Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleri belli oldu

Yavuz, 1990 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir’de doÄŸdu. Üç yaÅŸÄ±nda okumayÄ± söktü, FazÄ±l Say’Ä±n tavsiyesiyle Mithat Fenmen’in ölümünden sonra kendi hocasÄ± olan Kâmuran Gündemir’e yönlendirildi.
Ä°stemihan Talay’Ä±n Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde, bakanlÄ±k aileye bir ev tahsis etti, masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
Ankara’da Kâmuran Gündemir’le, FazÄ±l Say’la, Bilkent Üniversitesi’nde Sanem Berkalp ile çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Roland Batik’le Viyana’da , Karl-Heinz Kammerling’le Hannover’de çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü.
Birçok önemli orkestra eÅŸliÄŸinde Beethoven, Chopin, Saint-Saens ve Çaykovski’nin eserlerini icra etti.
Beethoven’Ä±n 3. Piyano Konçertosu’nu ünlü ÅŸef Zubin Mehta yönetimindeki orkestrayla yorumladÄ±.
YurtdÄ±ÅŸÄ±nda birçok ödül aldÄ±.
Rahmaninov’un doÄŸum günü olan 1 Nisan 2018’de verdiÄŸi resitalle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± turne kapsamÄ±nda Ä°zmir, Ankara, Bursa, EskiÅŸehir, AkÅŸehir, Frankfurt, Dresden, Cap Ferret, Bonn, Köln, Pinswang, Seibersdorf, Hamburg, Brüksel, Köln, Brüksel, KKTC’de konserler verdi.
CD’nin kitapçÄ±ÄŸÄ±nda eserler hakkÄ±nda bilgi veren metinler bizzat
Shakespeare “Dünya bir sahnedir” demiÅŸ. O sahneden hiç inmeyen biridir Haldun Dormen. Oyun yazÄ±mÄ±ndan yönetmenliÄŸe, oyunculuktan oyuncu yetiÅŸtirmeye kadar tiyatronun çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bütün alanlara emek vermiÅŸtir.
KitabÄ±n adÄ±, onun bir mesleÄŸe adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeterince özetliyor: ‘YaÅŸlanmaya Vaktim Yok’.
‘BaÅŸlarken’de kitap için bakÄ±n ne diyor: “Koskoca dört kitabÄ±mÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±ndan bu yana öyle ÅŸeyler görmüÅŸ, öyle ÅŸeyler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m ki sanki bir dÄ±ÅŸ güç, ‘Al eline kalemi de yaz. Sende daha kaç kitaplÄ±k malzeme var. Özellikle de gençlere yönelik’ diye baÅŸÄ±mÄ±n etini yiyordu. HaklÄ±ydÄ± o dÄ±ÅŸ güç...”
Haldun Dormen’in kitabÄ± uluslararasÄ± üne kavuÅŸmuÅŸ bir tiyatro insanÄ±nÄ±n meslekteki çabalarÄ±nÄ±n ötesinde bize tiyatro dünyasÄ±nÄ±n tarihini, bu tarihte yer alan kiÅŸileri anlatÄ±yor.
Ona bir yakÄ±nmasÄ±nda hak veriyorum, belleÄŸi zayÄ±f bir toplumuz, zamanÄ±nda zirveye çÄ±kmÄ±ÅŸ adlardan çoÄŸunu aynÄ± meslekten olanlara sorsanÄ±z olumlu bir yanÄ±t alamazsÄ±nÄ±z.
YaÅŸlanmaya Vaktim Yok
Haldun Dormen
MeÅŸher’in üçüncü sergisi olan ‘Maziyi Korumak: Sadberk HanÄ±m Müzesi’nden Bir Seçki’ 19 bini aÅŸkÄ±n eserin bulunduÄŸu müzenin Türk–Ä°slam SanatÄ± koleksiyonlarÄ±ndan seçilen 210 seçkin eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlÄ±klar tarihinde bir yolculuÄŸa çÄ±karacak.
Sergi kataloÄŸunun ‘Önsöz’ünden bir bölümü aldÄ±m:
“Sadberk HanÄ±m Müzesi Türkiye’nin ilk özel müzesi olma sÄ±fatÄ±nÄ± haklÄ± bir gururla ve sorumluluk bilinciyle taÅŸÄ±maktadÄ±r. Müze, 14 Ekim 1980 tarihindeki kuruluÅŸunu izleyen yÄ±llarda, Türkiye çapÄ±nda önemli roller üstlenmeye hazÄ±r genç bir oluÅŸumdu.
KoleksiyonlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve zenginleÅŸtirilmesi çok zahmetli ve uzmanlÄ±k gerektiren bir süreçti. Sadberk Koç’un çok erken tarihlerdeki giriÅŸimiyle ilk seçkin eser grubunun derlenmesi, kurumsallaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Sadberk HanÄ±m Müzesi Ä°cra Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± üstlenen Sevgi Gönül’ün özeni ve azimkâr çabalarÄ± koleksiyonun çerçevesini belirledi.”
