Hindistan’da şiir festivali

Şair Ertuğrul Erdoğan, Hindistan’da yapılacak ‘Kritya Şiir Festivali’ üzerine bilgi gönderdi. 17 Ağustos’ta başlayacak festival YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayınla verilecek. Festivale 100’ün üzerinde dünya şair ve yazarları katılacak. Festivalin başkanı Rati Saxena ile Erdoğan, Bursa Uluslararası Şiir Festivali’nde tanışmış. Bu yıl Türkiye’den Ataol Behramoğlu, Muhsine Arda, Ertuğrul Erdoğan katılacak.
Dünyadaki önemli festivaller hangileridir? Bilgiyi, festivallere katılan şair Metin Cengiz’den aldım.
Kritya Şiir Festivali, Hintli şair Rati Saksena tarafından, her yıl Hindistan’ın farklı bir yerinde düzenleniyor.
Uluslararası Medellin Şiir Festivali, aynı zamanda Dünya Şiir Hareketi’nin de başkanı olan Kolombiyalı şair Fernando Rendon tarafından, uyuşturucu kartellerinin başkenti olarak tanınan Medellin şehrinin bu imajını değiştirmek için başlatılmış. Bu yıl 30’uncusu düzenlenen festivalin şehrin imajını değiştirdiğine inanılıyor. Bütçesi 1 milyon dolar. Dünyanın şu anda en büyük festivali. Beş kıtanın 103 ülkesinden 192 şair katılmış bu yıl, 22 Afrikalı şair, 41 Asyalı, 39 Avrupalı, 86 Latin Amerikalı ve 103 okyanus ötesinden (Asya, Japonya vb). 10 gün sürüyor.
Voix Vives mediterannee en mediterannee/Akdeniz’den Akdeniz’e Yaşayan Sesler, Sete Şiir Festivali. Fransa’nın güneyinde Montpellier’ye bağlı Sete kasabasında yapılmakta. 10 gün sürüyor.
Sırbistan Uluslararası Yazarlar Toplantısı, Radomil Andriç tarafından yönetiliyor. Sosyalist ülkelerde âdet olduğu üzere festivalin üçüncü gününde konuklar ülkenin diğer şehirlerinde düzenlenen festivallere katılmak üzere paylaşılır ve şehir şehir gezilir. Bir hafta sürüyor.
Asya-Pasifik Şiir Festivali, Vietnam Hanoi’de düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden şairlerin katılımıyla gerçekleştirilen bir festival. Yaklaşık 30-40 civarında şairin katılımıyla düzenlenir. 10 gün sürüyor.
Europa in Versi, Milano’nun kıyısında Como Gölü kıyısındaki Como şehrinde Laura Garavaglia ve dostları tarafından her yıl düzenlenen bir festival. Her yıl yayımlanmamış, yayımlanmış ve gençlere olmak üzere üç dalda şiir ödülü de verilir. Bir hafta sürüyor.
Trois Riviere Uluslararası Şiir Festivali, Kanada’da adını nehrin adından alan aynı adlı şehirde, Gaston Bellemare ve arkadaşları tarafından düzenlenen bir festival. Bir hafta sürüyor.
Uluslararası Benidorm Costa Blanca Şiir Festivali. İspanya’da Villa Joyeuse’de şair Julio Cesar Pavenetti ve eşi şair Annabel Villar tarafından düzenlenen bir festival. Bu festival de iki ayrı şehirde düzenleniyor, katılımcı sayısı az ama yeni ve güzel bir festival. Yaklaşık 20’ye yakın şair katılır.
Romanya’nın hemen her şehrinde bir festival düzenlenir. En büyüğü, Craiova’da Ion Deaconescu tarafından düzenlenen Uluslararası Craiova Şiir Festivali’dir. Aynı zamanda Craiova Enstitüsü tarafından her yıl Miai Eminescu adına uluslararası bir şiir ödülü de verilir, 2018 Şiir Ödülü Metin Cengiz’e verildi.
Galati şehrinde Romanya Yazarlar Birliği Başkanı Corneliu Antoniu tarafından 40 yıldır düzenlenen bir festival. Son beş yılında festival Corneliu Antoniu ve Metin Cengiz tarafından yönetilmektedir.
Struga Uluslararası Şiir Festivali, eski ve prestijli bir festival.
*
BU festivaller içinde önemli bir yeri olan Struga Şiir Ödülü, Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya verilmişti. Daha önce bu ödül Pablo Neruda, Allen Gingsberg, Ted Hughes, Joseph Brodsky’ye verilmişti.
O ödülden bana düşen, Dağlarca için hazırlanan kitaba Papirüs’te yazdığım, ‘Tek Başına Bir Okul Fazıl Hüsnü Dağlarca’ yazımın çevirisinin yer almasıydı. Ayrıca bir sokağa da onun adı verilmişti. Dünyanın tanınmış şairleri konuşmalar yapıyor, şiirlerini okuyorlardı.
Ben de o festivale, tanınmış Rus şairi Andrey Voznesenski’nin ödül aldığı yıl davet edilmiştim. Şiirini dinleyicileri coşturacak biçimde okuyordu, meydan şairi diyorlardı. Türk şiiri üzerine bir tebliğ hazırlamıştım, açılışta okudum.
Birlikte gittiğim şairler Mehmet Çınarlı ve Mustafa Necati Karaer’di.
İstanbul’dan oraya giderken yol arkadaşım Necati Zekeriya idi.
İstanbul’da da şiir günleri düzenleniyor, şairler birbirinin edebiyatını ve ülkesini tanıyor.
*
İYİ şairleri analım, iyi şiirlerini okuyalım.
