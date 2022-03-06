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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Ferid Alnar’ı viyolonsel konçertosuyla hatırlamak
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Ferid Alnar’ı viyolonsel konçertosuyla hatırlamak

6 Mart 2022

Türk Beşleri’ne olan sevgimi okurlarım bilir.

Beşli içinde (Hasan) Ferid Alnar’a, bestelerine hayranlığım belliğimde yer etmiştir.

Hiç kuşkusuz besteleri ile birlikte engebeli yaşamı da bende derin bir iz bırakmıştır.

Ferid Alnar’ı viyolonsel konçertosuyla hatırlamak

Diskoteğime göz gezdirirken birden bir CD dikkatimi çekti:

Ferid Alnar

Viyolonsel Konçertosu

Prelüd ve İki Dans/ Uyuşuk Dans

Faust İçin Sahne Müziği

Gülgün Akagün Sarısözen (viyolonsel)

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

Şef: Orhan Şallıel

Viyolonsel konçertosunu benim için unutulmaz kılan, çellist Nusret Kayar’dan dinlememdir.

CD’nin kitapçığında Şefik Kahramankaptan’ın, Alnar’ın yaşamı, CD’de seslendirilen besteleri, şef ve icracılar üzerine bir yazısı yer alıyor.

Ferid Alnar kimdir?

Ferid Alnar, ‘Türk Beşleri’ arasında yer almasına karşın, ihmal edilmiş ve haksızlığa uğramış bir besteci. Türk sanat müziği öğrenimiyle başladığı müzik hayatında büyük sıçramalar başardı...

Eserlerinin büyük bir kısmının ilk seslendirilmesi beş yıl kaldığı Viyana’da yapıldı. Ama yaşamı sırasında layık olduğu ilgiyi yeterince görebildiği söylenemez.

Alnar, Türk musikisinin makam ve usulleri ile Batı müziği kurallarını bir arada çok iyi uygulayan, yapıtlarında yaratıcılığın ışıdığı bir bestecimiz.

Viyolonsel konçertosu, bu özellikleri çok iyi yansıtan bir yapıt. Kanun konçertosu da Alnar’ın son yıllarda giderek daha çok tanınan, sıkça seslendirilmeye başlanan bir yapıtı.

Konçerto için ne demişler?

Mesut Cemil: “Viyolonsel Konçertosu ile Ferid Alnar, yeni Türk müziğinin yapısına gök parçası kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir.”

Peyami Safa: “Bu eser, Türk sanatkârının Batı ölçüleri içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk sesinden almış beynelmilel bir âbidedir.”

Feyha Talay: “Bu eser Türk musikisine yaklaşmak noktasında şimdiye kadar dinlediğimiz bütün eserlerden üstündür.”

Dr. Paul: “Alnar’ın bu eseri evrensel müzik eserleri arasında haklı yerini bulacaktır.”

CD’de beste sıralaması şöyle:

Viyolonsel Konçertosu

İlk seslendirilişinden sonra Ulvi Cemal Erkin’in ‘Piyano Konçertosu’yla birlikte CHP Sanat Ödülü’nü kazandı. Yapıt ikinci kez, 19 yıl sonra 22 Aralık 1962’de besteci Ferid Alnar yönetimindeki CSO eşliğinde Nusret Kayar tarafından seslendirildi.

Prelüd ve İki Dans

1945’te besteledi. İlk seslendiriliş Viyana’da gerçekleştirildi.

Uyuşuk Dans

Bestecinin orkestra düzenlemesi, sandığında tarafımızdan bulunmuştur.

Faust İçin Sahne Müziği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine yazılmıştır.

Gülgün Akagün Sarısözen: Viyolonsel solisti

Orhan Şallıel: Orkestra şefi. Yurtiçinde ve dışında önemli çalışmalar yaptı.

Ferid Alnar: 1906 tarihinde İstanbul’da doğdu, 1978’de İstanbul’da aramızdan ayrıldı.

(YESA)

ESİN ENGİN’DEN TANGOLAR

ESİN ENGİN’in ‘Son Tango’ CD’sinde beste ve düzenlemeleri kendine ait tangoları dinledim: ‘Benim Tangolarım’

Ferhan Engin, Esin Engin’in (1945 - 1997) yaşamını ve tango sevgisini broşüre yazdı.

Kendi adına 24 adet 45’lik plak ve 15 adet LP yaptı. Birçok oyunun, Türk filminin müziğini besteledi. Tangoların yeni kuşak tarafından da dinlenmesini sağladı.

CD’deki tangolar:

Kedi Tango

Hayallerim

Gül ve Diken

Tut Elimi Tango İstanbul

Zühre

İki Kız Kardeş

Son Tango

Aile Şerefi

Gurur

Deniz Hanım

(EMİ - KENT )

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