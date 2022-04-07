Sinema afişleri

Bugün de özellikle AVM’lerin girişinde ya da sinema katlarında sinema afişlerini görürsünüz. Afişler birer takdim işlevi görürler ya da film konusunda ilk bilgiyi içerdikleri için dikkatle incelenirler.
Başak Ürkmez’in ‘Dev Sinemaların Devasa Afişleri, Sinema Fenerleri’ çalışması bu konuda önemli bir kaynak kitap.
Gençliğimde birçok sinema afişinin hazırlanışını, yapılışını, fuayelerdeki çalışmaları seyrettiğimi hatırlıyorum.
Füruzan
Dijital çağa geçildiğinden olsa gerek afişlerin eskisi kadar önemi kalmadı sanki. Meydanlarda, dev panolarda pek görünmez oldular.
Daha çok dizi afişlerine rastlıyorum neredeyse.
Eskiden, özellikle Türk filmleri için yapılan afişlerde kimin adının üstte olacağı, kimin kaç punto büyüklükte yazılacağı tartışmalara yol açardı.
Çalışmaya emek verenler ve yazı sıralaması şöyle:
Devasa Film Afişleri
Sinema Fenerleri
Amerikan Sinema Girişleri: Röp. Gonca Koyuncu
Japon Sinema Fenerleri
Hint Sinema Fenerleri: Röp. Gonca Koyuncu
Tayvan Sinema Fenerleri
Yunan Sinema Fenerleri: Liz Alderman
Gana Sinema Fenerleri: Jacopo Prisco
Sinemamızda Sinema Fenerleri: Gökhan Akçura
Erol Ağakay: Röp. Hasret Tüzün
İbrahim Küçükenez: Röp. Duygu Sezgin
Ömer Yıldız: Röp. İbrahim Niyazioğlu
Sinema Fenerleri Restorasyonu: Serendip Restorasyon
SİNEMA FENERLERİ PROJESİ
SİNEMA fenerlerinin günümüze kadar ulaşabildiğine dair bir kayıt bulunmuyordu. Bu devasa boyutlu afişler, çeşitli arşivlerde bulunan fotoğrafları sayesinde biliniyordu. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi arşivinde bu örneklerin bulunmasıyla orijinal eserlere ulaşıldı. Merkez arşivinde bulunan eserlerin ‘Benim Sinemalarım’ filmi için 1989’da Ömer Yıldız tarafından üretildiği tespit edildi. Restorasyon ve araştırma içeren bir proje gerçekleştirildi.
Gülsün Karamustafa
‘BENİM SİNEMALARIM’
Yıl: 1990
Yönetmenler: Gülsün Karamustafa, Füruzan
Sinema fenerlerinin kullanıldığı ‘Benim Sinemalarım’ filmi; Füruzan’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanmıştır. Türk sinemasında yönetmenliğini iki kadın yönetmenin ortak üstlendiği ilk ve tek filmdir.
SİNEMA FENERLERİ
Sinema fenerleri, vizyona giren filmlerin tanıtımlarının yapılması için sinema salonu işletmecileri tarafından sinema binasının ön cephesine asılmak üzere, bu işlerle uğraşan ressamlara özel olarak yaptırılmış devasa boyutlardaki afişlere verilen addır. 1920’li yılların sonlarından başlayarak 1990’lı yıllara kadar kullanılmaya devam etmiştir.
Kitapta sinema feneri tasarladığı bilinen önemli isimlerden bazıları yer almaktadır.
Ali Suavi Sonar, Esin Yüksek Dalay’ın röportajında bu konuda bilgi veriyor:
“Ben Babıali’ye 1935 yılında geldim. Bu arada İpekçi Kardeşler vardı, meşhur, onların sinemaları Melek, İpek ve Elhamra’da gösterilen filmler için büyük cephe afişleri ve film jenerikleri hazırladım.”
Şimdi bu afişleri daha bilerek, daha anlayarak seyredeceksiniz.
