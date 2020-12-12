Atatürk’ün bilinmeyen dünyası

Köşe yazarı arkadaşlarım Spotify üzerinden yıl boyunca dinledikleri müzikleri yazdılar. Benim de Spotify’ım var ama listemi ona göre yapmadım.

Elbette seçtiklerimin ruh halimle de ilgisi var. Kimi zaman müzik tarihine nesnel baktım kimi zaman da öznel.

Dostlarımın, meslektaşlarımın listelerinde Beethoven’ın olmaması, tek kelime bile ondan söz etmemeleri doğrusu beni üzdü. Günübirlik yaşam, arkadaşlarımı o kadar mı teslim aldı? Popüler kültürün yüzeyselliğine bir kez daha tanık oldum.

CD, LP seçmelerine bakıyorum, Beethoven fırtınası esiyor. Ludwig van Beethoven’ın (1770-1827) doğumunun 250’nci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin fırtınası bu.

Sanırım dostlarım korunaklı bir mekânda yaşıyorlar, bu fırtınadan etkilenmemişler.

Yaratıcılığın ıstırabını Beethoven’da gördüm, neşesini, coşkusunu da Mozart’ta. Beethoven’ın siyasi duyarlığına karşı Mozart’ın ilgisizliğini de ayrı kefelere koydum. Mozart’ın ölüm (1791) yıldönümünde yabancı basındaki yazılardan birinin konusu neydi biliyor musunuz ?

Onun toplumsal, siyasal olaylara ilgisiz kaldığı vurgulanıyordu. 1789 yılında geçekleşen Fransız İhtilâli’ni yok saydığı belirtiliyordu.

Önce Beethoven çalan Türk solistlerinin CD’lerini dinledim: İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say

Diğer CD ve LP’ler, diskoteğimden seçtiklerim: