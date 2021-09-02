İnci Çayırlı ve Ferhan Şensoy aramızdan ayrıldı

Sanatçının yaşamını, sanatındaki evrelerini de titiz bir araştırmacı olan Serhan Yedig kitaplaştırdı.
Bu tür kitapların hazırlanmasının güçlüğünü bilirim, okuduğumda verilen emeğin derecesini hemen teslim ettim.
Biyografi kitaplarının ayrıntılı olanı bize bir kişinin ekseninde dönemin siyasal, toplumsal özelliklerini de yansıtır, böylece bir sanatçının yetişme ortamının köşe taşlarını da öğrenir, değerlendirmemizde onları da yorumlarımıza katarız.
Kitabın alt başlığı:
‘Piyano Çalmak Güzelliklerde Yaşamaktır’
Kitabın başında ödül töreni fotoğrafı ve SCA Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman’ın konuşması var.
Ödül gerekçesini de bu konuşmadan öğreniyoruz:
Arkeolog Muhibbe Darga’yı (1921-2018) tanıdıysanız onunla ilgili bir anı, unutamayacağınız bir bilgi ya da görüntü belleğinizde yer etmiştir. Ben tanıştım.
Emine Çaykara’nın ‘Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga’ kitabını yalnız arkeologlar değil, birçok kişi okumuştur.
Arkeolojiye adanan bir yaşamın tanıklığıyla, toprak altı ve toprak üstü zenginliklerinin bir kişide buluştuğunu fark edersiniz.
A. Muhibbe Darga gibi yaşamı her zevkle kuşatan kişilerin yemekle ilgisi vardır. Ben tanıştığım kişilerin menülerini merak ederim, çünkü zevk skalasında yer alırlar.
A. Muhibbe Darga’nın ‘Kazı Başkanının Karavanası-Arkeolojinin Delikanlısından Yemek Tarifleri’ kitabını yeniden iştahla okudum.
Bulunabilen malzemelerden lezzetli yemekler ortaya koymanın sadeliğini ve kolaylığını görünce hemen mutfağa girebilirsiniz.
Kitabın ithafı şöyle: “Sevgili Emine Çaykara’ya.”
Sunuş, Darga’nın yemek-sofra konusundaki ritüelini bize aktarıyor: “Toprakla uğraşan, özellikle toprak altı kültür ve tarih zenginlikleriyle uğraşan, yarım yüzyılı aşkın bir zaman dilimini aşkla toprağa adayan bir kadın, nasıl yemekle uğraşır? Olur olur.
Oktay Akbal’ın (1923 – 2015) ‘Önce Ekmekler Bozuldu’ öyküsü, İkinci Dünya Savaşı’nın tek cümlede edebiyata getirilişidir.
Oktay Akbal, roman, öykü, deneme, köşe yazısı alanında ürünler verdi.
‘Suçumuz İnsan Olmak’ kitabı Erdoğan Tokatlı tarafından 1986’da sinemaya aktarıldı.
Birçok edebiyat ödülü kazandı.
Muğla Belediyesi, son yıllarını Akyaka’da geçiren Oktay Akbal adına bir ödül düzenledi.
28 Ağustos’ta verilecek ödülün programı Akbal’ın mezarının ziyaretiyle başlayacak.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu yıl ödülü kazanan Adil İzci, Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal ve Hikmet Altınkaynak birer konuşma yapacak.
Ödül töreninden sonra Lozan Karikatürleri Sergisi gezilip Quartet Orkestrası eşliğinde Oktay Akbal Fotoğraf Video Gösterimi gerçekleştirilecek.
Şu sorunun yanıtını tartışıyorlar:
‘Kapalıçarşı esnaflığı bitiyor mu?’
Kapalıçarşı’nın benim ve kuşağımın yaşamında önemli bir yeri vardır. Beyazıt’ta üniversiteden çıkar, Çınaraltı’nda oturur, Sahaflar Çarşısı içinden Kapalıçarşı’ya girer, oradan Bâb-ı Âli’ye gidip Ali Avni Öneş’in kitap dağıtım bürosuna uğrardık.
Sonraları oradan da gazeteye, yayınevine giderdik.
Gençliğimde Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde çalışır, öğle yemeği için de Kapalıçarşı’daki lokantaya giderdim.
Kapalıçarşı’yı öğrenebilmek için Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’un editörlüğünü yaptığı ‘Geçmişten Geleceğe Kapalı Çarşı’ kitabını okumanızı salık veririm. Konunun uzmanlarının yer aldığı bu kitaptaki bilgileri hepimiz anlayabiliriz.
Kitapta Sahaflar Çarşısı üzerine de gerekli bilgi veriliyor.
Kapalıçarşı’nın ilk kuruluşunda buradan çıkan ürünler önce saraya gönderilirmiş. Tanzimat’tan sonra da fabrikasyon üretim başlamış.
Anadolu’nun çeşitli illerindeki müzisyenlerin icralarını toplamak, müzik zevkimizin farklılıklarını ortaya koymak açısından çok önemli bir çalışmadır. Bu kayıtlar sadece müziği anlamakta kaynak özelliğini taşımıyor. Yaşama biçimini, toplumsal ilişkileri, tercihleri de öğrenmemizi sağlıyor. Batı ile Doğu’nun buluştuğu ülkemizde, müzik tarihi birçok konuda yorumlayıcı özellik taşıyor.
Bu kaynakları her dinlediğimde, o şehri, o yöreyi tanıyorum. Cumhuriyet rejimi Anadolu’nun zevk haritasını çıkarak araştırmacılara malzeme sundu. Önce Toker’den albümün kısa hikâyesini okuyalım.
“Hem bir Yozgatlı hem de müzik sanatı ve özellikle halk müziği ile yıllardır ilgilenen biri olarak Hâfız Süleyman adını ilk defa 1989 yılında, Maryland Üniversitesi (ABD) Etnomüzikoloji Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunduğum günlerde duymuştum. Üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Center of Turkish Music (Türk Müziği Direktörü) müzikolog Prof. Karl Signell; merkezi tanıtmak amacıyla müzik arşivini gezdirirken, bir ara, etnik müzikler bölümünde bulunan çok sayıda plak arasından, kapağında ‘Masters of Turkish Music’ (Türk Müziği Üstatları) yazan bir uzunçaları pikaba koyarak bana dinletmeye başladı. Plağın kapağından, eski taş plak kayıtlarından yapılmış titiz bir derleme olduğu hemen anlaşılıyordu. Sırayla dinlemeye başladık: Safiye Ayla, Hâfız Şaşı Osman, Münir Nurettin, Hafız Burhan, Hafız Kemal... filan derken, altıncı eserde klasik sazlar, uzun hava açışını hatırlatan oldukça tanıdık müzik cümlelerinden oluşan kısa bir ezgi çalmaya başladı. Bu kısa ‘yol gösterme’nin ardından adeta çığlık gibi, tiz, parlak, içli bir tenor sesi yükseldi:
‘Hasta düştüm bî-mecâlim Bafra’da
Göksel Aymaz, ‘Bir Ulu Irmak-Nâzım Hikmet ve Manzaralar’ kitabında büyük şairin eserleri üzerine eğilirken, onu dönemin edebiyatı, edebiyatçısı, siyasal dalgalanmaları, dönemindeki şiir ortamını kale alarak inceliyor. Böylece şairi bir bütün içinde okumak çabasına girişiyoruz.
‘Sonuç’taki cümle bir tanıtımı simgeliyor: “Hayata ‘milliyetçi şiirler yazan Paşa torunu’ olarak başlayıp yirminci asrın büyük sanatçıları arasına girmiş bir avangard olarak nokta koyan Nâzım Hikmet, bu bakımdan, yalnızca ‘yapıt üretme sanatı’nı değil, aynı zamanda ‘bir şair olarak kendini üretme sanatı’nı da içeren bir şiir sanatı yaratıcısıdır.”
Ünsal Oskay’ın Önsöz’ü Nâzım’ı da, kitabın yazarını da tanıtıyor: “Son olarak da belirteyim: Nâzım Hikmet’i, onun Stalin zamanında da, Kruşçev zamanında da devlet heyulasıyla, partiyle, bürokrasiyle mücadelesinde sanatçının özgünlüğünden, insanlık için daha güzel bir hayattan yana oluşunu vurgulayarak anlatıyor. Nâzım Hikmet’in bundaki ısrarıyla, tek bir ideolojinin sanatçısı olmaktan çıkıp zor dönemdeki Anadolu insanının da, tüm bir insanlığın da hâlini görebildiği, insanlığın bir türlü değiştiremediği zor dönemindeki durumunu anlayıp, anlatabildiği, bizleri de sorunun bu yönünü algılamaya yöneltebildiği için evrensel bir sanatçı olabildiğine vurguda bulunuyor.”
Bir Ulu Irmak-Nâzım Hikmet ve Manzaralar
Göksel Aymaz
Literatür Yayınları
ŞAİRİN KÖYLÜ TANIMI...
