‘Asos’ta Felsefe’ başlıyor

20 yıldır yapılmakta olan ‘Asos’ta Felsefe’ adlı uluslararası sempozyum bu yıl 30 Eylül–3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Aynı konu kış ayında ulusal boyutta Türkçe işlenmişti, eylül–ekimde de uluslararası boyutta yabancı katılımcılarla işlenecek, pandemiden dolayı temmuzda gerçekleşmesi gereken uluslararası sempozyum bu yıla özgü olarak eylül–ekime ertelendi.
Etkinliğin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen. Bu yıl ki sempozyumun konusu ‘Antikçağda Anadolu’da Felsefe ve Bilim’.
Bu çerçevede, antikçağda Anadolu’da yaşamış olan filozofların ve bilim insanlarının düşünceleri ve kuramları ele alınacak.
Kimler bunlar:
Thales
Anaksimandros
Anaksimenes
Anaksagoras
Herakleitos
Leukipos
Pitagoras
Eudoksos
Aristarkhos
Hippokrates
Herodotos
Strabon
Diogenes
Kleanthes
Krissipos
Stnaton
Epikuros
Aristoteles
Örsan Öymen, sempozyumun özelliğini şöyle vurguluyor:
“Anadolu topraklarının antikçağda felsefe ve bilim açısından ne kadar ileri bir seviyede olduğunu göstermektir. Felsefe bu topraklarda yeni bir şey değildir, eskide de kalmamalıdır”.
Katılımcılar:
Robert James Hankinson
Örsan K. Öymen
Jamez Griffith
Geoffrey Bowe
Cemil Güzey
Robert Nowton
Daniel Wolt
Ömer Aygün
Sempozyum sonrasında Anne Monika Sommer–Bloch Assos antik tiyatroda bir klasik keman dinletisi verecek.
Pandemiden dolayı tüm oturumlarda ve etkinliklerde 2 metre mesafe korunacak, katılım sayısı sınırlı tutulacak, ücretsiz maske dağıtılacak.
ÜÇ ÜNLÜ MİMARIN KİTABI HAZIRLANIYOR
GAZETECİ Ceren Çıplak Drillat tanıdığım üç mimarın İstanbul’la ilgili düşüncelerini içeren bir kitap hazırlıyor.
Üç mimar kim?
Doğan Kuban
Doğan Tekeli
Doğan Hasol
Doğan Kuban, kitapları ve yazılarıyla da mimarlık dünyasının önemli adlarından biri. TÜYAP ‘Onur Ödülü’nü de almıştı.
Doğan Hasol da kitaplarıyla tanınan, Beyoğlu’nda açacağımız bir kütüphane için planlar çizen, çok emek veren yakın bir dostumuz.
Doğan Tekeli’de İKSV sayesinde yakından tanıdığım, kitapları da olan ünlü bir mimar.
Üçü de yaptıklarıyla ve yazdıklarıyla mimarlık dünyasının önde gelen adları.
Ceren Çıplak Drillat, ‘Üç Doğan’la, 2010 yılında bir araya gelerek yuvarlak masa söyleşisi yapmıştı. “Yıkma hastalığından vazgeçmeli” başlıklı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan söyleşi ilgi çekiyor ki, 2015 yılında yine Cumhuriyet’te bu kez “İstanbul güzeldi şimdi gelişigüzel” başlığıyla yayımlanmak üzere ikinci söyleşi yapılıyor.
Buradan yola çıkarak bu nehir söyleşi türündeki kitabın fikri doğuyor.
Ceren ve üç Doğan, 2019’da, Hasollar’ın Üsküdar’daki yalısında buluşuyor ve eşsiz İstanbul manzarası karşısında İstanbul’un güncel sorunlarını konuşmaya başlıyorlar. Zaman zaman ofiste de devam eden buluşma ve sohbetlerden kâğıda dökülenleri okuyacağız Ceren’in kitabında. Kitap, üç Doğan üzerinden, İstanbul’un dönüşümü, silüeti, mega projeleri gibi pek çok altbaşlıkta İstanbul’u sorgularken şehir ve insan, mimarlık ve kültür gibi meseleleri de ihtiva ediyor.
Ceren Çıplak Drillat, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mimarlık ve Restorasyon Bölümü’nden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesinde on iki yıl kültür-sanat gazeteciliği yaptı. Daha sonra Paris muhabirliğini üstlendi.
Yaşamını Paris’te sürdürüyor. Evli ve bir çocuk sahibi.
*
ÜÇ ünlü mimarın İstanbul’la ilgili görüşleri, hepimizin okuyacağı bir kitapta toplanıyor.
