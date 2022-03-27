Şiron işbaşında!

Bu hafta Şironyen yeniay sayesinde bizi yaralayan konuların üzerine gidersek şifasını da bulabiliriz. Venüs’le Satürn’ün birlikte hareket etmesiyse Başakların iş sorumluluğunu arttıracak, Balıklarsa kendi kabuğuna çekilmek isteyecek.
Yarın Venüs’le Satürn birlikte hareket edecek. İlişkilerde ve maddi konularda işler istediğimiz gibi gitmeyebilir,
bizi strese sokacak, üzecek durumlarla karşılaşabiliriz. Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz de testten geçebilir, ilişkilerdeki sorunlar görünür hale gelebilir. Bugün estetik ve güzellik uygulamalarından kaçınalım.
Salı Ay 6.31’de Balık burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Duygularımız yoğun olacak, hayal gücümüz güçlü çalışacak! Yaratıcılık gerektiren işlerle, sanatla, dansla ilgilenmek için harika bir gün. Ruhumuza odaklanmalı, ruhsal olarak bize iyi gelecek konulara yönelmeliyiz.
Çarşamba Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek, 19.22 itibariyle de boşlukta olacak. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim, sevdiklerimizle sorunlarımızı paylaşalım. Gün içinde meditasyon yapmak, esnemek ve gevşemek bizi rahatlatacaktır. Kırgın olduğumuz kişileri affetmek, kırgınlıkları sonlandırmak ve sevgiyle ilgili çalışmalar yapmak için gökyüzü bizi destekliyor.
Ancak durduk yere alınganlıklar yapmayalım!
Perşembe Ay 11.30’da Koç burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Her şeyin çabucak ve hızlıca hallolmasını isteyeceğimiz, sabır mekanizmamızın çok güçlü çalışmayacağı ve tepkilerimizin biraz da sert olabileceği bir gün... Öte yandan çözüm odaklı olacağız ve lider özelliklerimizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Sakarlıklara ve görünmez kazalara karşı temkinli olalım.
Cuma 11 derece Koç burcunda Şironyen yeniay meydana gelecek. Koç burcundaki yeniayla hayatımız belli bir oranda hız ve tempo kazanacak. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı karar almamız gereken bir dönem olacak. Amaçlarımız ve hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz. Yeniayda Şiron etkin olacağından yaralanmalara, kesiklere ve kazalara karşı dikkatli olmamız mühim. Şiron ‘yaralı şifacı’ demektir. Yani yeniay zamanı ruhsal olarak bizi yaralayan konuların üzerine gidersek şifasını da bulabiliriz.
Cumartesi Merkür’le Şiron birlikte hareket edecek. Etki süresi + /- 1 gün. Yeni fikirler, yeni bakış açıları edinebiliriz. Bizi travmatize eden konularla ilgili kimi bilgiler açığa çıkabilir ve bu bilgiler bir iyileşme süreci başlatabilir. Terapi almak, bize acı veren eski düşüncelerimizi değiştirip dönüştürmek için uygun bir gün. Kardeşlerimizle olan ilişkimizde de yaralayıcı olmamaya bakalım.
3 Nisan Pazar Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. 1.09’la 10.43 saatleri arası düşündüklerimizin, kalbimizden geçenlerin gerçekleşebileceği, evrenin güzel zamanlarından biri... Bu yüzden ne düşündüğümüze, neyi dilediğimize dikkat etmemizde fayda var. Güzele ve iyiye odaklanalım.
Sevgi ve şefkatle yaklaşın
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Sosyal ilişkilerde üzüntü veren durumlar meydana gelebilir. Kimileriyle aranıza mesafe girebilir, kimileriyle de yollarınız tamamen ayrılabilir. Kaba ve soğuk davranırsanız ilişkileriniz zarar görür, insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşın.
İş ilişkileriniz testten geçiyor
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ilişkilerinizin testten geçebileceği bir hafta; kadın figürlerle samimi ilişkiler kurmakta zorlanabilirsiniz. Fazlaca eleştiri alabilir veya suçlanabilir, işyerinize bağlılığınızı sorgulayabilirsiniz. Yöneticilerinize karşı daha sabırlı olun.
Rahatsız edici rüyalar
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Yurtdışı, yabancılar ve eğitimle ilgili meselelerde işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, gecikme veya engeller çıkabilir. Uzaktan sürdürdüğünüz bir aşk ilişkiniz varsa bu mesafe bu hafta sizi oldukça zorlayabilir. Rahatsız edici rüyalar görebilirsiniz.
Büyüklerden tavsiye alın
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Krediler, borçlar, nafaka, burs ve vergi gibi konularda zorluklar yaşanabilir, beklentileriniz karşılanmayabilir; sizden yaşça büyük kişilerin tavsiyelerine kulak vermeniz iyi gelecektir. Yatırım yapmak için de uygun bir hafta olmayabilir.