Aymaz, şairin kendi eksenindeki gelişimini incelerken dünyadaki başka ustaları da gündeme getiriyor, onlarla mukayese ediyor. Kitabında Ece Ayhan’ı, Cemal Süreya’yı, Orhan Duru’yu da unutmuyor. Aymaz, önce sanatın, edebiyatın toplum içindeki yerini irdeliyor. Oradan Nâzım Hikmet’e, başka ustalara yol alıyor:
Necmeddin Okyay’ın hattındaki yazı:
“Hezâr gıbtâ o devr-i kadîm efendisine” (Yahya Kemal Beyatlı)
“Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine” (Süleyman Nazif)
Sergi kataloğunun başında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın bir Takdim’i var. Onu tanıtıyor.
Sergi küratörü Osman Özsoy kitabın hazırlanışını anlatıyor, emek verenleri tanıtıyor.
Kataloğun bölüm başlıkları şöyle:
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Semt ve ilçe kütüphanelerinin önemini sık sık vurgularım. Gençliğimizde benim en çok yararlandığım kütüphane Beyazıt Devlet Kütüphanesi idi, efsanevi Başkan Muzaffer Gökhan’dan başlayarak orada müdürlük yapanların hepsinden yardım gördüm.
Onlar da bana ilk kez düzenlenen okuyucu ödülünü layık gördüler. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum.
Bir başka kütüphane de yine Beyazıt’taki Belediye Kütüphanesi idi.
Kütüphanelerden ancak mesai saatleri dahilinde yararlanabilirdiniz, öğle paydoslarında da kapanırdı.
Büyüyen, trafiğin yoğun olduğu İstanbul’da bu koşullar altında kütüphaneden yararlanmak mümkün değildi.
Üstelik öğrenciler ders çalışmak için bu kütüphanelere geldiği için çoğu zaman araştırmacılar, müdürün ayırdığı bir bölümde çalışabilirlerdi.
Biz Çınaraltı’nda toplandığımızda, takıldığımız bir konu için Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne uğrar, söz konusu kitaba bakardık. Çınaraltı’ndan da Sahaflar Çarşısı’na uğrayıp Cağaloğlu’na giderdik.
“Sayın Doğan Hızlan,
Ben Özlem Doğuş Varlı. ‘Kadınlar Dünyayı Çalıyor / Söylüyor-1’ albüm çalışmasının koordinatörü ve genel sanat yönetmeniyim.
Özellikle geleneksel dünya ezgilerini seslendirme hayaliyle çıktığım yolda, etnomüzikolojinin engin çalışma alanı içerisinde dinlemek, anlamaya çalışmak, topluluklar üzerinde gözlemler yapmak bu yolun bana kattığı en güzel kazanımlar oldu. Ancak dönüp bir baktım ki toplumsal cinsiyet konuları, müzik ve toplumsal cinsiyet sorgulamaları, müzik ve kadın çalışmaları en fazla yoğunlaştığım konular olmuş ve etnomüzikolojinin özellikle ötekileştirilen toplum yapıları ve müzikleri üzerine yoğunlaşma eğiliminin ben de etkisinde kalmışım.
Tez konularımı da biçimlendiren kuramsal çerçevenin toplumsal cinsiyet teorileri ile örgülenmiş olması da bir tesadüf olmadı böylelikle. Her yıl muhakkak tiyatro geçmişim ve vokal kullanımım ile sahalardan gözlemlediğim kadın portrelerini sahnelemeye başladım. Ancak bu bireysel çalışmalarımı kolektif bir yapıya büründürme arzum beni yaklaşık olarak 3.5 yıl önce Kadınlar Dünyayı Çalıp/Söylüyor (sonrasında çalıp kısmı çalıyor oldu), adını koyarak hayal ettiğim hareketi başlatmış oldum. Öncesinde alanında önde gelen kadın icracılar, seminerler ile başladığım yolculukta, bu yıl itibarıyla kurucu başkanı olduğum Etnomüzikoloji Derneği çatısı altında aynı üst başlıkla Müzik ve Kadın sempozyumu düzenledik. Yaklaşık olarak 75 bildirinin ve 12 uluslararası müzik performansının yer aldığı sempozyum videoları aşağıda yer alan linkte yer almakta. Ayrıca ekim ayında aynı başlıkla bir kolektif kitabımız da yayınlanacak. Ancak somut bir çözüm de ortaya koymak gerekiyordu. Bu yılın ocak ayı itibarıyla albüm içeriğini şekillendirmeye başladım. Bir diğer önemsediğim husus geleneksel müziğimizde kadın enstrüman icracılarının azlığı veya görünürlüklerinin zayıf olduğu probleminin altını çizmekti. Zira erken yaşta başlanması gereken enstrüman eğitimi, Türk Müziği çalgıları için yalnızca Türk Müziği konservatuvarlarında mevcut. Bu konuda da mezunu olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi başı çekmekte. Devlet konservatuvarları çatısı altında bazı okullarda lisanstan itibaren başlanabiliyor. Hal böyle iken kız çocuklarımız aileleri tarafından kurumsal olmayan çatılar altına güvenilir bir şekilde çocuklarını gönderemedikleri için birçok yetenekli, istekli kadın öğrencilerimizin varlığından dahi haberdar olunmuyor. Diğer bir sorun kurumsal çatılar dışında verilen eğitimlerde de 1-2 Türk Müziği enstrümanı öğretiliyor olması ki bunların da pek sağlıklı olduğu söylenemez.
