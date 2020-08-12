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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Tedbirsiz davrandık vakaları katladık

12 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını, Ankara genelinde ise bu artışın 1.6 katına ulaştığını açıkladı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık bu durumu 'Alarmdan fazlası' olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını, Ankara genelinde ise bu artışın 1.6 katına ulaştığını açıkladı. 3 ayda yaşanan bu katlanmanın sebebini ve bu artışa engel olmak için yapılması gerekenleri, Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sorduk. Vaka sayılarında bir süredir devam eden artış ve risk haritasındaki yoğunlaşmayı ‘Alarm’ olarak tanımlayan Balık, pozitif vaka rakamlarındaki bu katlanmayı ise ‘Bu bir alarmdan fazlası’ sözleriyle değerlendirdi. Ankaralılara, kış aylarında büyük zorluk yaşanmamasının bugünlerde alınacak önlemlere bağlı olduğunu hatırlatan Balık, “Başkent’teki bu tablo, kurallara uymayan, gevşeklik içerisindeki kesimin sayısının artmış olduğunun kanıtıdır” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

 

 

BU VERİ GEVŞEDİĞİMİZİN KANITI

 

“Önceki akşam Bakan Koca’nın paylaştığı bu veri, filyasyon çalışmalarına bağlı olarak elde edilmiş gözüküyor. Virüs taşıyan kişiyle bir şekilde teması olanların virüsü kapma olasılığının artmış olduğunu kanıtlıyor. Hem virüsü taşıyan hem de temaslı kişinin kurallara uymadığını işaret ediyor. Hastalığı taşıyan kişi korunmasızca topluma karıştı ve yine kendi gibi korunmasız, lakayt davranan birisine virüsü bulaştırdı. Herkes tedbirlere uymuş olsa, aynı ortamda virüs taşıyan birisi olsa bile buna temas edenlerdeki oranlar yükselmezdi. Ankara bu konudaki başarısını koruyamamış diyebiliriz.

 

 

KURALLARA BAŞTAKİ KADAR UYMUYORUZ

Demek ki düğün, taziye, nişan, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda korunmasız bir şekilde davrandık ve aile ortamımıza bu virüsü taşıdık. Bu rakamlar başından beri altını çizdiğimiz; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının aksatıldığını gösteriyor. Başta çok iyi uymuşuz ki, bu oran Ankara’da düşükmüş. Yine bizim elimizde. Tedbirlere harfiyen uyalım, sonbahar ve kış aylarında zorluk yaşamayalım. Tedbirleri bıraktığımız zaman oranlar yükseliyor. Gençler kendileri için değilse bile aileleri için daha fazla dikkat etsin. Aileler dışarıdan eve virüsü taşımamak için kalabalıklara karışırken 2 kez düşünsün.

 

ANKARA BİR SÜREDİR ALARM VERİYOR

Ankara’da bir süredir vakalar artıyor, ek tedbirler alnıyor. Devletin bütün birimleri sahada denetimleri sıkılaştırmış durumda. Risk haritası, Ankara için yüksek riskin arttığını işaret ediyor. Temaslı kişilerin virüs pozitif olma oranı da ciddi şekilde artmış durumda. Ankara bir süredir alarm veriyor. Şu anda özellikle kış ayları için alarmdan daha ciddi bir durum var aslında. Sağlık çalışanlarına, aynı toprağı paylaştığımız insanlara karşı sorumluluğumuz var. Gevşememek gerekiyor, kurallara uyarsak aynı ortamı paylaştığımız pozitif birinden bile virüsü kapmayabiliriz. Bu salgına karşı mücadelede bir an bile tedbiri elden bırakmayalım.”

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