri de okuyabilirsiniz.

*

(*) Virüs, Üç Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı, Sayı: 4. Temmuz–Ağustos–Eylül 2020

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