ünlüklere hayranım, onlar belleğimizin gizli uyarıcıları. Selçuk Altun’un ‘Kitap İçin 4’ kitabını alır almaz, beni bir merak sardı. Şöyle bir taradım; kimler var, neleri gündeme getirmiş... Kitabı Ali Poyrazoğlu’na ithaf etmiş: “Değerli sanatçı, bibliyofil ve koleksiyoner Ali Poyrazoğlu için...” Önsöz’de Ali Poyrazoğlu ve benim onu desteklememizden söz ediyor. Benimle ilgili bölümleri okudukça, bir günlüğün lezzetini duyuyorum.
Leylâ Erbil’in (1931-2013) Altun için söylediğine ben de katılıyorum: “Yazılarını okudukça ne kadar az şey bildiğimi fark diyorum.” Kitaptaki bilgiler, yorumlar sadece ülkemizin edebiyatı, sanatı, resmi, müziğiyle sınırlı değil. Yıllıkların olmadığı bir yayın dünyasında Altun o işlevi de üstleniyor.
Sık sık andığım Prof. Dr. Hikmet Birand için yazdıkları şöyle: “Prof. Dr. Hikmet Birand (1904-1972) Doğan Hızlan ile Enis Batur’un her fırsatta saygıyla andığı bir denemeciydi. Bitki sosyolojisinin kurucusuydu, tüm servetinin burs olarak kullanılmasını vasiyet etmişti.”
Kitap İçin 4 Selçuk Altun Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
DÜNYANIZ ZENGİNLEŞİR
Satırlarda gözden kaçırmamanız gereken kitap adları var. Seçici bir kalemden salık verilen önemli bir kütüphane yapabilirsiniz. Adı verilenler çok bireysel tercihler değil, çünkü gerekçelerini de sunar. Saptamaların, yorumların, unutulmaması gereken anıların yanı sıra siyasal eleştiriler, siyaset dünyasından portre tanımları da kitapta yer alıyor. Yanılgılardan söz ettiği satırlar gülümsetiyor: “Paris polisi her gün Lenin’in oturduğu kahveyi gözleyip rapor ediyor, çok tartışıyor, gürültü çıkarıyor diyorlar. Küçük bir yanılgı. Bağırarak konuşanlar Leninciler değil, Dadacılar...”
Selçuk Altun’un ‘Kitap İçin’lerini niçin severim? Kısa, vurucu notların ardında bilgi vardır, alıntılar okunmuş kitaplardan sızan görüşlerdir. Artık uzun uzun okumaların günümüz insanının canını sıktığını biliyoruz. Canınız sıkıldıkça, bu kitaptan bir bölüm okursunuz. O size bir anımsatmadır, bir çağrışım başlangıcını yaratır. Bunlardan yola çıkıp bir kitaba yönelebilirsiniz ya da hayata dair bir yorumda bulunmanızı sağlar.
Ne yazık ki dergi dağıtıcıları, çıkan her sayının okura ulaşmasını sağlayamıyor. Nedenini sorduğumda genellikle şu yanıtı alıyorum. Çok satmıyorsa getirmiyoruz.
Birçok kitap mağazasının yönetiminde gezici görevliler var, onlar satış raporlarını genel yönetime sunuyorlar, salt satışa göre karar veriliyor.
Geniş bir beğeni anlayışı pandemiye kurban edildi. Dergileri tanıtmamın bir amacı da bulunmazlık anlayışına karşı bir çözüm.