Beyoğlu’nda, İstiklâl Caddesi’nde bu afişlere çok rastlardık. Işıklı olanları da vardı.
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları)
KARAGÖZ – HACİVAT
YAZIYA eski ramazanlar diye başlamayacağım. Ama ramazan günlerinde Karagöz-Hacivat ikilisini arıyorum.
Bence onlar bugünün sosyal medyasının temsilcileriydi. Diyalogları bugüne uyarlansa seyredilir bir eser ortaya çıkar. Özellikle sosyal medyayı ele alsalar yeter.
Bizim yayıncılığımızda çok iyi Karagöz kitapları vardır, bence bir toplumun çatışmalarını öğrenmek için bu metinleri okumak lazımdır. O metinler farkları ortaya koyar, okuduğunuzda kuşaklar arası, insanlar arası çekişmelerin ustaca yazıldığını fark edeceksiniz. Bence bir toplumun insan tarihi komedilerden çıkar.
Meddahı, ortaoyununu da öğretmeliyiz.
Birkaç kitap salık vereyim:
Karagöz – Cevdet Kudret
Türk Temaşası – Selim Nüzhet Gerçek
Türklerde Karagöz – Orhan Şaik Gökyay
İÇERİDE NE YAPILDIĞINI GÖRMEK
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne girdiğinizde solunuzda bir atölye odası göreceksiniz.
Burası müzenin heykel restorasyon odası. Şu anda Zühtü Müridoğlu ile İlhan Koman’ın heykellerinin nasıl elden geçirildiğini görebilirsiniz. Tahta olanın yıpranan bölümleri dikkat çekiyor.
Müzelerin önemli bir bölümüdür restorasyon.
Gelen bir ziyaretçi de çalışmaları seyredebilir.
Yurtdışında da böyle yapılıyor.
Bir sanatçımız Amsterdam’da ‘Rijksmuseum’u gezerken canlı bir onarımı da izlemişti kısa süre önce.
Rembrandt’ın ‘Gece Bekçisi’nin restorasyonu canlı olarak izleniyormuş.
İlhan Koman
Sinema afişleri
Bugün de özellikle AVM’lerin girişinde ya da sinema katlarında sinema afişlerini görürsünüz. Afişler birer takdim işlevi görürler ya da film konusunda ilk bilgiyi içerdikleri için dikkatle incelenirler.
Başak Ürkmez’in ‘Dev Sinemaların Devasa Afişleri, Sinema Fenerleri’ çalışması bu konuda önemli bir kaynak kitap.
Gençliğimde birçok sinema afişinin hazırlanışını, yapılışını, fuayelerdeki çalışmaları seyrettiğimi hatırlıyorum.
Füruzan
Dijital çağa geçildiğinden olsa gerek afişlerin eskisi kadar önemi kalmadı sanki. Meydanlarda, dev panolarda pek görünmez oldular.
Daha çok dizi afişlerine rastlıyorum neredeyse.
Eskiden, özellikle Türk filmleri için yapılan afişlerde kimin adının üstte olacağı, kimin kaç punto büyüklükte yazılacağı tartışmalara yol açardı.
Çalışmaya emek verenler ve yazı sıralaması şöyle:
Devasa Film Afişleri
Sinema Fenerleri
Amerikan Sinema Girişleri: Röp. Gonca Koyuncu
Japon Sinema Fenerleri
Hint Sinema Fenerleri: Röp. Gonca Koyuncu
Tayvan Sinema Fenerleri
Yunan Sinema Fenerleri: Liz Alderman
Gana Sinema Fenerleri: Jacopo Prisco
Sinemamızda Sinema Fenerleri: Gökhan Akçura
Erol Ağakay: Röp. Hasret Tüzün
İbrahim Küçükenez: Röp. Duygu Sezgin
Ömer Yıldız: Röp. İbrahim Niyazioğlu
Sinema Fenerleri Restorasyonu: Serendip Restorasyon
SİNEMA FENERLERİ PROJESİ
SİNEMA fenerlerinin günümüze kadar ulaşabildiğine dair bir kayıt bulunmuyordu. Bu devasa boyutlu afişler, çeşitli arşivlerde bulunan fotoğrafları sayesinde biliniyordu. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi arşivinde bu örneklerin bulunmasıyla orijinal eserlere ulaşıldı. Merkez arşivinde bulunan eserlerin ‘Benim Sinemalarım’ filmi için 1989’da Ömer Yıldız tarafından üretildiği tespit edildi. Restorasyon ve araştırma içeren bir proje gerçekleştirildi.
