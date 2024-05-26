×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarDoğan HIZLANDevlet Operası’ndan beklentim
Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Devlet Operası’ndan beklentim

#Devlet Operası#Adnan Saygun#İKSV

Cumhuriyet’in 100. yılında Türk opera bestecilerimizin yapıtlarının sahnelenmesini bekliyorum.

Haberin Devamı

Atatürk’ün Adnan Saygun’a opera ısmarladığını düşündüğümüzde bu anmaların olağan olduğu kanısındayım.

Çeşitli kentlerde, Batı bestecilerinin operalarının yanı sıra Türk bestecileri de icra edilmeli.

Konservatuvardan mezun olan genç kuşak sanatçıların özellikle bu operalarda görev almasını öneriyorum.

Dünyaca tanınmış opera bestecilerinin sahnelenmesi belki daha çok seyirci çekebilir, ama devletin bir kuruluşunun da seyirciye bu eserleri sunmasını ben görev sayıyorum.

Programları yaparken Türk bestecilerine mutlaka yer verilmeli.

Yalnız Türk opera bestecilerinin değil, diğer türlerdeki Türk bestecilerinin yapıtları da başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olmak üzere programlara daha çok alınmalı.

Onlar çalındıkça yeni bestecilere motivasyon olacaktır. Yoksa hiçbir Türk bestecisi beste yapmaz.

Haberin Devamı

Bazı özel kültür kuruluşlarının bu konudaki desteklerini sevgiyle karşılıyorum.

Özellikle İKSV, festivallerinde bu konuda hassas davranıyor.

Her konuda yaratıcıya verilen destek; o ülkenin sanata, sanatçıya gösterdiği ilginin bir örneğidir.

Devletin yarışmalar açması, bize genç besteciler, genç icracılar kazandıracaktır.

Devlet Operası’ndan beklentim

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Bach

- Violin Concertos

- Concerto For Violin & Strings

- Violin Concerto No. 1

- Violin Cohcerto No. 2

- Violin Concerto No. 3

- The Scottish Chamber Orchestra

- Directed by Jame Laroedo

- LMP

 *

- Behiye Aksoy

- Hatıralar

1- Unutamıyorum

2- Bir başka eda

3- Felek böyle reva görmüş

4- Hasretim sana

5- Unutulmuş ne varsa

6- Para eder çulum yok

7- Yüklüyüm dertlerden yana

8- Ne gözlerin yeşili

9- Dumanlı meyhaneler

10- Boş kalan çerçeve

11- Olmuyor yine sabah

12- Hatıralar

13- Dön bana

14- Ayrılmaksa maksadın ayrılalım

(Anadolu)

 *

- Rachmaninov

- Symphony No.2

- BBC Philharmonic

- Conducted by

- Edward Downes

(BBC)

#Devlet Operası#Adnan Saygun#İKSV
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Hayatı zehir eden kasmalar

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bolluk ve bereket yön değiştiriyor

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

‘Sahiller halkındır’ operasyonu Bodrum’dan başladı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

THY’den Madrid çıkarması hedef 1 milyon turist

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Sahillerimiz

 İLBER ORTAYLI
İLBER ORTAYLI
TÜM YAZARLARIMIZ