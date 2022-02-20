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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Bir güfte tartışması
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Bir güfte tartışması

20 Şubat 2022

Ne yazık ki dinlediğimiz birçok şarkının güftesinin kime ait olduğu söylenmez. Bazı şarkı kitaplarında da yazılmaz.

Oysa birçok şarkının güftesini yazanlar bu türde çok tanınmış, çok bilinen şairlerdir.

İyi bir müzik dinleyicisi olan eski bir dostum geçen gün bir şarkının güftesi konusunda benim araştırma yapmamı istedi.

Söz konusu şarkı: ‘Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim’

Bestecisi Lavtacı Hristo. A. Mahir Özkılıç’ın ‘Bir Şarkıdır Yaşamak, Güftelerimiz’ kitabında güftenin Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olduğu yazılı.

 

Kürdîli şarkının güftesinin tamamını ise Dr. Mesut Ersönmez’in ‘Güftelerin Dili’ (Pagos Yayınları) kitabından aldım:

 

Şarkının güftesini okuyalım:

“Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyleyelim

Bize bu tâlihimiz olmadı yâr neyleyelim

Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyleyelim

 

Yanarak ateş-i aşk içre semendercesine

Çıkarak semt-i Kalenderde kalendercesine

Ederek zevk u safâ hâl-i Sekendercesine

O kadehkâr güzeli yâr olarak peyleyelim”

 

Bu kez de güftenin yanında bir ad yok.

Doğru bilgiye ulaşmak için Nevzat Atlığ’ı aradım.

Bu şarkıyı birkaç kez Koro’da seslendirdiklerini söyledi. “Güftenin Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olduğunu bize Nihat Sami Banarlı söylerdi” dedi.

Şarkı antolojileri yapanların güfteyi de araştırmalarını tavsiye ediyorum.

Lavtacı Hristo, İvan ve Andon Ağa’ların küçük kardeşidir. Ağustos 1914 tarihinde evinin penceresinden atlayarak intihar etmiştir.

ÇAYKOVSKİ: BALELERİNİ SEYRETMEK / MÜZİĞİNİ DİNLEMEK

Sanatçıların eserlerini okurken, bestelerini dinlerken, operalarını seyrederken yaşamları ile ilgili kitaplarını okumak, belgesellerini, haklarında yapılmış filmleri seyretmek yapıtlarını daha derinden anlamamızı sağlar.

‘Yalnız Kalpler’ bu gerekçeyle görülmesi gereken bir filmdir.

Bu hafta diskoteğimden seçtiğim:

Special Value 2 Disc Set

Critical Choice

The Basic

Çaykovski

The English Philharmonic Orchestra

Simon Addison

Disc One

Symphony No. 5

Disc Two

Symphony No. 6 – Pathetique

RECEP BİRGİT’TEN ŞARKILAR

TRT’nin eski kayıtlarını yazmamın birkaç amacı var. TRT’de söylemiş, çalmış ustaları anımsatmak, icra üsluplarını tanıtmak. Repertuvarları üzerine düşünmek. Ses sanatçıları çok seyrek de olsa seslerini duyurabiliyor ama saz sanatçıları unutuluyor. Eski kayıtları yazarken onların da adını belirtiyorum.

Recep Birgit (1919 – 2005) albümünde hayatını okuyabilirsiniz.

Albümde seslendirdiği bestelerden seçmeler:

* Müşterek Taksim (Necdet Yaşar – tanbur / Niyazi Sayın – ney)

* Bir Dilbere Dil Düştü ki

* Kanun Taksimi (Vecihe Daryal)

* Dil Yâresini Andıracak Yare Bulunmaz

* Ut Taksimi- (Hasan Erkoç – ut)

* Kûşei Nisyana Attı Sevdiğim Yâd Etmiyor

* Hastasın Zannım Vefa Mahzunusun

* Bilmiyorum Bana N’oldu

* Kadifeden Kesesi Kahveden Gelir Sesi (İstanbul Türküsü)

* Pencereden Kar Geliyor (İstanbul Türküsü)

* Fındıklı Bizim Yolumuz

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Robert Kolej’in tarihi

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

19 Şubat 2022
Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri Robert Kolej... Araştırmacı Önder Kaya’nın okulun geçmişini, öğretmenlerini, mezunlarını anlattığı kitabı için hem eğitim hem edebiyat tarihimiz açısından önemli bir çalışma diyebiliriz.

