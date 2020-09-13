Kum fırtınasının sebebi iklim değişikliği

Ankara'da yaşanan kum fırtınasının nedenlerini ve sonuçları uzmanlara sordum. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yaşanan toz fırtınasının küresel iklim değişikliği kaynaklı lokal bir olay olarak değerlendirdiklerini ve yurt dışı kaynaklı olmadığı bilgisini paylaştı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cem Ferda Tunçer, “Tarım arazilerini veya herhangi bir araziyi uzun vadeli olarak etkileyecek bir durum yok, ilk 48 saat risk grubunun hassas davranması gerekiyor” dedi.
Tunçer şöyle devam etti: Dünyanın doğal döngüsünde var olan Kum ve toz fırtınaları, iklim değişikliğine bağlı olarak, zaman zaman artış eğilimleriyle kaşımıza çıkmakta. Güncel iklim öngörülerine göre, kuraklık hadisesinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla birlikte, kum ve toz fırtınalarının daha yoğun yaşanması beklenen bir durum. Eskiden de görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Son yıllarda daha fazla görmeye başladık. Ankara’da 2012 yılında yine yaşanmıştı. Yer seviyesinde olmadığı için bu kadar ses getirmemişti. En yakın 4 Eylül’de Konya Aksaray Yolu’nda yaşandı ve bir trafik kazasına sebebiyet verdi. Anormal hava koşulları yaşandı ama bu beklenmeyen bir şey değil.
YURT DIŞI KAYNAKLI DEĞİL
Kum ve toz fırtınaları aslında dünyanın doğal döngüsü içinde sürekli var olan olaylar. Her yıl dünya atmosferine yaklaşık 2 milyar ton toz ve kum karışır. Dünya Bilim çevreleri kabul etmiştir ki hem okyanusların hem de amazon ormanlarının doğal besin kaynağını Sahra Çölü kaynaklı tozlar olduğu kabul edilmektedir. Bu tozların yüzde 70’i Türkiye’nin çevresinden atılır. Türkiye’ye bu nedenle zaman zaman kum ve toz taşınımı olur. Ancak Polatlı’da yaşanan olay bu şekilde bir taşınım değildir. Polatlı’da yaşanan hadise kuvvetli güneyli rüzgârların etkisiyle Ankara’nın daha güneyinden Konya bölgesinden kalkan tozların taşınması sonucu gerçekleşmiştir. Yani Afrika kaynaklı değil. Yaşadığımız lokal bir olay.
RİSK GRUPLARI İLK 48 SAAT DİKKAT ETMELİ
Tarım için çok ciddi uzun vadeli bir etkisi yok, toprak verimliliği de etkilenmiyor. Çevre sağlığı açısında tanımladığımız hassas gruplar var. Solunum problemi yaşayanlar, küçük çocuklar, hamileler, kalp rahatsızlığı gibi kronik grupların koruma altında bulunması gerekiyor. İlk 48 saatte bu kişiler daha dikkatli olmalı. Toz parçacıkları yere çöktü ve yağmurlar yıkandı. Atmosferde kalmadı. “
HABOOB OLARAK TANIMLIYORUZ
Meydana gelen kum fırtınasının ‘Haboob’ olarak tanımlandığını belirten Tunçer, “Yer seviyesinde oluşan çok kuvvetli kum ve toz fırtınasıdır. Arapça kökenli bir kelimedir. Genellikle toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde olur ve uzun mesafeli taşınmaz. Lokal bir olaydır. Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası’nda sıklıkla görülür. Türkiye de ise nadiren, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde görülmektedir” bilgisini paylaştı.
KUM FIRTINASINDA NELER YAPILMALI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’da meydana gelen kum fırtınasının ardından, ‘kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine’ dair bir rehber yayınladı. AFAD’ın yayınladığı video rehberde şunlar yer alıyor:
*Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.
*Gözlerinizi koruyun.
*Sığınacak korunaklı bir yer arayın.
*Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.
*Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.
*Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.
Kum fırtınasının sebebi iklim değişikliği
Ankara'da yaşanan kum fırtınasının nedenlerini ve sonuçları uzmanlara sordum. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yaşanan toz fırtınasının küresel iklim değişikliği kaynaklı lokal bir olay olarak değerlendirdiklerini ve yurt dışı kaynaklı olmadığı bilgisini paylaştı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cem Ferda Tunçer, “Tarım arazilerini veya herhangi bir araziyi uzun vadeli olarak etkileyecek bir durum yok, ilk 48 saat risk grubunun hassas davranması gerekiyor” dedi.
Tunçer şöyle devam etti: Dünyanın doğal döngüsünde var olan Kum ve toz fırtınaları, iklim değişikliğine bağlı olarak, zaman zaman artış eğilimleriyle kaşımıza çıkmakta. Güncel iklim öngörülerine göre, kuraklık hadisesinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla birlikte, kum ve toz fırtınalarının daha yoğun yaşanması beklenen bir durum. Eskiden de görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Son yıllarda daha fazla görmeye başladık. Ankara’da 2012 yılında yine yaşanmıştı. Yer seviyesinde olmadığı için bu kadar ses getirmemişti. En yakın 4 Eylül’de Konya Aksaray Yolu’nda yaşandı ve bir trafik kazasına sebebiyet verdi. Anormal hava koşulları yaşandı ama bu beklenmeyen bir şey değil.
YURT DIŞI KAYNAKLI DEĞİL
Kum ve toz fırtınaları aslında dünyanın doğal döngüsü içinde sürekli var olan olaylar. Her yıl dünya atmosferine yaklaşık 2 milyar ton toz ve kum karışır. Dünya Bilim çevreleri kabul etmiştir ki hem okyanusların hem de amazon ormanlarının doğal besin kaynağını Sahra Çölü kaynaklı tozlar olduğu kabul edilmektedir. Bu tozların yüzde 70’i Türkiye’nin çevresinden atılır. Türkiye’ye bu nedenle zaman zaman kum ve toz taşınımı olur. Ancak Polatlı’da yaşanan olay bu şekilde bir taşınım değildir. Polatlı’da yaşanan hadise kuvvetli güneyli rüzgârların etkisiyle Ankara’nın daha güneyinden Konya bölgesinden kalkan tozların taşınması sonucu gerçekleşmiştir. Yani Afrika kaynaklı değil. Yaşadığımız lokal bir olay.
RİSK GRUPLARI İLK 48 SAAT DİKKAT ETMELİ
Tarım için çok ciddi uzun vadeli bir etkisi yok, toprak verimliliği de etkilenmiyor. Çevre sağlığı açısında tanımladığımız hassas gruplar var. Solunum problemi yaşayanlar, küçük çocuklar, hamileler, kalp rahatsızlığı gibi kronik grupların koruma altında bulunması gerekiyor. İlk 48 saatte bu kişiler daha dikkatli olmalı. Toz parçacıkları yere çöktü ve yağmurlar yıkandı. Atmosferde kalmadı. “
HABOOB OLARAK TANIMLIYORUZ
Meydana gelen kum fırtınasının ‘Haboob’ olarak tanımlandığını belirten Tunçer, “Yer seviyesinde oluşan çok kuvvetli kum ve toz fırtınasıdır. Arapça kökenli bir kelimedir. Genellikle toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde olur ve uzun mesafeli taşınmaz. Lokal bir olaydır. Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası’nda sıklıkla görülür. Türkiye de ise nadiren, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde görülmektedir” bilgisini paylaştı.
KUM FIRTINASINDA NELER YAPILMALI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’da meydana gelen kum fırtınasının ardından, ‘kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine’ dair bir rehber yayınladı. AFAD’ın yayınladığı video rehberde şunlar yer alıyor:
*Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.
*Gözlerinizi koruyun.
*Sığınacak korunaklı bir yer arayın.
*Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.
*Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.
*Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.