Akyaka Park AVM Kütüphanesi İstanbul Ümraniye’de hizmet verecek.Daha önce açılan kütüphaneler:Ankara’da Nata Vega Outlet AVMSubayevleri Vega AVMEskişehir’de Vega Outlet AVM2020 yılı sonunda AVM kütüphanesi sayısı 8 olacak. Bakanlık 25 AVM yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına da yer verilecek kütüphanenin yüzölçümü 253 metrekare, şimdilik kitap sayısı 5 bin.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefi 20 milyonun üzerinde kitap, 57’si gezici olmak üzere 1.264 kütüphane.AVM kütüphanelerinden kitap alan bir kimse, başka bir AVM kütüphanesine iade edebilecek.Artık hayatımızda birçok işi, etkinliği bir mekânda gerçekleştireceğiz.Ayrıca AVM’lerde büyüklerin alışverişi sırasında çocukların okuyacağı, vakit geçireceği bir düzen de olmalı. Batı’da küçük yaşta annesi-babası ile bankaya giden çocukların bile orada onları meşgul edecek yerlerin olduğunu kitapla ilgili herkes bilir.Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bu konuda daha önce bilgi vermişti.Kütüphanelerin niteliği AVM’lerin sanata katkıları konusunda işlevlerini yinelemek istiyorum:Her kütüphanede gelenlerin sorularını yanıtlayacak bir görevli bulunacak.Tiyatro salonu olacak.Yeni çıkan kitaplardan bir seçme rafı olacak, böylece kütüphaneye gelenler yeni yayınları da öğrenecekler, kitapçıdan gidip alacaklar.SİTELERDE KÜTÜPHANE YOĞUN nüfusun yaşadığı sitelere bir kütüphane kurulması şartı iskân müsaadelerine konulmalı. Orada yaşayanlar okudukları kitapları buraya armağan edebilirler, burada sohbet toplantıları yapabilirler, ilgi alanlarında fikir alışverişlerinde bulunabilirler.ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUNEDEBİYATA emek veren, derslerle nice edebiyatçı yetiştiren başta edebiyat öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenleri saygı, sevgi ve özlemle anıyorum:Okuduklarım:Tevfik FikretÖmer SeyfettinEsat Mahmut KarakurtTanıştıklarım:Nihat Sami Banarlı Orhan Şaik GökyayBehçet NecatigilSalim Rıza KırkpınarBaha KâhyaoğluTahir AlanguCemal GültekinŞemsettin KutluOrhan UralVedat GünyolRauf Mutluayİbrahim KutlukOktay TuncerAnılarımda yaşıyorlar.DÜNYA KİTAP’IN 30. YILIFARUK ŞÜYÜN’ün hazırladığı Dünya Kitap otuzuncu yılı için özel bir sayı çıkardı. 70 sayfalık bu özel sayıda, Dünya Kitap’ın yayıncılığımızdaki yeri, işlevi, katkısı konusunu birçok yazar özel sayıda belirtiyor.Gerçekten de bir kitap dergisi için 30 yıl azımsanmayacak bir rakam.Şüyün, ‘Kitaplı Kalın, bir imecenin, sevginin ürünü’ yazısında 30 yılın başlangıç ve gelişim günlerini sergiliyor:30 yıl yazısı yazmak, herhalde az yayın yönetmenine nasip olur. Bu nedenle bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Derginin çıkış talimatını rahmetle andığım Nezih Demirkent vermişti. Birçok yayının, derginin kurucusu, öncüsü görevini her zaman gerçekleştirmiştir.Kitap dünyasına ait yazılar hem derginin hem yayın yaşamımızın grafiğini bize sunuyor. Özel sayıdaki karikatürler de dikkatimi çeken ürünler.30.yıl özel sayısının en önemli sayfaları bence, vefa sayfası.‘Kuşbakışı 30 yıl’ bölümünde dergiye emek verenler anıldığı gibi, aramızdan ayrılanlar da anılıyor.Birçok açıdan bu özel sayıyı kitaplığımda saklıyorum.Dünya Kitap’a nice başarılı yıllar diliyorum.