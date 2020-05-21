Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü üzerine notlar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği ‘AB–Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ projesiyle ‘Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ kuruluyor.
Bu girişim önemli bir eksikliği gidermektedir. Çünkü hemen hemen dünyadaki tüm arkeoloji enstitülerinin Türkiye’de ofisleri vardır. Bunca arkeolojik çalışmanın yapıldığı ülkemiz için bu enstitünün olmaması şaşılacak bir durumdur.
Proje neyi amaçlıyor:
Tarihsel, kültürel değerlerin bilimsel, sanatsal, turistik ve ekonomik açılardan daha yoğun bir çalışmayla gerçekleştirilmesi, enstitü sayesinde de sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Bu proje doğrultusunda çalışma alanları şöyle sıralanabilir:
* Mekân
* Organizasyon
* Kütüphane
* Arşiv
* Laboratuvar
Bu maddelerinin gerçekleştirilmesi enstitünün temel kuruluş amacını da büyük ölçüde açıklıyor.
Enstitünün misyon ve vizyonu şöyle özetlenebilir:
* Milli Arkeoloji Enstitüsü’nün sürdürülebilir altyapısını kurarak, Türk bilim dünyasının önemli bir eksiğini gidermek ve yükselişine katkı vermek, sualtı arkeolojisi ve arkeometri gibi geri kaldığımız arkeolojinin alt bilim alanlarını da geliştirmek.
* Kültürel miras kavramına yönelik çalışmalar yapmak, koruma bilincini geliştirmek.
* Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkılar ve Türk arkeoloji eğitiminin yükselmesine katkılar vermek için araştırma ve eğitim destekleri sağlamak.
* Nitelikli yayınlar yapmak.
* Güçlü bir araştırma kütüphanesi ve arşiv oluşturarak literatürel araştırma olanaklarını geliştirmek. Açık erişimli ortak bilimsel veri tabanı oluşturmak.
* Arkeoloji biliminin ihtiyaç duyduğu alanlarda arkeometrik analizler yapabilecek ve alan arkeolojisinde gereksinilen teknik desteği sağlamak üzere laboratuvarlar kurmak.
* Arkeoloji kurumları arasında koordinasyon sağlamak, güçlü bir ilişki ağı kurmak.
* Bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak.
* Kültür ekonomisi ve tanıtım konularında çalışmalar yapmak.
*
İLK toplantıda yayın konusunda bazı saptamalar yapıldı:
İlk Milli Arkeoloji Enstitüsü’ne yakışır bilimsel düzeyde, uzun vadede sürdürülebilecek monografi ve periyodiklerin yayınlanması.
Program nasıl gerçekleştirilecek:
Birinci grup: Yeniden baskılar.
İkinci grup: Yeni yayınlar.
İlk toplantıda adı geçen kitapları kesinlik kazanmadığından yazmıyorum.
Hiç kuşkusuz dışarıdan bir okur olarak Türkiye arkeolojisinin tanıtılması konusunda kitaplara öncelik verilmeli, bu kitaplar Türkçenin yanı sıra yabancı dillere de çevrilmelidir. Yalnız bizim için değil bir yabancı turist de geldiğinde bu kitaplardan yararlanabilmeli.
Bir bilim dalına yaygınlık kazandırmak için onu el kitaplarıyla tanıtmanın gereğini vurgulamaya gerek var mı? Meraklı bir yerli ve yabancı turist bana göre Türkiye’deki arkeoloji müzelerini böyle bir çalışmadan okuyabilir.
Yalnız büyükler için değil küçükler için de bu bilgiyi içeren kitaplar yapılmalıdır.
Yayın kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyor:
* Fahri Aral
* Alessandro Bianchi
* Prof. Dr. Nevzat Çevik
* Niyazi Doğan
* Asım Erverdi
* Prof. Dr. Kutalmış Görkay
* Doğan Hızlan
* Doç. Dr. Rânâ Özbal
* M. Hakan Tanrıöver
* Mehmet Ulusel
* Hale Ural
*
ENSTİTÜNÜN Türk arkeoloji ve arkeoloji bilimi için yararlı olacağına, önemli yapıtlar yayınlayacağına inanıyorum.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü üzerine notlar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği ‘AB–Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ projesiyle ‘Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ kuruluyor.