VİRÜS
HER sayısının ilk sayfalarında bir ressamın ürünü var. Bu sayıda Salih Urallı’nın bir eseri. Önsöz’de derginin içeriği tanıtılıyor. ‘Elinden’ bölümünde Ülkü Tamer’in elyazısıyla şiirlerini okuyoruz.
Kuşakdaşım Ülkü Tamer için yazımın başlığı: ‘Zaman onun lehine çalışıyor’.
Şiirlerini okuyanlar -okumadılarsa iyi bir şairi tanımıyorlar demektir, hemen bu eksikliklerini gidersinler düzyazılarını da ihmal etmesinler. Şairlerin düzyazılarını okurum, onlarda şiirlerine dair gizler vardır.
Gazetelerden, pandemiyle ilgili açıklamalardan takip ettiğim de festivallerin yapılıp yapılmayacağıdır.
Hiç kuşkusuz bu beklentinin başında İstanbul Müzik Festivali gelir.
Konserleri, icraları salonda, açık havada dinlemenin özlemini bütün müzik severler duymuşlardır.
Elbette kapalı mekânlarda dinlemenin zevki başkadır.
Başlangıcından bugüne ajandamda yer verdiğim festival, İstanbul’un klasik müzik zevkini tatmin etmiştir.
Açık mekânlarda söz konusu değil ama salonlar için aşı meselesi gündeme gelecek mi?
18 Ağustos’ta başlayacak festivalin teması ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ olarak belirlendi.
Mekânlar şöyle: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Rahmi M. Koç Müzesi, Venedik Sarayı, Sakıp Sabancı Müzesi, Fransız Sarayı, Saint Benoit Fransız Lisesi, Arter, Four Seasons Hotel, Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı, Yıldız Parkı, Maximum Uniq Açıkhava.
Yangın beni başka bir alana sürükledi. Herkes fidanları bağışlıyor, ileride yeşerecek diyor. Ya evlerde yanan kitaplar, onların yerine gelmesi mümkün değil. Bence mekânlar yapıldıktan sonra, kütüphane kurma kampanyası başlatılmalı...
Yazımda sevgili dostum, sahaf Emin Nedret İşli’nin bilgisinden ve belgelerinden yararlandım...
Tabii afetler, birçok şeyi silip süpürür. Bazıları zaman içinde yerine konur ama kitap, özellikle yazma kitapların sayfalarını bir daha açamayız.
Hiç kuşkusuz tabii afetlerin yanı sıra, işgaller, savaşlar da tahribin baş suçlularıdır, kütüphaneler tarihinin kara sayfalarında dünya var oldukça lanetle anılırlar.
Yalnız genel kitaplıklar değil, pek çok özel kitaplık ve kütüphane yanarak kül olmuştur.
Mustafa Cezar, ‘Osmanlı devrinde İstanbul yapılarında tahribat yapan yangınlar ve tabii afetler’ başlıklı yazısında, Fatih döneminden başlayarak 1918 yılına kadar yaşanan yangın felaketlerini tek tek yazmıştır.
Cezar, yazısında 1569’dan başlayıp 100’den fazla büyük yangını tespit etmiştir. İstanbul’da bir mahallede başlayan yangınlarda; kitap, yazma, hat gibi birçok eser yok olmuştur.
Pertevniyal Lisesi, Türkçe-edebiyat hocası
Müzik elbette önce kulaklara ulaşır. Kulaklara ulaşmadan önce bilgi edinirseniz elbette o parçadan çok daha fazla zevk alırsınız. Bugün dinlediklerimizin yaratıcıları, uygulayıcıları, icracıları hakkında kitaplar bir müzikseverin kitaplığında bulunmalı. İyi konserleri belleğimden geçirdiğimde hiç kuşkusuz önce Nevzat Atlığ’ın korosunu hatırlarım. Pazar günleri 15 günde bir AKM’de saat 11.00’de gerçekleştirilen konserlere giderdim. Koltuk arkadaşlarım da Ayhan Songar ve Ahmet Kabaklı’ydı.
Kahire’de bir kongreye gittiğimizde de Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi’nin bahçesinde koroyu dinlemiştim. Dr. Nevzat Atlığ her konser için mutlaka o güne kadar arşivlerde kalmış bir besteyi seslendirirdi. Konserlerin kayıtları yapıldı, notaları yayımlandı; bu yönden de hizmetlerini anmalıyım. Şimdi Bodrum’da yaşıyor, orada da çalışmalarını sürdürüyor.
