Uzmanlık kütüphaneleri

Salı günü yazdığım ‘Bibliyofil-bibliyoman arasında gidip gelmeler’ başlıklı yazımda Nuri Aksel’in ‘Fluid Mechanics’ adlı bir kitabını bana gönderdiğini belirtmiştim.
Alanım dışında bir kitap olduğunun da altını çizmiştim.
Okurum Sabri Çiğdem’den bir e-posta aldım.
Okurlarımla paylaşmak istedim:
“Sayın Hızlan,
Bugünkü köşe yazınızda, Nuri Aksel’in size gönderdiği ‘Fluid Mechanics’ isimli kitaptan bahsetmişsiniz. Ben ‘Akışkanlar Mekaniği/Fluid Mechanics’ dersini, bundan 55 yıl önce Deniz Harp Okulu’nda öğrenci iken almıştım. 1969 yılında, Deniz Kuvvetlerimiz adına, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin Kaliforniya’daki üniversitesi olan U.S Naval Postgraduate School’a giderek oradan ‘Fluid Mechanics and Heat Transfer’ üzerine ‘master’ çalışması yaptım ve 1972 yılında, atandığım Deniz Harp Okulu öğretim üyeliğim esnasında, öğrencilere bu dersi verdim.
1974 yılında tüm Harp Okulları dört yıllık eğitime geçtikleri zaman, Deniz Harp Okulu Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak, hem bölümün kurucu başkanı oldum, hem de bu dersi vermeye devam ettim. Amerika’dan dönerken, okuduğum bütün derslerin kitaplarını getirdim ve 1990’lı yıllarda bütün bu kitapları Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışladım. Ayrıca, emekliliğim esnasında, 1993-2003 yılları arasında Koç Holding Eğitim Merkezinde eğitim uzmanı olarak görev yaptım ve bu esnada topladığım 250 kitabı da Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışladım.
Şimdi, artık 75 yaşındayım ve öğrencilerim aracılığıyla, Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne kitap bağışı topluyorum.
Ben, hem bibliyofil, hem de bibliyomanım. Sizden istirhamım, eğer bu kitabın fotokopisini bana gönderme lütfunda bulunursanız, 55 yıllık özlemimi, kitabı inceleyip gerçekleştirdikten sonra, onu da Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışlayacağım. Yeni basılmış olan bu kitabın eğitime çok yararlı olacağını düşünüyorum.
Bilmem biliyor musunuz, 46 yıl önce kurduğumuz bölümlerle, bugün Deniz Harp Okulu, dünyada en iyi eğitim veren üç Deniz Harp Okulu arasında. Buna sizin de katkıda bulunmanız umuduyla, saygılarımı sunarım efendim.”
*
UZMANLIK kütüphanelerine önem veririm. Özellikle meraklısı için paha biçilmez bir kaynaktır.
Birçok edebiyatçı kitaplarını, gerek kendi biriktirdiği gerek ailesinden kalan kitapları uzmanlık kütüphanelerine bağışlamalıdır.
Ben kendi kitaplarımdan bir bölümünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağışladım.
Ayşe Sarısayın babası Behçet Necatigil’in, Ayşe Kudret de babası Cevdet Kudret’in kitaplarını gene aynı üniversitenin kütüphanesine bağışladılar.
Bir sanat kütüphanesi olarak da ARTER’in kütüphanesinden yararlanılabilir.
Ayrıca Kadıköy tarafında açılan başka bir uzmanlık kütüphanesi de vardır.
Bir uçak kazasında kaybettiğimiz genç bilim adamı Özgen Berkol Doğan’ın anısına açılan bilimkurgu Kitaplığı da hem meraklısına hizmet veremektedir hem de bu alandaki kitapların bağışlanacağı bir yerdir.
*
KİTAPLARINIZ ortada kalmasın, güvenilir yerlere bağışlayın.
Uzmanlık kütüphaneleri
Salı günü yazdığım ‘Bibliyofil-bibliyoman arasında gidip gelmeler’ başlıklı yazımda Nuri Aksel’in ‘Fluid Mechanics’ adlı bir kitabını bana gönderdiğini belirtmiştim.
Alanım dışında bir kitap olduğunun da altını çizmiştim.
Okurum Sabri Çiğdem’den bir e-posta aldım.
Okurlarımla paylaşmak istedim:
“Sayın Hızlan,
Bugünkü köşe yazınızda, Nuri Aksel’in size gönderdiği ‘Fluid Mechanics’ isimli kitaptan bahsetmişsiniz. Ben ‘Akışkanlar Mekaniği/Fluid Mechanics’ dersini, bundan 55 yıl önce Deniz Harp Okulu’nda öğrenci iken almıştım. 1969 yılında, Deniz Kuvvetlerimiz adına, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin Kaliforniya’daki üniversitesi olan U.S Naval Postgraduate School’a giderek oradan ‘Fluid Mechanics and Heat Transfer’ üzerine ‘master’ çalışması yaptım ve 1972 yılında, atandığım Deniz Harp Okulu öğretim üyeliğim esnasında, öğrencilere bu dersi verdim.
1974 yılında tüm Harp Okulları dört yıllık eğitime geçtikleri zaman, Deniz Harp Okulu Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak, hem bölümün kurucu başkanı oldum, hem de bu dersi vermeye devam ettim. Amerika’dan dönerken, okuduğum bütün derslerin kitaplarını getirdim ve 1990’lı yıllarda bütün bu kitapları Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışladım. Ayrıca, emekliliğim esnasında, 1993-2003 yılları arasında Koç Holding Eğitim Merkezinde eğitim uzmanı olarak görev yaptım ve bu esnada topladığım 250 kitabı da Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışladım.
Şimdi, artık 75 yaşındayım ve öğrencilerim aracılığıyla, Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne kitap bağışı topluyorum.
Ben, hem bibliyofil, hem de bibliyomanım. Sizden istirhamım, eğer bu kitabın fotokopisini bana gönderme lütfunda bulunursanız, 55 yıllık özlemimi, kitabı inceleyip gerçekleştirdikten sonra, onu da Deniz Harp Okulu Kütüphanesi’ne bağışlayacağım. Yeni basılmış olan bu kitabın eğitime çok yararlı olacağını düşünüyorum.
Bilmem biliyor musunuz, 46 yıl önce kurduğumuz bölümlerle, bugün Deniz Harp Okulu, dünyada en iyi eğitim veren üç Deniz Harp Okulu arasında. Buna sizin de katkıda bulunmanız umuduyla, saygılarımı sunarım efendim.”
*
UZMANLIK kütüphanelerine önem veririm. Özellikle meraklısı için paha biçilmez bir kaynaktır.
Birçok edebiyatçı kitaplarını, gerek kendi biriktirdiği gerek ailesinden kalan kitapları uzmanlık kütüphanelerine bağışlamalıdır.
Ben kendi kitaplarımdan bir bölümünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağışladım.
Ayşe Sarısayın babası Behçet Necatigil’in, Ayşe Kudret de babası Cevdet Kudret’in kitaplarını gene aynı üniversitenin kütüphanesine bağışladılar.
Bir sanat kütüphanesi olarak da ARTER’in kütüphanesinden yararlanılabilir.
Ayrıca Kadıköy tarafında açılan başka bir uzmanlık kütüphanesi de vardır.
Bir uçak kazasında kaybettiğimiz genç bilim adamı Özgen Berkol Doğan’ın anısına açılan bilimkurgu Kitaplığı da hem meraklısına hizmet veremektedir hem de bu alandaki kitapların bağışlanacağı bir yerdir.
*
KİTAPLARINIZ ortada kalmasın, güvenilir yerlere bağışlayın.