Katalogda üç imza var:
Turgut Saner
Åžebnem Eryavuz
Hülya Bilgi
Akyaka Park AVM Kütüphanesi Ä°stanbul Ümraniye’de hizmet verecek.
Daha önce açÄ±lan kütüphaneler:
Ankara’da Nata Vega Outlet AVM
Subayevleri Vega AVM
EskiÅŸehir’de Vega Outlet AVM
2020 yÄ±lÄ± sonunda AVM kütüphanesi sayÄ±sÄ± 8 olacak. BakanlÄ±k 25 AVM yönetimi ile görüÅŸmelerini sürdürüyor.
Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleÅŸilere, imza günlerine, müzik performanslarÄ±na ve atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da yer verilecek kütüphanenin yüzölçümü 253 metrekare, ÅŸimdilik kitap sayÄ±sÄ± 5 bin.
Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n hedefi 20 milyonun üzerinde kitap, 57’si gezici olmak üzere 1.264 kütüphane.
Müzik hayatÄ±na kendisi gibi saz üstadÄ± babasÄ± Muharrem ErtaÅŸ sayesinde baÅŸlayan sanatçÄ±nÄ±n ilk çalgÄ±sÄ± ise annesi Döne HanÄ±m’Ä±n çamaÅŸÄ±r tokacÄ±na tel takmak suretiyle yaptÄ±ÄŸÄ± oyuncak baÄŸlama oldu.
ErtaÅŸ, müzisyen bir babanÄ±n oÄŸlu olmasÄ± sebebiyle çok küçük yaÅŸta baÄŸlama ve keman çalmayÄ± öÄŸrendi.
Hasan SaltÄ±k, onun sanat yaÅŸamÄ± ve yeni kayÄ±tlar hakkÄ±nda bakÄ±n ne söylüyor:
“NeÅŸet ErtaÅŸ’Ä±n 2000 yÄ±lÄ±nda 30 yÄ±l aradan sonra Almanya’dan buraya açÄ±k hava konseri için gelmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Konserde izdiham olmuÅŸtu. NeÅŸet’in tekrar Türkiye süreci böyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°lk geldiÄŸinde küskündü, öldü diye haberleri çÄ±kÄ±yordu. Konserde halkla tekrar kucaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Böylece burada tekrar üretim yapmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Güvensizdi çünkü daha önce albümlerin korsanÄ± çÄ±kÄ±yordu, haklarÄ± verilmiyordu, telif ödenmiyordu. Tekrar güvenini kazandÄ±k. Telif gelirleriyle Ä°zmir’deki evini aldÄ±. Biz onun eser takibini yaptÄ±k. NeÅŸet’in ilk orijinal kayÄ±tlarÄ± kayÄ±ptÄ±. Hâlâ eser takibini ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Kalan Müzik takip ediyor. YÄ±llardÄ±r eski plak ÅŸirketlerinin depolarÄ±ndan ve stüdyolarÄ±ndan topluyoruz tek tek. Yüzde 80’ini toparladÄ±k. Åžimdi bu kayÄ±tlarÄ± double CD ve üç ayrÄ± plak olarak hazÄ±rladÄ±k.
Bu kayÄ±tlarÄ±n özelliÄŸi orijinal makara bantlarÄ± kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±.”
NeÅŸet ErtaÅŸ’
Atillâ Dorsay, Türk sinemasÄ±nÄ±n 2010 - 2020 zaman dilimi içindeki durumunu irdeliyor. KitabÄ±n tam adÄ± ÅŸöyle: ‘Dünyaya AçÄ±lan SinemamÄ±z - Ve Yeni Bir KuÅŸak’. SunuÅŸ’ta kitabÄ±n serüveni ve içeriÄŸi üzerine bilgiler veriyor. ‘Son On YÄ±l Üstüne’ bölümündeki sayÄ±sal bilgiler ÅŸöyle:
◊ 2010’da
Toplam Film SayÄ±sÄ±: 252
Yerli Film SayÄ±sÄ±: 65
◊ 2019’da
Toplam Film SayÄ±sÄ±: 401
Enis Batur, ‘YemeÄŸe dil deÄŸdirmek’ kavramÄ± üzerine BatÄ±’dan DoÄŸu’ya bir geziye çÄ±karÄ±yor.
Ünlülerin bazÄ± sözleri ile yazÄ±sÄ±nÄ± beziyor.
“AçlÄ±kla tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ bir mide basit yemekleri küçümser.”
Erasmus’tan: “KarnÄ±n kulaÄŸÄ± olmaz”.
Dil ekseninde bir deneme.
Murathan Mungan’Ä±n ‘Mutfaktaki Tarih’ yazÄ±sÄ±nda, Refik Halit Karay’Ä±n ‘Mutfak Zevkinin Son Günleri’ kitabÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.
“Okuru bu kitabÄ± okumaya çaÄŸÄ±rÄ±rken, ayrÄ±ca ÅŸu konuda bir uyarÄ±da bulunma gereÄŸi duyuyorum. Karay’Ä±n edebi dili insanda iÅŸtah uyandÄ±ran bir dildir, bir okuma iÅŸtahÄ±...”
