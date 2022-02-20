Bir güfte tartışması

Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri Robert Kolej... Araştırmacı Önder Kaya’nın okulun geçmişini, öğretmenlerini, mezunlarını anlattığı kitabı için hem eğitim hem edebiyat tarihimiz açısından önemli bir çalışma diyebiliriz.

Önemli bir eğitim kurumunun tarihi orada öğretmenlik yapanları da, okuyanları da içerir. Önder Kaya’nın ‘Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej-İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi’ kitabı bu gerekçelerle ilgimi çekti... Önder Kaya giriş yazısında kitabın düzeni üzerine bilgiler veriyor:



Dünyanın Tam Orta Yerinde Robert Kolej

İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Okulun Tarihi

Önder Kaya

Kronik Yayınları

“Robert Kolej denince akla biraz karışık bir miras geliyor. Öyle ki bu mirasın içinde sadece Robert Kolej yok. Amerikan Kız Koleji, Robert Kolej Yüksek Okulu, Amerikan Hastanesi, Amiral Bristol Hemşire Okulu ve tabii ki Boğaziçi Üniversitesi var. Çalışmada bu mirası elverdiğince yansıtmak istedim. Kaleme aldığım elinizdeki kitabın içeriği incelenecek olursa, ağırlıklı olarak 1863-19871 yılları arasına odaklanıldığı hemen fark edilecektir. Bunun en temel nedeni, bünyesinde pek çok okul barındıran kolejin bu tarihte karma bir liseye dönüşmesidir. Kitabın sadece Robert Kolej camiasına değil genel okur kitlesine hitap etmesini hedefledim. Bundan dolayı okuru çok ilgilendirmeyeceğini düşündüğüm ayrıntılara ve teknik konulara girmemeye çalıştım.”

Okulun eğitmenleri arasında pek çok ünlü isim vardı: