Çalışma masanızda ne var

8 Kasım tarihine kadar devam edecek olan bu kitap şölenine İstanbul’un çeşitli semtlerinde faaliyet gösteren 36 sahaf katılıyor.İlki geçen ay Maltepe sahilinde gerçekleştirilmişti.
Korunaklı küçük ahşap dükkânlar tarzında tasarlanan standlarda sahafiye eserler sergileniyor.
Sahaf festivalleri, pandemi döneminde önemli bir işlevi yerine getirdiler, getiriyorlar. Meraklılar, ulaşamadıkları nadir ve önemli kitaplara, plaklara, dergilere, imzalı kitaplara, gravürlere, fotoğraflara, afişlere bu festival aracılığıyla ulaşıyorlar.
Etkinliğe katılan 36 sahafın yanı sıra yeni kitapları almak isteyen okurlar da düşünülmüş. 30’a yakın yayınevi 56 adet tezgâhta yayınlarını sunuyor. Bu yayıncılar arasında İş Bankası, Yapı Kredi, İletişim, Dergâh, Lakin, Kırmızıkedi Yayınları da yer alıyor.
Hazırlanan özel mekânda söyleşiler, eski kitap mezatları, Karagöz gösterileri gerçekleştiriliyor.
Salgın kurallarına uyularak girişte ateşölçer denetiminden geçiliyor.
Çayınızı, kahvenizi içerek bir kitap şöleninde geziye çıkabilirsiniz.
*
Ataol Behramoğlu’nun şiiri diye yayımlanan bir metne şair benim değil dese de karşısındakileri buna inandıramamış.
“Bu metin sizin isterseniz araştırın” diyecek kadar da ısrarcılar.
Korkarım bu iddiada bulunan kişi onun adıyla bir şiir de yayımlar.
Sosyal medya düzeltmeleri pek itibar görmüyor, düzeltmeler karınca duası gibi konuluyor, böylece yanlış bilgi hafızadaki kalıcılığını koruyor.
Genellikle biz özeleştiri sevmeyiz, ayrıca düzeltmeler de bizim şişkin egomuzu söndüreceğinden yüz vermeyiz. İşin kötü tarafı bu yanlışlar tarihe öyle geçiyor.
Sosyal medyada yayılan yanlışlara verilecek örnek o kadar çok ki... Bir kaçını tekrarlarsak, okurlarımız ya da sosyal medya kullanıcılarımız yazılı kaynağa bakma zorunluluğunu duyarlar, düzeltme ile de karşı karşıya kalmazlar.
Bir dergide Behçet Necatigil’e ait olduğu belirtilen bir şiir yayımlanmıştı, Necatigil üzerine çok çalıştığım için böyle bir şiire rastlamadım.
Kızı
İkisinin de gücü kıtaları aşar, insan acılarını da, sevdasını da bize iletir. İkisi de benim için birer kaliteli rehberdir.
Bir müzik haritası yapılsa, insanoğlu sık sık ona bakar, ben duvarıma onu asarım, ruh halime göre müzik seçeyim diye.
Siyasetçiler olmasa, insanoğlu birbiriyle anlaşır, kavgalar sıfırlanır. İnsanın düşünceleri farklıdır ama müziğin dili o farkı kaldırır.
Geçen hafta iki CD dinledim.
Konuşmalarınızda, yazılarınızda seçilmiş sözleri kullanabilirsiniz. Alışılan deyimle, bu sözleri kullanarak, taşı gediğine koyabilirsiniz.Muhatabınıza sinirlendiniz,
ona nasıl bir cevap versem diye hafızanızı zorlamayın; zarif, zekice bir söz bu tartışmada sizi kurtarır.
Mesela, Yunus Emre “Şu cihan cehennemini sekiz uçmağ (cennet) ede bir söz” diyor.
‘İlginç Sözler’ kitabı sizi eğlendirecek, zihninizi açacak türden... Birçok yazarın, siyasetçinin, biliminsanının hayat tecrübelerinden süzülmüş sözleri yanınızdan ayırmayacaksınız. Kimi ders niyetine geçecek, kimi belki de mesleğinizde size yardımcı olacak.