Önemli bir eğitim kurumunun tarihi orada öğretmenlik yapanları da, okuyanları da içerir. Önder Kaya’nın ‘Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej-İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi’ kitabı bu gerekçelerle ilgimi çekti... Önder Kaya giriş yazısında kitabın düzeni üzerine bilgiler veriyor:


Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej
İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi
Önder Kaya
Kronik Yayınları

“Robert Kolej denince akla biraz karışık bir miras geliyor. Öyle ki bu mirasın içinde sadece Robert Kolej yok. Amerikan Kız Koleji, Robert Kolej Yüksek Okulu, Amerikan Hastanesi, Amiral Bristol Hemşire Okulu ve tabii ki Boğaziçi Üniversitesi var. Çalışmada bu mirası elverdiğince yansıtmak istedim. Kaleme aldığım elinizdeki kitabın içeriği incelenecek olursa, ağırlıklı olarak 1863-19871 yılları arasına odaklanıldığı hemen fark edilecektir. Bunun en temel nedeni, bünyesinde pek çok okul barındıran kolejin bu tarihte karma bir liseye dönüşmesidir. Kitabın sadece Robert Kolej camiasına değil genel okur kitlesine hitap etmesini hedefledim. Bundan dolayı okuru çok ilgilendirmeyeceğini düşündüğüm ayrıntılara ve teknik konulara girmemeye çalıştım.”

Okulun eğitmenleri arasında pek çok ünlü isim vardı:

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İbrahim Çallı’yı tanımak

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

17 Şubat 2022
Türk resmi denince bazı adları mutlaka tanımak, onların tablolarını görmek şarttır.

Bu adların başında İbrahim Çallı gelir.

İzmir’de Folkart Gallery’de kapsamlı bir sergisi açıldı. Proje direktörlüğü ve editörlüğünü Fahri Özdemir üstlendi.

Hangi kentte yaşarsanız yaşayın, hafta sonunu kültürel etkinliklere ayırmanızı salık veririm. Bir hafta boyunca rutin çalışmanıza renk getirir.

Serginin ve kataloğun başlığı: ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı.’

Kataloğun iç sayfasında Fernand Cormon’un bir yargısını okuyoruz:

“Bu çocuk (İbrahim Çallı) başladığı gibi bitirirse, beşerin en büyük sanatkârı olur.”

İkinci sayfada

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Çukurova Kitap Fuarı açılıyor

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

15 Şubat 2022
TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenecek Çukurova 14. Kitap Fuarı 19 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılıyor.

İki yıl aradan sonra ilk kitap fuarının Adana’da açılması ayrı bir önem taşıyor.

Çukurova Kitap Fuarı kimlerden, hangi kuruluşlardan destek alıyor:

Adana Valiliği

Adana Büyükşehir Belediyesi

Çukurova Fuarcılık A.Ş.

Tüyap Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, kitap fuarları üzerine ne diyor?

“İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak kitap fuarlarını yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu yılki ilk kitap fuarımız Adana’da gerçekleşecek, ardından bir sonraki ay ise Bursa’da katılımcılarımızı okurlarla buluşturacağız, Tüyap olarak kitap fuarlarının yeri bizde çok ayrı. Ülkemizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz.”

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Klasik müzik nasıl kullanılıyor

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

13 Şubat 2022
Klasik müzik CD’lerinin kimi başlıkları beni şaşırtıyor, bir yandan da ticaretin dinleyici sayısını arttırdığını düşünerek sevindiriyor.

Bir zamanlar saygın bir dostum için CD ve LP seçerken, mevsimleri, dinlenilen saatleri düşünmüş, ona göre bir liste yapmıştım.

Eskiden birçok otelde hafif yemek müziği diye bir ayrım vardı. Bir keman ve bir piyanodan, bazen de piyano, keman, çellodan oluşan bir grup otel lobilerinde çay saatinde çalarlardı. Şimdi de devam ettiren yerler var.

Eski Park Otel ve The Marmara’da bu tür müziği çok dinledim. O solistlerin CD’leri de çıktı.

Meyhanelerde ise romanlar sanatlarını icra ederler ya da pikap çalardı.

Bana da bir müzik sponsoru DJ’lik önermişti.

Başımdan geçen bir olayı size iletmeliyim.

Antalya’da Belek’te verilen bir opera konserine gittiğimde, kaldığım bir otelin yemek salonunda zengin bir klasik CD arşivi gördüm. Otelin müdürü Alman, eşi de Türk’tü.

Asansör müziği çalıyordu.

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Unutulan şairleri hatırlamak

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

12 Şubat 2022
Bâki Asiltürk’ün hazırladığı ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ kitabında, şiir tarihimizde bir zamanlar çok okunmuş ancak zamanla unutulmuş şairler var. Celâl Sılay, Halit Fahri Ozansoy, Vasfi Mahir Kocatürk gibi şiirimize öncülük etmiş usta isimleri okura hatırlatan bu eser, kitaplığımda göz önünde duracak...

Edebiyat tarihi, zamanında ünlenmiş ama sonra unutulmuş birçok şairi sayfalarında gizler.

Oysa şiirimizin tarihinde onlar çok okunmuş, yenilikler yapmış, öncülüğü üstlenmişlerdir.

Bâki Asiltürk’ün ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’ kitabını okurken gözlerimin önünde o şairlerin hem kendileri hem şiirleri canlandı.

Benim ithaflara düşkünlüğümü okurlarım bilir. Asiltürk  kitabını bakalım kimlere ithaf etmiş:

“Bu kitabı zor ve kapalı salgın günlerinde hayatımıza kattıkları cıvıltılar için, sevgili kızlarım Şiir Nisan ve Eylül Öykü’ye ithaf ediyorum.”

Önsöz’de neyi niçin yazdığını açıklıyor Asiltürk: “Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, kendine özgü yenilikler taşımakla beraber, başlangıcı 19. yüzyıl ortalarına inen batılılaşma/yenileşme sürecinin sonuçlarından biri olarak ele alınmalıdır.

“Elinizdeki kitap, 20’nci yüzyılın başından 1950’lere dek olan süreçte Türk şiirinde görülen hareketleri, dergiler çevresinde yaşanan yenilik çabalarını, kişisel çıkışları, dönemlere ayırarak inceleme amacına yönelik bir çalışmadır. Her dönem veya anlayış, öncelikle yaratıcı/öncü şairler sonra da takipçiler üzerinden işlenmiştir.”

Kitabın sayfa düzenlenmesini tanıtmalıyım önce:

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‘Kazı İzleri’ sergisi

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

10 Şubat 2022
Orta Anadolu’nun bilinen en eski köyü Aşıklı Höyük, 13 yerli ve yabancı sanatçının işleri üzerinden sanat ve arkeoloji arasında bir diyaloğa dönüştü. 25 Şubat tarihine kadar Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilecek ‘Kazı İzleri’ başlıklı sergi, İstanbul’dan sonra İspanya’nın Barcelona ve İskoçya’nın Dundee şehirlerinde izleyici ile buluşacak.

Günümüz Türkiye coğrafyasında Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, Hasan Dağı ile Melendiz Çayı arasında yer alan Aşıklı Höyük, Orta Anadolu’nun en eski köyü. 10 bin beş yüzyıllık tarihe sahip Aşıklı Höyük, avcı toplayıcı dönemden yerleşik tarım düzenine geçişin hemen her aşamasının izlenebildiği bir kazı alanı.

İlk beyin ameliyatının yapılması, koyun ve keçinin ilk kez evcilleştirilmesi gibi pek çok ilkin de yaşandığı bir arkeolojik yerleşim yeri olmasıyla dikkat çekiyor.

Kazı çalışmalarının 32 yıldır devam ettiği Aşıklı Höyük’ün tarihi henüz keşfedilmeyi beklerken, kazı çalışmalarını desteklemek, kültürel mirasın özellikle yerel halk tarafından benimsenmesini ve korunmasını sağlamak ve kazı alanının tanınırlığını artırmak için çalışan ‘Aşıklı Höyük Dostları Derneği’nin çabalarıyla 10 bin beş yüzyıllık tarih sanatla buluştu.

BEŞ ÜLKEDEN 13 SANATÇININ ESERİ

‘KAZI İzleri’ sergisinde Türkiye, İngiltere, İspanya, ABD ve Kolombiya’dan sanatçıların ürettiği eserler yer alıyor.

Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster küratörlüğünde hazırlanan sergide yer alan eserler, sanatçıların Aşıklı Höyük kazı alanındaki deneyimlerinin izlerini taşıyor.

