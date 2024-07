Cem Babacan’ın solo albümü

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtdışındaki en önemli salonlarda solist olarak yer aldığı konserlerde sergilediği etkileyici performanslarıyla ve kazandığı ulusal ve uluslararası yarışmalarla adından sıkça bahsettiren Moskova Tchaikovsky Konservatuvarı mezunu piyanist Cem Babacan, “Touching Universe of Piano” isimli ilk solo piyano albümünde farklı müzik stilleriyle piyano repertuarına damga vurmuş pek çok önemli bestecinin en rafine ve sade bir biçimde karakterlerini yansıttığı eserlerini dinleyiciyle buluşturuyor.

Müzik danışmanlığını ülkemizin en önemli keman sanatçılarından Cihat Aşkın’ın üstlendiği albümde J.S. Bach, Marcello, Scarlatti, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Tchaikovsky, Mussorgski, Satie, Debussy’nin eserleri yer alıyor. Tüm bu bestecilerin her dinleyiciye dokunabilen eserlerinden oluşan seçki eleştirmenlerin tabiriyle Cem Babacan’ın “Altın Tuşesi” ile yeniden hayat buluyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi stüdyolarında Halil İmik tarafından kaydedilen albümün, miks ve masteringi Cem İnce, kapak fotoğrafı ise Volkan Kovancısoy imzası taşıyor.

“Touching Universe of Piano” Cem Babacan’ın eşsiz icrasıyla, Z Müzik etiketi ile 5 Temmuz’da tüm dijital platformlarda.

Albümde Yer Alan Eserler:

1- Oboe Concerto in D Minor, BWV 974: II. Adagio - Arr. For Solo Piano by Johann Sebastian Bach

2- Suite bergamasque, L. 75: III. Clair de lune

3- Gnossienne: No.1

4- Keyboard Sonata in F Minor K. 466

5- Lieder ohne Worte Op. 30: No. 6 in F-sharp Minor “Venetian Gondola Song”

6- Kinderszenen Op. 15: No. 1 in G Major “Von fremden Ländern und Menschen”

7- The Seasons, Op. 37a: VI June - Barcarolle

8- Nocturne No.20 in C-sharp Minor, KK IVa/16

9- “Für Elise” Bagatelle No. 25 in A Minor, WoO 59

10- Consolation No.3 in D-Flat Major, S.172-3

11- Pictures at an Exhibition: II “The Old Castle”

12- Valse Op. 39: No. 15

13- Rêverie L.68

14- Gymnopediè: No.1, Lent et douloureux

15- Piano Sonata No.14 in C-Sharp Minor, Op.27 No.2 - “Moonlight”: I Adagio sostenuto

