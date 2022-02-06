‘Papatya gibisin’

Orhan Kemal’in çok sevdiği şehrin kenar semtlerini ve oradaki insanların yaşam mücadelelerini anlattığı öykü kitabı ‘İstanbul İstanbul’, içindeki hikâye ve karakterlerin gerçekçiliğiyle yalnızca bir edebiyat eseri olmakla kalmıyor, şehrin tarihine de ışık tutuyor. İstanbul, bu hayatlarla karşılaşarak anlaşılabilir.

Bir şehrin, bir semtin, bir mahallenin ruhunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka onunla ilgili bir edebiyat metnini okumalısınız.

Işık Öğütçü’nün önsözüyle ‘Orhan Kemal’in ‘İstanbul İstanbul’ kitabını salık vereceğim.

Orhan Kemal, İstanbul’un birçok kenar semtini insanıyla bize anlattı.

Sabahları Nuruosmaniye’den Cağaloğlu’na ya da Nuruosmaniye’den Kapalıçarşı’ya gidenler onu İkbal Kahvesi’nde görürlerdi. Hepimiz oradan geçerken adeta Orhan Kemal’e saygılarımızı sunmak için uğrardık. İşyerine giderken devamlı uğrayanlardan biri de Edip Cansever’di.

İkbal Kahvesi hakkında bilgi edinmek isteyenler Nurer Uğurlu’nun ‘İkbal Kahvesi’ kitabını okumalıdır.

Öğütçü, İstanbul’la ilgili öykülerden 34 tanesini seçmiş, böylece İstanbul’un 34 numarasına da bir gönderme yapmış.

Kapak ve iç illüstrasyonlarda Can Ersal imzası var.

Yıllar önce Orhan Kemal’le Ferit Öngören’in ‘İstanbul’dan Çizgiler’ kitabı yayımlanmıştı.