Ergun Balcı’nın hazırladığı ‘Nevzat Atlığ: Mûsikîmizle Övünmemiz İçin’ adlı kitabı okuduğumuzda kendini müziğe adamış birinin ekseninde Türkiye’de Türk müziği çalışmaları konusunda bilgiler öğreniyoruz. Bakın, Nevzat Atlığ kendini nasıl tanıtıyor: “Mesut Cemil Bey’i (müzisyen, besteci ve tambur ustası) ne kadar devam ettirip kendi şartlarım altında ne kadar geliştirebildiysem, aynı ilkeler doğrultusunda gerekli yenilikler getirebildiysem kendimi o kadar liyakatli bir halef sayarım.”
Nevzat Atlığ: Mûsikîmizle Övünmemiz İçin
Ergun Balcı
Kubbealtı Neşriyatı Yayınları
MÜZİĞİMİZE NASIL BAKIYORLAR?
Kitabın ilk yazısı, ‘Övgüsüz Anlatılamayan Bir Ömrün Başlangıç Metni’ ‘Ah, O Güzel İnsanlar, O Güzel Çocukluk’, ‘İstanbul’da Bir Tıbbiyeli’, ‘Konservatuvar’dan Radyo’ya Kısa Yol’, ‘Hoş Sadâ Peşinde’, ‘Devletin Kutlu Katına Doğru’ ve ‘Nihayet’ olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Ama önce kitabın yazılış düzenini tanıtayım. Her bölümün başında bir şairden, bir yazardan, bir besteciden ayrıntı var. Kitapta Sâmiha Ayverdi ve Abdülhak Şinasi Hisar’dan alıntılar da var.
Çocuklarımızda, gerek evde gerek okulda doğa sevgisi, bu konuyu işleyen kitaplar ve görsel malzemeler sayesinde gelişir.
Yaşar Kemal’i okuyan birinin, tek ağaca, tek bitkiye bile zarar vereceğine inanmıyorum.
Dede Efendi’den Vivaldi’ye uzanan besteciler bize müzik zevkiyle doğa tutkusunu aşıladılar.
Türk müziğinden, Batı müziğinden doğaya, mevsimlere dair şarkılar var; onları dinleyenler doğanın bir ülkenin yaşamındaki yerini, önemini bilirler.
Bizim yayıncılık dünyasında, bu konuya dair yerli ve yabancı yazarların birçok kitabı vardır. Kitap fuarını ziyaret eden küçük ve büyük kitap meraklıları bu konuda zengin bir kitap listesini görmüşlerdir.
Doğa olayları, bunların kaynakları, iklim değişmeleri, bugün yaşadıklarımız kitaplarda anlatıldı. İklim üzerine birçok kitap yayımlandı, gelen tehlike, seller ve birçok doğa felaketi konusu işlendi.
Kaçımız bu kitapları okuduk? Doğaya sadece güneş, deniz, yağmur ve kar olarak baktık. Günlük yaşamımızı da dış saptamalarla düzenledik.
Televizyonda görüyorum, gazete haberlerinden okuyorum, yaz yığılmalarına bir anlam veremiyorum. Bu tavırları bir ihtiyaçtan çok ne yazık ki bir moda gösterişi olarak yorumluyorum.
Elbet tiyatroya, sinemaya verdiği emekler uzun uzun yazılacak.
Onunla birlikte yaşadığımız, bir şiir gösterisi belleğimin unutulmazları arasında.
Nedret Güvenç, Şehir Tiyatroları’nda bir ‘Teatral Şiir Gösterisi’ düzenlemek istedi, bunu da birlikte hazırlamamızı önerdi. Bu zevkli işi hemen kabul ettim.
Evinde günlerce çeşitli antolojileri tarayarak, tartışarak, görüşerek bir liste hazırladık.
Gecede 50 tiyatro oyuncusu yer aldı.
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen geceye ilgi büyüktü. Şiirleri okunacak bazı şairler de katılmışlardı.
Daha sonra program kaldırıldı.
Türk edebiyatının aslarından Füruzan’ın ‘Parasız Yatılı’sı, 50’nci yılında özel ciltli olarak yeniden basıldı, yeniden gündeme geldi. Onun edebiyatımızdaki yeri üzerine incelemeler, eleştiriler yayımlandı.
Yıldönümlerinin, yazarların yeniden okunması, yeniden değerlendirilmesi için güzel bir girişim olduğunu hepimiz kabul ederiz.
Yazarların ve akademisyenlerin hazırladığı bir kitap, biz okurları Füruzan’ı ayrıntılı okumaya yöneltiyor, bu açıdan güzel bir olanak sunuyor: ‘Bahçelerinde Yaz - Füruzan Edebiyatı Üzerine’. Hazırlayanlar, Hilmi Tezgör ve Aslan Erdem.