Bugünün ustalarÄ±nÄ±n ürünlerini okumanÄ±n yanÄ± sÄ±ra yarÄ±nÄ±n ustalarÄ±nÄ± da onlardan takip edebiliriz. Ä°ÅŸte dergilerin yeni sayÄ±larÄ±ndan seçtiklerim...
VÄ°RÜS
VÄ°RÜS her sayÄ± bir ÅŸairle ilgili dosya hazÄ±rlÄ±yor. Bu sayÄ±nÄ±n ÅŸairi Cahit Külebi.
‘Elinden’ baÅŸlÄ±klÄ± bölümde Cahit Külebi’nin elyazÄ±sÄ±yla ‘DoÄŸu’ ÅŸiiri yer alÄ±yor.
Ä°lk sayfadaki fotoÄŸraf Çerkes KaradaÄŸ’a ait. En özgün bölüm ÅŸairin Behçet Necatigil’e gönderdiÄŸi mektuplar ve oradaki ÅŸiirler.
Takdim yazÄ±m da ÅŸöyle:
“Folkloru kullanmak bir ÅŸair için en zor sÄ±navdÄ±r. Birden taklidin aÄŸÄ±na düÅŸersiniz. BaÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da ondan modern bir ÅŸiir ortaya çÄ±kar. Cahit Külebi’nin ustalÄ±ÄŸÄ± burada kendini belli eder.”
Derginin ilk ÅŸiiri iyi ÅŸair Hilmi Yavuz’un ‘Talan ve Zaman’Ä±.
Derya Bengi’nin ‘70’li YÄ±llarda Türkiye: SazlÄ± CazlÄ± Sözlük – Åžimdiki Zaman Beledir’ ve Mete Kaan Kaynar’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘Türkiye’nin 1970’li YÄ±llarÄ±’.
Ä°ki çalÄ±ÅŸma da birbirini tamamlÄ±yor.
DinlediÄŸim uzunçalarÄ±n adÄ±:
‘AnÄ±lar: 1970’ler (Türkçe Aranjmanlar)’*
O yÄ±llarÄ± yaÅŸayanlar bu ÅŸarkÄ±larÄ± dinlerken eÅŸlik edecekler, genç kuÅŸak da o zaman neleri dinliyorlardÄ± sorusunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulacak.
Orhan Pamuk’un yeni kitabÄ± ‘Turuncu’da Ä°stanbul’un gecelerinin fotoÄŸraflarÄ± yer alÄ±yor. Bir romancÄ±nÄ±n seçimiyle çekilen binalar, insanlar, Ä±ssÄ±z caddeler, dÄ±ÅŸÄ± görünen evler, bize bir ÅŸehrin gizli hayatÄ±nÄ±n karelerini aktarÄ±yor. Bir Ä±ÅŸÄ±k huzmesinin romancÄ±ya hatÄ±rlattÄ±klarÄ±, çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±, bizi farklÄ± Ä°stanbul yorumlarÄ±na götürüyor. FotoÄŸraflar, önünden geçtiÄŸiniz, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ama farkÄ±na varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z/varamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir hayatÄ±n habercisi.
Gece öylesine çaÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlar kaynaÄŸÄ±dÄ±r ki, edebiyat onun sayesinde zenginleÅŸmiÅŸtir. F. Scott Fitzgerald’Ä±n ünlü kitabÄ± ‘Tender is the Night’, Türkçeye çevirisi zor olan bir kitap adÄ±. (Daha önce ‘MüÅŸfikti Gece’ olarak çevrilmiÅŸti).
Ahmet HaÅŸim, geceyi severdi.
Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Geceleyin bir ses böler uykumu’ dizesi her ÅŸiirseverin belleÄŸindedir.
FotoÄŸraflarÄ±n izinde yazar, bir siyasal kimlik deÄŸiÅŸiminin de ana çizgilerini bize iletiyor. ‘Turuncu’nun baÅŸÄ±ndaki yazÄ±dan bir bölüm, çekiliÅŸ serüvenini, fotoÄŸrafÄ±n bize söylediklerini yazÄ±ya getiriyor: “Ä°stanbul’da ev içi ve sokak lambalarÄ±nÄ±n son on yÄ±lda sarÄ±dan beyaza doÄŸru yavaÅŸ yavaÅŸ renk deÄŸiÅŸtirdiÄŸini fark ettim? AltmÄ±ÅŸ altÄ± yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehrin gece manzarasÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸtiÄŸi anlamÄ±na geliyordu.”
Turuncu
Bugün saat 19.00’da gerçekleÅŸecek anmada kimler konuÅŸacak:
Hakan Arslanbenzer
Orhan Veli Åžiirinde Karakterler Olaylar Diyaloglar.
Turgay Anar
Bir Muhit KuÅŸu Olarak Orhan Veli (Garip akÄ±mÄ± ve Orhan Veli’nin Edebiyat Mahfillerinde ‘Filizlenen’ Bir Ekol OluÅŸu Üzerine).