Krizleri büyütmekten kaçının
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir ve bu konuları masaya yatırıp çözmeniz gerekebilir. Kaba davranışlar krizleri büyütür, dikkatli olun. İlişki ve ortaklıklar, saygı, sevgi ve sadakat testlerinden geçebilir.
Kadın iş arkadaşlarıyla anlaşmak zor
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz; özellikle kadınlarla anlaşmak ve ortak bir zeminde buluşmak pek kolay olmayabilir.
Artan iş sorumlulukları tadını kaçırabilir. İş planınızı iyi organize edin.
Özel hayatta sorunlar söz konusu
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Normalde size mutluluk veren konular bu hafta o eski tadı vermeyebilir. Özel hayatınızda istemediğiniz birtakım konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni ilişki olasılığınız varsa ve birileriyle görüşecekseniz plan değişiklikleri olabilir.
Ailevi sorunları çözmeniz gerekebilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Yapmak istemediğiniz ama yapmak zorunda olduğunuz sorumlulukların altında ezilebilirsiniz. Bu, ailevi bir konu olabilir, aile içindeki birtakım sorunları çözmek size düşebilir. Bu hafta evinizde değişiklik yapmak için pek uygun değil.
Az ve öz iletişim kuracaksınız
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenizle aranıza mesafe koymanızı gerektiren konular gündeme gelebilir. Yolculuklardan istediğiniz keyfi alamayabilirsiniz. Bu hafta az ve öz iletişim kurmak, düşünce ve projelerinize odaklanmak isteyebilirsiniz.
Ekstra masraflar çıkabilir
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Maddi konularla ilgili işler pek beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir, hoşunuza gitmeyecek ekstra masraflar çıkabilir. Parayla ilgili sorumluluklarınızın artabileceği bir hafta. Yatırım veya alım-satım işlemleri için de uygun bir dönem değil.
Aşk hayatınızda işler aksıyor
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Size keyif ve haz veren konularda kendi kendinize limitler koyabilirsiniz. İlişki ve aşk hayatınızda da işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, memnun ve mutlu olmak kolay olmayacaktır. Bu hafta estetik işlemlerden kaçınmanızı öneririm.
Flört için pek uygun bir hafta değil
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Kendi kabuğuna çekilme haftası! Sağlığınıza ekstra özen gösterin, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelin. Kendinizi değersiz hissedeceğiniz ortamlardan uzak durun. Bu hafta birileriyle flört etmek, yakınlaşmak için pek uygun olmayabilir.
Şiron işbaşında!
Bu hafta Şironyen yeniay sayesinde bizi yaralayan konuların üzerine gidersek şifasını da bulabiliriz. Venüs’le Satürn’ün birlikte hareket etmesiyse Başakların iş sorumluluğunu arttıracak, Balıklarsa kendi kabuğuna çekilmek isteyecek.
Yarın Venüs’le Satürn birlikte hareket edecek. İlişkilerde ve maddi konularda işler istediğimiz gibi gitmeyebilir,
bizi strese sokacak, üzecek durumlarla karşılaşabiliriz. Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz de testten geçebilir, ilişkilerdeki sorunlar görünür hale gelebilir. Bugün estetik ve güzellik uygulamalarından kaçınalım.
Salı Ay 6.31’de Balık burcuna geçip tüm gün bu burçta seyahat edecek. Duygularımız yoğun olacak, hayal gücümüz güçlü çalışacak! Yaratıcılık gerektiren işlerle, sanatla, dansla ilgilenmek için harika bir gün. Ruhumuza odaklanmalı, ruhsal olarak bize iyi gelecek konulara yönelmeliyiz.
Çarşamba Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek, 19.22 itibariyle de boşlukta olacak. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim, sevdiklerimizle sorunlarımızı paylaşalım. Gün içinde meditasyon yapmak, esnemek ve gevşemek bizi rahatlatacaktır. Kırgın olduğumuz kişileri affetmek, kırgınlıkları sonlandırmak ve sevgiyle ilgili çalışmalar yapmak için gökyüzü bizi destekliyor.
Ancak durduk yere alınganlıklar yapmayalım!
Perşembe Ay 11.30’da Koç burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Her şeyin çabucak ve hızlıca hallolmasını isteyeceğimiz, sabır mekanizmamızın çok güçlü çalışmayacağı ve tepkilerimizin biraz da sert olabileceği bir gün... Öte yandan çözüm odaklı olacağız ve lider özelliklerimizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Sakarlıklara ve görünmez kazalara karşı temkinli olalım.
Cuma 11 derece Koç burcunda Şironyen yeniay meydana gelecek. Koç burcundaki yeniayla hayatımız belli bir oranda hız ve tempo kazanacak. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı karar almamız gereken bir dönem olacak. Amaçlarımız ve hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz. Yeniayda Şiron etkin olacağından yaralanmalara, kesiklere ve kazalara karşı dikkatli olmamız mühim. Şiron ‘yaralı şifacı’ demektir. Yani yeniay zamanı ruhsal olarak bizi yaralayan konuların üzerine gidersek şifasını da bulabiliriz.
