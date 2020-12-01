Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleri belli oldu

UstalarÄ±n ustasÄ± Haldun Dormen yeni kitabÄ±nda tiyatro dünyasÄ±nÄ±n tarihini anlatÄ±yor ve hem Türkiyeâ€™den hem dünyadan önemli isimlere yer veriyor.

Shakespeare “Dünya bir sahnedir” demiÅŸ. O sahneden hiç inmeyen biridir Haldun Dormen. Oyun yazÄ±mÄ±ndan yönetmenliÄŸe, oyunculuktan oyuncu yetiÅŸtirmeye kadar tiyatronun çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bütün alanlara emek vermiÅŸtir.

KitabÄ±n adÄ±, onun bir mesleÄŸe adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeterince özetliyor: ‘YaÅŸlanmaya Vaktim Yok’.

‘BaÅŸlarken’de kitap için bakÄ±n ne diyor: “Koskoca dört kitabÄ±mÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±ndan bu yana öyle ÅŸeyler görmüÅŸ, öyle ÅŸeyler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m ki sanki bir dÄ±ÅŸ güç, ‘Al eline kalemi de yaz. Sende daha kaç kitaplÄ±k malzeme var. Özellikle de gençlere yönelik’ diye baÅŸÄ±mÄ±n etini yiyordu. HaklÄ±ydÄ± o dÄ±ÅŸ güç...”

Haldun Dormen’in kitabÄ± uluslararasÄ± üne kavuÅŸmuÅŸ bir tiyatro insanÄ±nÄ±n meslekteki çabalarÄ±nÄ±n ötesinde bize tiyatro dünyasÄ±nÄ±n tarihini, bu tarihte yer alan kiÅŸileri anlatÄ±yor.

Ona bir yakÄ±nmasÄ±nda hak veriyorum, belleÄŸi zayÄ±f bir toplumuz, zamanÄ±nda zirveye çÄ±kmÄ±ÅŸ adlardan çoÄŸunu aynÄ± meslekten olanlara sorsanÄ±z olumlu bir yanÄ±t alamazsÄ±nÄ±z.

YaÅŸlanmaya Vaktim Yok

Haldun Dormen