Mehmet Can DoÄŸan
Yaprak Dergisi ve Orhan Veli.
Piramid Sanat’Ä±n sponsorluÄŸunda, pandemi kurallarÄ± gereÄŸince az sayÄ±da izleyicinin önünde gerçekleÅŸen Dünya Sanat Günü Ödül Töreni, UPSD BaÅŸkanÄ± Bedri Baykam’Ä±n konuÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pandemi nedeniyle Dünya Sanat Günü’nden 6.5 ay sonra bu ödüllerin ancak verilebildiÄŸini aktaran Baykam, önce Ä°zmir depreminde kaybettiÄŸimiz deÄŸerli insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yüreÄŸimizi kan aÄŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ArdÄ±ndan, Dünya Sanat Günü teklifini ilk hazÄ±rlayan UPSD Yönetim Kurulu’ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve Dünya Sanat Günü’nün 2012’den baÅŸlayan serüvenini özetledi.
AyrÄ±ca Piramid Sanat’ta ‘Katarsis’ baÅŸlÄ±klÄ± kiÅŸisel sergisi bulunan 23 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ± Åževval BaÅŸalan da sergi turu ile iÅŸleri hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerini konuklarla paylaÅŸtÄ±.
Gelelim 2020 yÄ±lÄ± ödüllerine.
YÄ±lÄ±n SanatçÄ±sÄ±: Taner Ceylan
Kendisi, Olimpos’ta sanatsal faaliyetler sürdürdüÄŸü için törene katÄ±lamayan Ceylan adÄ±na ödülünü Alp Ä°ÅŸmen, sanatsever Müge Tezman SÄ±rmabÄ±yÄ±k’tan aldÄ±.
Sanat Ä°nsanÄ± Onur Ödülü: Faruk Sade
2016’da kaybettiÄŸimiz Ankara’daki Galeri Siyah Beyaz’Ä±n kurucusu olan Faruk Sade’nin ardÄ±ndan kÄ±zÄ± Sera ve eÅŸi Fulya Sade tarafÄ±ndan genç sanatçÄ±lara destek olmak amacÄ±yla oluÅŸturulan Faruk Sade Sanat Fonu’nun deÄŸerli çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bahseden Baykam, Fulya ve Sera Sade adÄ±na ödülü Faruk Sade’nin gençlik yÄ±llarÄ±ndan beri yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Contemporary Ä°stanbul kurucusu Ali Güreli’ye sundu.
BasÄ±n Onur Ödülü: DoÄŸan HÄ±zlan
Ä°çinde bilim de vardÄ±r, yarÄ±nÄ±n düÅŸüncesini aramak da.
Bu ülkede yaÅŸayan her kuÅŸaktan insanlar O’nun ‘Nutuk’unu okumalÄ±dÄ±r. Özgün baskÄ±sÄ±nÄ±n dilini anlamayabilirsiniz ama o kadar çok bugünün diliyle yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r ki, herkes bir ulusun kurtuluÅŸunun tarihini anbean okurken yaÅŸar.
Atatürk ve kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n bir özelliÄŸi vardÄ±r. KiÅŸisel zevklerinin doÄŸrultusunda karar vermezler, kendi düÅŸüncelerini, zevklerini yarÄ±nÄ± düÅŸünerek gözden geçirirler, fedakârlÄ±k ederler.
Atatürk gibi bir lideri anlamak için bu söylediÄŸim ölçütü unutmamak gerekir.
O’nun ölüm yÄ±ldönümlerinde her zaman Atatürk’ün sevdiÄŸi ÅŸarkÄ±lar çalÄ±nÄ±r; onlar gerçekten bugün de Türk musikisi repertuvarÄ±nda çalÄ±nan, söylenen bugüne kalan çok deÄŸerli bestelerdir. O’nun ruh dünyasÄ±nÄ±, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yansÄ±tan eserlerdir.
AynÄ± Atatürk, ilk yerli operayÄ± da Adnan Saygun’a besteletmiÅŸtir.
Cumhuriyet’in ilk kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n bütün öncüleri, deÄŸiÅŸimin, devrimin künyesinde yer alacak bir çaba göstermiÅŸlerdir. Eskiyi çok iyi bilirlerdi ama yeniyi öÄŸrenmek için de olaÄŸanüstü çaba göstermiÅŸlerdir.
Yeni bir rejim, halka nasÄ±l anlatÄ±lÄ±r, nasÄ±l tanÄ±tÄ±lÄ±rdÄ±.
Yeni CD’si ‘Åžu DünyanÄ±n SÄ±rrÄ±’nda da okuduÄŸumuz, beÄŸendiÄŸimiz metinlerin ses dünyasÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ± ustaca bize iletiyor. Böylece edebiyatla müzik birleÅŸiminden yepyeni bir dünya yaratmÄ±ÅŸ oluyor.