Sözleri toplayan Rosemarie Jarski, önsözünde bakın ne yazmış...
Bir Tartışmada Keşke Aklıma Gelseydi Diyeceğiniz İlginç Sözler
Rosemarie Jarski
Hangileri?
Yunus Nadi Ödülleri (Cumhuriyet gazetesi düzenliyor.)
Kaç dalda veriliyor?
Şiir
Roman
Sosyal Bilimler
Karikatür
Öykü
Yıllar önce, Hürriyet’in Ankara Bürosu’na gittiğimde, bir odadan keman sesi geliyordu. Odaya yöneldim, kapıyı açtım, Bekir Coşkun keman çalıyordu.
Halk arasında yaygın bir görüş vardır, keman çalanların hassas olduğuna dair. Bence bu görüş onun için geçerliydi.
Günlük yazıların çoğunun ömrü 24 saattir, bazıları silinip gider bazıları ise iz bırakır. Ne zaman o konu aklınıza düşse yazıyı da anımsarsınız.
Siyasi yazılara ruh katmak ayrı bir ustalık ister, Bekir Coşkun bu tarz yazının ustasıydı.
En muhalif yazılarında bile ironinin varlığını hissederdiniz. Böylece o yazının etkisi daha da artar.
İnandığını yazan, ilkelerinden ödün vermeyen bir kalemdi. Atatürk ve Cumhuriyet, ülkeye, dünyaya bakışının belirleyici öğeleriydi.
Güneydoğu’yu anlattığı yazılar, benim için ustaca yazılmış denemelerdi.
Hayvan sevgisinin insan sevgisiyle eşdeğer olduğunu her zaman savundu, kitabını yazdı. Yazılarında bir fazlalık yoktu. Görüşün bittiği yerde yazı da biterdi. Günlük yazının önemli bir formatı.
Birincisi çoksesli müziğin tarihi içinde operanın yeri üzerine bilgi ediniriz, ikincisi usta bir sanatçıyı yakından tanır, sahne ötesindeki çalışmalarını öğreniriz.
Seyit Töre’nin hazırladığı ‘Mesut İktu–Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi’ kitabı bu iki gerekçeyle beni ilgilendirdi.
Önsözde İktu, yurtiçindeki ve dışındaki çalışmalarından kesitler sunuyor.
Opera sanatı için ne demişti:
Nurhan Suerdem, bireysel özgürlüğün altını çizen yalnızların öyküsüne ağırlık veren bir yazar. Kahramanları, mutsuz, bireysel ve toplumsal olarak kırgınlar.
Bu türde 10 öyküye yer verdiği ‘Maruzatım Var’ kitabı Haldun Taner Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Öykülerin isimleri şöyle: Sabah Sesi, Asliye Hukuk Hâkimliği’ne, Tenes’in Baltası, Eşik, Aziz Bey, Bir Sokak, Talih Kuşu, Oturan Mavi Bulut’un Eksik Listesi, Koş Sevil Koş! ve Yetişkin Oyunları.
İletişim Yayınları
Her birinde dışarıdan bütün müdahalelere karşı, yalnızlığın tadını çıkaran insanlar var.
Kahramanların bir amaçları yok, bir hedefe varmak için çaba göstermiyorlar, yardım elini de reddediyorlar.
Mesela birisi, çocuklarını bırakıp Fransa’ya giden bir annenin ölüm döşeğinde oğlunu görme isteği üzerine...
Oğlu affetmekte gönülsüz. Ama gene de gidiyor.
Bir başka kahraman asliye hukuk mahkemesine dava açıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, bugün başlıyor.
Bienal bu sene, sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve dijital video serileri olmak üzere üç farklı formatta izleyicilerle buluşuyor.
Sergi mekânlarındaki projeler 15 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olurken; şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021’e kadar gelişerek devam edecek.
Bienalin teması Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım ne anlama geliyor?