Sunuş’ta Tezgör ve Erdem şöyle diyor: “Bu kitabı hazırlayanlar olarak Füruzan edebiyatı içinden ikimizin de ilk okuduğu ve hemen sevdiği kitabın ‘Gül Mevsimidir’ olmasını güzel bir tesadüf olarak görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. ‘Hayatın özeti midir aşk? Nelere egemen olabilir; nelere karşı durabilir? Ne kadar sürebilir ki?’ Füruzan’ın dünyası, hepimizi ilgilendiren ve hâlâ cevaplayamadığımız bu gibi sorularla dolu bir dünya.”
Bu arada, kitabın arka kapağında da, Füruzan’ın ilk hikâyesini Yeni Gazete’de yayımlayan biri olarak benden bir alıntı konmuş: “Genellikle öykü karakterleri fazla anımsandığı gibi edebiyat tarihinde tipler arasında ya anılır ya anılmaz. Füruzan’ın tipleri birer roman kahramanı düzeyine yükselmiştir ve hiçbir zaman akıldan çıkmaz.”
‘Bahçelerinde Yaz-Füruzan Edebiyatı Üzerine’ Hazırlayanlar: Hilmi Tezgör-Aslan Erdem Yapı Kredi Yayınları
‘ZAMAN ELİMİZDEN ALINDI’
Müzayedede hangi sanatçıların eserleri sunuluyor: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Füreya Koral... Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün fotoğrafları...
Müzayedede 4 Ağustos’ta ölüm yıldönümü olan Sabri Berkel’e ait fotoğraflar, sanatçının sergilerine dair davetiyeler da satışa sunuluyor.
1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 13.02’de müzayede canlı olarak gerçekleştirilecek.
Geçen dönem müzayedeler, festivaller, bütün güçlerini sergileyemediler.
*
MURAT Yeşilyurt aşağıdaki adlara bazı sorular yöneltti. Geçen mevsimin bir grafiğini verilen yanıtlardan çıkarmamızı sağladı.
Onun sorularına yanıtlardan yalnız geçen mevsimi değil gelecek mevsimin gündemini de öğreniyoruz.
Kimlerle konuştu:
Ateş Ailesi’nin çalışmalarını bilirdim, sevgili Toktamış Ateş yakın arkadaşımızdı.
Bayram günlerinde okuduğum, Ahmet Emre Ateş’in kaleme aldığı bir kitap:
‘Her Sayfası Altın Değerinde: Ahmed Ateş - Ailesi: Hatıralar, Belgeler, Resimler.’
Ömrünü bilime adamış Ahmed Ateş’in eşi Fikret Ateş’in ekseninde, bu anılardan bilim dünyasını, dönemin önemli kişilerini de tanıyoruz.
Yaşadıkları sur içindeki evi ve kütüphaneyi Toktamış’tan dinlerdik.
Tanıtım cümlesi, etkili bir tasvir özelliği taşıyor:
“İstanbul’da güngörmüş ahşap mobilyaların kitap kokusuyla karıştığı hatıralarla dolu bir ev. Prof. Dr. Ahmed Ateş ve ailesinin evi. Türkiye’de kültür, bilim ve siyaset üçgeninde yaşananların kısa tarihini anlamak açısından önemli bir kesişim noktası...”
Torun
İnci Çayırlı ve Ferhan Şensoy aramızdan ayrıldı
Biri müzik dünyasından, diğeri de tiyatro dünyasından iki acıyı birlikte yaşadık.
Ferhan Şensoy’un oyunlarını da seyrettim, kitaplarını da okudum.
Elbette onu sahnede görenlerin belleklerinde unutulmaz görüntüler yaşayacak ama adını sürdürecek olan kitaplarıdır.
Yıllar önce yayımlanan ‘FerhAntoloji’ üzerine yazımdan bir bölümü aktaracağım:
“Sıkılmadan, mizahın zeki kıyılarına vurmuş şiir ve düzyazı örnekleri.”
Haldun Taner, onun ‘Kazancı Yokuşu’ kitabı için bakın ne yazmış:
“Yazgıdaşları imişçesine yansıttığı Kazancı Yokuşu’nun insancıklarını da bu külfetsiz anlatısı içinde bizlere sevdiriyor. Bu insancıklar nasıl ezildiklerinin tortusunu günlük yaşam sevinci içinde unutuyorlarsa, yazar da sanki onlardan biriymiş gibi toplumsal ukalalıklardan, yazarca bilgiçliklere yeltenmeden anlatısının tadını çıkara çıkara onlara ayna tutuyor.”