Hindistan’da şiir festivali
Şair Ertuğrul Erdoğan, Hindistan’da yapılacak ‘Kritya Şiir Festivali’ üzerine bilgi gönderdi. 17 Ağustos’ta başlayacak festival YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayınla verilecek. Festivale 100’ün üzerinde dünya şair ve yazarları katılacak. Festivalin başkanı Rati Saxena ile Erdoğan, Bursa Uluslararası Şiir Festivali’nde tanışmış. Bu yıl Türkiye’den Ataol Behramoğlu, Muhsine Arda, Ertuğrul Erdoğan katılacak.
Dünyadaki önemli festivaller hangileridir? Bilgiyi, festivallere katılan şair Metin Cengiz’den aldım.
Kritya Şiir Festivali, Hintli şair Rati Saksena tarafından, her yıl Hindistan’ın farklı bir yerinde düzenleniyor.
Uluslararası Medellin Şiir Festivali, aynı zamanda Dünya Şiir Hareketi’nin de başkanı olan Kolombiyalı şair Fernando Rendon tarafından, uyuşturucu kartellerinin başkenti olarak tanınan Medellin şehrinin bu imajını değiştirmek için başlatılmış. Bu yıl 30’uncusu düzenlenen festivalin şehrin imajını değiştirdiğine inanılıyor. Bütçesi 1 milyon dolar. Dünyanın şu anda en büyük festivali. Beş kıtanın 103 ülkesinden 192 şair katılmış bu yıl, 22 Afrikalı şair, 41 Asyalı, 39 Avrupalı, 86 Latin Amerikalı ve 103 okyanus ötesinden (Asya, Japonya vb). 10 gün sürüyor.
Voix Vives mediterannee en mediterannee/Akdeniz’den Akdeniz’e Yaşayan Sesler, Sete Şiir Festivali. Fransa’nın güneyinde Montpellier’ye bağlı Sete kasabasında yapılmakta. 10 gün sürüyor.
Sırbistan Uluslararası Yazarlar Toplantısı, Radomil Andriç tarafından yönetiliyor. Sosyalist ülkelerde âdet olduğu üzere festivalin üçüncü gününde konuklar ülkenin diğer şehirlerinde düzenlenen festivallere katılmak üzere paylaşılır ve şehir şehir gezilir. Bir hafta sürüyor.
Asya-Pasifik Şiir Festivali, Vietnam Hanoi’de düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden şairlerin katılımıyla gerçekleştirilen bir festival. Yaklaşık 30-40 civarında şairin katılımıyla düzenlenir. 10 gün sürüyor.
Europa in Versi, Milano’nun kıyısında Como Gölü kıyısındaki Como şehrinde Laura Garavaglia ve dostları tarafından her yıl düzenlenen bir festival. Her yıl yayımlanmamış, yayımlanmış ve gençlere olmak üzere üç dalda şiir ödülü de verilir. Bir hafta sürüyor.
Trois Riviere Uluslararası Şiir Festivali, Kanada’da adını nehrin adından alan aynı adlı şehirde, Gaston Bellemare ve arkadaşları tarafından düzenlenen bir festival. Bir hafta sürüyor.
Uluslararası Benidorm Costa Blanca Şiir Festivali. İspanya’da Villa Joyeuse’de şair Julio Cesar Pavenetti ve eşi şair Annabel Villar tarafından düzenlenen bir festival. Bu festival de iki ayrı şehirde düzenleniyor, katılımcı sayısı az ama yeni ve güzel bir festival. Yaklaşık 20’ye yakın şair katılır.
Romanya’nın hemen her şehrinde bir festival düzenlenir. En büyüğü, Craiova’da Ion Deaconescu tarafından düzenlenen Uluslararası Craiova Şiir Festivali’dir. Aynı zamanda Craiova Enstitüsü tarafından her yıl Miai Eminescu adına uluslararası bir şiir ödülü de verilir, 2018 Şiir Ödülü Metin Cengiz’e verildi.
Galati şehrinde Romanya Yazarlar Birliği Başkanı Corneliu Antoniu tarafından 40 yıldır düzenlenen bir festival. Son beş yılında festival Corneliu Antoniu ve Metin Cengiz tarafından yönetilmektedir.
Struga Uluslararası Şiir Festivali, eski ve prestijli bir festival.
*
BU festivaller içinde önemli bir yeri olan Struga Şiir Ödülü, Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya verilmişti. Daha önce bu ödül Pablo Neruda, Allen Gingsberg, Ted Hughes, Joseph Brodsky’ye verilmişti.
O ödülden bana düşen, Dağlarca için hazırlanan kitaba Papirüs’te yazdığım, ‘Tek Başına Bir Okul Fazıl Hüsnü Dağlarca’ yazımın çevirisinin yer almasıydı. Ayrıca bir sokağa da onun adı verilmişti. Dünyanın tanınmış şairleri konuşmalar yapıyor, şiirlerini okuyorlardı.
Ben de o festivale, tanınmış Rus şairi Andrey Voznesenski’nin ödül aldığı yıl davet edilmiştim. Şiirini dinleyicileri coşturacak biçimde okuyordu, meydan şairi diyorlardı. Türk şiiri üzerine bir tebliğ hazırlamıştım, açılışta okudum.
Birlikte gittiğim şairler Mehmet Çınarlı ve Mustafa Necati Karaer’di.
İstanbul’dan oraya giderken yol arkadaşım Necati Zekeriya idi.
İstanbul’da da şiir günleri düzenleniyor, şairler birbirinin edebiyatını ve ülkesini tanıyor.
*
İYİ şairleri analım, iyi şiirlerini okuyalım.