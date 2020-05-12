Bilinçli bir okur kitlesi oluştu mu?

Geçen hafta Hürriyet’in Kitap Sanat ekinde yayımlanan çok satanlar listesine dikkatimi çekti. İnternet üzerinden satış yapan Kitapyurdu, Idefix, D&R, Hepsiburada, Remzi Kitabevi, Babil, Odakitap ve Pandora’nın satış listelerinden derlenmiş.
Edebiyat başlığı altındaki listeyi okuyalım:
1) Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos
2) Hayvan Çiftliği /George Orwell
3) Körlük / Jose Saramago
4) Bir İdam Mahkûmunun Son Günü / Victor Hugo
5) Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir / Hakan Mengüç
6) Sineklerin Tanrısı / William Golding
7) Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu / Stefan Zweig
8) 1984 / George Orwell
9) Simyacı / Paulo Coelho
10) İçimizdeki Şeytan / Sabahattin Ali
Yukarıdaki kitaplar tartışmasız okunması gereken eserler. Birisi güncel, onun dışındakiler temel kitaplar olarak tanımlanabilir.
Okurların popülerlik anlayışından uzaklaşmaları, bütün iyi edebiyat meraklılarını sevindirir.
Dünya edebiyatının seçkin adlarıdır bunlar.
Gelin görün ki listeye bazı dipnotlar düşülmesi gerekiyor.
Tür olarak eksikliğini duyduğum, tek şiir kitabının yer almamasıdır. Şiir kitapsız bir liste bütünlükten yoksundur.
Çeviri eserlerin ağırlıkta olması da Türk edebiyatına ilgisizliğin göstergesidir. Bir okur mutlaka kendi ülkesinin edebiyat ustalarını da okumalıdır.
Sabahatin Ali ile Hakan Mengüç dışında listede Türk yazarı bulunmuyor. Sanırım eleştirmenler, yazarlar Türk yazarlarını yeterince tanıtamıyorlar.
Kendi ülkesinin edebiyatını bilmeyen, bırakın vatandaşlarını, kendisini de, çevresini de tanıyamaz.
Diziler ve bazı filmler dışında bizim edebiyatçılarımızın yapıtlarının yaygınlaştırılması için bir çaba gösterilmiyor. Bazı kanallar dışında buna önem verilmiyor.
Liste şunu gösteriyor, dünya edebiyatının önemli yazarları okunuyor.
Klasiklere mi dahil bu kitaplar?
Tam değil. Yayın dünyasında bir sınıflama vardır, modern klasikler diye. Bu kitapları daha çok bu sınıfa sokabiliriz.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı klasikler daha kuşatıcı, daha kavrayıcı idi.
Listedekileri okuyanlar, iyi, nitelikli kitap okumuş olurlar ama yazarlar ve yazarların edebiyatı üzerine bilgi sahibi olamazlar.
Bizde çeşitli türlerde kitaplar yayınlanıyor, en çok satanlar kadar neleri okumalı listelerini düzenlemek de gerekiyor mu acaba?
Seçki biraz tekdüze bir anlayışı yansıtıyor.
Sevindiğim yan, okurlarımızın günübirlik beğeninin tuzağına düşmemeleri.
Acaba kitap dergileri, diğer edebiyat organları da yöntemli okuma konusunda makaleler, listeler yayınlamalı mı?
Böyle bir önerim var ama başkalarının düzenlediği listelerin de her zaman başarılı olmadığını deneylerimden biliyorum.
Ne var ki gene de okurlarım üzerinde düşünmeli.
NURİ İYEM ÖDÜLÜ İPTAL EDİLDİ
2006 yılından beri büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacıyla her yıl Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü’nün 2020 başvuruları, mayıs ayının sonunda kabul edilmeye başlanacaktı. Ancak tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 salgını sebebiyle, çıkabilecek teknik aksaklıklar ve toplum sağlığı için alınacak önlemlerin belirsizliğinden ötürü organizasyon iptal edildi.
- yılını kutlayan ödül, Türkiye’nin her yerinden ressamların, Evin Sanat Galerisi’ne güvenerek emanet ettiği yüzlerce resmin arasından, geniş bir organizasyon ekibi ve kurul üyelerinin yer aldığı değerlendirme gününde seçilen bir resme veriliyordu. Ayrıca kurul üyeleri aynı günde, Nuri İyem Resim Ödülü Sergisi’nde yer alacak eserleri de belirliyordu. Geçtiğimiz yıl Nuri İyem Resim Ödülü’nün yanı sıra yakın zamanda kaybettiğimiz galerinin kurucusu Evin İyem anısına bir de ‘Evin İyem Jüri Özel Ödülü’ verilmeye başlandı.
Galeri tüm bu koşullar içerisinde, ödülün ülkemizin sanat tarihindeki önemini anlatmak ve ödülün verilmesinde bunca yıldır emeği geçen dostlarını ve kurul üyeleriyle birlikte bir muhakeme yapmak amacıyla Nuri İyem Resim Ödülü’nü konu alan özel bir yayın hazırlıyor.
KEMAL BİLBAŞAR SİTESİ YENİLENDİ
TOPLUMCU gerçekçi yazar Kemal Bilbaşar’ın kişiliğini, insan ilişkilerini, yazın anlayışını, öykü ve romanlarını özetleyen web sitesi daha çok genç nesil okurlara kaynak niteliğinde yeniden düzenlendi.
Bilbaşar’ın Türk edebiyatındaki yerini, Cemo ve Denizin Çağırışı adlı romanlarının eleştirmen değerlendirmelerini, hayatı ve yapıtları üzerinde değişik incelemeleri de içeren site İngilizce ve Fransızca olarak yabancı okurlara da açık.