‘Asos’ta Felsefe’ başlıyor
20 yıldır yapılmakta olan ‘Asos’ta Felsefe’ adlı uluslararası sempozyum bu yıl 30 Eylül–3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Aynı konu kış ayında ulusal boyutta Türkçe işlenmişti, eylül–ekimde de uluslararası boyutta yabancı katılımcılarla işlenecek, pandemiden dolayı temmuzda gerçekleşmesi gereken uluslararası sempozyum bu yıla özgü olarak eylül–ekime ertelendi.
Etkinliğin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen. Bu yıl ki sempozyumun konusu ‘Antikçağda Anadolu’da Felsefe ve Bilim’.
Bu çerçevede, antikçağda Anadolu’da yaşamış olan filozofların ve bilim insanlarının düşünceleri ve kuramları ele alınacak.
Kimler bunlar:
Thales
Anaksimandros
Anaksimenes
Anaksagoras
Herakleitos
Leukipos
Pitagoras
Eudoksos
Aristarkhos
Hippokrates
Herodotos
Strabon
Diogenes
Kleanthes
Krissipos
Stnaton
Epikuros
Aristoteles
Örsan Öymen, sempozyumun özelliğini şöyle vurguluyor:
“Anadolu topraklarının antikçağda felsefe ve bilim açısından ne kadar ileri bir seviyede olduğunu göstermektir. Felsefe bu topraklarda yeni bir şey değildir, eskide de kalmamalıdır”.
Katılımcılar:
Robert James Hankinson
Örsan K. Öymen
Jamez Griffith
Geoffrey Bowe
Cemil Güzey
Robert Nowton
Daniel Wolt
Ömer Aygün
Sempozyum sonrasında Anne Monika Sommer–Bloch Assos antik tiyatroda bir klasik keman dinletisi verecek.
Pandemiden dolayı tüm oturumlarda ve etkinliklerde 2 metre mesafe korunacak, katılım sayısı sınırlı tutulacak, ücretsiz maske dağıtılacak.
ÜÇ ÜNLÜ MİMARIN KİTABI HAZIRLANIYOR
GAZETECİ Ceren Çıplak Drillat tanıdığım üç mimarın İstanbul’la ilgili düşüncelerini içeren bir kitap hazırlıyor.
Üç mimar kim?
Doğan Kuban
Doğan Tekeli
Doğan Hasol
Doğan Kuban, kitapları ve yazılarıyla da mimarlık dünyasının önemli adlarından biri. TÜYAP ‘Onur Ödülü’nü de almıştı.
Doğan Hasol da kitaplarıyla tanınan, Beyoğlu’nda açacağımız bir kütüphane için planlar çizen, çok emek veren yakın bir dostumuz.
Doğan Tekeli’de İKSV sayesinde yakından tanıdığım, kitapları da olan ünlü bir mimar.
Üçü de yaptıklarıyla ve yazdıklarıyla mimarlık dünyasının önde gelen adları.
Ceren Çıplak Drillat, ‘Üç Doğan’la, 2010 yılında bir araya gelerek yuvarlak masa söyleşisi yapmıştı. “Yıkma hastalığından vazgeçmeli” başlıklı Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan söyleşi ilgi çekiyor ki, 2015 yılında yine Cumhuriyet’te bu kez “İstanbul güzeldi şimdi gelişigüzel” başlığıyla yayımlanmak üzere ikinci söyleşi yapılıyor.
Buradan yola çıkarak bu nehir söyleşi türündeki kitabın fikri doğuyor.
Ceren ve üç Doğan, 2019’da, Hasollar’ın Üsküdar’daki yalısında buluşuyor ve eşsiz İstanbul manzarası karşısında İstanbul’un güncel sorunlarını konuşmaya başlıyorlar. Zaman zaman ofiste de devam eden buluşma ve sohbetlerden kâğıda dökülenleri okuyacağız Ceren’in kitabında. Kitap, üç Doğan üzerinden, İstanbul’un dönüşümü, silüeti, mega projeleri gibi pek çok altbaşlıkta İstanbul’u sorgularken şehir ve insan, mimarlık ve kültür gibi meseleleri de ihtiva ediyor.
Ceren Çıplak Drillat, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mimarlık ve Restorasyon Bölümü’nden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesinde on iki yıl kültür-sanat gazeteciliği yaptı. Daha sonra Paris muhabirliğini üstlendi.
Yaşamını Paris’te sürdürüyor. Evli ve bir çocuk sahibi.
*
ÜÇ ünlü mimarın İstanbul’la ilgili görüşleri, hepimizin okuyacağı bir kitapta toplanıyor.