Sergideki sanatçılar:

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Dergileri destekleyelim

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

8 Şubat 2022
Bugünün edebiyat dünyasındaki birçok ünlü isim, ilk ürünlerini sanat/edebiyat dergilerinde okura sunmuştur. Dergilerin tarihi edebiyat tarihinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Kâğıt krizi birçok derginin yayına ara vermesini mecburi kılmıştır.

Zora giren dergilerin durumunu, yöneticilerin aldığı kararları İhsan Yılmaz’ın Kültürazzi köşesinde okudum. Dergilerin bazıları okurlarını abone olmaya çağırmaktadır. Şimdiye kadar edindiğim tecrübeler abonelik sisteminin etkili, kurtarıcı bir yöntem olmadığını göstermiştir.

İki neden saptadım.

Birincisi, okurumuz ileriye dönük bir program yapmaya alışık değil.

İkincisi, abone olduğu derginin kapanacağı kuşkusu. Pandemi koşullarında engelleyici bir neden daha ortayı çıktı. Kargo fiyatlarının yüksekliği. Bir yayıncı arkadaşım söyledi, 10 liralık bir derginin ulaştırma gideri 17 liraymış.

Dergi dağıtım ağının zayıflığını da gündeme getirmeliyim. Birçok büyük yayınevinde dergi satılmıyor, oysa bir kitabevinin kâr dışındaki işlevini de unutmaması gerekir.

Acaba dergi çıkaranlar, ortak bir dağıtım birliği mi kursalar... Bu yolla kitabevlerini zorlayabilirler mi? Eğer bir çözüm bulunamazsa, ekonominin doğal seyrine bırakılırsa, dergiciliğin yeniden doğması olanağı ortadan kalkar.

2021’DE ŞİİR

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‘Papatya gibisin’

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

6 Şubat 2022
Dün sabah Kanal D’nin magazin programında eski Türk filmlerinin seyirci sayısını öğrenince bir Türkçe tango mırıldanmaya başladım.

Düğünlerin, toplantıların, okul çaylarının tangoları ses belleğimizin derin bir yerinde yaşıyor.

İlk aklıma gelen bakın hangi tangoydu?

‘Papatya gibisin beyaz ve ince’, söz ve müzik Necdet Koyutürk.

Şimdi öyle mi bilmiyorum, düğün törenlerinin başlangıç tangosu ‘La Comparsita’ idi, dünyada böyle değilmiş.

Dinlediklerimi sıraladım, Seyyan Hanım’dan Zehra Eren’e, Necip Celâl Andel’den, Necdet Koyutürk’e, Fehmi Ege’ye bir tango turu yaptım. Türkçe tangoların en tanınmış solisti Şecaattin Tanyerli idi.

Anadolu Sigorta’nın çıkardığı ‘Türkçe Altın Tangolar - Bir Ömür Tango’.

‘Necdet Koyutürk’ün anısına - Üstada Saygıyla’ CD’lerinin üzerinde Esin Engin & Erdener Koyutürk adları yazılı.

İstanbul Radyosu’nda pazar günleri öğle vakti Arjantin tangolarını dinlerdim.

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Orhan Kemal’in İstanbul’u

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

5 Şubat 2022
Orhan Kemal’in çok sevdiği şehrin kenar semtlerini ve oradaki insanların yaşam mücadelelerini anlattığı öykü kitabı ‘İstanbul İstanbul’, içindeki hikâye ve karakterlerin gerçekçiliğiyle yalnızca bir edebiyat eseri olmakla kalmıyor, şehrin tarihine de ışık tutuyor. İstanbul, bu hayatlarla karşılaşarak anlaşılabilir.

Bir şehrin, bir semtin, bir mahallenin ruhunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka onunla ilgili bir edebiyat metnini okumalısınız.

Işık Öğütçü’nün önsözüyle ‘Orhan Kemal’in ‘İstanbul İstanbul’ kitabını salık vereceğim.

Orhan Kemal, İstanbul’un birçok kenar semtini insanıyla bize anlattı.

Sabahları Nuruosmaniye’den Cağaloğlu’na ya da Nuruosmaniye’den Kapalıçarşı’ya gidenler onu İkbal Kahvesi’nde görürlerdi. Hepimiz oradan geçerken adeta Orhan Kemal’e saygılarımızı sunmak için uğrardık. İşyerine giderken devamlı uğrayanlardan biri de Edip Cansever’di.

İkbal Kahvesi hakkında bilgi edinmek isteyenler Nurer Uğurlu’nun ‘İkbal Kahvesi’ kitabını okumalıdır.

