Yeni yıla Oğlak enerjisiyle başlıyoruz

2022’ye Oğlak burcundaki yeniayla başlıyoruz. Üretmenin, çalışmanın tam zamanı. Kariyerimiz açısından önemli kararlar vereceğiz. Yeniayın dünya ve ülkemize etkilerindense işin içindeki Plüton nedeniyle hoşnut değilim.

Yeni yılın ilk yeniayı 12’nci derece Oğlak burcunda olacak. Bu yeniaya Uranüs’ün olumlu bir desteği var, Nunki sabit yıldızı da etkin. Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli veya katı olma, yalnızlık, cimrilik gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeniayda Uranüs de rol oynayacak. Bireysel olarak Uranüs beklenmedik, sürpriz, ani değişimlere ve özgürleşmeye işaret ediyor.

Yeniayla birlikte hayatımızda çekidüzen vermemiz gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanabiliriz. Üstleneceğimiz görev ve sorumlulukların üstesinden büyük bir ciddiyetle gelebileceğiz. Bu, üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem ve düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, işimizle ilgili hedeflerimizi üstlerimizle konuşabiliriz. Hedeflerimiz ve amaçlarımız varsa ve bu hedefler için ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. İş odaklı olacağımız, statümüze ve prestijimize önem vereceğimiz bir süreç...

Bu dönemde irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Örneğin sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak... Yeniay zamanı gerekli motivasyonu bulacağız.

UZUN VADELİ PLANLAR...

Toprak grubundan bir burçta meydana geldiği için yeniayda parasal konular önem kazanacaktır. Parayla ilgili stratejiler belirlemek, para biriktirmek, orta-uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için adım atabiliriz.

Bu aralar melankoli ağır basabilir, tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz. Belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelir.

Sağlıkla ilgili; dişlerimize özen gösterebilir, kontrollerimizi yaptırabilir, ağız sağlığımıza yönelebiliriz. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmekte fayda var. 12’nci derece Oğlak, bedende dizlere işaret eder. Dizlerimize zarar verecek hareketlerden kaçınmak doğru olacaktır.