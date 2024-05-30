Balıkesir’de bir kültür vahası: Ahmet Kot Kitaplığı

Haberin Devamı

Belediyelerin de desteğiyle çok sayıda kütüphane kuruluyor. Buralar adeta birer kültürel vahaya dönüşüyor. Bursa Nilüfer, Antalya Kepez ve İstanbul Fatih bunlardan bazıları... Belediyelerimizin bu gayretlerini hepimiz destekliyoruz.

Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı. Düzenledikleri “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye Kültür Yüzyılı” konferanslarında birçok yazar konuştu.









Yayın dünyasının yakından tanıdığı şair, çevirmen, kültür insanı Ahmet Kot, bundan üç yıl önce, İstanbul’daki 100 bin kitaplık özel kütüphanesini ve süreli yayın koleksiyonunu topladı ve 10 TIR’la Balıkesir’e taşıdı. Belediye’nin inşa ettiği aydınlık, ferah ve modern bir mekânda emsalsiz bir kütüphane kurdu.

Haberin Devamı

Kütüphanenin özel bir “Binbir Gece Masalları Kütüphanesi” var.

Konu kitap olunca, kütüphane içinde ayrı bir “Kitâbiyat Kütüphanesi” kurumuş. Bu da bir ilk... Kitap tarihi, kütüphanecilik, yayıncılık, arşivcilik, matbaacılık, kâğıtçılık, ciltçilik, yayıncı hatıratları ve bibliyografyalardan kitap temalı romanlara kadar kitaba dair her türlü kitap... Çıkmış tüm kitap kültürü ve bibliyografya dergileri, gazetelerin kitap ekleri, dergilerin kitap özel sayıları… Yine özel bir bölümde kullanıma açılan koleksiyondan yaptığı bir “40 Temada Kitap Kültürü Kaynakçası” yayımlamış. Kütüphaneyi ziyaret edenlere hediye ediliyor.

Kütüphanenin en ilginç tarafı da Kot’un kitapları Amerikan Dewey Onlu Tasnif Sistemi yerine klasik felsefedeki Anasır-ı Erbaa (dört element) teorisinden ilhamla geliştirerek “Beş Element Kütüphaneciliği” adını verdiği yeni bir sistemle tasnif etmiş olması... Kitaplar; tematik olarak ateş, su hava, toprak, irfan başlıkları altında sınıflanıyor.

Fiziki ortamdan da bahsedeyim: Balıkesir’i kuşbakışı gören bir mevkide, 4 katlı, cephesi boydan boya cam, aydınlık ve ferah bir mekân... Toplam 4.500 m2 kullanım alanına ve 3.5 km. raf uzunluğuna sahip kütüphanede 110 bin kitap, 80 bin süreli yayın, 3000 film ve CD mevcut. Açıldığında buyana geçen 2 yılda 1.200.000 kullanıcıya erişilmiş.

Haberin Devamı

Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, bir kültür merkezi olarak da güzel işler yapılmış. Her hafta düzenlenen Müteferrika Sohbetleri’yle kitap kültürünün önemli isimleri konuk ediliyor. Bugüne kadar 77 yazar ve akademisyen konuk edilmiş. Bazılarını sayayım: Ziyaver Şencan, Hasan Kaçan, Ömer Erdem, Ümit Meriç, Dursun Gürlek, Mustafa İsen, Beşir Ayvazoğlu, Nedret İşli, Ali Ural, Sabri Koz, Fahri Aral, Nabi Avcı, Ahmet Murat Özel, Ayşe Olgun, Mehmet Güntekin, Metin Celal, Süleyman Kızıltoprak...

Cumhuriyet’in 50. ve 75. yıllarında Türkiye İş Bankası kültür ve edebiyatımızı değerlendiren kitaplar yayımlamıştı. 100. yılda bu çapta bir kitap projesi yapılamadı maalesef. Bu boşluğu da Balıkesir 20 haftadır sürdürdüğü “Cumhuriyetin 100. Yılı’nda Türkiye Kültürü Konferansları” ile dolduruyor. Projede Türk mimarisini Sinan Genim, Türk resmini Günseli Kato, Türk arkeolojisini Nezih Başgelen, Türk tarihçiliğini Feridun Emecen, Türk şiirini Adnan Özer, Türk mizahını Turgut Çeviker, Türk tiyatrosunu İnci Enginün, Türk yayıncılığını da Kenan Kocatürk değerlendirmiş. Tebriği hak eden bu proje tamamlanmak üzere...