Günümüzde empati sözcüğünü başka insanlarla kurulan bir bağı anlatmak için kullanıyoruz. Oysa terimin orijinal anlamı hislerin nesnelere ve doğal yaşama aktarılmasını vurguluyordu. 5. İstanbul Tasarım Bienali de bu anlamdan aldığı ilhamla tasarım için yeni bir rol tanımlamayı hedefleyen fikirlere ve projelere ağırlık veriyor.
Bu bienal tasarımı çevremizdekilerle aramızda bir arabulucu gibi konumlandırıyor. Aynı zamanda dünyayı ve içinde yaşayan sayısız canlıyı algılamak için bir araç olarak görüyor.
PANDEMİ ŞARTLARINAUYUM SAĞLAYAN PROGRAM
5.İstanbul Tasarım Bienali Ekim 2020’den Nisan 2021’e dek yavaş yavaş değişen ve gelişen bir bienal olacak.
Kitap bir sözle başlıyor:
“Yolculuk, insanı önce sözsüz bırakır, sonra bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.”
İbn Battuta
Ve başka bir sözle bitiyor:
“Tüm yolculukların gizli bir hedefi vardır, yolculuk eden de farkında değildir onun.”
Martin Buber
Sizi yönlendiren, fotoğrafları değerlendiren bir önsöz yok. Görene sunulan bu özgürlük, bireysel yorumların geniş alanını açıyor. Önsözler bir kısıtlamadır, onun izinden gitmeye kalkışırsınız, esastan uzaklaşırsınız. Ben şehir rehberlerinden de hoşlanmam. Kitabı sevmemin bir gerekçesi de sözü bana bırakması.
‘Mazi kalbimde yaradır’ın bestecisinin bir başka yanını tanıdım.
50 yıldır bir bavulun içinde bulunan, sonra ortaya çıkan bestelerin hikâyesini Nisan Özdoğan Aşkın’dan okuyalım:
“Aslında bu CD’nin hikâyesi, Necip Celâl Andel’in kız kardeşi olan babaannemin, bana içi nota dolu kahverengi eski bir bavulu vermesi ile başladı. ‘Bunların kıymetini sen ve Cihat bilirsiniz, en iyi şekilde değerlendirirsiniz’ demişti.
Bavulu açtığımızda, içinde basılı tango notalarının yanı sıra birçok da elyazısı nota bulmuştuk. Ancak içlerinde bizi en çok heyecanlandıran, daha önce hiçbir yerde çalınmamış, yayınlanmamış hatta varlığını kimselerin bilmediği keman ve çello konçertolarının elyazısıydı.
Necip Celâl, Keman Konçertosu’nu tamamlamış, ancak Çello Konçertosu’nu maalesef bitirememişti.
Cihat, bu iki eserin de orkestrasyonunu yaptı. Eserlerin ilk seslendirilişini Cihat ile sevgili Rahşan Apay beraberce Eskişehir’de gerçekleştirdiler. Babaannem maalesef bunu göremedi.
Ben 1957 tarihinde vefat etmiş olan Necip Dayı’ya yetişemedim ama babaannemden dinlediğim hikâyeleriyle ve bestelediği tangolarla büyüdüm.
Babaannemin anlattığına göre, eserlerini bestelerken önce kemanıyla çalar, gözlerindeki ağır katarakt yüzünden notaları kendi yazamaz, ancak yanından hiç eksik olmayan arkadaşları bu notaları kâğıda aktarırlarmış.
Mektup, bir zamanlar ruhsal dengemizi sağlayan bir belgeydi. Beklediğimizden haber alamazsak cehennem azabı çekerdik. Hele o uzaklardaysa, asker ocağındaysa...
Çok bilinen, söylenen bir türküydü:
“Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır”
Türk yazarları ve sanatçıları arasındaki mektuplaşmaların pek çoğu daha önce kitap haline getirildi.
“Sanatçı Mektupları – Leonardo da Vinci’den David Hockney’e”
Hayalperest Yayınları
Michael Bird’ün “Sanatçı Mektupları – Leonardo da Vinci’den David Hockney’e” kitabında birçok ünlü sanatçının çalışmalarının ardındaki yaşamlarını, yaratıcılık sürecindeki ruh hallerini bu mektuplardan öğreniyoruz. Böylece bu bilgilerin ışığında bu sanatçıların yapıtlarını da daha geniş açıdan değerlendirebiliyoruz.