Gülsün Karamustafa
‘BENİM SİNEMALARIM’
Yıl: 1990
Yönetmenler: Gülsün Karamustafa, Füruzan
Sinema fenerlerinin kullanıldığı ‘Benim Sinemalarım’ filmi; Füruzan’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanmıştır. Türk sinemasında yönetmenliğini iki kadın yönetmenin ortak üstlendiği ilk ve tek filmdir.
SİNEMA FENERLERİ
Sinema fenerleri, vizyona giren filmlerin tanıtımlarının yapılması için sinema salonu işletmecileri tarafından sinema binasının ön cephesine asılmak üzere, bu işlerle uğraşan ressamlara özel olarak yaptırılmış devasa boyutlardaki afişlere verilen addır. 1920’li yılların sonlarından başlayarak 1990’lı yıllara kadar kullanılmaya devam etmiştir.
Kitapta sinema feneri tasarladığı bilinen önemli isimlerden bazıları yer almaktadır.
Ali Suavi Sonar, Esin Yüksek Dalay’ın röportajında bu konuda bilgi veriyor:
“Ben Babıali’ye 1935 yılında geldim. Bu arada İpekçi Kardeşler vardı, meşhur, onların sinemaları Melek, İpek ve Elhamra’da gösterilen filmler için büyük cephe afişleri ve film jenerikleri hazırladım.”
Şimdi bu afişleri daha bilerek, daha anlayarak seyredeceksiniz.
Beyoğlu’nda, İstiklâl Caddesi’nde bu afişlere çok rastlardık. Işıklı olanları da vardı.
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları)
KARAGÖZ – HACİVAT
YAZIYA eski ramazanlar diye başlamayacağım. Ama ramazan günlerinde Karagöz-Hacivat ikilisini arıyorum.
Bence onlar bugünün sosyal medyasının temsilcileriydi. Diyalogları bugüne uyarlansa seyredilir bir eser ortaya çıkar. Özellikle sosyal medyayı ele alsalar yeter.
Bizim yayıncılığımızda çok iyi Karagöz kitapları vardır, bence bir toplumun çatışmalarını öğrenmek için bu metinleri okumak lazımdır. O metinler farkları ortaya koyar, okuduğunuzda kuşaklar arası, insanlar arası çekişmelerin ustaca yazıldığını fark edeceksiniz. Bence bir toplumun insan tarihi komedilerden çıkar.
Meddahı, ortaoyununu da öğretmeliyiz.
Birkaç kitap salık vereyim:
Karagöz – Cevdet Kudret
Türk Temaşası – Selim Nüzhet Gerçek
Türklerde Karagöz – Orhan Şaik Gökyay
İÇERİDE NE YAPILDIĞINI GÖRMEK
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne girdiğinizde solunuzda bir atölye odası göreceksiniz.
Burası müzenin heykel restorasyon odası. Şu anda Zühtü Müridoğlu ile İlhan Koman’ın heykellerinin nasıl elden geçirildiğini görebilirsiniz. Tahta olanın yıpranan bölümleri dikkat çekiyor.
Müzelerin önemli bir bölümüdür restorasyon.
Gelen bir ziyaretçi de çalışmaları seyredebilir.
Yurtdışında da böyle yapılıyor.
Bir sanatçımız Amsterdam’da ‘Rijksmuseum’u gezerken canlı bir onarımı da izlemişti kısa süre önce.
Rembrandt’ın ‘Gece Bekçisi’nin restorasyonu canlı olarak izleniyormuş.
İlhan Koman