Albüm kitapçÄ±ÄŸÄ±nda besteci oluÅŸum sürecini yazmÄ±ÅŸ:
“BazÄ± dönemler, ‘Ä°çinden ne geliyorsa onu yap’ diyorum kendime. Ve içimden yine ÅŸairlere dönmek, ÅŸiirlere ÅŸarkÄ± olmak geldi. Yirmi dört yaÅŸÄ±mda, ilk ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± bestelerken hissettiÄŸim heyecanÄ±ma geri döndüm. Bir ÅŸiiri bestelerken hangi dünyadayÄ±m? Belki de sadece kendi dünyamdayÄ±m. Bugüne kadar pek çok ÅŸarkÄ± ve vokal eser besteledim.
‘Ä°lk ÅžarkÄ±lar’ (2013), ‘Yeni ÅžarkÄ±lar’ (2015) ve ‘Güz ÅžarkÄ±larÄ±’ (2017) albümlerinin ardÄ±ndan ‘Åžu DünyanÄ±n SÄ±rrÄ±’ aklÄ±ma, ruhuma dokunan ÅŸiirlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± dördüncü ÅŸarkÄ± albümüm.
Her ÅŸiiri, her ÅŸairi piyano ile uzunca anlatmak istediÄŸim bir müzik doÄŸdu bu albümde. Tüm ÅŸarkÄ±lar Serenad BaÄŸcan’Ä±n güçlü sesine emanet. Büyük oranda ÅŸan ve piyanonun baÅŸrolü oynayacaÄŸÄ± yalÄ±nlÄ±kta, görkemli bir orkestrasyondan uzak, yaklaÅŸÄ±k 50 dakikalÄ±k bir müzik. Sadece Pir Sultan ve Kaygusuz Abdal’da Aykut Köselerli’nin performe edeceÄŸi davul ve vurmasaz var. Bir de Sabahattin Ali eserinde viyolonsel kullandÄ±m. Onu da hepinizin çok beÄŸeneceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±m, genç yetenek Jamal Aliyev yorumlayacak.
Bu topraklarÄ±n ÅŸiirlerini bilmek gerek. YüzyÄ±llar sonrasÄ±nda, aynÄ± seslerin armonisiyiz sanki.
Bu buluÅŸma tarihin içinde yolculuk gibi. Dinlerken vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer, yüzyÄ±llar öncesi bugün! Bu ÅŸiirleri bestelerken, kendimi ÅŸairlerin denizinde buldum. Åžimdi her birinin ÅŸiiri, benim denizimde.”
Besteleri dinlerken herkeste baÅŸka baÅŸka duygular, çaÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlar uyandÄ±racaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±m.
Kendi hayatÄ±mÄ±z üzerine ne kadar düÅŸünüyoruz? BaÅŸkalarÄ±nÄ±n, özellikle de yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±yla daha çok mu ilgiliyiz yoksa?
Filiz Aygündüz - Dr. Alper HasanoÄŸlu’nun ‘Gel Hayattan KonuÅŸalÄ±m’ kitabÄ±nda bu sorunun cevabÄ±nÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Aygündüz sormuÅŸ, HasanoÄŸlu yanÄ±tlamÄ±ÅŸ.
SanÄ±rÄ±m hepimizin aklÄ±na gelen ama sormayÄ± unuttuÄŸumuz, ertelediÄŸimiz ya da sormaktan çekindiÄŸimiz birçok sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± okurken, kendinizle psikolojik bir yüzleÅŸmeye giriÅŸeceksiniz.
Aygündüz Önsöz’de ÅŸöyle diyor:
“En büyük hayallerimden biriydi. Gel Hayattan KonuÅŸalÄ±m isimli bir nehir söyleÅŸi kitabÄ± hazÄ±rlamak.”
Önce Engin Geçtan’la böyle bir kitap yapmak istemiÅŸ, o sÄ±ra hoca çok yaÅŸlanmÄ±ÅŸ, söyleÅŸilerden uzak durmuÅŸ, 2018’de de aramÄ±zdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ.
“Sorulara da, cevaplara da edebiyat eÅŸlik etti, felsefe, psikoloji, anÄ±lar, hüzün sonra da neÅŸe tabii” diyor Filiz Aygündüz.
HasanoÄŸlu’nun da bir Önsöz’ü var. Ve kitap Engin Geçtan’a adanmÄ±ÅŸ. Ä°lk sayfada Dostoyevski’den ve Marguerite Duras’dan alÄ±ntÄ± var: Mutluluk süreklilik arz etmez.
Bütün gün haber dinleyen biri deÄŸilim ama Ä°zmir depreminden sonra çalÄ±ÅŸma odamda televizyon hep açÄ±k. Birinin daha kurtuluÅŸunu beklerken, birinin daha nasÄ±l kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmek istiyorum.
BazÄ± görüntüler belleÄŸimizden silinmeyecek.
O küçük parmaÄŸÄ±yla yaÅŸama tutunan kÄ±z ve elini bÄ±rakmayan kurtarÄ±cÄ±.
Günler sonra enkaz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±ndan çÄ±kan toz toprak içindeki çocuÄŸu yanaÄŸÄ±ndan öpen kurtarÄ±cÄ±.
