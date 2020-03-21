Çağdaş sanat kuramlarının izinde Nâzım Hikmet tiyatrosu

Esra Dicle’nin kitabı ‘Ben Yüz Çiçekten Yanayım’, Nâzım Hikmet tiyatrosunun özelliklerini ele alıyor. Ama Hikmet’in tiyatrosunun izini sürmek ne zor iş...
Barış Yıldırım kitabın niteliğini şöyle tanıtıyor: “Sevda Şener, Süreyya Karacabey gibi tiyatro araştırmacılarımızın bu alandaki öncü çalışmalarının yanında kıymetli yerini alan bu kitap, Nâzım Hikmet tiyatrosunun bütününü yeniden yazım izleğinde ve çağdaş sanat kuramlarının izinde kapsamak gibi zorlu bir işe girişiyor. Nâzım Hikmet tiyatrosunun en dikkat çeken özelliğini, pek çok farklı biçimin, diyalektik materyalist felsefenin harcıyla birbirine nasıl bağlandığını araştırıyor.”
Yazar kitabını yazış öyküsünü şöyle anlatıyor: “Ortaokul yıllarımın hemen başında, ablamın çalışma masasının üzerinde ne varsa okuduğum, walkman’inde ne varsa dinlediğim, televizyonda ne izliyorsa benim de takip ettiğim, yani tipik bir küçük kardeş olduğum zamanlarda, onun bir defterinde rastladım ‘Mavi Gözlü Dev’e... Bu karşılaşmanın ardına o sıralarda düşmedim, sadece hafızamda ismini ve iri gözlü, kocaman, yorgun, hırpalanmış ellerini göğsünde kavuşturmuş, kalbi kırık ve öfkeli bir adamın resmini sakladım senelerce. Lise yıllarındaysa bana Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i, Sabahattin Ali’yi de anlatan edebiyat hocamdan, İlknur Genç’ten tanımaya başladım Nâzım Hikmet’i... Ardından Moda’da, artık olmayan Çınar Sahaf’tan bulduğum, Ülkü Tamer’in ‘Nâzım Hikmet-Seçme Şiirler’ kitabı satın aldığım ilk kitap, Taksim’de artık olmayan Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenen ‘Kuvayi Milliye: Kurtuluş Savaşı Destanı’ da kendi başıma izlediğim ilk oyun oldu.”
Osmanlı ve modern Türk
şiiri için önemli bir isim
Walter G. Andrews, tek cümleyle şöyle tanıtılıyor: “Osmanlı ve modern Türk şiirinin dünya okurlarına ulaşmasını sağladı.” Gündoğdular kitabın başında Andrews’u tanıtıyorlar; çalışmalarını, emeklilik sonrası hayatını nasıl sürdürdüğünü yazmışlar. Kitaba adını veren ‘Deniz Feneri’ aldığı ödülün adı. Kitap, Walter G. Andrews’un 80’inci yaşına bir armağan özelliğini de taşıyor. Osmanlı ve modern Türk şiiri üzerine bilgi almak isteyen herkes için önemli bir isim.
Walter G. Andrews (1939), Washington Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde öğretim üyesiydi. Eserleri arasında ‘Şiirin Sesi’, ‘Toplumun Şarkısı’, ‘An Introduction to Ottoman Poetry’ ve ‘Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili’ gibi çalışmalar var. Editörlüğünü yaptığı önemli kitaplar da bulunuyor.
Göbeklitepe’yi bir gün
her çocuk bilecek
Göbeklitepe... Bir tapınak ya da kutsal bir toplanma alanı. Belki de daha fazlası... Göbeklitepe, son yüzyılda yapılan her kazıdan daha önemli bir kazı ve tarihin en büyük arkeolojik keşiflerinden... “O kadar önemli ki Göbeklitepe bir gün yeryüzündeki her çocuk tarafından bilinecek ve dünyanın en önemli seyahat noktalarından biri olacak...” İngiliz gazeteci Kevin Rushby, Göbeklitepe için bunları söylemişti.
Daha ilgincini Harvard Üniversitesi profesörlerinden Mehrdad R. İzady söylüyordu: “Güneydoğu şu ana kadar açıklanmamış teknolojik bir aşamadan geçti.” ‘Nasıl yani?’ diyebilir ve şaşırabilirsiniz. Ama eğer Göbeklitepe’yi gördüyseniz siz de hak verirsiniz. Çünkü Göbeklitepe, bundan 12 bin yıl önce, insanlar daha taş devri yaşarken inşa edilen inanılmaz bir anıt; daha metal nedir bilmezken, taşlarla oyulan sanat değeri yüksek, devasa dikilitaşlarla dolu...
