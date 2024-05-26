Devlet Operası’ndan beklentim

Haberin Devamı

Atatürk’ün Adnan Saygun’a opera ısmarladığını düşündüğümüzde bu anmaların olağan olduğu kanısındayım.

Çeşitli kentlerde, Batı bestecilerinin operalarının yanı sıra Türk bestecileri de icra edilmeli.

Konservatuvardan mezun olan genç kuşak sanatçıların özellikle bu operalarda görev almasını öneriyorum.

Dünyaca tanınmış opera bestecilerinin sahnelenmesi belki daha çok seyirci çekebilir, ama devletin bir kuruluşunun da seyirciye bu eserleri sunmasını ben görev sayıyorum.

Programları yaparken Türk bestecilerine mutlaka yer verilmeli.

Yalnız Türk opera bestecilerinin değil, diğer türlerdeki Türk bestecilerinin yapıtları da başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olmak üzere programlara daha çok alınmalı.

Onlar çalındıkça yeni bestecilere motivasyon olacaktır. Yoksa hiçbir Türk bestecisi beste yapmaz.

Haberin Devamı

Bazı özel kültür kuruluşlarının bu konudaki desteklerini sevgiyle karşılıyorum.

Özellikle İKSV, festivallerinde bu konuda hassas davranıyor.

Her konuda yaratıcıya verilen destek; o ülkenin sanata, sanatçıya gösterdiği ilginin bir örneğidir.

Devletin yarışmalar açması, bize genç besteciler, genç icracılar kazandıracaktır.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Bach

- Violin Concertos

- Concerto For Violin & Strings

- Violin Concerto No. 1

- Violin Cohcerto No. 2

- Violin Concerto No. 3

- The Scottish Chamber Orchestra

- Directed by Jame Laroedo

- LMP

*

- Behiye Aksoy

- Hatıralar

1- Unutamıyorum

2- Bir başka eda

3- Felek böyle reva görmüş

4- Hasretim sana

5- Unutulmuş ne varsa

6- Para eder çulum yok

7- Yüklüyüm dertlerden yana

8- Ne gözlerin yeşili

9- Dumanlı meyhaneler

10- Boş kalan çerçeve

11- Olmuyor yine sabah

12- Hatıralar

13- Dön bana

14- Ayrılmaksa maksadın ayrılalım

(Anadolu)

*

- Rachmaninov

- Symphony No.2

- BBC Philharmonic

- Conducted by

- Edward Downes

(BBC)