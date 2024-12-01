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Ayrıntılı Mesut İktu CD’si

#Mesut İktu#Müzik#Muammer Sun

Önceki yazılarımdan birinde Mesut İktu’nun CD’sinin haberini vermiştim.

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Bu kez ayrıntılı yazdım.

İktu’nun gönderdiği mesajı okuyalım önce:

“Bugün Hürriyet’te çıkan ‘Ankara’ başlıklı çok güzel yazınız için önce sizi çok kutluyorum. Ankara doğumlu ve Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olarak yazınız beni çok etkiledi. Bu vesileyle ben de sizinle, Ankara ile ilgili tarihi bir çalışmamı paylaşmak istedim.

Ankaralılar Vakfı Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Emekli Başkan Vekili Güven Dinçer, Ankara türkülerinden bazılarını benim için (Bariton ve Orkestra) düzenlemesi isteğiyle Muammer Sun’a başvurur. Sun da ‘Misket’ dışında diğer türküleri, belirli bir kompozisyon anlayışı içinde düzenlemeleri için genç bestecilerden ister. Ve ortaya bu eserler çıktı.”

Ayrıntılı Mesut İktu CD’si

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Türk eserlerini yurtiçinde ve dışında konserlerinde tanıtmayı ilke edinmiş Bariton Mesut İktu, seslendirmeleri üstlenir ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Rus Orkestra Şefi Vladimir Altschüler yönetiminde 2002 yılında ilk kez seslendirir. Sonrasında bu tarihi çalışmanın arşiv niteliğinde olması nedeniyle diğer Türk ezgileriyle birlikte ‘Türk Ezgileri’ adlı CD’sinde yer verir.

Bu eserler:

Misket-Muammer Sun

Karaşar Zeybeği-İstemihan Taviloğlu

Asalet Bir Altın İdi Pul Oldu-Burhan Önder

Çiçek Dağı Derler-Mehmet Aktuğ

Evlerinin Önü Tahta Daraba-Turgay Erdener

Türk Ezgileri albümündeki şarkılar

1. Karşıdan Gördüm Seni-Orhan Tanrıkulu

2. Kütahya’nın Pınarları Akışır-Erdal Tuğcular

3. Karahisar Kalesi-Erdal Tuğcular

4. Sabahın Seherinde-Erdal Tuğcular

5. Harmandalı-Ahmet Adnan Saygun

6. Mavilim-Ahmet Adnan Saygun

7. Efem-Sayram Akdil

8. Hanife-Ulvi Cemal Erkin

9. Divan-Ulvi Cemal Erkin

10. Gemiciler Kalkalım-İlteriş Sun

11. Sivas Düz Halayı-Ahmet Adnan Saygun

12. Sarı Boyvoda-Ahmet Adnan Saygun

13. Eğlen Güzel-Ahmet Adnan Saygun

14. Arap Türküsü-Ahmet Adnan Saygun

15. Misket-Muammer Sun

16. Karaşar Zeybeği-İstemihan Taviloğlu

17. Asalet Bir Altın İdi Pul Oldu-Burhan Önder

18. Çiçek Dağı Derler-Mehmet Aktuğ

19. Evlerinin Önü Tahta Daraba-Turgay Erdener

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(Kalan)

Diskoteğimden Seçmeler

Ayfer Vardar’ın Sır albümü

1- Aman Yine Haber Gelmiş

2- Yola Girme Sen

3- Vay Beni Yalan Dünya

4- Sabır Kalmadı

5- Ölmeyince Sakın Yardan Ayrılma

6- Candan İleri

7- Efendim

8- Unutmak Kolay mı

9- Ahu Gözlüm

10- Ekin Ektim Çöllere

11- Al Ömrümü

12- Yüce Dağ Başında Kar Var Buzunan

13- Ey Sevdiğim Benden Ayrı Gezersen

14- Ay Ümmühan

15- Neçedir Ağlarsın

16- Bu Hayat Böyle mi Olur

17- Hicran (Kalan)

............................

* The Spanish Lady

First recording of an unfinished opera

BBC Scottish Symphony Orchestra conducted by Anne Manson

Scottish Opera Chorus


* Sketches from Symphony No.3

BBC Philharmonic  conducted by Yan Pascal Tortelier

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Keth Swallow ( piano ) (BBC Music)

#Mesut İktu#Müzik#Muammer Sun
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