Çağdaş sanat kuramlarının izinde Nâzım Hikmet tiyatrosu
Esra Dicle’nin kitabı ‘Ben Yüz Çiçekten Yanayım’, Nâzım Hikmet tiyatrosunun özelliklerini ele alıyor. Ama Hikmet’in tiyatrosunun izini sürmek ne zor iş...
Barış Yıldırım kitabın niteliğini şöyle tanıtıyor: “Sevda Şener, Süreyya Karacabey gibi tiyatro araştırmacılarımızın bu alandaki öncü çalışmalarının yanında kıymetli yerini alan bu kitap, Nâzım Hikmet tiyatrosunun bütününü yeniden yazım izleğinde ve çağdaş sanat kuramlarının izinde kapsamak gibi zorlu bir işe girişiyor. Nâzım Hikmet tiyatrosunun en dikkat çeken özelliğini, pek çok farklı biçimin, diyalektik materyalist felsefenin harcıyla birbirine nasıl bağlandığını araştırıyor.”
Yazar kitabını yazış öyküsünü şöyle anlatıyor: “Ortaokul yıllarımın hemen başında, ablamın çalışma masasının üzerinde ne varsa okuduğum, walkman’inde ne varsa dinlediğim, televizyonda ne izliyorsa benim de takip ettiğim, yani tipik bir küçük kardeş olduğum zamanlarda, onun bir defterinde rastladım ‘Mavi Gözlü Dev’e... Bu karşılaşmanın ardına o sıralarda düşmedim, sadece hafızamda ismini ve iri gözlü, kocaman, yorgun, hırpalanmış ellerini göğsünde kavuşturmuş, kalbi kırık ve öfkeli bir adamın resmini sakladım senelerce. Lise yıllarındaysa bana Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i, Sabahattin Ali’yi de anlatan edebiyat hocamdan, İlknur Genç’ten tanımaya başladım Nâzım Hikmet’i... Ardından Moda’da, artık olmayan Çınar Sahaf’tan bulduğum, Ülkü Tamer’in ‘Nâzım Hikmet-Seçme Şiirler’ kitabı satın aldığım ilk kitap, Taksim’de artık olmayan Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenen ‘Kuvayi Milliye: Kurtuluş Savaşı Destanı’ da kendi başıma izlediğim ilk oyun oldu.”
Osmanlı ve modern Türk
şiiri için önemli bir isim
Walter G. Andrews, tek cümleyle şöyle tanıtılıyor: “Osmanlı ve modern Türk şiirinin dünya okurlarına ulaşmasını sağladı.” Gündoğdular kitabın başında Andrews’u tanıtıyorlar; çalışmalarını, emeklilik sonrası hayatını nasıl sürdürdüğünü yazmışlar. Kitaba adını veren ‘Deniz Feneri’ aldığı ödülün adı. Kitap, Walter G. Andrews’un 80’inci yaşına bir armağan özelliğini de taşıyor. Osmanlı ve modern Türk şiiri üzerine bilgi almak isteyen herkes için önemli bir isim.
Walter G. Andrews (1939), Washington Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde öğretim üyesiydi. Eserleri arasında ‘Şiirin Sesi’, ‘Toplumun Şarkısı’, ‘An Introduction to Ottoman Poetry’ ve ‘Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili’ gibi çalışmalar var. Editörlüğünü yaptığı önemli kitaplar da bulunuyor.
Göbeklitepe’yi bir gün
her çocuk bilecek
Göbeklitepe... Bir tapınak ya da kutsal bir toplanma alanı. Belki de daha fazlası... Göbeklitepe, son yüzyılda yapılan her kazıdan daha önemli bir kazı ve tarihin en büyük arkeolojik keşiflerinden... “O kadar önemli ki Göbeklitepe bir gün yeryüzündeki her çocuk tarafından bilinecek ve dünyanın en önemli seyahat noktalarından biri olacak...” İngiliz gazeteci Kevin Rushby, Göbeklitepe için bunları söylemişti.
Daha ilgincini Harvard Üniversitesi profesörlerinden Mehrdad R. İzady söylüyordu: “Güneydoğu şu ana kadar açıklanmamış teknolojik bir aşamadan geçti.” ‘Nasıl yani?’ diyebilir ve şaşırabilirsiniz. Ama eğer Göbeklitepe’yi gördüyseniz siz de hak verirsiniz. Çünkü Göbeklitepe, bundan 12 bin yıl önce, insanlar daha taş devri yaşarken inşa edilen inanılmaz bir anıt; daha metal nedir bilmezken, taşlarla oyulan sanat değeri yüksek, devasa dikilitaşlarla dolu...