“Ä°nsan insanÄ±n kurdudur” sözünü yalanlayan sahneler. Ä°nsan insanÄ±n ÅŸifasÄ±dÄ±r sözünü egemen kÄ±lÄ±yor.
Böylesine olaylar, hepimizin vicdan karnesine geçecek. Mutlu olmanÄ±n mutlu etmekle eÅŸdeÄŸer olduÄŸunu bir kez daha öÄŸreniyoruz.
Çok deprem yaÅŸamÄ±ÅŸ bir ülkeyiz, Erzincan’dan bu yana felaketlerden ne öÄŸrendik, öÄŸrendiÄŸimizi uyguladÄ±k mÄ±?
Hiç kuÅŸkusuz aylarca kulaklarÄ±mÄ±zda iki ses yankÄ±lanacak:
Hâlâ VarlÄ±k YÄ±llÄ±ÄŸÄ±’ndan, Aziz Nesin YÄ±llÄ±ÄŸÄ±’ndan yararlanÄ±yoruz.
Bu gerekçelerle Zeytinburnu Belediyesi’nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Kültür Sanat YÄ±llÄ±ÄŸÄ± 2020’ örnek bir çalÄ±ÅŸma. DiÄŸer kurumlarÄ±n, yerel yönetimlerin de bu tarz çalÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±rÄ±m.
BaÅŸkan Ömer ArÄ±soy, SunuÅŸ’ta yÄ±llÄ±klarÄ±n önemine deÄŸiniyor, bu yayÄ±nlarÄ±n gerekçelerini sunuyor, saptamalarÄ±nÄ±n tümüne katÄ±lÄ±yorum, birkaç satÄ±r aldÄ±m:
“Ä°ÅŸte böylesi bir ihtiyaçtan yola çÄ±karak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ‘ZKS Kültür YÄ±llÄ±ÄŸÄ±’, Türkiye’de kültür sanat alanÄ±nda 2019–2020 kültür sanat sezonu boyunca olup biteni kayÄ±t altÄ±na almayÄ± deniyor.
Ankara’dan Siirt’e, Samsun’dan Antalya’ya, Ä°stanbul’dan Trabzon’a, ülkemizdeki kültür sanat faaliyetlerinin oluÅŸturduÄŸu o büyük resmi ortaya çÄ±karmak, iyisiyle kötüsüyle eksiÄŸiyle fazlasÄ±yla manzarayÄ± kuÅŸatabilmek, son tahlilde Türkiye’nin kültür sanat renklerini, ilgi alanlarÄ±nÄ±, kiÅŸi ve kurumlarÄ±n yönelimlerini belirlemek fikri, takdir edersiniz ki fazlasÄ±yla heyecan verici.”
Her aya ayrÄ± bölüm ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. SanatÄ±n bütün türleri, ödüller, yarÄ±ÅŸmalar eksiksiz biçimde yer alÄ±yor.
Her konu için hazÄ±rlanan yazÄ±lar, haberin ardÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±yÄ± bize veriyor.
YÄ±llÄ±klarÄ±n anÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlevi, günübirlik yaÅŸamÄ±mÄ±zda atladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, dikkatimizden kaçan sanat olaylarÄ±nÄ±, özellikle aramÄ±zdan ayrÄ±lan sanatçÄ±larÄ±n öneminin üstünde durmanÄ±zÄ± saÄŸlamasÄ±dÄ±r.
Ä°zmir benim de anÄ±larÄ±mda yer alan bir kent. AcÄ±sÄ± yüreÄŸime saplandÄ±.
Halikarnas BalÄ±kçÄ±sÄ± ile orada tanÄ±ÅŸtÄ±m, birçok yazarla, ÅŸairle bu kentte dost oldum.
YüreÄŸimizdeki hasar uzun süre devam edecek.
CUMHURÄ°YET BAYRAMI’NI SESLE KUTLADIM
CUMHURÄ°YET BAYRAMI’nÄ±n benim için en güzel etkinliÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±’nÄ±n Patara’da verdiÄŸi konserdi.
Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ortak projesiydi.
Ä°ki kurumu da bu isabetli proje için kutluyorum.
Çoksesli müzik Cumhuriyet döneminde yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Daha önce OsmanlÄ± döneminde sarayda çoksesli icralar gerçekleÅŸtiriliyordu.
Ayfer Tunç’un iyi romanÄ± ‘Osman’ üzerine yazÄ±lanlarda bir eksik saptadÄ±m. Kitap üzerine yazanlar mirasyedileri yakÄ±ndan tanÄ±mÄ±yorlar, onlarla karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸlar ya da ailelerinde böyle biri yok.
Tunç, toplumsal tarihimizde bu tipi irdeliyor.
YazarÄ±n gerçekçilik üzerine söylediÄŸiyle yazÄ±ma baÅŸlamalÄ±yÄ±m:
“Ben kurmaca yazÄ±yorum ama yazdÄ±klarÄ±mÄ±n bir yerinin mutlaka gerçeÄŸe deÄŸmesini isterim. Öte yandan gerçekle de zorum vardÄ±r, deforme etmek isterim, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki form etki yaratÄ±r, bizi gerçek hakkÄ±nda düÅŸündürür.”