Kitaplarından bir alıntı:
“Baba Tahir emretti günlük tutun mollalar!”
Derste Tahir Alangu (Baba Tahir) parmağıyla birilerini gösteriyor:
“Sen! Sen! Sen! Sizler yazar olacaksınız, bu işin peşini bırakmayın... Çok okuyun! Günlük tutun mollalar!” diyor. Tahir Alangu’nun parmakla gösterdiğinde, utanarak önüne bakan, yüzü kızaran bu küçük çocuklar; Nedim Gürsel, Selim İleri, Mahir Şaul, Engin Ardıç, İzzet Yasar, Ferhan Şensoy.”
Hoca ve öğrencisini rahmetle anıyorum.
İNCİ ÇAYIRLI VE HİLMİ YAVUZ
İNCİ ÇAYIRLI, sevgi ve saygı duyduğum Türk musikisinin doruktaki sanatçılarından biri.
Sevgili Hilmi Yavuz’un şiirlerinden bir bölümü Gönül Paçacı bestelemiş, İnci Çayırlı da icra etmişti.
O da ses belleğimizde yaşayacak. Albümün adı ‘Sevda Derinlerdedir’.
GÜRÜLTÜNÜN ÇARESİ
FAZIL Say, yazlık yörelerden birinde verdiği konserden sonra bakın ne dedi:
“Chopin duysaydı kemikleri sızlardı.”
Yazın barlardan, diskolardan çıkan seslerin yüksekliği gerçekten çıldırtıyor insanı.
Ad vermeden iki ünlü sanayici arasında geçen bir olayı nakledeceğim. İkisi de aramızdan ayrıldığı için.
Bebek-Kuruçeşme civarında bir disko işleticisi, bir sanayiciden orayı kiralamış.
Yakın arkadaşı da bir gece onu Boğaz’ın Anadolu yakasındaki yalıya davet etmiş.
Karşılıklı yemek yerlerken orayı kiraya veren arkadaşı demiş ki, “Yahu bu ne gürültü, birbirimizin konuşmalarını duymuyoruz. Nereden geliyor?” O da “Senin kiraladığın yerden” demiş.
Bu cevap üzerine arkadaşı orayı kapatmış. Nerede bu kadar duyarlılık.
Ses kirliliğinden Müjde Ar’ın feryadına da katılıyorum, bu konuda destekliyorum.
Bir de komik bir olayı anımsadım.
İzmir’deki yazlık yörelerden birinde olmuştu.
Açık havadaki diskoyu uyarması fayda etmeyince şikâyetçi hanımefendi, en yüksek ses veren aletleri satın almış, istediği parçaları çalıp barı susturmuş! Gazetelerde haberleri çıkmıştı.
BAŞIMDAN GEÇEN İKİ OLAY
CEMİL Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tanınmış orkestraların konserleri yapılırdı.
Bir gece ünlü şef Sir John Barbirolli’nin yönettiği Halle Orkestrası, Chabrier’nin ‘Espana’sını çalıyor.
Ara verildiğinde birden bir türkünün sesi yükseliyor: “Ham meyvayı kopardılar dalından.”
Bu ses o zaman Türk musikisi konserlerinin verildiği KüçükÇiftlik Park’tan geliyor.
Şef bu gaipten gelen sesin bitmesini bekliyor, sonra konser devam ediyor.
Sanırım başka akşamlar da orkestra seslerine bu türküler karışmıştır.
GÜLHANE PARKI’NDAN NE SESİ GELDİ
Topkapı Sarayı Müzesi’nin avlusunda eski yıllarda Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası temsil edilirdi. İKSV’nin Müzik Festivali programındaydı.
Müzenin bahçesindeki lokantada yemeğimizi yer, operayı seyretmeye giderdik. Ya da Sultanahmet Köftecisi’nde yemeğimizi yerdik.
O geceki icrada solist Yelda Kodallı idi.
Dinleyici ekibimiz bakın kimlerden oluşuyordu:
Aydın Gün
Azra Gün
Çetin Emeç
Bilge Emeç
Ve ben.
Bizi koltuğumuzdan alıp götüren bir aryayı dinlerken günün fantezi şarkılarından biri şarkıyı silip süpürdü.
Çünkü Gülhane Parkı’nda konserler veriliyordu. Bir konser sonrası Gülhane Parkı’na arkadaşlarla gittik, tam bir çöplüktü.
Neyse yaza yaza orayı eski haline döndürdük.