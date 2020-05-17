Frank Sinatra’yı anarak

Filmleri ve müziğiyle unutulmazlar arasında yer alan Frank Sinatra 22 yıl önce aramızdan ayrılmış. Dünyada filmleri gösteriliyor, şarkıları dinleniyor.
Benim de dinlediğim sanatçılardan biri.
Rol aldığı ‘İnsanlar Yaşadıkça’ filminde nedense onun rolünden çok Montgomery Clift’i anımsıyorum.
Çok Oscar’lı film James Jones’un ‘From Here to Eternity’ romanından sinemaya aktarılmıştı. Yönetmeni de Fred Zinnemann’dı.
Filmdeki trompet karesi bir çoğumuzun belleğinde kaldı. Kitabın çevirisi de Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlanmıştı.
Bir Türk caz solisti Esra Zeynep Yücel, son olarak Frank Sinatra’ya adadığı bir longplay çıkardı.
‘Dear Frank
Tribute to Frank Sinatra’
Kayıtta 10 parça seslendiriliyor.
Stanford Jazz Academy’ye kabul edilen Esra Zeynep Yücel, eğitimi boyunca caz dünyasının önemli adlarıyla, İskoçya’nın ünlü gitaristi Martin Taylor’un partneri Allison Bourn ile çalıştı.
2019 yılında Washington DC’de alanının tanınmış Amerikalı müzisyenleriyle Leina Seilbakey’in prodüktörlüğünde ‘Dear Frank’ı kaydedip yayınladı.
Esra Zeynep Yücel, 18 Mayıs 2019’da ‘PSM Caz Festivali’nde bir konser vermişti.
Sanatçıya piyanoda Kaan Bıyıklıoğlu, gitarda Önder Focan, trompette Şenova Ülker, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Burak Cihangirli eşlik etmişti.
Benim gibi Frank Sinatra’yı sevenlerin, bu kaydı beğeneceklerinden kuşkum yok. Tavsiye ederim.
Albüm DMC tarafından yayınlandı.
HARİKA GENÇLERDEN 19 MAYIS KONSERİ
Türkiye’nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan başarılara imza atan genç müzisyenler Naz İrem Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’ verecek.
Keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesi kapsamında eğitimlerine devam ediyorlar.
Pandemi sürecinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve kalabalık alanlarda kutlamaların yasaklanması ile önceden çekimi yapılan konser 19 Mayıs saat 19.19’da Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecekler.
İdil Biret, Suna Kan gibi Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarının yetişmesinde önemli rol oynayan 1948 Harika Çocuklar Yasası’nın işlerliğini kaybetmesinin ardından, piyanist Güher ve Süher Pekinel, Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesini hayata geçirdi. Uluslararası kariyer yapma yeteneğine sahip olduğu keşfedilen keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de piyanist Eren Aydoğan da müziğe 7 yaşında başladı. Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar, müzik alanında Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.
Güher ve Süher Pekinel kardeşler “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile özellikle dijital platformlarda müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü üzerinden izleyici ve dinleyicilerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz” diyor ve bu dönemde yaptıkları diğer çalışmalarını şöyle özetliyorlar: “DSGM sayfasında videolar paylaşırken göreceğiniz üzere üçerli gruplarla, Türkiye’deki gençlere rehber olmak adına, müzik eğitiminde aldıkları yol ve imkânları da yurtdışından katılan izleyiciler için de İngilizce-Türkçe olarak, canlı yayınlar, soru-cevap etkinlikleri ve işbirlikleri gerçekleştiriyor, ve her ne koşulda olursa olsun, müziğin nefes almaya devam ettiğini, aramızda köprüler kurduğunu kanıtlıyorlar.
Bir diğer kuruluş ‘Güher & Süher Pekinel Anadolu Orff Müzik Eğitimi’ sayfasında da, Anadolu’da okulöncesi öğretmenlere seminerler veren eğitmenler, her hafta Orff yaklaşımı ile ilgili bir video yayınlayarak ardından canlı yayında soruları yanıtlıyorlar. Çocuklar için özellikle tedirgin geçen bu dönemi, öğretmenler ve ailelere hitap ederek pozitif bir yapıcılığa çevirmek için paylaşımlarını sürdürüyorlar.
Tevitöl Güher & Süher Pekinel Müzik bölümünün de tüm online ders etkinliklerini kendi Instagram hesabımızdan Tevitöl story’si altında takip edebilirsiniz.”