Osman, bir caz kulübünde piyanisttir. Bir gece yarÄ±sÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kulüpten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda bir trafik kazasÄ±na kurban gider.
Ä°lk cevapsÄ±z soru kaza mÄ± intihar mÄ±?
Roman göndermelerle örülmüÅŸ. Osman’Ä±n tuttuÄŸu defterde yazÄ±lanlarla Osman’Ä±n çevresindekilerle yapÄ±lan söyleÅŸilerden oluÅŸuyor. Ä°ki kaynaktan mirasyedi Osman’Ä±n anatomisini öÄŸreniyoruz.
Bir konuÅŸmasÄ±nda da Ayfer Tunç bakÄ±n ne söylemiÅŸ:
ÇoÄŸunlukla iÅŸyerlerindeki masalarda bir aile fotoÄŸrafÄ± bulunur, bir de sevdiÄŸiniz bir obje.
Eski yazarlarÄ±n çoÄŸunun ayrÄ± bir çalÄ±ÅŸma masasÄ± yoktu, bazÄ±larÄ±na tanÄ±k olmuÅŸumdur.
Necati CumalÄ±, yÄ±llar sonra bir ev sahibi olduÄŸunda ne demiÅŸti biliyor musunuz?
“Ä°lk kez bir çalÄ±ÅŸma odam ve masam oldu.”
YazarlarÄ±n çoÄŸunun yaÅŸamlarÄ±nÄ±n bir bölümü hapishanelerde geçtiÄŸi için böyle bir lüksten söz etmek mümkün deÄŸil.
Behçet Necatigil’in evdeki odasÄ±nda duvarlara iliÅŸtirilmiÅŸ notlar dikkatimi çekmiÅŸti.
Kemal Tahir’in de ayrÄ± bir çalÄ±ÅŸma odasÄ± vardÄ±.
ÇalÄ±ÅŸma masasÄ± olarak bir de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde, kurucu
Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleri belli oldu
Hürriyetâ€™in ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetiâ€™nin kurucusu Sedat Simaviâ€™nin anÄ±sÄ±na düzenlenen ödüller her yÄ±l ölüm tarihi olan 11 AralÄ±k Günü yapÄ±lan bir törenle kazananlara verilirdi.
Pandemi nedeniyle bu tÃ¶ren bu yÄ±l dÃ¼zenlenemeyecek.
44 yÄ±ldÄ±r verilen Ã¶dÃ¼lleri kazananlarÄ±n listesi:
GAZETECÄ°LÄ°K Ã–DÃœLÃœ:Â
Hazal Ocak
Cumhuriyet gazetesinde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde yayÄ±mlanan â€˜Damat Ä°ÅŸi Biliyorâ€™ ve â€˜Ä°ÅŸte BurasÄ± Ã–nemli!â€™ baÅŸlÄ±klÄ± haberleri nedeniyle Ã¶dÃ¼l aldÄ±.
SeÃ§ici Kurul ayrÄ±ca, Ercan Arslanâ€™Ä± milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yayÄ±mlanan â€˜Son Dakika! Bu FotoÄŸraflarÄ± Daha Ã–nce GÃ¶rmediniz! â€˜Corona VirÃ¼sten Ã–nce ve Sonra Ä°stanbul...â€™Â haber fotoÄŸraflarÄ± nedeniyle Ã¶vgÃ¼ye deÄŸer buldu.
RADYO Ã–DÃœLÃœ:
Ã‡iÄŸdem IÅŸÄ±kâ€“Sevilay TunalÄ±
TRT Radyo 1â€™de 12 ve 19 Åžubat 2020 tarihlerinde yayÄ±nlanan (7. ve 8. bÃ¶lÃ¼mler) â€˜MusÄ±kÃ® SarraflarÄ±â€™ adlÄ± ortak radyo programÄ±.
TELEVÄ°ZYON Ã–DÃœLÃœ:
Haber: Beril Ã–tkan ve Berkcan TuÄŸu
Fox TVâ€™de 4 MayÄ±s 2020 tarihinde yayÄ±nlanan â€˜Evde Ekmek Yokâ€™ adlÄ± ortak haber programÄ±.
Belgesel: Erman YÃ¼ksel-Ã–mer Kablan
TRTÂ Televizyonu World KanalÄ±â€™nda 27 Åžubat 2020 tarihinde yayÄ±nlanan â€˜Diplomat Katilleriâ€™ adlÄ± ortak belgesel programÄ±.
EDEBÄ°YAT Ã–DÃœLÃœ:
BeÅŸir AyvazoÄŸlu, â€˜Fikretâ€™ adlÄ± biyografi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
SOSYAL BÄ°LÄ°MLERÂ Ã–DÃœLÃœ:
DoÃ§. Dr. Yahya Araz, â€˜OsmanlÄ± Ä°stanbulâ€™unda Ã‡ocuk EmeÄŸi: Ev Ä°Ã§i Hizmetlerde Ä°stihdam Edilen Ã‡ocuklar (1750-1920)â€™ adlÄ± eseri.
