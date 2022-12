Terazi kalite sever, Oğlak sadelikten yanadır

Haberin Devamı

Beklenen gün geldi. Bugün 2022’ye veda edeceğiz. Yakınlarımızla bir araya gelip saatler 00.00’a yaklaşırken iyi dilekler eşliğinde birbirimize hediyelerimizi vereceğiz. Hediye önemli. Vakitlice almak en güzeli. Ama son dakika yılbaşı planına eklenen yeni bir konuk gibi elimizde olmayan nedenlerle bir kez daha hediye almak için çevrimiçi alışveriş yapmak ya da dışarı çıkmak zorunda kalabiliriz. Bir de üstelik AVM’ler kalabalık, trafik yoğunken... Bu yüzden sizin için burçların rehberliğinde ufak tefek alışveriş tüyoları hazırladım.

KOÇ

Renkleri kırmızı, sarı ve beyaz

Sabırsız ve ateşlidir. Hemen açıp kullanabileceği ya da ilginç hediyeleri tercih eder. Renkleri kırmızı, sarı ve beyazdır.

Ne alabilirim? Kırmızı atkı, eldiven, bere seti, kazak, iç çamaşırı, modern tasarımlı takılar, sportif giysiler ve kol saati, araba aksesuarı, maç bileti, cüzdan...



BOĞA



Lüks ve tembellik anahtar kelimeler

Yönetici gezegeni Venüs olduğundan lüks şeyleri seviyor. Tembellik yapmasına fırsat verecek alternatifleri de düşünün.

Ne alabilirim? Yastık, masaj aleti, mutfak ve bahçe gereçleri, mum, çikolata, tıraş makinesi, ipek şal, konser bileti, takı, parfüm, güzellik ürünleri, dericüzdan...



İKİZLER



Hediye çeki verebilirsiniz

Bence en iyisi ona hediye çeki vermek. Çünkü kendi hediyesini kendi seçmek ister. Ama yine de birkaç öneri sıralayayım...



Ne alabilirim? Elektronik aletler, teknolojik ürünler, kalem, takı, eldiven, sportif kıyafetler, satranç ya da tavla takımı, maket araba, kaykay, gömlek, kum saati…

YENGEÇ



Bir buket gül de mutlu eder



Yengeç için evinde kullanabileceği hediye alternatiflerine bakabilirsiniz. Bir buket gül de onu mutlu eder.



Ne alabilirim? Biblo, şamdan gibi dekoratif objeler, şiir ve yemek kitapları, ahşap görünümlü eskitme eşyalar, battaniye, mutfak gereçleri, takı seti, maket gemi…

ASLAN

Paketi de özenli ve güzel olsun

Hayatına canlılık ve hareket katacak hediyeler seçin. Onu memnun etmek için hediyenin paketi de gösterişli olsun.

Ne alabilirim? Frapan kıyafetler, gösterişli aksesuarlar, renkli şallar, süslü kol düğmeleri, kaliteli güneş gözlüğü, mücevher setleri…





BAŞAK

Kullanımda pratiklik arar

Eğer kıyafet almayı planlıyorsanız sarı ve tonlarını tercih edebilirsiniz. Kullanımı pratik hediyeler ona uygun olacaktır.

Ne alabilirim? Bakım ürünleri, masaj seansı, deri cüzdan, egzersiz bisikleti, iskambil kâğıdı, bulmaca kitabı, bornoz, havlu, tıraş makinesi ve masa lambası…



TERAZİ

Ünlü bir restorana rezervasyon...

Terazi burcu, yöneticileri Venüs olduğundan dolayı kaliteli ve lüks hediyeleri çok sever.



Ne alabilirim: Ünlü bir restorana rezervasyon, otantik eşya, deri ceket, çikolata, kalem seti, mücevher, vücut losyonları, makyaj malzemeleri, saten gecelik, vazo...



AKREP

Kalıcı olması tercih sebebi Hemen eskimeyen, kalıcı hediyeleri tercih edin. Onlar için hediyenin kullanışlı ve pratik olması önemli.



Ne alabilirim? Şemsiye, deri çanta, seksi aksesuarlar, mistik kitaplar, ajanda, spor aletleri, özel bir çiçek aranjmanı, mum, el emeği özel takılar, ahşap objeler…



YAY



Onlar her şeyi sever

Yaylar için hediye almak oldukça kolaydır. Çünkü her an her şeye ilgi duyabilir. Araba tekerleği bile alsanız mutlu olur.

Ne alabilirim? Yurtdışına uçak bileti, felsefe üzerine kitaplar, spor ve kamp malzemeleri, esprili şeyler, pahalı takılar, şık bir valiz, spor salonu üyeliği…

OĞLAK

Bir de kişiye özel olursa...

Sade, şık ama kendini belli eden hediyeleri sever. Hediyenin kişiye özel ya da marka olması da onu sevindirecektir.

Ne alabilirim? Büyük duvar saati, antika değeri olan eşya, inci kolye, dantelli şapka, zarif bir çift eldiven, canlı çiçek, isme özel kalem seti, pahalı şarap, İsveç çakısı...



KOVA

İlgisini çekmeyi hedefleyin

Onun ilgisini her an canlı tutacak hediyeleri seçmelisiniz.



Ne alabilirim? Uçak maketi, zekâlarını öne çıkaracak oyuncaklar, teleskop, esprili fincanlar, safari turu, mıknatıslı süsler, mutfak robotu, fotoğrafçılıkla ilgili malzemeler…



BALIK



Sanat ve estetik bir arada

Duygularına hitap edecek hediyeler seçmeye özen göstermelisiniz. Sanat ve estetik bir arada olmalı.



Ne alabilirim? SPA’da bir gün, dalış ya da dans eğitimi, gemi yolculuğu, havlu, vücut losyonu, yazarından imzalı kitap, gösterişli takılar, tütsü…