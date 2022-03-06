Ferid Alnar’ı viyolonsel konçertosuyla hatırlamak

Türk Beşleri’ne olan sevgimi okurlarım bilir.
Beşli içinde (Hasan) Ferid Alnar’a, bestelerine hayranlığım belliğimde yer etmiştir.
Hiç kuşkusuz besteleri ile birlikte engebeli yaşamı da bende derin bir iz bırakmıştır.
Diskoteğime göz gezdirirken birden bir CD dikkatimi çekti:
Ferid Alnar
Viyolonsel Konçertosu
Prelüd ve İki Dans/ Uyuşuk Dans
Faust İçin Sahne Müziği
Gülgün Akagün Sarısözen (viyolonsel)
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Orhan Şallıel
Viyolonsel konçertosunu benim için unutulmaz kılan, çellist Nusret Kayar’dan dinlememdir.
CD’nin kitapçığında Şefik Kahramankaptan’ın, Alnar’ın yaşamı, CD’de seslendirilen besteleri, şef ve icracılar üzerine bir yazısı yer alıyor.
Ferid Alnar kimdir?
Ferid Alnar, ‘Türk Beşleri’ arasında yer almasına karşın, ihmal edilmiş ve haksızlığa uğramış bir besteci. Türk sanat müziği öğrenimiyle başladığı müzik hayatında büyük sıçramalar başardı...
Eserlerinin büyük bir kısmının ilk seslendirilmesi beş yıl kaldığı Viyana’da yapıldı. Ama yaşamı sırasında layık olduğu ilgiyi yeterince görebildiği söylenemez.
Alnar, Türk musikisinin makam ve usulleri ile Batı müziği kurallarını bir arada çok iyi uygulayan, yapıtlarında yaratıcılığın ışıdığı bir bestecimiz.
Viyolonsel konçertosu, bu özellikleri çok iyi yansıtan bir yapıt. Kanun konçertosu da Alnar’ın son yıllarda giderek daha çok tanınan, sıkça seslendirilmeye başlanan bir yapıtı.
Konçerto için ne demişler?
Mesut Cemil: “Viyolonsel Konçertosu ile Ferid Alnar, yeni Türk müziğinin yapısına gök parçası kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir.”
Peyami Safa: “Bu eser, Türk sanatkârının Batı ölçüleri içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk sesinden almış beynelmilel bir âbidedir.”
Feyha Talay: “Bu eser Türk musikisine yaklaşmak noktasında şimdiye kadar dinlediğimiz bütün eserlerden üstündür.”
Dr. Paul: “Alnar’ın bu eseri evrensel müzik eserleri arasında haklı yerini bulacaktır.”
CD’de beste sıralaması şöyle:
Viyolonsel Konçertosu
İlk seslendirilişinden sonra Ulvi Cemal Erkin’in ‘Piyano Konçertosu’yla birlikte CHP Sanat Ödülü’nü kazandı. Yapıt ikinci kez, 19 yıl sonra 22 Aralık 1962’de besteci Ferid Alnar yönetimindeki CSO eşliğinde Nusret Kayar tarafından seslendirildi.
Prelüd ve İki Dans
1945’te besteledi. İlk seslendiriliş Viyana’da gerçekleştirildi.
Uyuşuk Dans
Bestecinin orkestra düzenlemesi, sandığında tarafımızdan bulunmuştur.
Faust İçin Sahne Müziği
Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine yazılmıştır.
Gülgün Akagün Sarısözen: Viyolonsel solisti
Orhan Şallıel: Orkestra şefi. Yurtiçinde ve dışında önemli çalışmalar yaptı.
Ferid Alnar: 1906 tarihinde İstanbul’da doğdu, 1978’de İstanbul’da aramızdan ayrıldı.
(YESA)
ESİN ENGİN’DEN TANGOLAR
ESİN ENGİN’in ‘Son Tango’ CD’sinde beste ve düzenlemeleri kendine ait tangoları dinledim: ‘Benim Tangolarım’
Ferhan Engin, Esin Engin’in (1945 - 1997) yaşamını ve tango sevgisini broşüre yazdı.
Kendi adına 24 adet 45’lik plak ve 15 adet LP yaptı. Birçok oyunun, Türk filminin müziğini besteledi. Tangoların yeni kuşak tarafından da dinlenmesini sağladı.
CD’deki tangolar:
Kedi Tango
Hayallerim
Gül ve Diken
Tut Elimi Tango İstanbul
Zühre
İki Kız Kardeş
Son Tango
Aile Şerefi
Gurur
Deniz Hanım
(EMİ - KENT )
Ferid Alnar’ı viyolonsel konçertosuyla hatırlamak
Türk Beşleri’ne olan sevgimi okurlarım bilir.
