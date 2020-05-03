Almanya Cumhurbaşkanı Berlin Filarmoni’yi sundu

Cuma sabahı masamın başındayım, gözüm de Mezzo kanalında. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın salonu.
Sunucu bir hanım yaşadığımız günlerden, seyircileri salonlara alamadığımızdan, onun için de seyircisiz konserler verildiğinden söz etti.
Konuşmasını bitirdikten sonra sahneye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier çıktı, sanatçısız sahnede bir konuşma yaptı.
Almanya’daki dostlarımın naklettiğine göre Cumhurbaşkanı bu günlerin geçeceğinden söz etmiş ve ardından da moral vermiş.
Berlin Filarmoni’den sanatçılar, enstrümanları ellerinde sahnede yerlerini aldılar. Oturma düzeni mesafeliydi, sahneye bütün orkestra çıkmadılar. Aralarında bir buçuk metre kadar bir uzaklık vardı.
Sanatçılar şef Kiril Petrenko’nun görünmesiyle ayağa kalktılar.
Seslendirilen ilk parça Arvo Part’ındı. Ligeti, Mahler çaldılar.
Eser biter bitmez, şef kimsenin oturmadığı salona dönüp selam veriyordu. Her icranın sonunda bu hareket tekrarlanıyordu.
Müzikten ancak bilerek dinlenildiğinde zevk alınacağı kanısındayım.
Müzik dinlemek de bağımsız bir zevktir, her yerde her zaman insanların kulaklarında birer kulaklık görüyorum, hiç şüphesiz çalışırken, gezerken opera dinlemiyorlardır.
Evde kalanlar çeşitli kanallardan müzik dinlediklerini yazıyorlar, o dinlenen müzik türü için zaten bilgiye ihtiyaç yoktur.
Bugün var yarın yok tarzı müzikler.
Türk müziği için ne yazık ki kaynak bir tarih kitabı yok. Müzisyenler Derneği bir aralık böyle bir girişimde bulunmuş, sen ben tartışması yüzünden sonuç alınamamış.
Türk müziği hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nin çıkardığı Musikişinas dergisi var.
Bunun ileriki sayılarında da Bülent Aksoy’un 30 sayfaya yakın Tanpınar’ın ekseninde bir müzik makalesi yayımlanacak.
Mutlu Torun’un da Itri’nin Nevakâr’ı üzerine bir incelemesi var.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gönül Paçacı’nın akademik çalışmaları doğrultusunda, bir danışma kurulunun katkısıyla belli sayıda bir albüm çıkarabilmeli.
*
BİZDE Batı müziği alanında azımsanmayacak sayıda kitap var. Anımsadıklarımı yazdım.
- Ahmet Say / Müzik Tarihi ve Müzik Ansiklopedisi
- Faruk Yener / 100 Opera
- Evin İlyasoğlu / Zaman İçinde Müzik
- Müzik Okumak / İrkin Aktüze
- Mehmet Nemutlu – Özkan Manav/ Müzikte Alımlama
- Müziğin Etkisindeki Beyin / Daniel Levitin
- Perpetuum Mobile / İhan Usmanbaş
- Opera Tarihi / Cevad Memduh Altar
- Günsüz Günce / İlhan Usmanbaş
- Resimde Müziğin Etkisi / Nazan İpşiroğlu
Albümlere gelince: Boyut Yayın Grubu CD’li albümler çıkarmıştı:
Klasik Müzik Koleksiyonu
30 Ciltlik CD – Kitap Albümü
Kitapta bestecinin hayatı, eserleri üzerine bilgiler, fotoğraflar var. Ayrıca bir de bestecinin CD’si ve o eser hakkında da açıklamayı okuyabilirsiniz.
Hem dinleyebilir hem okuyabilirsiniz.
Alman Focus dergisi 2004 ve 2007’de iki kez CD kutusu çıkardı.
2004’tekinin kapağı:
Focus CD – Edition Vol. 1–8
Box Set
Audio CD 20 Temmuz 2007
CD sayısı 16
Deutsche Grammophon (Universal Music)
12 Kasım 2004’te yayımlanan albümde 5 CD var.
EMI (Classics)
Albümün birinin kapağı:
“Operanın 400 Yılı”
Diğerinin de kapağı:
“Mozart’tan Berg’e Şaheserler”
*
BU kitaplardan birini okuyup örnekleri de dinlerseniz, zevk alan bir dinleyici mertebesine ulaşırsınız.