Birçok alanda meslek sahipleri kitap yazmamışlar, anılarını, izlenimlerini kaleme almamışlardır. Yaşadıkları ülkeye kazandırdıkları, mesleğine verdikleri emekler unutulur gider.
Oysa meslek müzeleri, kuşaktan kuşağa devrolunması gereken bilgileri, eşyayı aktarır.
Hâlâ bir genel edebiyat müzesi kuramadık. Müzik aletleri müzesi de öyle.
İstanbul’da Tevfik Fikret’in, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Sait Faik Abasıyanık’ın müzeleri yaşadıkları evlerdir. Bir de Haldun Taner Müzesi açılmıştır.
Ben yerel yönetimlerin, özellikle müze/ev çalışmalarına yatırım yapmalarını öneriyorum.
Hürriyet, aylar önce yazar evleri üzerine bir araştırma yayınlamış, yerel yönetimlere çağrıda bulunmuştu.
Gazetecilik mesleği için büyük bir önem taşıyan Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nden söz edeceğim bugün.
ÖNEMLİ GAZETECİLERİN ANI EŞYALARI YER ALIYOR
Seçici kurul, yönetim kurulu başkanlığına ödülün amacını özetleyen bir yazı gönderdi:
“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak.”
Ödül değerlendirme kurulu aşağıdaki adlardan oluştu:
Celâl Soycan
Turhan Günay
Metin Cengiz
Yavuz Özdem
Cemal Sakallı
Ludvig van Beethoven’ın doğumunun 250. yılında (1770-1827) da Türk ve yabancı icracıların, orkestraların farklı yorumlarını dinlerken bir yandan da onlar üzerine yazılmış kitapları okurum.
Gerçi iyi müzik dinleyicilerinin pek tercih etmediği bir tutumdur. Nadir Nadi, müziğin bir eşlik aracı olmadığı konusunda bizi uyarırdı.
Bu yıl üç Türk piyanistinden Beethoven’ı dinledim:
İdil Biret
Son yıllarda polisiye romanlarıyla parlayan Yaprak Öz aynı zamanda uluslararası çapta tanınan bir şair. Polisiye romanların anlı şanlı dedektiflerinin yerini sıradan, alçakgönüllü dedektifler aldı. Yaprak Öz’ün dedektifi Yıldız Alatan da böyle. ‘Villa Şakayık’ kitabının başında bakın ne yazılı? ‘Bir Yıldız Alatan Macerası’.
Dedektifimizin kendini tanıtan yazının sunumu ilgimi çekti: “Beyaz üzerine siyah puanlı krepdöşin kumaştan askılı elbise ve kısa kollu ceket.”
Bize Agatha Christie’nin Miss Marple’ını hatırlanan dedektifimizin kendi kaleminden biyografisi de şöyle:
“Bendeniz Yıldız Alatan. Usta bir terzi ve dört dörtlük bir ev kadınıyım. Zonguldak’ta yaşıyorum ve Ereğli Kömür İşletmeleri Kozlu Ocağı Başmühendislerinden Ziya Alatan’ın eşiyim. Aynı zamanda amatör bir dedektifim ve maceralarımı yazıyorum.
Pek amatör sayılmam gerçi: 1979 yılında Zonguldak’ta işlenen korkunç cinayetleri çözdüm ne de olsa.”
Villa Şakayık - Bir Yıldız Alatan Macerası
Yaprak Öz
Daha önce de yargıçlar bu cezayı uygulamışlardı. Bir tür hizmet olarak baktıkları için.
Kitap okumayı bir zevke dönüştürmek için bazı çalışmalar yapılmalı.
Önce imkânı olan aileler evde bir kütüphane kurmalı, çocuk küçük yaştan itibaren kitapla ilişki kurabilir. Hatta onun odasına bir küçük kitaplık koymalı ve birlikte seçtikleri kitabı yavaş yavaş raflara yerleştirmeli.
Bu olanağı olmayan ailelerin çocukları için de birçok ilçede, mahallede kitaplık kurmalı.
