Tutkulu bir dönem başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olan 29 Ekim itibariyle bir yıllık haritasına baktığımızda büyük bir değişimin sinyallerini görüyoruz. Yeni yaşında ülkenin ana gündem maddeleri sağlık ve su olacak.

Astrolojideki öngörü yöntemlerinden biri ‘Solar Return’ dediğimiz ‘Güneş Dönüşü’ haritalarıdır. Neden bu haritalara ihtiyaç duyulur, diyebilirsiniz... Çünkü Dünya’nın geoit şekli sebebiyle, Güneş her sene aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saate gelmez. Örneğin, Türkiye’de cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te saat 20.30’da Ankara’da ilan edildi. Ve Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer alıyordu. Ancak 2021’de Güneş 5 derece 18 dakikaya, 28 Ekim, saat 14.36’da gelecek. İşte, Güneş’in kişinin, ülkenin doğum haritasındaki o derece ve dakikaya gelmesine özel oluşturulan haritalara ‘Güneş dönüşü’ haritaları denir. Bu haritalar sadece bir sene için geçerlidir; kişinin veya ülkenin bu süreçte neler yaşayabileceği hakkında fikir sahibi olmamıza yardım eder.

ŞİFAYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Türkiye’nin Güneş Dönüşü 2021-2022 Haritası’nda Balık burcu yükselmekte. Önümüzdeki bir yıllık süreçte Balık burcunun dünya astrolojisine göre temsil ettiği konular ülkemizin ana gündemi olacak. Balık şifayla ilgili olduğundan tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Mesela COVID-19 ilacı yüksek başarı oranı yakalayabilir.

Bu sene su önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Ülkece su kaynaklarımızı kullanma şeklimize, yeni kaynaklar yaratmaya ve yatırımlar yapmaya özen göstermemizde fayda var. Bu arada denizlerde müsilaj veya benzer sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Gelecek bir yılda sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde gelişmeler yaşanabilir. İnanç, dini değerler, dini temsil eden kişiler önplana çıkabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili başarılı birçok operasyon yapılabilir fakat diğer yandan bu konularla ilgili skandal gelişmeler de meydana gelebilir.

SÜRPRİZLER, DEĞİŞİMLER...

Türkiye’nin yeni yaş haritasında 1’inci evinde Neptün var. Bu gezegenin etkisiyle sene boyunca pek çok konuda belirsizlik, askıya alınma, netleşememe gibi durumlar oluşabilir; yön kaybı yaşanabilir. Neptün’ün vurgulandığı seneler seller, sisler ve özellikle deniz kaynaklı depremler konusunda tehlikeli zamanlardır.