Beşli içinde (Hasan) Ferid Alnar’a, bestelerine hayranlığım belliğimde yer etmiştir.
Hiç kuşkusuz besteleri ile birlikte engebeli yaşamı da bende derin bir iz bırakmıştır.
Diskoteğime göz gezdirirken birden bir CD dikkatimi çekti:
Ferid Alnar
Viyolonsel Konçertosu
Prelüd ve İki Dans/ Uyuşuk Dans
Faust İçin Sahne Müziği
Gülgün Akagün Sarısözen (viyolonsel)
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Orhan Şallıel
Viyolonsel konçertosunu benim için unutulmaz kılan, çellist Nusret Kayar’dan dinlememdir.
CD’nin kitapçığında Şefik Kahramankaptan’ın, Alnar’ın yaşamı, CD’de seslendirilen besteleri, şef ve icracılar üzerine bir yazısı yer alıyor.
Ferid Alnar kimdir?
Ferid Alnar, ‘Türk Beşleri’ arasında yer almasına karşın, ihmal edilmiş ve haksızlığa uğramış bir besteci. Türk sanat müziği öğrenimiyle başladığı müzik hayatında büyük sıçramalar başardı...
Eserlerinin büyük bir kısmının ilk seslendirilmesi beş yıl kaldığı Viyana’da yapıldı. Ama yaşamı sırasında layık olduğu ilgiyi yeterince görebildiği söylenemez.
Alnar, Türk musikisinin makam ve usulleri ile Batı müziği kurallarını bir arada çok iyi uygulayan, yapıtlarında yaratıcılığın ışıdığı bir bestecimiz.
Viyolonsel konçertosu, bu özellikleri çok iyi yansıtan bir yapıt. Kanun konçertosu da Alnar’ın son yıllarda giderek daha çok tanınan, sıkça seslendirilmeye başlanan bir yapıtı.
Konçerto için ne demişler?
Mesut Cemil: “Viyolonsel Konçertosu ile Ferid Alnar, yeni Türk müziğinin yapısına gök parçası kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir.”
Peyami Safa: “Bu eser, Türk sanatkârının Batı ölçüleri içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk sesinden almış beynelmilel bir âbidedir.”
Feyha Talay: “Bu eser Türk musikisine yaklaşmak noktasında şimdiye kadar dinlediğimiz bütün eserlerden üstündür.”
Dr. Paul: “Alnar’ın bu eseri evrensel müzik eserleri arasında haklı yerini bulacaktır.”
CD’de beste sıralaması şöyle:
Viyolonsel Konçertosu
İlk seslendirilişinden sonra Ulvi Cemal Erkin’in ‘Piyano Konçertosu’yla birlikte CHP Sanat Ödülü’nü kazandı. Yapıt ikinci kez, 19 yıl sonra 22 Aralık 1962’de besteci Ferid Alnar yönetimindeki CSO eşliğinde Nusret Kayar tarafından seslendirildi.
Prelüd ve İki Dans
1945’te besteledi. İlk seslendiriliş Viyana’da gerçekleştirildi.
Uyuşuk Dans
Bestecinin orkestra düzenlemesi, sandığında tarafımızdan bulunmuştur.
Faust İçin Sahne Müziği
Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine yazılmıştır.
Gülgün Akagün Sarısözen: Viyolonsel solisti
Orhan Şallıel: Orkestra şefi. Yurtiçinde ve dışında önemli çalışmalar yaptı.
Ferid Alnar: 1906 tarihinde İstanbul’da doğdu, 1978’de İstanbul’da aramızdan ayrıldı.
(YESA)
ESİN ENGİN’DEN TANGOLAR
ESİN ENGİN’in ‘Son Tango’ CD’sinde beste ve düzenlemeleri kendine ait tangoları dinledim: ‘Benim Tangolarım’
Ferhan Engin, Esin Engin’in (1945 - 1997) yaşamını ve tango sevgisini broşüre yazdı.
Kendi adına 24 adet 45’lik plak ve 15 adet LP yaptı. Birçok oyunun, Türk filminin müziğini besteledi. Tangoların yeni kuşak tarafından da dinlenmesini sağladı.
CD’deki tangolar:
Kedi Tango
Hayallerim
Gül ve Diken
Tut Elimi Tango İstanbul
Zühre
İki Kız Kardeş
Son Tango
Aile Şerefi
Gurur
Deniz Hanım
(EMİ - KENT )