Frank Sinatra’yı anarak
Filmleri ve müziğiyle unutulmazlar arasında yer alan Frank Sinatra 22 yıl önce aramızdan ayrılmış. Dünyada filmleri gösteriliyor, şarkıları dinleniyor.
Benim de dinlediğim sanatçılardan biri.
Rol aldığı ‘İnsanlar Yaşadıkça’ filminde nedense onun rolünden çok Montgomery Clift’i anımsıyorum.
Çok Oscar’lı film James Jones’un ‘From Here to Eternity’ romanından sinemaya aktarılmıştı. Yönetmeni de Fred Zinnemann’dı.
Filmdeki trompet karesi bir çoğumuzun belleğinde kaldı. Kitabın çevirisi de Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlanmıştı.
Bir Türk caz solisti Esra Zeynep Yücel, son olarak Frank Sinatra’ya adadığı bir longplay çıkardı.
‘Dear Frank
Tribute to Frank Sinatra’
Kayıtta 10 parça seslendiriliyor.
Stanford Jazz Academy’ye kabul edilen Esra Zeynep Yücel, eğitimi boyunca caz dünyasının önemli adlarıyla, İskoçya’nın ünlü gitaristi Martin Taylor’un partneri Allison Bourn ile çalıştı.
2019 yılında Washington DC’de alanının tanınmış Amerikalı müzisyenleriyle Leina Seilbakey’in prodüktörlüğünde ‘Dear Frank’ı kaydedip yayınladı.
Esra Zeynep Yücel, 18 Mayıs 2019’da ‘PSM Caz Festivali’nde bir konser vermişti.
Sanatçıya piyanoda Kaan Bıyıklıoğlu, gitarda Önder Focan, trompette Şenova Ülker, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Burak Cihangirli eşlik etmişti.
Benim gibi Frank Sinatra’yı sevenlerin, bu kaydı beğeneceklerinden kuşkum yok. Tavsiye ederim.
Albüm DMC tarafından yayınlandı.
HARİKA GENÇLERDEN 19 MAYIS KONSERİ
Türkiye’nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan başarılara imza atan genç müzisyenler Naz İrem Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’ verecek.
Keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesi kapsamında eğitimlerine devam ediyorlar.
Pandemi sürecinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve kalabalık alanlarda kutlamaların yasaklanması ile önceden çekimi yapılan konser 19 Mayıs saat 19.19’da Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecekler.
İdil Biret, Suna Kan gibi Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarının yetişmesinde önemli rol oynayan 1948 Harika Çocuklar Yasası’nın işlerliğini kaybetmesinin ardından, piyanist Güher ve Süher Pekinel, Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesini hayata geçirdi. Uluslararası kariyer yapma yeteneğine sahip olduğu keşfedilen keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de piyanist Eren Aydoğan da müziğe 7 yaşında başladı. Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar, müzik alanında Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.
Güher ve Süher Pekinel kardeşler “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile özellikle dijital platformlarda müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü üzerinden izleyici ve dinleyicilerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz” diyor ve bu dönemde yaptıkları diğer çalışmalarını şöyle özetliyorlar: “DSGM sayfasında videolar paylaşırken göreceğiniz üzere üçerli gruplarla, Türkiye’deki gençlere rehber olmak adına, müzik eğitiminde aldıkları yol ve imkânları da yurtdışından katılan izleyiciler için de İngilizce-Türkçe olarak, canlı yayınlar, soru-cevap etkinlikleri ve işbirlikleri gerçekleştiriyor, ve her ne koşulda olursa olsun, müziğin nefes almaya devam ettiğini, aramızda köprüler kurduğunu kanıtlıyorlar.
Bir diğer kuruluş ‘Güher & Süher Pekinel Anadolu Orff Müzik Eğitimi’ sayfasında da, Anadolu’da okulöncesi öğretmenlere seminerler veren eğitmenler, her hafta Orff yaklaşımı ile ilgili bir video yayınlayarak ardından canlı yayında soruları yanıtlıyorlar. Çocuklar için özellikle tedirgin geçen bu dönemi, öğretmenler ve ailelere hitap ederek pozitif bir yapıcılığa çevirmek için paylaşımlarını sürdürüyorlar.
Tevitöl Güher & Süher Pekinel Müzik bölümünün de tüm online ders etkinliklerini kendi Instagram hesabımızdan Tevitöl story’si altında takip edebilirsiniz.”