Bilbaşar’ın yapıtları üzerinde inceleme yapan öğrenciler, araştırmacılar aradıkları birçok bilgiyi sitede bulabilecek ya da linkleri kullanarak ilgili kaynaklara bağlanabilecekler.
www.kemalbilbasar.com
Bilinçli bir okur kitlesi oluştu mu?
Geçen hafta Hürriyet’in Kitap Sanat ekinde yayımlanan çok satanlar listesine dikkatimi çekti. İnternet üzerinden satış yapan Kitapyurdu, Idefix, D&R, Hepsiburada, Remzi Kitabevi, Babil, Odakitap ve Pandora’nın satış listelerinden derlenmiş.
Edebiyat başlığı altındaki listeyi okuyalım:
1) Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos
2) Hayvan Çiftliği /George Orwell
3) Körlük / Jose Saramago
4) Bir İdam Mahkûmunun Son Günü / Victor Hugo
5) Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir / Hakan Mengüç
6) Sineklerin Tanrısı / William Golding
7) Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu / Stefan Zweig
8) 1984 / George Orwell
9) Simyacı / Paulo Coelho
10) İçimizdeki Şeytan / Sabahattin Ali
Yukarıdaki kitaplar tartışmasız okunması gereken eserler. Birisi güncel, onun dışındakiler temel kitaplar olarak tanımlanabilir.
Okurların popülerlik anlayışından uzaklaşmaları, bütün iyi edebiyat meraklılarını sevindirir.
Dünya edebiyatının seçkin adlarıdır bunlar.
Gelin görün ki listeye bazı dipnotlar düşülmesi gerekiyor.
Tür olarak eksikliğini duyduğum, tek şiir kitabının yer almamasıdır. Şiir kitapsız bir liste bütünlükten yoksundur.
Çeviri eserlerin ağırlıkta olması da Türk edebiyatına ilgisizliğin göstergesidir. Bir okur mutlaka kendi ülkesinin edebiyat ustalarını da okumalıdır.
Sabahatin Ali ile Hakan Mengüç dışında listede Türk yazarı bulunmuyor. Sanırım eleştirmenler, yazarlar Türk yazarlarını yeterince tanıtamıyorlar.
Kendi ülkesinin edebiyatını bilmeyen, bırakın vatandaşlarını, kendisini de, çevresini de tanıyamaz.
Diziler ve bazı filmler dışında bizim edebiyatçılarımızın yapıtlarının yaygınlaştırılması için bir çaba gösterilmiyor. Bazı kanallar dışında buna önem verilmiyor.
Liste şunu gösteriyor, dünya edebiyatının önemli yazarları okunuyor.
Klasiklere mi dahil bu kitaplar?
Tam değil. Yayın dünyasında bir sınıflama vardır, modern klasikler diye. Bu kitapları daha çok bu sınıfa sokabiliriz.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı klasikler daha kuşatıcı, daha kavrayıcı idi.
Listedekileri okuyanlar, iyi, nitelikli kitap okumuş olurlar ama yazarlar ve yazarların edebiyatı üzerine bilgi sahibi olamazlar.
Bizde çeşitli türlerde kitaplar yayınlanıyor, en çok satanlar kadar neleri okumalı listelerini düzenlemek de gerekiyor mu acaba?
Seçki biraz tekdüze bir anlayışı yansıtıyor.
Sevindiğim yan, okurlarımızın günübirlik beğeninin tuzağına düşmemeleri.
Acaba kitap dergileri, diğer edebiyat organları da yöntemli okuma konusunda makaleler, listeler yayınlamalı mı?
Böyle bir önerim var ama başkalarının düzenlediği listelerin de her zaman başarılı olmadığını deneylerimden biliyorum.
Ne var ki gene de okurlarım üzerinde düşünmeli.
NURİ İYEM ÖDÜLÜ İPTAL EDİLDİ
2006 yılından beri büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacıyla her yıl Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü’nün 2020 başvuruları, mayıs ayının sonunda kabul edilmeye başlanacaktı. Ancak tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 salgını sebebiyle, çıkabilecek teknik aksaklıklar ve toplum sağlığı için alınacak önlemlerin belirsizliğinden ötürü organizasyon iptal edildi.
Galeri tüm bu koşullar içerisinde, ödülün ülkemizin sanat tarihindeki önemini anlatmak ve ödülün verilmesinde bunca yıldır emeği geçen dostlarını ve kurul üyeleriyle birlikte bir muhakeme yapmak amacıyla Nuri İyem Resim Ödülü’nü konu alan özel bir yayın hazırlıyor.
KEMAL BİLBAŞAR SİTESİ YENİLENDİ
TOPLUMCU gerçekçi yazar Kemal Bilbaşar’ın kişiliğini, insan ilişkilerini, yazın anlayışını, öykü ve romanlarını özetleyen web sitesi daha çok genç nesil okurlara kaynak niteliğinde yeniden düzenlendi.
Bilbaşar’ın Türk edebiyatındaki yerini, Cemo ve Denizin Çağırışı adlı romanlarının eleştirmen değerlendirmelerini, hayatı ve yapıtları üzerinde değişik incelemeleri de içeren site İngilizce ve Fransızca olarak yabancı okurlara da açık.
Bilbaşar’ın yapıtları üzerinde inceleme yapan öğrenciler, araştırmacılar aradıkları birçok bilgiyi sitede bulabilecek ya da linkleri kullanarak ilgili kaynaklara bağlanabilecekler.
www.kemalbilbasar.com