Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğahan Giritlioğlu>Çok şirin hareketler bunlar
"Doğahan Giritlioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğahan Giritlioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Çok şirin hareketler bunlar

25 Şubat 2020

Ayşegül Yılmaz ve Merve Armağan... Onlar, “Bizi sanat bir araya getirdi” diyen iki resim öğretmeni.

Çok şirin hareketler bunlar

Sanatın gücünü kullanarak çocuklardaki hastane korkusunun önüne geçmeyi ve çocukların yüzünü güldürmeyi hedefleyen iki öğretmen, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önümüzdeki ay açılması planlanan yeni çocuk hastanesinin soğuk duvarlarını rengârenk çizgi film karakterleriyle ısıtıyor. Bu özel çalışmada öğretmenlere, kendileri gibi gönüllü olan öğrencileri de eşlik ediyor. Çocukların hastanede korkmadan ve eğlenceli vakit geçirerek tedavi olmalarını sağlamak istediklerini söyleyen öğretmenler, “İlhamımızı, duvarları görecek bir çocuğun gülümsemesinden aldık” diyor. İki haftadır devam eden çalışmaları boyunca 40’a yakın çizgi film karakterini yağlı boya tekniğiyle hastane duvarlarına çizen Ayşegül Yılmaz ve Merve Armağan, “Her şey çocuklar gülsün diye” dedikleri gönüllülük projeleri hakkında şunları söyledi:

Çok şirin hareketler bunlar
 

* Merve Armağan: “Hastanenin atmosferini yaptığımız bu resimlerle biraz daha çocuklar için motive edici hale getirmek istedik. Her şey çocukların gülümsemesi için. Hastane açıldığında onların gülümsemelerini görmeye geleceğiz. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Türkiye genelinde de çalışmaların yayılması için gönüllü olabiliriz.”

Çok şirin hareketler bunlar

* Ayşegül Yılmaz: “Çocukların moral bulacağı bir atmosfer yaratmaya çalıştık. İlhamımızı, onların bu çalışmaları görünce oluşturacağı gülümsemeleri düşünerek sağladık. Sayının artmasını ve bütün çocuk hastanelerinin koridorlarının böyle çalışmalarla donatılmasını istiyoruz.”

 

X
Doğahan Giritlioğlu Doğahan GiritlioğluTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Vasatın gücüDeniz GürelVasatın gücü25.02.2020
Partenon HeykelleriOğuz ÇelikkolPartenon Heykelleri25.02.2020
Merkür Ters, Atakan ve Dolar’a ne oluyorCan AydoğmuşMerkür Ters, Atakan ve Dolar’a ne oluyor?25.02.2020
Türkiye ile Rusya arasında İdlib’de uzlaşı olabilir miSedat ERGİNTürkiye ile Rusya arasında İdlib’de uzlaşı olabilir mi?25.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.