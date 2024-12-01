Ayrıntılı Mesut İktu CD’si

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Bu kez ayrıntılı yazdım.
İktu’nun gönderdiği mesajı okuyalım önce:
“Bugün Hürriyet’te çıkan ‘Ankara’ başlıklı çok güzel yazınız için önce sizi çok kutluyorum. Ankara doğumlu ve Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olarak yazınız beni çok etkiledi. Bu vesileyle ben de sizinle, Ankara ile ilgili tarihi bir çalışmamı paylaşmak istedim.
Ankaralılar Vakfı Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Emekli Başkan Vekili Güven Dinçer, Ankara türkülerinden bazılarını benim için (Bariton ve Orkestra) düzenlemesi isteğiyle Muammer Sun’a başvurur. Sun da ‘Misket’ dışında diğer türküleri, belirli bir kompozisyon anlayışı içinde düzenlemeleri için genç bestecilerden ister. Ve ortaya bu eserler çıktı.”
Türk eserlerini yurtiçinde ve dışında konserlerinde tanıtmayı ilke edinmiş Bariton Mesut İktu, seslendirmeleri üstlenir ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Rus Orkestra Şefi Vladimir Altschüler yönetiminde 2002 yılında ilk kez seslendirir. Sonrasında bu tarihi çalışmanın arşiv niteliğinde olması nedeniyle diğer Türk ezgileriyle birlikte ‘Türk Ezgileri’ adlı CD’sinde yer verir.
Bu eserler:
Misket-Muammer Sun
Karaşar Zeybeği-İstemihan Taviloğlu
Asalet Bir Altın İdi Pul Oldu-Burhan Önder
Çiçek Dağı Derler-Mehmet Aktuğ
Evlerinin Önü Tahta Daraba-Turgay Erdener
Türk Ezgileri albümündeki şarkılar
1. Karşıdan Gördüm Seni-Orhan Tanrıkulu
2. Kütahya’nın Pınarları Akışır-Erdal Tuğcular
3. Karahisar Kalesi-Erdal Tuğcular
4. Sabahın Seherinde-Erdal Tuğcular
5. Harmandalı-Ahmet Adnan Saygun
6. Mavilim-Ahmet Adnan Saygun
7. Efem-Sayram Akdil
8. Hanife-Ulvi Cemal Erkin
9. Divan-Ulvi Cemal Erkin
10. Gemiciler Kalkalım-İlteriş Sun
11. Sivas Düz Halayı-Ahmet Adnan Saygun
12. Sarı Boyvoda-Ahmet Adnan Saygun
13. Eğlen Güzel-Ahmet Adnan Saygun
14. Arap Türküsü-Ahmet Adnan Saygun
15. Misket-Muammer Sun
16. Karaşar Zeybeği-İstemihan Taviloğlu
17. Asalet Bir Altın İdi Pul Oldu-Burhan Önder
18. Çiçek Dağı Derler-Mehmet Aktuğ
19. Evlerinin Önü Tahta Daraba-Turgay Erdener
(Kalan)
Diskoteğimden Seçmeler
Ayfer Vardar’ın Sır albümü
1- Aman Yine Haber Gelmiş
2- Yola Girme Sen
3- Vay Beni Yalan Dünya
4- Sabır Kalmadı
5- Ölmeyince Sakın Yardan Ayrılma
6- Candan İleri
7- Efendim
8- Unutmak Kolay mı
9- Ahu Gözlüm
10- Ekin Ektim Çöllere
11- Al Ömrümü
12- Yüce Dağ Başında Kar Var Buzunan
13- Ey Sevdiğim Benden Ayrı Gezersen
14- Ay Ümmühan
15- Neçedir Ağlarsın
16- Bu Hayat Böyle mi Olur
17- Hicran (Kalan)
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* The Spanish Lady
First recording of an unfinished opera
BBC Scottish Symphony Orchestra conducted by Anne Manson
Scottish Opera Chorus
* Sketches from Symphony No.3
BBC Philharmonic conducted by Yan Pascal Tortelier
Keth Swallow ( piano ) (BBC Music)
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