Öğütçü, İstanbul’la ilgili öykülerden 34 tanesini seçmiş, böylece İstanbul’un 34 numarasına da bir gönderme yapmış.

Kapak ve iç illüstrasyonlarda Can Ersal imzası var.

Yıllar önce Orhan Kemal’le Ferit Öngören’in ‘İstanbul’dan Çizgiler’ kitabı yayımlanmıştı.

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50 yıllık yoldaşım

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

4 Şubat 2022
İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) 50 yıldır bana arkadaşlık ediyor.

Elli yıl öncesinin İstanbul’daki kültür ortamını bilenler, İKSV’nin sanatın her dalına getirdiği yenilikleri içten bir duyguyla övecektir.

Yazları bahçelerde Türk müziği solistleri söylerdi. Ancak kışın Saray Sineması’na Filarmoni Derneği’nin çabalarıyla getirilen yabancı solistleri dinleyebilirdik.

Tepebaşı ve Küçük Çiftlik Parkı vardı. Bir de Cağaloğlu’nun aşağısında Çifte Saraylar.


1972 yılında ilk İstanbul Festivali basın toplantısı. Cevad Memduh Altar (soldan), Ercümend Berker, Muharrem Nuri Birgi, Turizm Genel Müdürü Cengiz Altuğ, Nejat Eczacıbaşı, Basın Yayın Genel Müdürü Altemur Kılıç.

Batı müziği dinlenilecek bir yer yoktu.

Nejat Eczacıbaşı, kuşağının tanık olduğu eksikliğin farkına varıp öncülüğü üstlendi. Birçok kişiyi de ikna etmeyi başardı.

Benim gibi her yıl özellikle Müzik Festivali’nin konserlerini kaçırmayan biri, anılar dosyasının kapağını açınca seçme zorluğuna düşüyor.

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Yalçın Gökçebağ – Yaşam Sanatı

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

1 Şubat 2022
Ressam Yalçın Gökçebağ’ı TRT’de program yapmaya başladığım yıllarda tanıdım. Sanat yolculuğunun tanığı oldum sonraki yıllarda.

‘Yalçın Gökçebağ - Yaşam Sanatı’ kitabı yayımlandı.

Sunuş, Aynur Pehlivanlı – Zerrin Özdemir Çolak imzasını taşıyor. Kitabın yayıncısı: Armoni Sanat Galerisi.

Mutlaka okunması gereken bölüm başlıkları:

Yalçın Gökçebağ Yaşam ve Sanatı – Önder Şenyapılı

Yalçın Gökçebağ’ın Resimleri – Zafer Gençaydın

Türk Resminde Yalçın Gökçebağ – M. Zahit Büyükişleyen

Anadolu Düşlerinin Ressamı Yalçın Gökçebağ Üzerine –

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Don Giovanni’nin Leporello’su gibiyim

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

30 Ocak 2022
Çok sevdiğim, sık sık dinlediğim Mozart’ın ‘Don Giovanni’ operasının başında, perde açılır açılmaz Leporello, gece gündüz çalışmaktan bitkin olduğundan söz eder.

Pandemide evden çıkmadan ben de çok çalıştığım için aramızda bir akrabalık görüyorum.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın (27 Aralık 1756 – 5 Ocak 1791) Don Giovanni’sini dinlediğim kayıt:

Şef: Lorin Maazel

Söyleyenler:

Ruggero Raimondi

John Macurdy

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Değişik çiçeklerin bahçesi: Antolojiler

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

29 Ocak 2022
Daha önce okumuş olsak bile sevdiğimiz eserleri bir arada bulmanın tadı başka... Halil Gökhan’ın hazırladığı ‘Dünyanın En Güzel 100 Şiiri’ adlı şiir ve ‘Yeni Öyküler’ adlı öykü antolojileri soğuk kış gecelerini ısıtacak...

Antolojiler okura edebiyat çeşitliliği sunar. Çeşitli çiçeklerin yer aldığı bir bahçeye girersiniz, hepsinin ayrı bir görüntüsü, kokusu vardır.

Bu kış gecelerinde şiir antolojisini tavsiye etmenin en doğru seçim olduğu kanısındayım.

Türk şiir antolojilerini okumuşsunuzdur, her şiirseverin evinde birkaç tane vardır.

Peki, dünya şiirinden kimleri beğenirsiniz?

