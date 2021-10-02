Yeniayda başrol Mars'ın!

Başlığa bakıp telaşlanabilirsiniz, ne de olsa astrolojiden hiç anlamayanlar bile Merkür’ün geri gitmesinden çekinir. İletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızalar meydana gelebilir. Ama her şey de olumsuz değil. Örneğin çarşamba günü sevdiklerinize yardım edebilir, perşembe ve pazar arasında sorumlulukların üstesinden rahatlıkla gelebilir, işinizde başarılı olabilirsiniz.

Terazi burcunda yılın son Merkür retrosu bugün başlıyor. 19 Ekim’e kadar da etkileri sürecek. Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Haliyle bu yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yine, yeni elektronik aletler almak için de 19 Ekim sonrasını beklemenizde fayda var. Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

Çarşamba, Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek ve cumartesi gününe kadar etkili olacak. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizdeki insanlara yardım etmek ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsat. Ama ilişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli ve kandırılmaya, aldatılmaya açık olabilirsiniz. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Sanatsal her türlü girişim içinse çok elverişli. Fazla enerji gerektiren işler yapmak yerine romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak akıllıca olabilir.

Perşembe, Güneş ile Satürn arasında güçlü bir kontak meydana gelecek ve pazar gününe kadar da etkili olacak. Bugünlerde her türlü sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. İşlerde başarı oranı daha yüksek olacaktır. Hayatınızın gidişatını ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirmeniz olası görünüyor. Acil durumları, çatışmaları ve krizleri rahatlıkla çözebileceğiniz ve dha da önemlisi bunlardan etkilenmeyeceğiniz günler...

KISKANÇLIKTAN KAÇININ

Cuma, Merkür ile Plüton arasında sert bir görünüm olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde... Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün ama dikkat edin, sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. İletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza neden olur. Bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternette güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

Cumartesiyse Venüs ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim yaşanacak. Daha çok sevilmek, ilgiyi üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda ve duygusal meselelerde de abartılı davranışlar sergileyebilir, pahalı ve lüks ürünler alabilirsiniz. Bugün yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan da memnun kalmayabilirsiniz.

İMZA GEREKTİREN İŞLERİ ERTELEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)