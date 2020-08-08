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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Kasabayı tanımadan Türkiye’yi tanıyamazsınız
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Kasabayı tanımadan Türkiye’yi tanıyamazsınız

8 Ağustos 2020

‘Kasabanın Ruhu’ romanı, Sekilli’de yaşanan bir olaylar dizisini konu alıyor. Olaylar Güdük Ahmet’in vurulmasıyla başlıyor ardından yazar, şüpheli Kerim Efendi ve ailesinin hayatına odaklanıyor.

Kasaba Türkiye’nin önemli birimidir. Türk edebiyatında birçok usta kasabayı yazmıştır, özellikle siyasal tarihimizde belirleyici bir önemi vardır. Bu adların başında İlhan Tarus gelir. Gerçekçi anlayışın usta bir temsilcisidir.

Bir hukukçu olarak adalet piramidinin birçok katmanında görev yapmış, bir süre de gazetelerde çalışmıştır.

Savcı ve yargıç olarak bulunduğu görevlerde kasaba halkını yakından tanımış, onları romanlarına yansıtmıştır. İlhan Tarus’un romanları sayesinde kasabadan şehre gidişin yolunu öğreniriz.

‘Kasabanın Ruhu’, yapıtları arasında mutlaka okunması gereken bir eser.

Onun romanları iki açıdan değerlendirilmelidir: Birincisi, Anadolu’nun simgesel ve siyasal birimi kasabanın insanlarını anlatmasıdır. İkinci özelliği de adalet tarihimizden kesitler sunmasıdır.Kasabayı tanımadan Türkiye’yi tanıyamazsınızKasabanın Ruhu
İlhan Tarus
H2O Yayınları

Ayşe’nin erkekler dünyasındaki yeri

Kitabın başında Sunuş’u Bahanur Garan Gökşen yazmış. Yazının başlığı İlhan Tarus’a Tefrikalardan Bakmak: “Meyhanecinin bile, ‘Allah bin bereket’ dediği bir ülke burası. Kumpanyaların uğrayıp sanatı, eğlenceyi, hazzı, zevki bolca boca ettiği kasabaları meyhaneli bir diyar.

Sokakları dar, meydanları çeşmeli... Pusu da kurulur, cinayet de işlenir bu yerlerde.

Kim vurduysa gidilmez ama...

Herkes derin kazar bir diğerinin kuyusunu.”

‘Kasabanın Ruhu’ bir taşra kasabası olan Sekilli’de yaşananları konu alıyor. Olaylar Güdük Ahmet’in vurulmasıyla başlıyor, ardından yazar şüpheliler arasında yer alan Kerim Efendi ve ailesinin hayatına odaklanıyor.

Kerim Efendi’nin kızı Ayşe’nin erkekler dünyasındaki yeri üzerine söylenenler, bugün de süren tartışmalara yorum getiriyor.

Başka eserlerini de okuyacağınızı umarım.

Cahit Zarifoğlu’nu yeniden okumak

Türk edebiyatında bazı şairler vardır ki başka iyi şairler tarafından övülmüştür. İşte Cahit Zarifoğlu böyle bir şairdir. İyi şiir okuyan biriyseniz, zaten onu tanıyorsunuzdur.

Şiir dünyasının özelliklerini, şiirinin yaratılış sürecini öğrenmek istiyorsanız Alım Kahraman’ın ‘Cahit Zarifoğlu’yla Yedi Yıl’ını size salık vereceğim: “Türk edebiyatının kendi gelişim çizgisi içinde baktığımız zaman onun sanatı varılmış bir uç, bir merhaledir.” Altbaşlık da şöyle: ‘Sanatı ve Kişiliği Üzerine Notlar, Mektuplar, Anılar.’

Onun içedönük bir yanı vardı. Sürekli kendi içindeki madeni işliyordu. İnsanlarla iletişim kurmada kendine özgü bir tarz geliştirmiş usta bir eylem adamıydı aynı zamanda.Kasabayı tanımadan Türkiye’yi tanıyamazsınızCahit Zarifoğlu’yla Yedi Yıl
Alım Kahraman
Büyüyen Ay Yayınları

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