Bu girişim önemli bir eksikliği gidermektedir. Çünkü hemen hemen dünyadaki tüm arkeoloji enstitülerinin Türkiye’de ofisleri vardır. Bunca arkeolojik çalışmanın yapıldığı ülkemiz için bu enstitünün olmaması şaşılacak bir durumdur.
Proje neyi amaçlıyor:
Tarihsel, kültürel değerlerin bilimsel, sanatsal, turistik ve ekonomik açılardan daha yoğun bir çalışmayla gerçekleştirilmesi, enstitü sayesinde de sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Bu proje doğrultusunda çalışma alanları şöyle sıralanabilir:
* Mekân
* Organizasyon
* Kütüphane
* Arşiv
* Laboratuvar
Bu maddelerinin gerçekleştirilmesi enstitünün temel kuruluş amacını da büyük ölçüde açıklıyor.
Enstitünün misyon ve vizyonu şöyle özetlenebilir:
* Milli Arkeoloji Enstitüsü’nün sürdürülebilir altyapısını kurarak, Türk bilim dünyasının önemli bir eksiğini gidermek ve yükselişine katkı vermek, sualtı arkeolojisi ve arkeometri gibi geri kaldığımız arkeolojinin alt bilim alanlarını da geliştirmek.
* Kültürel miras kavramına yönelik çalışmalar yapmak, koruma bilincini geliştirmek.
* Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkılar ve Türk arkeoloji eğitiminin yükselmesine katkılar vermek için araştırma ve eğitim destekleri sağlamak.
* Nitelikli yayınlar yapmak.
* Güçlü bir araştırma kütüphanesi ve arşiv oluşturarak literatürel araştırma olanaklarını geliştirmek. Açık erişimli ortak bilimsel veri tabanı oluşturmak.
* Arkeoloji biliminin ihtiyaç duyduğu alanlarda arkeometrik analizler yapabilecek ve alan arkeolojisinde gereksinilen teknik desteği sağlamak üzere laboratuvarlar kurmak.
* Arkeoloji kurumları arasında koordinasyon sağlamak, güçlü bir ilişki ağı kurmak.
* Bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak.
* Kültür ekonomisi ve tanıtım konularında çalışmalar yapmak.
*
İLK toplantıda yayın konusunda bazı saptamalar yapıldı:
İlk Milli Arkeoloji Enstitüsü’ne yakışır bilimsel düzeyde, uzun vadede sürdürülebilecek monografi ve periyodiklerin yayınlanması.
Program nasıl gerçekleştirilecek:
Birinci grup: Yeniden baskılar.
İkinci grup: Yeni yayınlar.
İlk toplantıda adı geçen kitapları kesinlik kazanmadığından yazmıyorum.
Hiç kuşkusuz dışarıdan bir okur olarak Türkiye arkeolojisinin tanıtılması konusunda kitaplara öncelik verilmeli, bu kitaplar Türkçenin yanı sıra yabancı dillere de çevrilmelidir. Yalnız bizim için değil bir yabancı turist de geldiğinde bu kitaplardan yararlanabilmeli.
Bir bilim dalına yaygınlık kazandırmak için onu el kitaplarıyla tanıtmanın gereğini vurgulamaya gerek var mı? Meraklı bir yerli ve yabancı turist bana göre Türkiye’deki arkeoloji müzelerini böyle bir çalışmadan okuyabilir.
Yalnız büyükler için değil küçükler için de bu bilgiyi içeren kitaplar yapılmalıdır.
Yayın kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyor:
* Fahri Aral
* Alessandro Bianchi
* Prof. Dr. Nevzat Çevik
* Niyazi Doğan
* Asım Erverdi
* Prof. Dr. Kutalmış Görkay
* Doğan Hızlan
* Doç. Dr. Rânâ Özbal
* M. Hakan Tanrıöver
* Mehmet Ulusel
* Hale Ural
*
ENSTİTÜNÜN Türk arkeoloji ve arkeoloji bilimi için yararlı olacağına, önemli yapıtlar yayınlayacağına inanıyorum.