Cumartesi Merkür’le Şiron birlikte hareket edecek. Etki süresi + /- 1 gün. Yeni fikirler, yeni bakış açıları edinebiliriz. Bizi travmatize eden konularla ilgili kimi bilgiler açığa çıkabilir ve bu bilgiler bir iyileşme süreci başlatabilir. Terapi almak, bize acı veren eski düşüncelerimizi değiştirip dönüştürmek için uygun bir gün. Kardeşlerimizle olan ilişkimizde de yaralayıcı olmamaya bakalım.
3 Nisan Pazar Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. 1.09’la 10.43 saatleri arası düşündüklerimizin, kalbimizden geçenlerin gerçekleşebileceği, evrenin güzel zamanlarından biri... Bu yüzden ne düşündüğümüze, neyi dilediğimize dikkat etmemizde fayda var. Güzele ve iyiye odaklanalım.
Sevgi ve şefkatle yaklaşın
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Sosyal ilişkilerde üzüntü veren durumlar meydana gelebilir. Kimileriyle aranıza mesafe girebilir, kimileriyle de yollarınız tamamen ayrılabilir. Kaba ve soğuk davranırsanız ilişkileriniz zarar görür, insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşın.
İş ilişkileriniz testten geçiyor
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ilişkilerinizin testten geçebileceği bir hafta; kadın figürlerle samimi ilişkiler kurmakta zorlanabilirsiniz. Fazlaca eleştiri alabilir veya suçlanabilir, işyerinize bağlılığınızı sorgulayabilirsiniz. Yöneticilerinize karşı daha sabırlı olun.
Rahatsız edici rüyalar
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Yurtdışı, yabancılar ve eğitimle ilgili meselelerde işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, gecikme veya engeller çıkabilir. Uzaktan sürdürdüğünüz bir aşk ilişkiniz varsa bu mesafe bu hafta sizi oldukça zorlayabilir. Rahatsız edici rüyalar görebilirsiniz.
Büyüklerden tavsiye alın
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Krediler, borçlar, nafaka, burs ve vergi gibi konularda zorluklar yaşanabilir, beklentileriniz karşılanmayabilir; sizden yaşça büyük kişilerin tavsiyelerine kulak vermeniz iyi gelecektir. Yatırım yapmak için de uygun bir hafta olmayabilir.
Krizleri büyütmekten kaçının
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir ve bu konuları masaya yatırıp çözmeniz gerekebilir. Kaba davranışlar krizleri büyütür, dikkatli olun. İlişki ve ortaklıklar, saygı, sevgi ve sadakat testlerinden geçebilir.
Kadın iş arkadaşlarıyla anlaşmak zor
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz; özellikle kadınlarla anlaşmak ve ortak bir zeminde buluşmak pek kolay olmayabilir.
Artan iş sorumlulukları tadını kaçırabilir. İş planınızı iyi organize edin.
Özel hayatta sorunlar söz konusu
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Normalde size mutluluk veren konular bu hafta o eski tadı vermeyebilir. Özel hayatınızda istemediğiniz birtakım konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni ilişki olasılığınız varsa ve birileriyle görüşecekseniz plan değişiklikleri olabilir.
Ailevi sorunları çözmeniz gerekebilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Yapmak istemediğiniz ama yapmak zorunda olduğunuz sorumlulukların altında ezilebilirsiniz. Bu, ailevi bir konu olabilir, aile içindeki birtakım sorunları çözmek size düşebilir. Bu hafta evinizde değişiklik yapmak için pek uygun değil.
Az ve öz iletişim kuracaksınız
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenizle aranıza mesafe koymanızı gerektiren konular gündeme gelebilir. Yolculuklardan istediğiniz keyfi alamayabilirsiniz. Bu hafta az ve öz iletişim kurmak, düşünce ve projelerinize odaklanmak isteyebilirsiniz.
Ekstra masraflar çıkabilir
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Maddi konularla ilgili işler pek beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir, hoşunuza gitmeyecek ekstra masraflar çıkabilir. Parayla ilgili sorumluluklarınızın artabileceği bir hafta. Yatırım veya alım-satım işlemleri için de uygun bir dönem değil.
Aşk hayatınızda işler aksıyor
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Size keyif ve haz veren konularda kendi kendinize limitler koyabilirsiniz. İlişki ve aşk hayatınızda da işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, memnun ve mutlu olmak kolay olmayacaktır. Bu hafta estetik işlemlerden kaçınmanızı öneririm.
Flört için pek uygun bir hafta değil
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Kendi kabuğuna çekilme haftası! Sağlığınıza ekstra özen gösterin, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelin. Kendinizi değersiz hissedeceğiniz ortamlardan uzak durun. Bu hafta birileriyle flört etmek, yakınlaşmak için pek uygun olmayabilir.