Edebi bir gezintiye çağırıyorum sizi.

Dünyanın En Güzel 100 Şiiri
Halil Gökhan

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Şiirini severim ama...

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

27 Ocak 2022
Kış mevsimi, hele kar, bünyeme de mevsim anlayışıma da uygun değildir. Benim aklıma kayak yapanların fotoğraflarından çok karlar içinde sırtta taşınan yaşlı hastaların, hamilelerin görüntüleri gelir.

Bizim gibi ülkelerin yöneticileri de insanları da kışın koşullarına alışık değillerdir.

Yolların açılmayışının başlıca nedenlerinden biri de otomobillerini yolda bırakıp, kilitleyip eve gidenler.

Kayak merkezlerinde bulunanlar, sıcak odada televizyon başında vakit tüketenler acaba kar için ne düşünüyorlar...

Okudukları gazeteyi onlara ulaştıranların çektikleri konusunda bilgileri var mı, merak ediyorlar mı?

Her kar yağışı bana Trakya’da habere giderken otomobil içinde donup hayata veda eden arkadaşlarımı anımsatır.

Her kar yağışında arkadaşlarım işlerinin başında uykusuz geceler geçirirlerdi. Pazartesi günü ve akşamı da sabahladılar.

Peki hiç mi kar edebiyata yansımadı mı?

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Anadolu’da bir müze: Baksı

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

25 Ocak 2022
Bazı kurumların oluşum sürecini izliyor, hatta içinde bulunuyorsanız, sevinç duyarsınız.

Ben büyük şehirler dışındaki girişimlere, etkinliklere, müzelere çok önem verir, onları desteklerim.

İyi sanatçı Hüsamettin Koçan’ın “Baksı Müzesi” benim için böyle bir serüvendir. Koçan, bir sanatçı olarak kendi yarattıkları ekseninde bir yaşam sürdürebilirdi, bunca çabayı göstermesine de gerek yoktu.

Baksı Müzesi’nin açılışının ilk gününe gittiğimde, Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Orda Bir Köy Var Uzakta’ şiirindeki dizeler aklıma düşmüştü. Oysa Tecer birçok köyü gezmiş, Anadolu’nun kültürünü, Âşık Veysel’i bize tanıtmıştı.

İlk çalışmalar, bir büyümenin çabasını simgeliyordu.

Yıllar sonra TÜYAP Kitap Fuarı’nda Baksı standında, Murat Yeşilyurt’un drone’la çektiği panoramik duvar panosunu gördüğümde müzenin geldiği yeri iyice fark ettim.

Baksı bir müze değil, bir bölgenin kaderini değiştiren bir kuruluş. Sergiler açılıyor, konserler veriliyor. Orada yaşayanlar müziğiyle, resmiyle, kültürüyle sanat gündemini takip edebiliyorlar. Müze için İstanbul’da yapılan pek çok toplantıya katıldım. Müzeye destek için sergiler açıldı, genç ressamlar oraya giderek atölye çalışmaları yaptı.

Sanatın ekonomiyle ilişkisini unutmamalıyız. Müze çatısı altında yörenin kadınlarının yaptığı geleneksel dokumalar çağdaş tasarımlarla ürün haline döndü ve ekonomik bir katkı sağlandı.

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Yeni bir sesi dinledim

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

23 Ocak 2022
Geçen hafta Sasa’nın sesinden ‘Sızı’ CD’sini dinledim.

Sasa’nın serüvenini okuyalım. Bir sanatçının çalışmalarının tarihi beni her zaman ilgilendirmiştir.

“İki yıl önce Kalan Müzik ve Hasan Saltık’la yollarımın kesişmesiyle çocukluk hayalim ve bugüne kadarki bütün müzikal birikimimi dinleyicilerimle buluşturma fırsatı yakaladım. Hasan abinin vakitsiz kaybı kolumu kanadımı kırılmış hissettirmişken sevgili Nilüfer abla ve Helin’in tekrar bana kol kanat germesiyle kayıtları Hasan abinin bıraktığı yerden hep beraber bütün güzel duygularla tamamladık.

Düzenlemeleri ve yönlendirmeleriyle yorumuma ve duyguma değer katan değerli aranjör büyüklerim, üstatlarım, arkadaşlarım, hocalarım Erdal Erzincan, Cumhur Bakışkan, Engin Arslan, Ali Ekber Kayış, Ömer Avcı, Merih Aşkın, Coşkun Karademir, Murat Çorak, Levent Güneş, Nebi Demirel’e ve bu albümde emeği geçen herkese teşekkürler.