SeÃ§ici Kurul ayrÄ±ca, AraÅŸ. GÃ¶r. Dr. Sedef Erkmenâ€™in â€˜TÃ¼rkyeâ€™de KÃ¼rtaj: AKP ve Biyopolitikaâ€™ adlÄ± eserini Ã¶vgÃ¼ye deÄŸer gÃ¶rdÃ¼.
SAÄžLIK BÄ°LÄ°MLERÄ°Â Ã–DÃœLÃœ:
DoÃ§ Dr. SavaÅŸ TaÅŸoÄŸlu, â€˜Orak HÃ¼cre Anemi TanÄ±sÄ± Ä°Ã§in YenilikÃ§i, Ucuz Maliyetli ve TaÅŸÄ±nabilir Cihaz GeliÅŸtirilmesiâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
SPOR Ã–DÃœLÃœ:
A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±.
â€˜CEV KadÄ±nlar Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ± Avrupa KÄ±ta Elemeleri birincisiâ€™ olduklarÄ± iÃ§in.
SeÃ§ici Kurul ayrÄ±ca, Fatma Demirâ€™i â€˜Atlet - (KadÄ±nlarda 1.13.48â€™lik derece ile) Balkan YarÄ± Maratonu Åžampiyonuâ€™ olmasÄ± gerekÃ§esiyle Ã¶vgÃ¼ye deÄŸer bulundu.
BASINDA Ä°LKLERÄ°N YARATICISI: SEDAT SÄ°MAVÄ° (1896-1953)
Ã–NCÃœ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile adÄ±nÄ± yayÄ±n tarihine yazdÄ±ran Sedat Simavi, 1896 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbulâ€™da doÄŸdu. BabasÄ± Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan AbdÃ¼lhamit sadrazamlarÄ±ndan Saffet PaÅŸaâ€™nÄ±n torunu Aliye HanÄ±mâ€™dÄ±r. Sedat Simavi, babasÄ±nÄ±n gÃ¶revli olduÄŸu Samsunâ€™da ilk FransÄ±zca derslerini aldÄ±. KadÄ±kÃ¶y Saint-Joseph FransÄ±z Okuluâ€™nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenimini Galatasaray Lisesiâ€™nde tamamladÄ± (1912), okul sÄ±ralarÄ±nda ilk karikatÃ¼rleri yayÄ±nlanmaya baÅŸlandÄ±. 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± patlak verince HadÄ±mkÃ¶yâ€™deki birliÄŸine katÄ±ldÄ±. 1916â€™da Åžeker BayramÄ±â€™nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ â€˜Handeâ€™ adÄ±ndaki haftalÄ±k dergiyle yayÄ±n hayatÄ±na atÄ±ldÄ±. 1917â€™de MÃ¼dafaa-i Milliye Cemiyeti adÄ±na ilk defa konulu bir film Ã§evirdi. â€˜PenÃ§eâ€™, â€˜Casusâ€™ ve â€˜Alemdar VakasÄ±â€™ filmleri bÃ¶yle doÄŸdu. Ä°stanbulâ€™un Ã§eÅŸitli semtlerinde baÅŸarÄ± ile oynadÄ±. â€˜Dikenâ€™ ve â€˜Ä°nciâ€™ dergilerini de bu arada yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Sedat Simavi, gÃ¼nlÃ¼k gazete idealine 21.07.1920â€™de â€˜Dersaadetâ€™ ile kavuÅŸtu. Gazete, Sevr Muahedesiâ€™nin yarattÄ±ÄŸÄ± karamsarlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±cÄ± bir ruh aÅŸÄ±lÄ±yordu. Onu â€˜Payitahtâ€™, â€˜GÃ¼leryÃ¼zâ€™ izledi. 15 Mart 1933â€™te yayÄ±n hayatÄ±na atÄ±lan haftalÄ±k â€˜YedigÃ¼nâ€™ ile 18 yÄ±l en Ã§ok satan dergiyi Ã§Ä±karma baÅŸarÄ±sÄ±na sahip oldu. Gazetecilerin dayanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼ oldu. Cemiyetin 1 numaralÄ± Åžeref Rozetiâ€™ni taÅŸÄ±dÄ± ve ilk baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildi. Sedat Simavi, 1 MayÄ±s 1948â€™de TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k tirajlÄ± gazetesi â€˜HÃ¼rriyetâ€™i yayÄ±mlamaya baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± iken Ã¼niversitede Gazetecilik KÃ¼rsÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n kurulmasÄ± iÃ§in de ilk yazÄ±lÄ± baÅŸvuruyu yaptÄ±. Sedat Simaviâ€™nin mÃ¼cadeleli hayatÄ± 11 AralÄ±k 1953â€™te son buldu.
Kandilliâ€™deki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.
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Ã–DÃœLLERÄ° kazananlarÄ± kutluyorum.
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