Bugün işlerinde zirveye çıkmış birçok insan, büyük şehirlerde değil Anadolu’nun herhangi bir kentindeki kütüphanelerde okudukları kitabın gelişmelerindeki yerini anlatır.
Çok yazdım, yüzlerce kişinin yaşadığı sitelerde kütüphane binası yapmıyorlar. Sitede yaşayan birçok kişi okudukları kitapları buraya verir. Çocuklar temel kitapları burada bulmalılar, siteyi yapan müteahhidin anlaşmasına bu maddeyi koymalı.
Kitap fuarlarının okuma yaygınlığının sağlanması konusundaki işlevini anımsatmalıyım. Çocuk burada kitap seçmesini öğrenir. Ziyaretçiler de ona bu duyguyu aşılarlar. Arkadaşları okudukça onlara özenirler.
Biz okuyan bir kuşak olarak, birbirimizle kitap okumada, almada yarışırdık. Yüzeysel bilgileri internette bulabiliyoruz ama ayrıntıyı ancak kitaplardan edinebiliriz.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Hisar aşama aşama ziyarete açılacak, restorasyon çalışmaları ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek” diyor.
Mimar İhsan Sarı da restorasyon konusunda bilgi vermiş.
Yedikule Hisarı’nı çok gezdim. Ayrıca oranın müzik tarihimizde, edebiyat tarihimizde de ve benim için özel bir yeri var.
7 Ekim’de de bir çalıştay düzenlenecekmiş.
Yıllar önce iyi piyanist İdil Biret, Hisar’da bir konser vermiş, sekiz bin dinleyici gelmişti.
15 Eylül 2001’de Saim Akçıl yönetimindeki Tekfen Karadeniz Filarmoni Orkestrası eşliğinde Rahmaninov’un 2. Piyano Konçertosu’nu çalmıştı.
Saat 19.00’da başlayan programın bir özelliği vardı,
Hürriyet’in bir toplantısı için Antalya’daydım.
Akşamüstleri moteldeki odasına gelir beni de çaya davet ederdi.
Günbatımında, bir türkünün dizesini tekrarlardı:
“Bir dost bulamadım gün akşam oldu”.
Zeki Müren’in ilgi toplamasının sırrı müzikle görselliği birleştirmesindeydi.
Nice sanatçı, gazino sahipleriyle yargıya düşmüştür.
Maksim Gazinosu’nda Hürriyet çalışanlarına özel olarak düzenlenen bir gecede Fahrettin Aslan onu şöyle anlatmıştı bana:
“Doğan Bey, Zeki Müren’in hiç hakkı yenmedi mi, hukuki haksızlık yapılmadı mı, ama onu mahkeme kapılarında kimse görmedi”.
Çalışma masanızda ne var
İşyerindeki çalışma masanızla, evinizdeki çalışma masanızın üzerinde neler var?
Çoğunlukla işyerlerindeki masalarda bir aile fotoğrafı bulunur, bir de sevdiğiniz bir obje.
Eski yazarların çoğunun ayrı bir çalışma masası yoktu, bazılarına tanık olmuşumdur.
Necati Cumalı, yıllar sonra bir ev sahibi olduğunda ne demişti biliyor musunuz?
“İlk kez bir çalışma odam ve masam oldu.”
Yazarların çoğunun yaşamlarının bir bölümü hapishanelerde geçtiği için böyle bir lüksten söz etmek mümkün değil.
Behçet Necatigil’in evdeki odasında duvarlara iliştirilmiş notlar dikkatimi çekmişti.
Kemal Tahir’in de ayrı bir çalışma odası vardı.
Çalışma masası olarak bir de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde, kurucu Sedat Simavi’nin masasını gördüm.
Benim masamın üstü kalabalıktır, çeşitli kalemler, defterler, not kâğıtları ve kupalar. Masa lambası, CD’ler. Karmaşayı tahmin edemezsiniz.
Kahve ve çay içerken kullanılan kupaları ben kalemlik olarak kullanırım.
Mozart’tan James Joyce’a, Maksim Gorki’ye, Beethoven’dan Küçük Prens’e kadar desenlilerden oluşan mütevazı bir koleksiyonum var.