‘Sızı’nın çağrıştırdıkları:

İncecik değer, için için dokunur. Ağlatmaz da kimi tebessüm ettirir, kimi nefesini keser. Şaşarsın.

Sızı, ruhuna değmiş olan her şeyin yüzünde yansımasıdır. Bakarsan görürsün.

Dile vuran ezgidir, dinlersen duyarsın.

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Her kuşağın Tevfik Fikret’i farklı

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

22 Ocak 2022
Turgut Çeviker’in hazırladığı ‘Tevfik Fikret’ kitabı okura yazarın hayatını ve eserlerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Diğer yazarların sanatçıyı ele alış biçimlerini de belgeliyor.

Liseden beri okuduğumuz bir isim: Tevfik Fikret. Yalnız edebiyat dünyasında değil, siyasette de farklı görüşlerin odağı. Karşıtları da, onaylayanları da onu ilgi çekici kılıyor. Peki, eski kuşak onun için neler yazdı, yeni kuşak onun eserlerini nasıl yorumladı?

Turgut Çeviker’in hazırladığı ‘Tevfik Fikret’ kitabı zengin görsel malzeme içeriğiyle onu tanımanızı sağlayacak. Edindiğiniz bilgilerle zor da olsa nesnel bir karara varacağınızı umuyorum. Hayatını ve eserlerini taraf tutmadan değerlendirirseniz bu kitap da amacına ulaşmış demektir.

Tevfik Fikret
Turgut Çeviker
KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları)

Kitabın hemen başındaki dörtlüğü onun kişiliği konusunda bir izlenim verecektir:

“Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü bal

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ’irim

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Tuvallerde İstanbul

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

18 Ocak 2022
İstanbul, yerli ve yabancı ressamların tablolarına nasıl yansıdı?

Kıymet Giray’ın hazırladığı ‘Tuvallerde İstanbul’ kitabı Artam Antik A.Ş. tarafından yayımlandı.

Nurcan Artam 40. yıl yazısında kitabın özelliğine değiniyor:

“40. yılımızı kutladığımız ‘Tuvallerde İstanbul’ sergimiz, yıllar içinde müzayedelerimizden önemli koleksiyonlara giden yapıtlardan bir seçki sunuyor. 1600’lerden başlayıp 1900’lerin sonlarına değin uzanan ve her biri klasik resmin ihtişamını sunan bu yapıtlar, bugün artık unutulan İstanbul’un tuvallere taşınan güzelliklerini bizlere taşıyor. Bu yayın da referans kitap olarak hazırlandı.”

Başlarken yazısı Kıymet Giray’ın:

“Tuvallerde İstanbul Sergisi, İstanbul tarihinin, 17. yüzyıldan başlayarak üç yüz yıl boyunca yapılmış olan sanat eserleriyle gözler önüne serilmesidir. İstanbul’un üç yüz yıllık tarihi gelişimine tanık olan yabancı ve Türk ressamların tuvallerinde resimledikleri eşsiz manzaralara hayran olmak, aynı zamanda kentin tarihi belleğini ve sanatın tarihinin dönemlerini algılamak ve anlamaktır.”

Albümün başlık sırası:

Oryantalist Ressamların Fırçasından İstanbul

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Opera solistlerimizin kayıtları nerede

Doğan HIZLAN

Doğan HIZLAN

16 Ocak 2022
Yurtiçinde ve dışında başarılarıyla övündüğümüz solistlerimizin kayıtları yok.

Opera temsillerinde söylemişler, onların da çoğu CD veya LP olarak yayınlanmadığından unutuluyorlar. Yaşarken, günlük gazetelerde de başarılarından pek söz edilmezdi. Ancak, aramızdan ayrıldıktan sonra birkaç satırla yer alıyorlardı: “... hayatını kaybetti.”

İnternetteki bilgilerin sağlamasını yazılı kaynaklardan yapıp uyarımın doğruluğunu gördüm.

Attila Manizade adını Atilla Manizade diye yazmışlar. IV. Murat operasındaki bir kayıttan dinleyebilirsiniz.

Attila Manizade

Diskoteğimden çıkarıp dinlediğim CD hangisi:

Bass: Attila Manizade

Sings opera arias and duets by

Wolfgang Amadeus Mozart

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