Almanya Cumhurbaşkanı Berlin Filarmoni’yi sundu
Cuma sabahı masamın başındayım, gözüm de Mezzo kanalında. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın salonu.
Sunucu bir hanım yaşadığımız günlerden, seyircileri salonlara alamadığımızdan, onun için de seyircisiz konserler verildiğinden söz etti.
Konuşmasını bitirdikten sonra sahneye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier çıktı, sanatçısız sahnede bir konuşma yaptı.
Almanya’daki dostlarımın naklettiğine göre Cumhurbaşkanı bu günlerin geçeceğinden söz etmiş ve ardından da moral vermiş.
Berlin Filarmoni’den sanatçılar, enstrümanları ellerinde sahnede yerlerini aldılar. Oturma düzeni mesafeliydi, sahneye bütün orkestra çıkmadılar. Aralarında bir buçuk metre kadar bir uzaklık vardı.
Sanatçılar şef Kiril Petrenko’nun görünmesiyle ayağa kalktılar.
Seslendirilen ilk parça Arvo Part’ındı. Ligeti, Mahler çaldılar.
Eser biter bitmez, şef kimsenin oturmadığı salona dönüp selam veriyordu. Her icranın sonunda bu hareket tekrarlanıyordu.
Müzikten ancak bilerek dinlenildiğinde zevk alınacağı kanısındayım.
Müzik dinlemek de bağımsız bir zevktir, her yerde her zaman insanların kulaklarında birer kulaklık görüyorum, hiç şüphesiz çalışırken, gezerken opera dinlemiyorlardır.
Evde kalanlar çeşitli kanallardan müzik dinlediklerini yazıyorlar, o dinlenen müzik türü için zaten bilgiye ihtiyaç yoktur.
Bugün var yarın yok tarzı müzikler.
Türk müziği için ne yazık ki kaynak bir tarih kitabı yok. Müzisyenler Derneği bir aralık böyle bir girişimde bulunmuş, sen ben tartışması yüzünden sonuç alınamamış.
Türk müziği hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nin çıkardığı Musikişinas dergisi var.
Bunun ileriki sayılarında da Bülent Aksoy’un 30 sayfaya yakın Tanpınar’ın ekseninde bir müzik makalesi yayımlanacak.
Mutlu Torun’un da Itri’nin Nevakâr’ı üzerine bir incelemesi var.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gönül Paçacı’nın akademik çalışmaları doğrultusunda, bir danışma kurulunun katkısıyla belli sayıda bir albüm çıkarabilmeli.
*
BİZDE Batı müziği alanında azımsanmayacak sayıda kitap var. Anımsadıklarımı yazdım.
- Ahmet Say / Müzik Tarihi ve Müzik Ansiklopedisi
- Faruk Yener / 100 Opera
- Evin İlyasoğlu / Zaman İçinde Müzik
- Müzik Okumak / İrkin Aktüze
- Mehmet Nemutlu – Özkan Manav/ Müzikte Alımlama
- Müziğin Etkisindeki Beyin / Daniel Levitin
- Perpetuum Mobile / İhan Usmanbaş
- Opera Tarihi / Cevad Memduh Altar
- Günsüz Günce / İlhan Usmanbaş
- Resimde Müziğin Etkisi / Nazan İpşiroğlu
Albümlere gelince: Boyut Yayın Grubu CD’li albümler çıkarmıştı:
Klasik Müzik Koleksiyonu
30 Ciltlik CD – Kitap Albümü
Kitapta bestecinin hayatı, eserleri üzerine bilgiler, fotoğraflar var. Ayrıca bir de bestecinin CD’si ve o eser hakkında da açıklamayı okuyabilirsiniz.
Hem dinleyebilir hem okuyabilirsiniz.
Alman Focus dergisi 2004 ve 2007’de iki kez CD kutusu çıkardı.
2004’tekinin kapağı:
Focus CD – Edition Vol. 1–8
Box Set
Audio CD 20 Temmuz 2007
CD sayısı 16
Deutsche Grammophon (Universal Music)
12 Kasım 2004’te yayımlanan albümde 5 CD var.
EMI (Classics)
Albümün birinin kapağı:
“Operanın 400 Yılı”
Diğerinin de kapağı:
“Mozart’tan Berg’e Şaheserler”
*
BU kitaplardan birini okuyup örnekleri de dinlerseniz, zevk alan bir dinleyici mertebesine ulaşırsınız.