Kalem markalarının özel kupalarını da karşımdaki rafın bir köşesinde bulunduruyorum.
Yayınevlerinin yayınladıkları yazarların, özel müzelerin sergiledikleri sanatçıların birer kupasını yapmalarını öneririm.
Hiç kuşkusuz benim ve dostlarımın masalarında da birer baykuş desenli kupa bulunur.
Baykuş sanatın temsilcisi olduğundan çoğumuza yakın gelir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bana iyi heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Baykuş heykelini armağan etmişti.
NYRB kitap dergisindeki bazı armağanları kıskanıyorum doğrusu.
James Joyce’un bir kitabından, Walt Whitman’ın bir şiirinden, Küçük Prens’in bir cümlesinden esinlenerek yapılmış sevimli armağanlar sayfalarında yer alıyor.
Joyce karlı havayı severmiş, Whitman da gündoğumunu.
Gelen kitapları, dergileri salondaki yemek masasının üzerine koyduğum için masa artık asıl işlevini yerine getiremez hale geldi.
Ankara’da yayıncılık yapan bir arkadaşım bir gün uğradığında bu durumu görmüş ve Halil İnalcık’la ilgili bir anısını anlatmıştı.
Ünlü tarihçinin yemek masasının üstü de kitapla doluymuş. Rahmetli eşi bir gün “Kitapları buraya koyma da rahat bir yemek yiyelim” diye şikâyette bulunmuş.
Elbette çalışma masasında kurşunkalem ve bir kalem açacağı da bulunacak.
Bu arada müsveddesini kurşunkalemle yazan Yaşar Kemal ustayı da saygıyla analım.
Tabii mürekkep çeşitlerine de sıra gelecek.
Mürekkep tercihlerine gelince.
Sabahattin Ali yeşili, Osman N. Karaca da kahverengi mürekkebi kullanıyordu.
EDİTÖRLERE, DÜZELTMENLERE SAYGILAR
İYİ bir Türkçe ile yazılmış, yanlışsız bir kitabı okumanın zevkine doyulmaz. Bu mükemmelliği sağlayanlar da editörlerle düzeltmenlerdir.
Örneği kendimden vereyim. Ercüment Behzat Lav kitabını yayınevine teslim ettiğimde editörlüğünü Selâhattin Özpalabıyıklar yapmıştı. Eşinin bulduğu yeni şiirleri de benim kitabıma kattı. Ne yazık ki bizim bazı yazarlarımız editörü dinlemezler, ikinci bilen bir gözün eleştirisine kulak asmazlar.
Oysa Batı’da, editör tam yetkilidir ve bu kadar sayfayı atmak gerekir dediğinde akan sular durur. Yazarla karşılıklı tartışırlar. Hiç kuşkusuz çeviri kitaplarda bu özen, bu dikkat daha fazla olmalı.
Düzeltmenlerin de önemi büyüktür. Bizim hatalarımızı düzeltirler, Türkçeyi iyi bilirler, yazım kılavuzunu adeta yutmuşlardır, masalarında sözlükler vardır.
NERMİN MOLLAOĞLU İLE KONUŞTUM
EDEBİYAT ajanı Nermin Mollaoğlu ile yurtdışına Türk edebiyatının çevrilmesi konusunda konuştuk.
14 kişilik bir ekiple çalışıyor, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın neredeyse bütün dillere kitapları çevrilmiş. Kitapları çok çevrilen yazarları da konuştuk.
TEDA’nın önemine değindik, bir süre ben de yönetim kurulunda görev almıştım. Onun canlandırılması lazım, birçok yazar başka dillere TEDA’nın katkısı sayesinde çevrilmiş, fuarlarda görünmüştü.
Bir başka önerim daha var, otellerde yazarlarımızın yabancı dile çevrilmiş kitapları sergilenmeli. Özellikle yazlık yörelerdeki otellerde.
Ben Kahire ziyaretimde, otelin resepsiyonundaki standda, başta Necip Mahfuz olmak üzere birçok önemli Mısır yazarının İngilizce kitaplarını bulmuştum.
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