Türk musikisi üzerine önemli bir kitap

Neşe Yeşim Altınel Çoban’ın, yalnız müzisyenlerin değil, Türk müziğine merakı, sevgisi olanların okuması gereken bir çalışması:
“Türk Mûsikisinde Arûz – Usûl İlişkisi
Dârü’l – Elhan Külliyatı’nda Bulunan Yürük Semâî Formundaki 51 Eserin Arûz – Usûl Uyuşması Açısından İncelenmesi”
Kitabın ilk sayfasında yazarın biyografisini okuyoruz.
İki Takdim’den biri Nevzat Atlığ, diğeri de Adnan Çoban’a ait.
Önsöz’de kitap üzerine ön bilgiler veriliyor:
“Sözlü musiki temeline dayanan Türk musikisinde yüzyıllar boyunca meşk sistemi ile günümüze aktarılmış olan Kâr, Beste, Ağır Semai ve Yürük Semai gibi büyük formda klasik sözlü eserler, bütün ihtişamlarıyla bugün de bestekâr ve icracılar için en önemli kaynak ve yol gösterici olmaktadırlar. Bir mimari eser gibi belirli kaideler üzerine oturtularak meydana getirilmiş olan bu eserlerin analizi, musiki eğitiminde ve icrada bizlere ışık tutmakta ve çok önemli bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla layıkıyla bir musiki eğitimi verebilmek için repertuvarımızdaki eserlerin usul, makam ve form bilgisinin yanı sıra güftelerinin de edebi yönden incelenmesi ve aktarılması gerekmektedir.
Güftelerin analizi söz konusu olduğunda doğal olarak aruz vezni öne çıkmaktadır. Çünkü artık klasik dönemde hem mana hem de şekil olarak bestecilere yön veren önemli bir unsur olmuştur. Bu gerekçelerle Klasik Türk musikisini daha iyi anlatabilmek ve bugünün idrakine sunabilmek için müzikal unsurların yanı sıra aruz – usul ilişkisini de çok daha geniş bir perspektiften ele alma ihtiyacı doğmuştur. Bu kitap bu ihtiyacın bir ürünüdür.”
Yazı sıralaması:
- Bölüm: Arûz
- Bölüm: Usûl
- Bölüm: Yürük Semai Formu
- Bölüm: Arûz – Usûl İlişkisi
- Bölüm: Dârü’l – Elhân Külliyatında Bulunan 51 Adet Yürük Semai Formundaki Eserin Arûz – Usûl Uyuşması Açısından İncelenmesi
- Bölüm: Külliyatta Bulunan Eserlerin Vezin Gruplarına Göre Sıralanışı
(Karekök Akademi)
DİSKOTEĞİMDEN
DMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ
St. Petersburg 25/09/1906 / Moskova 09/08/1975
Leningrad Senfonisi
Sinfonica n.7 in do maggiore op. 60
“Leningrado”
Orchestra Sinfonica di Milano
(Milano Senfoni Orkestrası)
“Giuseppe Verdi”
Oleg Caetani, direttore (Orkestra Şefi)
Label: Amadeus
Kitapçıktaki metni yazan: Cesare Fertonani
*
KEREM GÖRSEV ST. PETERSBURG’LA ÇALIYOR
Kerem Görsev with St. Petersburg Philharmony Orchestra
“November in St. Petersburg”
*
Kitapçıkta Yavuz Baydar’ın yazısı bir serüveni anlatıyor.
Solistler:
Alexander Shustin
Sergey Petchatin
*
Bazı besteler:
A Morning In New York (New York’ta Sabah)
I Love May (Mayısı Seviyorum)
November in St. Petersburg (St. Petersburg’da Kasım)
CD’de 13 beste seslendirilmiş.
(İMM)
*
BİR tür çeşitlemesi yaptım bugün. Değişik dinleyicilerin beğenisini düşünerek.
Türk musikisi üzerine önemli bir kitap
Neşe Yeşim Altınel Çoban’ın, yalnız müzisyenlerin değil, Türk müziğine merakı, sevgisi olanların okuması gereken bir çalışması:
“Türk Mûsikisinde Arûz – Usûl İlişkisi
Dârü’l – Elhan Külliyatı’nda Bulunan Yürük Semâî Formundaki 51 Eserin Arûz – Usûl Uyuşması Açısından İncelenmesi”
Kitabın ilk sayfasında yazarın biyografisini okuyoruz.
İki Takdim’den biri Nevzat Atlığ, diğeri de Adnan Çoban’a ait.
Önsöz’de kitap üzerine ön bilgiler veriliyor:
“Sözlü musiki temeline dayanan Türk musikisinde yüzyıllar boyunca meşk sistemi ile günümüze aktarılmış olan Kâr, Beste, Ağır Semai ve Yürük Semai gibi büyük formda klasik sözlü eserler, bütün ihtişamlarıyla bugün de bestekâr ve icracılar için en önemli kaynak ve yol gösterici olmaktadırlar. Bir mimari eser gibi belirli kaideler üzerine oturtularak meydana getirilmiş olan bu eserlerin analizi, musiki eğitiminde ve icrada bizlere ışık tutmakta ve çok önemli bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla layıkıyla bir musiki eğitimi verebilmek için repertuvarımızdaki eserlerin usul, makam ve form bilgisinin yanı sıra güftelerinin de edebi yönden incelenmesi ve aktarılması gerekmektedir.
Güftelerin analizi söz konusu olduğunda doğal olarak aruz vezni öne çıkmaktadır. Çünkü artık klasik dönemde hem mana hem de şekil olarak bestecilere yön veren önemli bir unsur olmuştur. Bu gerekçelerle Klasik Türk musikisini daha iyi anlatabilmek ve bugünün idrakine sunabilmek için müzikal unsurların yanı sıra aruz – usul ilişkisini de çok daha geniş bir perspektiften ele alma ihtiyacı doğmuştur. Bu kitap bu ihtiyacın bir ürünüdür.”
Yazı sıralaması:
(Karekök Akademi)
DİSKOTEĞİMDEN
DMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ
St. Petersburg 25/09/1906 / Moskova 09/08/1975
Leningrad Senfonisi
Sinfonica n.7 in do maggiore op. 60
“Leningrado”
Orchestra Sinfonica di Milano
(Milano Senfoni Orkestrası)
“Giuseppe Verdi”
Oleg Caetani, direttore (Orkestra Şefi)
Label: Amadeus
Kitapçıktaki metni yazan: Cesare Fertonani
*
KEREM GÖRSEV ST. PETERSBURG’LA ÇALIYOR
Kerem Görsev with St. Petersburg Philharmony Orchestra
“November in St. Petersburg”
*
Kitapçıkta Yavuz Baydar’ın yazısı bir serüveni anlatıyor.
Solistler:
Alexander Shustin
Sergey Petchatin
*
Bazı besteler:
A Morning In New York (New York’ta Sabah)
I Love May (Mayısı Seviyorum)
November in St. Petersburg (St. Petersburg’da Kasım)
CD’de 13 beste seslendirilmiş.
(İMM)
*
BİR tür çeşitlemesi yaptım bugün. Değişik dinleyicilerin beğenisini düşünerek.